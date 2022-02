Kopiec Konfederatów Barskich w Rzeszowie czeka na zagospodarowanie

Projekt planu zagospodarowania dla okolic Kopca Konfederatów Barskich

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Kopca Konfederatów został skierowany do uzgodnień, co potrwa do 21 lutego – informuje nas Artur Gernand z kancelarii prezydenta miasta. Od 4 do 24 marca zaplanowano wyłożenie dokumentu do wiadomości mieszkańców. Dyskusja publiczna jest zaplanowana na 23 marca. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Kopca ma być przedłożony radnym do uchwalenia na sesję 24 maja.

Dokumentacja zakłada m.in. budowę ogrodów sensorycznych i powstanie przestrzeni na potrzeby sportów zimowych, m.in. tor saneczkowy. Na płaskiej części terenu wybudowane mogą zostać boiska sportowe do piłki nożnej, siatkówki czy koszykówki. W planie znajdą się także zapisy o możliwości budowy dużego parku z elementami małej architektury.

Od wielu lat orędownikiem zagospodarowania Kopca Konfederatów i terenów wokół niego jest Wiesław Walat, były wiceprezydent Rzeszowa. Mówi on, że miasto winno wykupić tereny wokół Kopca i je zagospodarować, bo na razie wyglądają bardzo źle. Jest to gęsto porośnięty chaszczami obszar tzw. Bazarów, czyli dawnego rynku ruskiego.