Konrad Fijołek złożył ślubowanie na prezydenta: to będzie kadencja z rzeszowianami i dla rzeszowian

- Dlaczego chciałem mówić z tej mównicy? Bowiem prawie 20 lat temu z bijącym mocno sercem ślubowałem tu rzeszowianom ciężką pracę w roli radnego. I w najśmielszych snach dziecięcych, młodzieńczych, w życiu nie przypuszczałem, że przyjdzie mi w przyszłości ślubować służbę mieszkańcom Rzeszowa w roli prezydenta mojego ukochanego miasta. To naprawdę fantastyczne uczucie. Zwłaszcza, że odbywa się w tak wyjątkowych i bezprecedensowych w historii miasta okolicznościach. Ten wspaniały w moim życiu moment zawdzięczam rzeszowianom i ponownie im za to dziękuję. Nisko się kłaniam

– Przed nami, jak w każdej nowej epoce, nowe wyzwania. Chciałbym, aby to zarządzanie miastem w nowej epoce miało charakter obywatelski. Taka będzie ta kadencja: dla rzeszowian i z rzeszowianami - mówił Konrad Fijołek.

Przyznał, że to wielki zaszczyt przejmować pałeczkę po tak zacnych poprzednikach rzeszowskich. Ale i wielka odpowiedzialność.

Wyliczał, co jest najważniejsze, czyli m.in. konieczność powołania miejskiego architekta, uchwalenie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie odpowiedniej jakości życia, zieleń, troska o czyste powietrze, wodę, promowanie transportu publicznego i rowerowego, więcej ścieżek spacerowych, biegowych, rowerowych, punktów widokowych, aquapark, infrastruktura sportowa, nowa oferta kulturalna (rada artystyczna przy prezydencie). Dalej: rozwój gospodarczy związany z powstawaniem nowych miejsc pracy, nowa polityka energetyczna, troska o młodych i seniorów, nowoczesna edukacja i jego miłość: wykorzystanie nowoczesnych technologii dla rozwoju miasta. - Współczesne wyzwania dla miast są podobne. W światowych trendach mówi się o tym, że muszą być przede wszystkim smart, a więc mądre, elastyczne, sprytne, dostosowujące się do rzeczywistości.

- Będę chciał mądrze korzystać także z propozycji dorobku konkurentów w tych wyborach. Zaproszę klub opozycyjny na czele z panią wojewodą do rozmów, wypracowania być może jakiegoś programowego porozumienia, tego co nas łączy, co będziemy chcieli robić razem

- zapowiedział.

Wcześniej jeszcze Konrad Fijołek przypomniał, że jeden z profesorów w trakcie kampanii przeanalizował jego życiorys i rzekł: w zasadzie jesteś w 100 procentach produktem rzeszowskim. – To prawda. Tu urodzony - mieszkałem w blokach na Kmity i Nowym Mieście. Tu wychowany. Tu się również wykształciłem. Są wśród nas moje wychowawczynie: Halina Kurp, Monika Kędzierska z podstawówki i średniej szkoły. Jest także pani Danuta Stępień, dyrektor IV LO. Jestem tak naprawdę efektem jej pracy pedagogicznej. Także studia wybrałem w Rzeszowie i miałem to szczęście, że byłem prowadzony i edukowany przez wspaniałych rzeszowskich profesorów, jak np. prof. Chłopecki, prof. Sobolewski, prof. Malikowski, czy prof. Stachowski. Wspaniała paleta socjologów, którzy kształcili nas w sposób wyjątkowy. Do tych osób, które chciałbym też dzisiaj wymienić, chciałbym dołączyć tych, którzy kształtowali mnie i pomagali na mojej drodze społecznej i zawodowej.