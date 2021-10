Korona Rzeszów lepsza od Wólczanki Wólka Pełkińska [ZDJĘCIA, OPINIE TRENERÓW]

Marcin Wołowiec, trener Wólczanki Wólka Pełkińska

Gratuluję zwycięstwa trenerowi Opalińskiemu, dobra robota, jako beniaminek, dużo punktów w tabeli. Jeśli chodzi o nas, to ciężko to nazwać niezadowoleniem, to co czuję. Ręce opadają. Pozazdrościć mogę tylko trenerowi Opalińskiemu takiego trzonu zespołu. Moim trzonem zespołu jest Mateusz Podstolak i tyle. Co z tego, że ci wszyscy chłopcy są bardzo dobrymi zawodnikami, jak na swój wiek i prezentują duże umiejętności, jak przychodzi mecz z tak doświadczonym zespołem i tracimy gola, a tworzymy i kreujemy sytuacje. Mimo tego, że to boisko jest bardzo ciężkie i nie zazdroszczę tego chłopakom z Korony Rzeszów, to stworzyliśmy emocjonujące spotkanie i trzymające w napięciu do końca. Ale my jedziemy bez punktów i po raz kolejny płacimy tym brakiem doświadczenia, tym czego w naszym zespole brakuje. Jeszcze sporo wody w Wisłoku upłynie, nim ci chłopcy tego doświadczenia nabiorą. Takimi meczami będą się budować, ale nasza sytuacja w tabeli robi się dramatyczna i jeżeli nie zdobędziemy kilku punktów przed zimą, to będzemy mogli uznać ten sezon za stracony.

