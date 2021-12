Korczowa. 29-latek z Ukrainy zmienił nazwisko, aby ponownie wjechać do Unii Europejskiej

W trakcie kontroli paszportowej funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec zmienił nazwisko. Sprawdzenia w bazach teleinformatycznych wyjaśniły motywy jego działania. Okazało się, że wcześniej był deportowany z Czech, w związku z nielegalnym pobytem i pracą. Tamtejsze władze wydały mu zakaz wjazdu do strefy Schengen do 2024 roku. Aby móc nadal podróżować do UE, postanowił zmienić nazwisko. Podczas kontroli granicznej zamierzał udawać inną osobę.

Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy, do czego się przyznał. Dobrowolnie poddał się karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Otrzymał również 5-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen i został skierowany na Ukrainę.

Jak pokazują statystyki, nie był to odosobniony przypadek w 2021 roku. Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 37 cudzoziemców, którzy z podobnych przyczyn zmieniali swoje dane osobowe. Byli to w większości obywatele Ukrainy, którzy chcieli ominąć przepisy, przekraczając granicę jako rzekomo inne osoby. Jest to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.