Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [10.07]

Europejska Agencja Leków zaleciła do wpisania jako bardzo rzadkich nowych skutków ubocznych podczas stosowania szczepionek przeciw Covid-19 firm Pfizer i Moderna. To zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie osierdzia. Dochodziło do nich jednak niezwykle rzadko.

Kościół popiera szczepienia. Konferencja Episkopatu Polski zajęła oficjalne stanowisko w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP podkreśla, że kościół od zawsze popierał wynalazek szczepionek. Te zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami powinny być jednak dobrowolne, bo "szczepienie nie jest, co do zasady obowiązkiem moralnym".

•15:15

- Widzimy niepokojącą tendencję - od końca stycznia do maja 8 tys. osób nie zgłosiło się do przyjęcia drugiej dawki, a od 1 czerwca do 6 lipca już 44 tys. - mówił w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister ostrzegł, że jeśli wskaźnik wyszczepienia nie będzie wysoki, to jesienią może wrócić kolejna fala koronawirusa.