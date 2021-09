Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [10.09]

Mimo wysokiej inflacji Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc. To ważna informacja zwłaszcza dla osób spłacających kredyty, bo oznacza że przynajmniej w tym miesiącu nie wzrosną odsetki do spłaty. Zdaniem RPP, decyzja ta m.in. sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji.

W czasie pandemii COVID-19 przyzwyczailiśmy się do siedzenia w domach i to dosłownie – siedzenie 8 godzin dziennie przed komputerem, a potem „odpoczynek” po pracy, polegający znów na siedzeniu, ale tym razem przed telewizorem lub z telefonem w ręku. Wiele osób przywykło do braku minimalnej aktywności w ciągu dnia, a tymczasem nie trzeba dużo, żeby zadbać o swoje zdrowie.

FoMO jest akronimem od słów Fear (ang. strach) Of (ang. przed) Missing Out (ang. przegapieniem). - Lockdown (szczególnie pierwsze miesiące pierwszej fali) doskonale pokazał mechanizm rozwijania się tego zjawiska. Każdy był zamknięty w swoim domu, jedynymi „oknami na świat” były media audiowizualne, czyli telewizja, radio, Internet. Łaknęliśmy informacji ze świata zewnętrznego jak niczego innego. W wielu domach kanały informacyjne były włączone niemal non stop. Potrzebowaliśmy wiedzy o choćby najmniejszej zmianie – to też jest FoMO, bo kierował nami wtedy lęk przed brakiem najnowszych informacji - mówi Katarzyna Basamon, była studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Rzeszowskim, która napisała pionierska prace licencjacka na temat tego zjawiska.