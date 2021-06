Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [1.06]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 125 917 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

4 556 - liczba zgonów na Podkarpaciu
2 872 283 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce
73 745 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 1 CZERWCA]

•6:30 Przez długi czas Rzeszów był jednym z dwóch miast wojewódzkich w Polsce (tuż obok Warszawy), w których przyrost naturalny miał wynik dodatni. Doszły do nas informacje, które sugerują, że sytuacja przez epidemię koronawirusa się zmieniła i odnotowujemy obecnie więcej zgonów niż urodzeń. Sprawdziliśmy, przyrost dalej jest "na plusie", jednak bardzo znacznie spadł. Można powiedzieć, że "stoimy w miejscu".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 31 MAJA]

•19:50 W tym roku w czwartek, 3 czerwca w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną w tradycji Bożym Ciałem, ulicami Rzeszowa przejdzie procesja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9 w kościele farnym, a procesja przejdzie ulicami: 3 Maja, Zamkową, Lisa-Kuli, Cieplińskiego i Sokoła.

•18:15 Pandemia koronawirusa spowodowała, że świat nagle się zatrzymał, pozamykał nas w domach, przerwał nasze plany, ograniczył kontakty, Wiele osób uważa, że to rok stracony. Jednak nie w życiu prof. Zbigniewa Izdebskiego, który obchodzi jubileusz 65-lecia, prowadzi badania, związane z COVIDEM-19, wydał kolejną książkę…

•17:20 Komisja Europejska chce złagodzenia warunków do swobodnego podróżowania po terytorium UE. Wśród rekomendacji dla państw członkowskich znalazły się zapisy dotyczące m.in. zniesienia obowiązku kwarantanny i testów dla osób w pełni zaszczepionych oraz całkowite wyłączenie z tego procesu dzieci do 6. roku życia.

•16:02 Wietnamskie służby medyczne podały informację o odkryciu nowego wariantu koronawirusa. Jest on bardziej zaraźliwy od znanych już szczepów zarazy.

•14:36 Część krajów wprowadza ograniczenia w podróżowaniu do Wielkiej Brytanii. Takie działania podyktowane są strachem przed indyjskim wariantem koronawirusa. Polska takiej potrzeby nie widzi.

•13:34 Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja dot. szczepień da osób 12+. Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12 do 15 roku życia preparatem Cominarty.

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 333 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 7 osób, z czego 2 nie miały chorób współistniejących. Na Podkarpaciu mamy 10 przypadków i co ważne, żadnego zgonu.

•9:10 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że zalecie noszenie maseczek wewnątrz pomieszczeń także podczas okresu wakacyjnego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 30 MAJA]

•17:16 W Tarnobrzegu można już skorzystać z tlenoterapii, która wspomaga leczenie wielu schorzeń, zalecana jest też ozdrowieńcom po COVID-19. Pierwszą w mieście komorę hiperbaryczną uruchomiła Fundacja Tajemniczy Ogród. Można tu umówić się na zabiegi dla dorosłych i dzieci. To nowa usługa placówki specjalizującej się w diagnozie i terapii zaburzeń sensorycznych.

•14:12 Dobre wieści docierają do nas z Niemiec. Instytut Roberta Kocha poinformował, że kilka krajów zostanie wkrótce usuniętych z listy obszarów podwyższonego ryzyka. Wśród nich jest Polska. Polacy oficjalnie od 30 maja będą mogli swobodniej przekraczać granice z Niemcami, jednak rzeczywiście odbywać się to będzie dopiero kilka dni później. W Niemczech nadal obowiązują różne obostrzenia. Lepiej powstrzymać się przed podróżą do tego kraju, jeśli nie jest to konieczne.

•10:35 Niedziela to 579 zakażeń i 56 zgonów - podaje Ministerstwo Zdrowia. Na Podkarpaciu potwierdzono 12 nowych przypadków koronawirusa, zmarły 4 osoby.

•8:50 Musimy przygotować się na trzecią serię szczepień przeciw COVID-19 - twierdzi prof. dr hab. med. Krzysztof Łukaszuk, dyrektor medyczny INVICTA, pracownik naukowy GUMed. I dodaje, że należy potwierdzić, czy można np. podawać w trzeciej dawce inną, niż wcześniej zastosowaną szczepionkę. Proponuje też rozważyć dzielenie dawek na pół.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 29 MAJA]

•19:05 Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy na wakacyjną podróż chętnie rezerwują pobyt w Grecji gdzie nie obowiązują ich testy covidowe, a ceny za nocleg są podobne do tych z 2019 r. Ci, którzy w na urlop udadzą się przed pełnym zaszczepieniem mogą wybrać Maderę, która oferuje testy na koronawirusa na koszt państwa. Z kolei antyszczepionkowcy mogą wybrać Albanię bądź Bułgarię, gdzie można przebywać bez testów i bez kwarantanny.

•16:30 Wytyczne GIS obowiązujące podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie 2021 są już znane. Muszą się do nich dostosować nie tylko organizatorzy obozów i kolonii, ale także rodzice oraz sami uczestnicy. Zobacz, o czym trzeba pamiętać i gdzie można sprawdzić, czy wypoczynek jest legalny:

•14:05 Od poniedziałku w szkołach wraca nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów. Niektórzy z nich boją się kartkówek i nadmiernego odpytywania.

•12:10 Specjaliści z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w 7 spośród 11 próbek pobranych w kwietniu u pacjentów szpitala zakaźnego z Koszarowej wykryli wariant południowoafrykański koronawirusa.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 775 zakażeń, z tego 19 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 125 osób. 3 z nich w naszym regionie.

•9:45 Weekendowa akcja szczepień została zaplanowana na sobotę i niedzielę, czyli 29 i 30 maja. Kadra medyczna czeka na chętnych od 9 do 16. Można zaszczepić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.

•8:15 Dla wielu przyszłych mam bardzo ważne jest, by ojciec dziecka był tuż obok podczas porodu, bo daje im to poczucie bezpieczeństwa, komfort, siłę. W pandemii porody rodzinne były często niemożliwe, ale teraz coraz więcej szpitali w regionie je przywraca.

•7:30 Rozmowa z prof. Jackiem Jassemem, kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem, nominowanym w ostatnim tygodniu do Nagrody Heisinga, zwanej "polskim Noblem".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 28 MAJA]

•19:30 Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zaaprobował użycie szczepionki COVID-19 firmy Pfizer (Comirnaty) na stosowanie u dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Szczepionka została już zatwierdzona do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i 17 lat.

•17:25 Nowe informacje o odporności osób, które przechorowały koronawirusa i nie mają we krwi przeciwciał. Okazuje się, że organizm ma sposób na szybkie odtworzenie przeciwciał w razie kolejnego zakażenia – to wyniki najnowszych badań naukowców z USA i Norwegii.

•13:01 Ile można zarobić w firmie produkcyjnej? Czy opłaca się szukać pracy w przemyśle? Przedstawiamy raport płacowy branży produkcyjnej.

•10:45 Podkarpacie to jedno z trzech województw w Polsce z najmniejszą liczba nowych zakażeń koronawirusem. Mamy 27 nowych przypadków, zmarło 9 osób. W Polsce odnotowano dziś 946 nowych zakażeń i 117 zgonów.

• 7:10 Koronawirus jest w odwrocie - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Rząd zapowiada kolejne luzowanie obostrzeń. Od piątku, 28 maja, kolejne branże zostają odmrożone. Sprawdź, co się zmieni po 28 maja.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 27 MAJA]

•19:41 Według zapowiedzi miał ruszyć jeszcze w kwietniu. Jest już połowa maja, a masowy punkt szczepień w Hali Podpromie w Rzeszowie nadal nie działa.

•17:42 Weekendowa akcja szczepień odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę, czyli 29 i 30 maja. Kadra medyczna będzie czekać od 9 do 16. Chętni znów będą mogli zaszczepić się jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Mobilny punkt stanie na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ale szczepienia będą też w Sali Kolumnowej wewnątrz budynku.

•16:22 Odporność na infekcje oddechowe w dużej mierze uzależnione jest od stanu odżywienia organizmu. Niedobory pewnych składników odżywczych sprzyjają zachorowaniu również na COVID-19, o czym naukowcy donosili już wcześniej. Teraz jednak udało się ocenić działanie tych najbardziej popularnych, z którymi wiązane są największe nadzieje. Sprawdź, które składniki suplementów i diety mogą pomóc w ochronie przed koronawirusem SARS-CoV-2 i powikłaniom infekcji!

•14:08 - Zachęcam władze Gruzji oraz społeczeństwo Gruzji do tego, aby cały czas utrzymywać gotowość do realizacji zarówno procesu reform jak i dalszego działania w kierunku członkostwa w UE i NATO - mówił w Tbilisi prezydent Andrzej Duda. Obiecał wsparcie i podzielenie się szczepionkami z tym krajem.

•13:05 Ponad 200 uczniów sanockich szkół średnich zaszczepiło się w swoich placówkach przeciwko Covid-19. Na pomysł zorganizowania akcji wpadł Stanisław Chęć, starosta sanocki.

•12:35 Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię naukową o produkcie sotrowimab firm GSK i Vir Biotechnology przeznaczonym do stosowania we wczesnym leczeniu COVID-19. Amerykanie (FDA) już dopuścili lek do stosowania u siebie w sytuacjach nadzwyczajnych. Co to za lek?

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 1 230 zakażeń, z tego 25 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 135 osób. 6 z nich w naszym regionie.

•8:05 Prezydent Joe Biden zlecił agencjom wywiadowczym zbadanie pojawienia się Covid-19 i złożenie mu raportu w ciągu 90 dni.

•7:30 Trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Na rynku dostępnych jest kilka preparatów mających chronić przed skutkami koronawirusa. Coraz więcej osób przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki. Co z osobami, które przyjęły dwie dawki różnych szczepionek? Jakie są skutki uboczne? Czy wolno mieszać szczepionki przeciwko Covid-19?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 26 MAJA]

•19:17 Probiotyczne bakterie wspierają walkę z COVID-19 – dotychczasowe obserwacje na temat ochronnej roli prawidłowej mikroflory w organizmie zyskały praktyczne potwierdzenie w badaniach. Już wcześniej wiedzieliśmy, że mogą zmniejszać śmiertelność zakażenia koronawirusem, teraz jednak powstają bazujące na nich leki, a nawet szczepionki przeciw SARS-CoV-2! Sprawdź, które szczepy bakterii mlekowych i nie tylko mogą wspomagać ochronę i leczenie zakażenia, a także jakie efekty lecznicze zapewnia nowa kombinacja probiotyków.

•19:01 Piknik Nauki Eksploracje zorganizują Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Stowarzyszenie EKOSKOP i Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes. Na 9 października zapowiadają moc wydarzeń dla dzieci: warsztaty, eksperymenty, pokazy. Po przerwie spowodowanej pandemią, pragną powrócić do standardowej, plenerowej formy.

•17:34 Podczas pandemii więcej czasu spędzamy w domach, co odbiło się na jakości powietrza, którym oddychamy. Wpływa to m.in. na nasze samopoczucie oraz zdolność skupienia się.

•15:23 - Niechęć do szczepień jest formą zdziecinnienia w tym negatywnym rozumieniu, przejawem małej wiedzy, a my zamiast z tym walczyć, to pozwalamy Polakom tkwić w tym zdziecinnieniu i organizujemy im loterię z fantami - mówi prof. UW, dr hab. Przemysław Sadura, wykładowca Wydziału Socjologii UW, kurator Instytutu Krytyki Politycznej.

•14:58 Po roku nauki w trybie zdalnym mało kto spodziewał się powrotu studentów na uczelnie. Dlatego decyzja władz Uniwersytetu Rzeszowskiego w tej sprawie zaskoczyła studentów.

•12:20 Minister zdrowia przekazał, że docierają do niego głosy, mówiące o tym, iż osoby niezaszczepiane powinny dodatkowo płacić za leczenie, gdy zachorują na koronawirusa. Adam Niedzielski wskazał, że nie widzi ku temu podstaw.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 1 267 zakażeń, z tego 32 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 209 osób. 8 z nich w naszym regionie.

•9:05 Na ten moment czekały wszystkie kobiety w ciąży. Pro-Familia jako pierwszy szpital w Rzeszowie w Dniu Matki przywraca porody rodzinne. Od dziś w porodzie naturalnym będzie mógł uczestniczyć ojciec dziecka.

•8:00 Jedynie co piąty 17-latek zarejestrował się na szczepienie przeciwko koronawirusowi – informuje „Gazeta Wyborcza”. Jeszcze rzadziej rejterują się 16-latkowie.

•7:15 Wydatki związane z pogrzebem, których w dobie pandemii jest dużo więcej, to nie tylko cena trumny czy urny, ale również miejsce pochówku na cmentarzu, wieńce, nekrologi i obsługa liturgiczna. Kwota zasiłku pogrzebowego od lat wynosi 4000 złotych i nic na razie nie wskazuje, że coś się zmieni. Jedni mieszczą się w tej kwocie, inni wydają znacznie więcej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 25 MAJA]

•18:33 Czy praca zdalna to dobre rozwiązanie dla pracującej matki? Jaki wpływ na zarobki i perspektywę awansu ma płeć? Eksperci zbadali, co pracownicy myślą o różnicach w pracy kobiet i mężczyzn.

•17:39 - Jesteśmy przekonani, że mRNA-1273 jest bardzo skuteczna w zapobieganiu COVID-19 u nastolatków - napisał w oświadczeniu dyrektor generalny Moderna Stéphane Bancel.

•17:27 W piątek, po 8 miesiącach lockdownu nastąpi odmrożenie branży fitness. Kluby przygotowują się do odmrożenia i dostosowują swoją ofertę do nowych realiów. Straty klubów fitness w 2020 r. wyniosły 3-4 mld zł. Branża szykuje się na pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Jak siłownie przygotowują się do otwarcia?

•16:55 W Internecie bez problemu można natrafić na oferty sprzedaży "kolekcjonerskich" zaświadczeń o zaszczepieniu przeciw Covid-19. Również lekarze sygnalizują, że próbują do nich dotrzeć osoby, którym zależy na zdobyciu takiego zaświadczenia. - Dwie osoby do mnie dzwoniły w tej sprawie, ale oczywiście odmówiłem - słyszymy od specjalisty z jednego z gdańskich szpitali. - To kryminał.

•15:17 - Od 1 lipca szczepienia drugą dawką będą odbywały się w dowolnym punkcie szczepień. Z kolei seniorzy 70+ będą mogli się szczepić w domu - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Ponadto gminy, które osiągną stopień zaszczepienia mieszkańców na poziomie 75 proc. otrzymają 100 tys. zł, które mogą być wydane na dowolny cel. Dodatkowo 1 lipca startuje loteria Narodowego Programu Szczepień - 500 zł dla co dwutysięcznej zaszczepionej osoby, nagrody rzeczowe, a w finale nawet dwa razy po milion złotych - to część nagród, jakie będzie można zdobyć. Rząd liczy, że przygotowywane programy spowodują wzrost zapisów na szczepienia.

•13:38 Drugi dzień zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy rozpoczął się od nieobowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19. Wśród zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson jest także kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. Nie wszyscy kadrowicze wyrazili zgodę.

•12:00 - Dochodzimy do punktu przesilenia- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w kontekście szczepień. Jak wyjaśnił, w czerwcu "to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali".

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 1000 zakażeń, z tego 15 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 151 osób. 1 z nich w naszym regionie.

•8:05 Wiele japońskich szpitali znalazło się w trudnej sytuacji z powodu nowych pacjentów zakażonych koronawirusem. A do Igrzysk Olimpijskich tylko dwa miesiące. Wielu chce ich odwołania.

•7:25 W tym roku Europejski Stadion Kultury, najważniejszy festiwal na Podkarpaciu, odbędzie się nie na stadionie miejskim w Rzeszowie, jak to miało miejsce do czasu pandemii, a w Parku Sybiraków. Co więcej, świeżo wyremontowany stadion "STAL" nie będzie już służył wydarzeniom kulturalnym, a jedynie sportowym. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 24 MAJA]

•16:54 O opóźnieniu w planowanej na ten tydzień dostawie szczepionek AstraZeneca poinformował pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Minister zapowiedział, że pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepień, a rząd będzie kładł nacisk na szczepienia innymi preparatami.

•13:05 Rząd wraz z Totalizatorem Sportowym przygotowuje loterię dla osób, które zaszczepiły się przeciwko covid-19. Losowania będą odbywać się cyklicznie. Przewidziano nagrody finansowe różnej wartości, a główną wygrana może wynosić 1 mln złotych.

•12:45 Utrata pracy, wysokie kary, zakaz wstępu na imprezy masowe - to tylko część proponowanych restrykcji dla niezaszczepionych. Rozważane są kolejne rozwiązania. Głos w sprawie szczepień zabrali eksperci - medycy z całej Polski. Ich zdaniem jeśli ktoś nie chce się szczepić, powinien ponieść konsekwencje. Gdy szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjmie mniej niż 70 proc. Polaków, prawdopodobnie nie uda nam się osiągnąć odporności populacyjnej. Zobaczcie, jakie restrykcje mogą czekać niezaszczepionych:

•11:10 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany w Radiu Plus o protest muzyków i możliwość organizowania koncertów mówi: „Sprawa koncertów, tego reżimu sanitarnego, trudno jest to zachować na koncercie. Nie wykluczam jednak, że luzowania także w tej branży wystąpią. W pewnym reżimie sanitarnym koncerty będzie można organizować.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 559 zakażeń, z tego 10 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 17 osób. Żadna z nich w naszym regionie.

•9:10 - W ciągu dwóch tygodni przedstawimy harmonogram luzowania obostrzeń- zapowiedział w poniedziałek rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tłumaczył, że wcześniej wprowadzone restrykcje "przyniosły efekt", wiec powinien "nastąpić kolejny etap luzowań". Jednocześnie zaznaczył, że "koronawirus nie zniknął".

•8:05 Zidentyfikowanie ludzi, którzy są autorytetami społecznymi dla młodych ludzi w wieku 16 czy 17 lat, jest rzeczą absolutnie w moim przekonaniu kluczową. Niestety bardzo często jest tak, że celebryci, akurat w Polsce, demonstrują postawy antyszczepionkowe, są po prostu mówiąc najkrócej szkodnikami społecznym - ocenia profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny.

•7:20 Larum grają. Młodzi ludzie nie chcą się szczepić. Starsi od nich też nie za bardzo. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie popełniamy błędy? Czy jest jakieś światełko w tunelu?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 23 MAJA]

•17:44 - Liczba osób zaszczepionych to już prawie połowa społeczeństwa, więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły - stwierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak wyjaśnił, jeśli nie dojdziemy do odporności populacyjnej czeka nas pełzająca epidemia.

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 1 075 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 46 osób. Na Podkarpaciu przybyło 21 przypadków. Nie żyje jedna osoba z regionu, która nie miała chorób współistniejących.

•10:17 Osoby, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 mogą spodziewać się telefonu i "rozmowy uświadamiającej". O pomyśle, by jak najwięcej osób zaszczepiło, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie radia RMF FM.

•8:54 Spadek dziennej liczby zakażeń oraz liczby osób wymagających hospitalizacji sprawił, że tzw. szpitale covidowe wracają do normalnego funkcjonowania. Placówki stopniowo uruchamiają kolejne oddziały oraz zmniejszają liczbę łóżek przeznaczonych dla chorych z COVID-19.

•8:02 Testy on-line ze wskazanych przez uczelnię przedmiotów oraz zaliczenia w formie wybranej przez prowadzącego – tak będzie wyglądać letnia sesja egzaminacyjna 2020/2021 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 22 MAJA]

•19:15 Trwają szczepienia przeciwko COVID-19. Na rynku dostępnych jest kilka preparatów mających chronić przed skutkami koronawirusa. Coraz więcej osób przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki. Co z osobami, które przyjęły dwie dawki różnych szczepionek? Jakie są skutki uboczne? Czy wolno mieszać szczepionki przeciwko Covid-19?

•15:30 Koronawirus mógł zabić nawet trzy razy więcej ludzi, niż wynika z oficjalnych danych zgłaszanych przez kraje Światowej Organizacji Zdrowia.

•13:10 Transformacja sprawdziła się może w 85 proc. Nie zamierzam pomniejszać zasług pierwszej fali kapitalizmu w Polsce - ale zwracam uwagę też na jej ogromne deficyty. Próbujemy im zaradzić Polskim Ładem. Chcemy wesprzeć osoby słabiej zarabiające, te, które otrzymują dziś 2000-5000 zł miesięcznie - mówi premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Polski Times".

•10:45 Podkarpacie i lubuskie to dwa województwa w Polsce z najmniejszą liczbą zakażeń. Odnotowano u nas tylko 33 nowe potwierdzone przypadki, niestety 14 osób zmarło. Przyczyną śmierci 4 był COVID-19. W Polsce jest 1516 nowych zakażeń, zmarło aż 191 osób.

•9:55 - Nie ma czegoś takiego jak ostateczne zwycięstwo z pandemią- mówił w sobotę rano minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu rząd będzie się zastanawiał nad kolejnym luzowaniem obostrzeń.

•7:35 Paszport covidowy (europejskie świadectwo zdrowia) inaczej certyfikat będzie wystawiany zarówno w formie cyfrowej - dostępny w specjalnej aplikacji, jak i w wersji papierowej. Od 1 czerwca kraje członkowskie będą mogły rozpocząć korzystanie z systemu w rzeczywistych warunkach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 21 MAJA]

•17:52 Pochodzący z naszego regionu ksiądz Henryk Sawarski, od 40 lat pracujący jako misjonarz na Madagaskarze, zmarł 19 maja w wieku 71 lat. Przyczyną był Covid-19.

•16:05 15 maja otwarte zostały ogródki restauracyjne i kawiarniane. Od przyszłego weekendu lokale gastronomiczne będą mogły przyjmować gości także w środku. Wraz z otwarciem restauracji Festiwal będzie więc wielkim świętem powrotu sceny restauracyjnej,

•13:14 W pierwszym kwartale tego roku, liczba działalności z branży turystycznej wykreślonych z rejestru KRS przekroczyła liczbę nowych firm. Z rynku turystycznego zniknęło blisko 80 firm, a kolejnych 185 zostało zawieszonych. W tym samym okresie zawieszono działalność niemal 500 hoteli i obiektów noclegowych, o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. - Dane pokazują, że w 2020 roku zaledwie 1/3 z zawieszonych działalności zdecydowała się na powrót na rynek, głównie za sprawą licznych zachęt i tarcz ochronnych- tłumaczy w rozmowie z nami ekspert.

•12:38 Gdzie można polecieć lub pojechać, będąc zaszczepionym, bez testów i kwarantanny? Oto kierunki wakacyjne - do tych państw możecie wybrać się bez ograniczeń! Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

•10:35 44 nowe zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu i 1 679 w Polsce - tak wyglądają w piątek dane Ministerstwa Zdrowia. W całym kraju zmarło 191 osób, w regionie - 7.

•8:41 Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w przyszłym tygodniu rozpocznie kampania mająca zachęcić młodzież do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. - Będą w niej brali udział influencerzy, osoby bardzo aktywne w social mediach i też jesteśmy przekonani, że liczba tych osób będzie, procent tych osób będzie systematycznie wzrastał – mówił minister w Polskim Radiu.

•7:00 O prawie pięć punktów procentowych zmniejszył się odsetek Polaków, którzy w związku z pandemią koronawirusa chce ograniczać zakupy. Zmniejszyła się również liczba osób, które obawiają się wzrostu cen. To wynik wzrastającej liczby zaszczepionych Polaków, który pozwala luzować obostrzenia sanitarne.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 20 MAJA]

•18:05 W pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9. osób, łącznie z kierowcą, można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc. Do tej pory zajęta mogła być połowa miejsc siedzących.

•16:55 Wprowadzenie tak zwanych paszportów covidowych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej zapowiedziane jest na czerwiec, tak, by zdążyć przed wakacjami i sezonem turystycznym. Tymczasem 20 maja w Polsce ruszył program pilotażowy.

•15:48 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia formuła 60. jubileuszowego Festiwalu będzie miała charakter hybrydowy. Od 20 czerwca do 2 lipca odbędzie się 8 koncertów, które zostaną zaprezentowane zarówno w Sali Balowej Muzeum - Zamku w Łańcucie, jak i w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej, a także w plenerze - Ogrodzie Angielskim przy MDK w Łańcucie.

•14:42 Kina i teatry już od jutra, 21 maja będą mogły wznowić swoją działalność, a nie jak pierwotnie zakładano - od przyszłego weekendu. – Na względnie normalne otwarcie kin i teatrów czekają z równym zniecierpliwieniem i widzowie, i podmioty prowadzące tego typu działalność- komentuje ekspert.

•13:21 Komisja Europejska podpisała trzecią umowę z BioNTech i Pfizer. W ten sposób dodatkowe 1,8 mld dawek będą osiągalne od końca 2021 roku.

•11:30 - Eksperci mówią, że z grupy, która nie będzie zaszczepiona, na jesieni może być nowa zwyżka nowych zakażeń. (…) Jeżeli nie zaszczepimy się w takiej dużej ilości, wzrost zakażeń na jesieni będzie – mówił w czwartek w TVP1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•10:35 W czwartek Ministerstwo Zdrowia informuje o 53 nowych zakażeniach i 12 zgonach w województwie podkarpackim. W całym kraju ostatniej doby COVID-19 potwierdzono u 2 086 osób, zmarło 250 osób.

•9:21 Branża gastronomiczna powoli wraca do życia. Już teraz czynne są ogródki na świeżym powietrzu, a lada moment będzie można wejść także do lokali. Restauratorzy odetchnęli z ulgą po poluzowaniu obostrzeń.

•7:42 Emocjonalny apel szefa Światowej Organizacji Zdrowia, by bogate kraje wstrzymały się ze szczepieniem dzieci przeciw Covid-19, a przekazały szczepionki biednym krajom, nie spotkał się ze spodziewanym odzewem.

•6:15 Centrum Medyczne "Medyk" chce szczepić obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne. Cudzoziemcom oferowana będzie jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson. Zastosowanie akurat tego preparatu pozwoli na uniknięcie ewentualnych komplikacji przy organizowaniu podania drugiej dawki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 19 MAJA]

•19:06 Igrzyska olimpijskie w Tokio mają rozpocząć się 23 lipca. Japonia kiepsko radzi sobie jednak z czwartą falą pandemii i nie brakuje głosów, że imprezę należy ponownie przełożyć.

•17:33 Takiej historii jeszcze nie było! Do ratusza na sesję nadzwyczajną Rady Miasta Rzeszowa przyszedł poseł Grzegorz Braun i jego współpracownicy z Konfederacji. Mimo próśb poseł i zarazem kandydat na prezydenta miasta odmówił założenia maseczki. W tej sytuacji Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta przerwał sesję. Odbędzie się ona najprawdopodobniej w przyszły wtorek, rano.

•17:01 Od 19 maja Niemcy złagodzili przepisy, dotyczące wjazdu Polaków do ich kraju. Zwolnieni z wykonywania testów i kwarantanny są m. in. uczniowie, studenci i pracownicy, którzy regularnie wjeżdżają do Niemiec. Zwolnione są też osoby, wjeżdżające do Niemiec na mniej niż 24 godziny (tzw. mały ruch graniczny). Polskie przepisy pozostają niezmienione do 5 czerwca. Co to oznacza dla osób, przekraczających granicę?

•15:27 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę na Twitterze, że w Unii Europejskiej zaszczepiono przynajmniej jedną dawką preparatu przeciwko koronawirusowi już 200 milionów osób.

•13:54 Szpital tymczasowy, który powstał na terenie PGE Narodowego, zawiesza działalność. Poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dodał, że ostatni pacjent zostanie wypisany w niedzielę 23 maja.

•12:44 - Odkąd zaczęła się pandemia, nikt głośno się nie chwali, że jest ratownikiem medycznym. Ludzie myślą, że roznosimy koronawirusa albo że go sami wymyśliliśmy - mówi pan Michał, w zawodzie od 5 lat. Coraz częściej dochodzi do brutalnych ataków na pracujących w karetkach ratowników medycznych.

•11:22 - To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy" – mówił podczas rozmowy z RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk pytany o wprowadzenie tak zwanych paszportów covidowych.

•10:35 Środa to 2 344 nowe zakażenia koronawirusem w kraju i 41 na Podkarpaciu. Zmarło 329 osób, 13 z nich to mieszkańcy naszego województwa.

•7:50 Trwają szczepienia przeciwko Covid-19. Na rynku dostępnych jest kilka preparatów mających chronić przed skutkami koronawirusa. Coraz więcej osób przyjęło już pierwszą dawkę szczepionki. Co z osobami, które przyjęły dwie dawki różnych szczepionek? Jakie są skutki uboczne?

•6:15 W czasie pandemii aż o 80 proc. wzrosła liczba ofert pracy dla informatyków w jednym z największych portali rekrutacyjnych pracuj.pl. Porównanie dotyczy pierwszych kwartałów obecnego i poprzedniego roku. W serwisie praca.pl ofert zatrudnienia dla informatyków była trzy razy więcej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 18 MAJA]

•18:36 „Od wtorku 25 maja wszystkie osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły zaszczepić się w punktach szczepień powszechnych poza kolejką” – przekazał na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

•17:55 Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się we wtorek z przedstawicielami związku zawodowego pracowników oświaty. - Wracamy do normalności w związku z lepszą sytuacją pandemiczną i nie czekamy. Oprócz wznowienia nauki stacjonarnej na wszystkich szczeblach, to przystępujemy do bardzo ważnych dyskusji w związku z zawodem nauczyciela – mówił podczas konferencji po spotkaniu.

•16:30 Gospodarstwa domowe lepiej oceniają swoją sytuację ekonomiczną. Zwiększyła się nieco skłonność do większych wydatków, jednak wciąż jest poniżej poziomów przedkryzysowych.

•13:21 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zbadała, jak praca w nadgodzinach wpływa na nasze zdrowie. Tylko w 2016 r. aż 745 tys. osób zmarło z przepracowania. Ludzi pracujących ponad siły przybywa.

•12:42 Kilka miesięcy temu rząd poinformował, że istnieje realna szansa na uruchomienie w Polsce produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi. Okazuje się jednak, że stanie się to nie wcześniej niż za rok, i to pod warunkiem uwodnienia patentów na preparat.

•11:56 Nie pojawiają się na drugim szczepieniu przeciwko COVID-19 i nawet o tym nie uprzedzają punktów szczepień - część pacjentów świadomie rezygnuje z drugiej dawki. Choć jak mówią lekarze, zjawisko jest raczej marginalne, to utrudnia pracę punktów. Czy istnieją mechanizmy kontroli takich osób? I jak niepełne zaszczepienie wpływa na odporność na koronawirusa?

•10:30 Dziś tylko 1 734 nowe zakażenia w Polsce i 31 na Podkarpaciu. Ostatniej doby potwierdzono śmierć 245 osób, które miały koronawirusa.

•8:52 - W stanie wyższej konieczności i zagrożenia zdrowia oraz życia publicznego wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 to najszybszy i jak na razie najskuteczniejszy ze sposobów, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej – piszą w liście do premiera samorządowcy.

•7:31 Możliwość przechowywania szczepionki Pfizer-BioNTech do miesiąca w zwykłych lodówkach przyspieszy jej rozpowszechnienie w Unii Europejskiej.

•6:55 Na Podkarpaciu coraz więcej firm zaczyna szukać pracowników. Ogłoszenia można znaleźć w najpopularniejszych serwisach rekrutacyjnych. Firmy zgłaszają się również do Powiatowych Urzędów Pracy. Wróciły oferty pracy w gastronomii oraz usługach. Poszukiwani są też budowlańcy i kierowcy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 17 MAJA]

•17:48 Wariant indyjski koronawirusa SARS-CoV-2 dotarł do Polski i budzi strach nawet wśród zaszczepionych. Tymczasem jego zdolność unikania przeciwciał nie powinna być problemem, ponieważ przed infekcją bronią też inne mechanizmy, a program szczepień zapewniający istotny poziom ochrony w społeczeństwie jest już dość zaawansowany. Zarówno bycie ozdrowieńcem, jak i przyjęcie nawet jednej dawki szczepionki typu mRNA, ma już istotne działanie ochronne.

•14:34 Szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał, że od poniedziałku na szczepienia mogą rejestrować się osoby powyżej 16 roku życia. Także dziś ruszył pilotażowy program szczepień w zakładach pracy. Skrócony ma zostać również okres pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki preparatu, także dla ozdrowieńców.

•13:30 Od soboty nie nosimy masek na twarzach w przestrzeni publicznej i korzystamy z luzowania obostrzeń, ale lekarze już ostrzegają, że jesienią może pojawić się u nas czwarta fala koronawirusa. Kto będzie najbardziej narażony na zachorowania?

•11:49 Na Podkarpaciu pracuje 31 mobilnych punktów pobrań typu drive-thru, gdzie pobierane są wymazy od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Podkarpacki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia sprawdził ich wydajność. Okazuje się, że w jednych punktach nie pobiera się nawet jednego wymazu na godzinę, a innych w tym czasie przyjmują nawet 8 pacjentów. Zobacz, jak pracują punkty drive-thru na Podkarpaciu.

•10:48 W Polsce stwierdzono 1109 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób. Na Podkarpaciu po niedzieli mamy tylko 39 nowych zakażeń, bez ofiar śmiertelnych.

•9:52 Przy ul. Ratuszowej 1 w Przemyślu, w sali gimnastycznej byłej szkoły, ruszył w poniedziałek 17 maja masowy punkt szczepień przeciwko COVID-19. Powstanie punktu możliwe było dzięki współpracy Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

•9:18 Na nasze pytania odpowiada związane z ogłoszonym przez premiera Mateusza Morawieckiego „Polskim ładem” odpowiada dr KRZYSZTOF KASZUBA, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Rzeszowie.

•7:02 Od 17 maja do uczniów z klas 1-3 dołączają ich starsi koledzy. Ale uwaga! Nie wszyscy naraz. Nauka będzie hybrydowa. Ponadto wielu dyrektorów, w obawie przez zakażeniem koronawirusem, zdecydowało, że ósmoklasiści przyjdą dopiero na egzaminy, a wcześniej na lekcje wrócą inne roczniki. Ale są i tacy, którzy uznali, że to właśnie ósme klasy powinny najpierw odejść od komputerów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 16 MAJA]

•20:05 Odliczanie jak na przyjście Nowego Roku, rzeszowski Rynek pełen radosnych ludzi, kelnerki i kelnerzy pracujące uwijające się jak pszczółki. Tak wyglądała sobota w Rzeszowie - pierwszego dnia, kiedy zniesiono zakaz obsługi stolików przed restauracjami. Każdy chciał posmakować powrotu częściowej normalności.

•16:36 Już od dziś 16 i 17-latkowie mogą wspólnie z rodzicami wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID19. W naszym artykule są druki kwestionariusza dla osoby niepełnoletniej oraz dorosłej.

•12:50 Poseł Konfederacji Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeszowa, odniósł się w niedzielę do zniesienia obowiązku noszenia maseczek oraz do otwarcia ogródków przy restauracjach. - Życie dalekie jest od normalności. Cieszę się, że Polacy mogą nieco skorzystać z życia. Nie wpadajmy jednak w nadmierny entuzjazm, że władza, łaskawie, pozwala nam na to, czego nigdy nie wolno jej było zabraniać - mówił.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 2 167 zakażeń, z tego 65 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 55 osób. 5 z nich w naszym regionie.

•9:50 - Musimy dbać, by sposób komunikowania się rządzących ze społeczeństwem był na najwyższym poziomie, a wpływ fakenewsowych informacji - jak najniższy - uważa dr Tomasz Rożek - fizyk, dziennikarz naukowy, autor bloga „Nauka. To lubię”.