Korona Rzeszów pokonała Podlasie Biała Podlaska. Beniaminek z Podkarpacia z kolejnym kompletem punktów

- Bardzo jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy pierwszy mecz na wyjeździe, że zrobiliśmy to z drużyną, która otwarcie mówiła, że chce się bić o 2 ligę. To tym bardziej smakuje

To nie było tak łatwe spotkanie dla Korony, jak to na inaugurację z Wisłą. Podlasie nie bało się atakować, a Korona nie miała, aż tyle miejsca w środku pola. Mimo to rzeszowianie poradzili sobie. Prowadzenie gościom dał gol samobójczy. Mateusz Kantor wrzucił w pole karne Podlasie piłkę z rzutu wolnego, a skupieni na Pawle Piątku, który w pierwszym meczu ustrzelił hat-tricka, obrońcy pechowo wpakowali sobie piłkę do własnej bramki.