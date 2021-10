Korona Rzeszów przegrała z Czarnymi Połaniec. Pojedynek braci-bramkarzy

Młodszy z nich Bartosz pojawił się na boisku dopiero po przerwie, kiedy to zmienił Pawła Pawlusa, z kolei Tomasz grał od pełne 90 minut. Biorąc pod uwagę tylko indywidualne statystyki, to dla nich mecz zakończył się remisem, ale uśmiech po meczu gościł tylko na ustach tego starszego. Jak się okazało, było to ich pierwsze starcie w meczu o punkty, bo wcześniej stawali na przeciwko siebie tylko w sparingach.

Mecz od początku nie ułożył się po myśli Korony, bo już w pierwszej akcji gości do siatki trafił Gębalski. Napastnik Czarnych przyjął piłkę tuż przed polem karnym gospodarzy I szybkim strzałem pokonał Pawlusa. Przysnęli nieco defensorzy Korony, bo żaden z nich nie zdążył doskoczyć do strzelającego.

Rzeszowianie długo nie mogli się otrząsnąć po stracie, a rywale sunęli z kolejnymi atakami. Groźnie strzelał Ferens, ale na szczęście bramkarz Korony był na posterunku.