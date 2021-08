Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [1.08]

Czwarta fala pandemii puka do drzwi Polski? Wiele na to wskazuje, ponieważ pierwszy raz kilku miesięcy tygodniowa liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia, a wskaźnik R dla kraju przekroczył 1, a w niektórych województwach jest dużo wyższy, co zapowiada, że liczba nowych zakażeń będzie rosnąć. W którym województwie w niedługim czasie sytuacja może stać się szczególnie trudna? Sprawdź!

Sprawdziliśmy, co skłoniłoby mieszkańców Rzeszowa do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Jak się okazuje najczęściej wymieniane powody to troska o zdrowie i rodzinę, powrót do pracy i do normalności, a także podróże po całym świecie. Są też tacy, którzy nie zaszczepili się jeszcze, bo mają mnóstwo pytań i wątpliwości.