Konrad Fijołek: To na pewno będzie prezydentura wiążąca się z nowoczesnym myśleniem o mieście [ROZMOWA]

One mnie nie zaskakują. Są zgodne z tym, co trochę przeczuwaliśmy, trochę badaliśmy. W każdym wywiadzie powtarzałem, że głównym rywalem będzie pani wojewoda Ewa Leniart jako reprezentantka partii dziś rządzącej, silnej w województwie. Przewidywałem, że osiągnie między 25 a 30 procent i była blisko. Przypuszczałem też, że pan wiceminister, mimo poparcia byłego prezydenta Rzeszowa, nie zrobi tutaj dobrego wyniku, bo mieszkańcy nie uwierzyli w ten przekaz. A byłem wśród nich przez całą kampanię. Rozmawiałem z ludźmi i widziałem, jakie są nastroje. Miałem mnóstwo oznak sympatii publicznie wyrażanej w postaci gestów, słów wsparcia, uśmiechu, kciuków zaciśniętych, czy uniesionych w górę. Wiedziałem, że rzeszowianom podoba się przekaz, który budujemy z zespołem.

Emocje są ogromne. Jest uśmiech, ogromna radość z przesympatycznej niespodzianki, jaką nam urządzili rzeszowianie wybierając prezydenta już w pierwszej turze. Cudowne uczucie. Ono jest dziś dominujące. Nie spodziewałem się zatem aż tak dobrego rezultatu, choć marzyłem o nim tak po cichu. Na początku w ogóle o tym, żeby wystartować, potem, żeby wejść do drugiej tury, a później nieśmiało, że może uda się zdobyć, chociaż 50,1. A tu znaczące, wyraźne zwycięstwo. I takie zaufanie ze strony mieszkańców. To jest naprawdę przewspaniałe uczucie: realizacja marzeń chłopaka z Nowego Miasta, który ukochał swoje miasto i dziś może nim pokierować, dzięki rzeszowianom.

Było ich kilka. Na pewno katalizatorem wyzwalającym entuzjazm wśród rzeszowian było to, że 15 marca pojawiłem się na Rynku z poparciem szeregu rzeszowskich ugrupowań, stowarzyszeń, no i oczywiście z poparciem wszystkich formacji politycznych, prodemokratycznych. Był to symbol jedności, wiary w to, że można budować. Z każdym dniem kampanii tego poparcia nam przybywało, bo ludzie odbierali, że rzeczywiście jesteśmy autentyczni, wiarygodni.

Jak będzie ta Pana prezydentura? Najważniejsze cele, zadania?

To na pewno musi być prezydentura, która będzie wiązała się z nowoczesnym myśleniem o mieście, gdzie zarządzający, włodarz jest otwarty na mieszkańców. I tak naprawdę to mieszkańcy są włączani w proces decyzyjny. Miasto, prezydent korzysta z ich doświadczenia, pomysłów, pasji. Zatem będę otwarty na ludzi, konsultacje, rozmowy. To będzie praca zespołowa, w szeroko rozumianym tego znaczeniu. A zaczniemy na pewno, od tych wszystkich rzeczy, które są przez rzeszowian najbardziej oczekiwane, czyli od polityki przestrzennej, bo to ma być baza naszego kolejnego skoku rozwojowego w przyszłości, zatem od miejskiego architekta i od studium uwarunkowań przestrzennych, którego konsultacje społeczne chciałbym jak najszybciej rozpocząć i uchwalić wiosną. Czeka nas wyznaczanie terenów pod zieleń, żeby zapewnić do niej dostęp każdemu mieszkańcowi w ciągu 10 minut spaceru. Następny cel to rada artystyczna przy prezydencie złożona z ludzi związanych z rzeszowską kulturą, a także rzecznik osób niepełnosprawnych, seniorów. Będzie kładziony duży nacisk na aspekty nowoczesności, który przełoży się na poprawę jakości życia nas wszystkich.