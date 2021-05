Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [11.05]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 124 960 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 404 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 835 083 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 70 034 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 11 MAJA]

•6:56 Czy to możliwe, że już ponad połowa Polaków jest odporna na koronawirusa? Tak stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek (7 maja) w wywiadzie w TVN24. I byłaby to optymistyczna wiadomość oznaczająca, że bardzo blisko nam do uzyskania odporności populacyjnej i końca pandemii. Jednak nie wszyscy eksperci są takimi optymistami i podkreślają, że ciągle grozi nam czwarta fala zakażeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA]

•17:47 Sytuacja pandemiczna w Polsce jest coraz lepsza. Z tygodnia na tydzień notujemy duże spadki zachorowań na COVID-19. Czy możliwe jest zatem szybsze luzowanie niektórych obostrzeń? Rzecznik resortu zdrowia nie wyklucza takiego wariantu.

•15:00 Od jesieni ubiegłego roku knajpki, puby czy restauracje z powodu koronawirusa pozostają zamknięte dla klientów. Sytuacja ma się wreszcie zmienić od 15 maja, kiedy to rząd poluzuje obostrzenia i zezwoli na otwarcie m. in. ogródków piwnych. Właściciele lokali na Rynku w Rzeszowie zaczęli rozkładać parasole już w poniedziałek 10 maja i zapewniają, że będą gotowi na przyjęcie klientów, kiedy pojawi się tylko taka możliwość. Zobaczcie, jak wyglądało rozstawianie ogródków piwnych w samym sercu Rzeszowa

•13:35 Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na wsparcie komercyjnych badań klinicznych z wykorzystaniem technologii RNA. Do wzięcia 300 milionów złotych.

•12:59 W związku ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzje o skróceniu okresu między podaniem pierwszej a drugiej dawki. Ta zamiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest też dostępnością szczepionek – mówił podczas konferencji szef KPRM Michał Dworczyk.

•12:20 Mamy już serdecznie dość maseczek i z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym zniesiony zostanie nakaz ich noszenia i dobrze, że dzielą nas od tego już dni. Ale przynajmniej większość w nas jest przekonana, że ich noszenie podczas pandemii jest niezbędne, bo to minimalny koszt ochrony siebie i bliskich przed COVID-19.

•10:52 Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce przybyło 2032 nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 54 nowe przypadki, nie było ofiar śmiertelnych.

•9:30 Pandemia koronawirusa nadszarpnęła budżetu wielu państw i przedsiębiorstw. Na zyski nie mogą jednak narzekać koncerny farmaceutyczne produkujące szczepionki przeciw COVID-19. Ile przykładowo zarobiła firma Pfizer? Do danych dotarło BBC. Kwota jest olbrzymia, a może być jeszcze większa!

•6:58 Przyjdzie lato, zrobi się ciepło, zapomnimy, że zagrożenie jest realne, to obawiam się, że tempo szczepień może spaść. W efekcie jesienią przyjdzie kolejna fala i znowu wylądujemy w zamknięciu, a służba zdrowia będzie sparaliżowana. Zapłacimy wysoką cenę za wiarę w dziwne opowieści antyszczepionkowców i innych doraźnych „specjalistów” od szczepień i chorób zakaźnych – mówi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 9 MAJA]

•17:44 Wakacje 2021. Wybraliśmy 10 bardzo popularnych kierunków wyjazdowych, które uwielbiają Polacy. Sprawdziliśmy, gdzie przed wyjazdem należy wykonać test na koronawirusa, a gdzie wystarczy szczepienie przeciw COVID-19. Co ciekawe, na Malcie można liczyć na dopłatę do urlopu.

•16:39 Dane demograficzne dla Podkarpacia nie są optymistyczne. W 2020 r. liczba mieszkańców naszego regionu zmniejszyła się w porównaniu z 2019 rokiem. Na Podkarpaciu zawarto nie tylko mniej małżeństw, ale także odnotowano spadek urodzeń żywych. Znacznie natomiast wzrosła liczba zgonów – wynika z najnowszych danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

•13:58 Informacje o bezpieczeństwie szczepionek nadal są poddawane w wątpliwość. Osoby niezdecydowane często szukają informacji – zamiast u fachowców – to w Internecie, który stał się magazynem mitów na temat szczepionek. Warto dbając o własne zdrowie, poszukać faktów

•10:40 Podkarpacie jest jednym z trzech województw w Polsce z najmniejsza liczbą nowych zakażeń koronawirusem. Z niedzielnego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że mamy 93 nowe przypadki. Zmarło 6 osób, 4 z nich miały choroby współistniejące.

•9:30 Minister zdrowia przekazał, że już w przyszłym tygodniu zapadną decyzje ws. szczepień 16- i 17-latków. Dodał, że warunkiem będzie pozytywna rekomendacja Rady Medycznej w tej sprawie.

•7:26 To w środkach komunikacji publicznej, którymi uczniowie dojeżdżali do szkół najdynamiczniej rozprzestrzeniał się wirus. Tu potrzeba pilnych rozwiązań. Wciąż mamy za mało zaszczepionych i znów ruszamy „na hurra” – mówi Marcin Samsel, ekspert zarządzania kryzysowego, wykładowca akademicki, z którym rozmawiamy o bezpiecznym otwarciu szkół.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 8 MAJA]

•16:41 Osoby, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 nie będą uwzględnianie przy limicie osób na weselach i innych uroczystościach np. komuniach. Takie informacje przekazało radio RMF FM.

•15:14 - Dziesiątki ludzi stłoczonych przed wejściem do szczepienia w "Medyku" i zero dystansu. Miałem szczepienie na godz. 11:25 a na tą godzinę wchodzili ludzie umówieni na godz. 9 - skarży się pan Jarosław w napisanym do nas liście. Sprawdziliśmy, co działo się dziś podczas szczepień w rzeszowskim "Medyku".

•13:48 4 maja w ścisłym reżimie sanitarnym otworzyły się galerie handlowe i markety budowlane. 8 maja otwarte zostają hotele i pensjonaty. 15 maja mogą otworzyć się ogródki restauracyjne.

•12:18 Zobacz, które z tych szczepionek najczęściej były wybierane przez znane osoby w Polsce.

•10:49 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 4765 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 412 osób. Na Podkarpaciu mamy 119 przypadków. Nie żyje 42 mieszkańców regionu, z czego jedna osoba nie miała chorób współistniejących.

•7:50 Światowa Organizacja Zdrowia zezwoliła w piątek (7 maja) na stosowanie w nagłych wypadkach szczepionki COVID-19 wyprodukowanej przez chińską firmę Sinopharm - poinformowało Associated Press.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 7 MAJA]

•19:17 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w piątek, 7 maja 2021 r., trybie pilnym szczepionkę przeciwko Covid-19 wyprodukowaną przez chińską firmę Sinopharm. Jest to pierwsza szczepionka opracowana w kraju niezachodnim, która uzyskała poparcie WHO.

•18:45 - Jedna piąta osób, które chorują to są dzieci - przypominał szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Zatem jest szansa, że latem rozpocznie się akcja szczepienia dzieci i młodzieży.

•17:12 W piątek przed wylotem do Portugalii premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że polski rząd będzie opowiadał się za swobodnym dostępem do patentów na szczepionki przeciwko COVID-19.

•16:20 - Przesilenie, przemęczenie, a nie zła wola. Systemy e-pacjent i System Dystrybucji Szczepionek nie są kompatybilne - tłumaczy skąd wzięło się wczorajsze zamieszanie Stanisław Mazur z CM "Medyk". W piątek do Rzeszowa dotarło 10 tys. szczepionek Pfizera. Będą nimi szczepieni tylko pacjenci, którzy otrzymali już pierwszą dawkę tego preparatu.

•15:49 Zdaniem naukowców, panowie, którzy stracili włosy są nawet 2,5 razy bardziej narażeni na ciężkie przechodzenie zakażenia koronawirusem niż ci, który mają włosy na głowie.

•14:03 Na MOP-ie Zamiechów na autostradzie A4 (kierunek Rzeszów) koło Jarosławia, można wykonać szybki test antygenowy na COVID-19. Kosztuje 130 zł, a wynik otrzymamy już po około 20 minutach.

•12:17 Zgodnie z rządowym harmonogramem znoszenia obostrzeń, od najbliższej soboty 8 maja ponownie otwarte, w reżimie sanitarnym, zostaną hotele. oznacza to, że zajętych może być maksymalnie połowa dostępnych pokoi. W dalszym ciągu nieczynne będą restauracje oraz strefy raz strefa welness&spa, które będą otwierane przy kolejnych etapach luzowania obostrzeń. Jednak zapowiada się prawdziwy najazd na najpopularniejsze miejsca.

•11:26 Odporność po szczepieniu przeciwko COVID-19 wytwarza się nie w momencie podania zastrzyku, ale po pewnym czasie. Kiedy uzyskujemy odporność na koronawirusa po szczepionce Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson? Która szczepionka jest najlepsza?

•10:34 W piątek na Podkarpaciu mamy 152 nowe zakażenia i 15 ofiar śmiertelnych. W Polsce testy potwierdziły 6 047 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 453 osoby.

•8:00 - Mojej uczennicy zmarła babcia, a uczniowi – mama. Czy mam teraz skoczyć temu chłopcu czy tej dziewczynce do gardła i pytać, gdzie są ich rozprawki, zeszyty ćwiczeń, zaległe zadania? Nauczyciele mają dziś do wykonania zupełnie inną pracę niż robienie kartkówek. Dzieciaki są w bardzo złej kondycji psychicznej i tym musimy się zająć. Niektóre dzieci są obecnie w takim stanie, że wymagają natychmiastowej interwencji kryzysowej – mówi Marcin Korczyc, prezes Fundacji Ja, Nauczyciel, m.in. uczy historii i języka polskiego.

•7:36 Zgodnie z harmonogramem od piątku na szczepienie przeciwko Covid-19 zarejestrować mogą się po trzy roczniki. Dziś osoby urodzone w latach 1994-1996.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 6 MAJA]

•19:11 W czwartek w Brukseli zaprezentowano założenia projektu przeciwdziałania rozwojowi pandemii COVID-19 w Unii Europejskiej. W planach jest m.in. wprowadzenie na rynek europejski kolejnych leków na koronawirusa.

•17:07 W okresie pandemii koronawirusa umarło więcej osób niż we wcześniejszych latach, jednak nie był to tylko efekt COVID-19. Pacjenci rzadziej kontrolowali swoje zdrowie i proces leczenia. Spadła liczba kardiologicznych zabiegów ratujących życie, a zwiększyła się grupa pacjentów z powikłaniami po zawale. Choroby układu krążenia to wciąż główna przyczyna zgonów, a na tle Europy Polska miała ich największy nadmiar w 2020 roku. W najgorszej sytuacji są osoby z nadciśnieniem i zaburzona glikemią, bo stany te wiążą się ze zwiększoną śmiertelnością w COVID-19.

•16:10 Minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował, że w związku ze zmniejszającą się liczbą zakażeń i hospitalizacji, służba zdrowia będzie systematycznie wracać do normalnego funkcjonowania. Jednocześnie przekazał że na Śląsku wykryto trzy przypadki brazylijskiego wariantu Covid-19.

•15:05 "CM Medyk informuje, iż w związku z anulowaniem dostaw szczepionek z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został zmuszony do odwołania szczepień w dniu dzisiejszym, w punkcie zlokalizowanym w Full Markecie, szczepionką firmy Pfizer". Taki komunikat pojawił się dziś na stronie centrum medycznego.

•13:55 Z danych podkarpackiego kuratorium oświaty wynika, że z powodu koronawirusa 4 przedszkola i 3 szkoły podstawowe częściowo zawiesiły zajęcia, natomiast 1 podstawówka - całkowicie.

•13:04 Właściciel cukierni "Kawałeczek" z Lublina miał zapłacić 10 tys. zł kary za otwarcie lokalu dla klientów w trakcie lockdownu. Przedsiębiorca odwołał się, a sanepid wstrzymał wykonanie kary - informuje Onet.pl.

•11:45 Rząd powoli odmraża gospodarkę otwierając kolejne sektory. już od najbliższego weekendu swoją działalność wznowią hotele. W popularnych serwisach rezerwacyjnych ten wzmożony ruch już widać. Na najbliższy weekend 8-9 maja większość miejsc w hotelach jest już niedostępnych. Z tej sytuacji cieszą się nie tylko hotelarze, ale niestety także cyberprzestępcy.

•11:08 Zdaniem brytyjskich specjalistów nie ma związku między piciem alkoholu a odpornością, jaką ma nam zapewnić szczepionka przeciw koronawirusowi. Inni ostrzegają, że duże spożycie alkoholu generalnie może osłabić odpowiedź immunologiczną organizmu.

•10:35 115 nowych zakażeń na Podkarpaciu i 6 431 w Polsce - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Niestety, nadal umiera dużo osób, u których potwierdzono COVID-19. Ostatniej doby zmarło 510 pacjentów, 22 z nich to mieszkańcy z naszego województwa.

•10:02 - Wszystkie znaki na niebie i ziemi oraz opinie ekspertów mówią, że trzecia fala się kończy, natomiast to oczywiście nie powinno usypiać naszej czujności - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień. Dodał, że „koronawirus potrafi zaskoczyć.”

•9:33 "W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, personelowi medycznemu oraz ich rodzinom zostało wydane polecenie dotyczące zaszczepienia przeciwko COVID-19 dla studentów pragnących odbyć praktyki wakacyjne". Taką decyzję wydał dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, dr n. med. Janusz Ławiński. Jak się okazuje, nie było ona dla wszystkich zrozumiała.

•8:18 Apel francuskich degustatorów wina do prezydenta kraju, by jak najszybciej pozwolono im się zaszczepić przeciwko Covid-119. Inaczej stracą węch i smak, a przez to również pracę.

•8:00 W środę w nocy opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzanie Rady Ministrów, które nakłada obowiązkową kwarantannę dl osób, które przyjeżdżają do Polski z RPA Indii oraz Brazylii.

•7:33 Zasłanianie ust i nosa na świeżym powietrzu nie będzie już obowiązkowe. Już w czwartek, 6 maja ma pojawić się rozporządzenie w tej sprawie.

•6:15 Większość bieszczadzkich atrakcji turystycznych jest już otwarta. Od 8 maja obiekty noclegowe będą mogły ponownie przyjmować gości, a od 15 maja otwarte będą ogródki gastronomiczne. Przedsiębiorcy liczą na duże zainteresowanie pobytem w Bieszczadach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 5 MAJA]

•20:25 Kobiety w ciąży są narażone na cięższy przebieg COVID-19, który aż 22 razy częściej skutkuje ich śmiercią, a także sprzyja rozwojowi stanu przedrzucawkowego i urodzeniu wcześniaka. Choć jednak przyszłe mamy są zachęcane do szczepień ochronnych, wiele z nich obawia się o zdrowie swojego dziecka. Czy szczepienie w ciąży jest bezpieczne? W którym trymestrze najlepiej je wykonać? Jakie powikłania może wywołać szczepionka? Który preparat jest najlepszy dla ciężarnej? Na te i inne najczęściej zadawane pytania odpowiada ekspert NPP, dr Aleksandra Wesołowska.

•19:50 W jednym ze sklepów w Kątach Rybackich już trzykrotnie doszło do ataku na ekspedientki. Pracownice zostały oplute, pojawiły się również wyzwiska pod ich adresem ze strony rozwścieczonych klientów. Po ostatnim z incydentów jedna z pracownic trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przyczyna ataków? Ekspedientki zwróciły uwagę klientom na brak maseczki.

•18:00 Wczoraj Sejm wymaganą większością głosów przyjął rządowy projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Z sondażu United Survey dla WP wynika, że większość Polaków dobrze oceniła taką decyzję posłów.

•17:21 Zapytaliśmy parlamentarzystów z Podkarpacia, czym kierowali się głosując za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, przeciw lub dlaczego wstrzymali się od głosu. Samorządowcy mówią, na jakie pieniądze liczą i dlaczego to wsparcie unijne jest dla nich tak ważne.

•16:11 Osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 mogą nie być uwzględnianie w limicie gości na weselach, komuniach, urodzinach i innych okolicznościowych imprezach – tak donosi RMF FM.Dzięki temu młode pary będą mogły zaprosić na tę najważniejszą uroczystość więcej gości.

•15:00 Drugi dzień maturalnych zmagań w reżimie sanitarnym młodzież ma już za sobą. Dziś absolwenci liceów i techników pisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Wychodzący z I LO w Rzeszowie mieli różne zdania na temat poziomu trudności. Jedni mówili, że był tak prosty, że zdziwiliby się, gdyby nie dostali 100 procent punktów. Inni narzekali, że zadania otwarte były bardzo trudne.

•14:09 Samookaleczenie, obniżona samoocena, problemy depresyjne wśród młodzieży. Jak zauważają psychologowie, problemy psychologiczne wśród dzieci i nastolatków znacząco nasiliły się przez miesiące izolacji i zamknięcia w domu. - Pandemia wywróciła życie młodych ludzi do góry nogami, co obserwujemy na co dzień - mówił psycholog Jak Rybak na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ewę Leniart, kandydatkę na prezydenta Rzeszowa.

•13:50 5 maja w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu przebywało 71 pacjentów z COVID-19. Lekarze podkreślają, że w szczycie epidemii chorych było kilka razy więcej. Nasz fotoreporter odwiedził oddział covidowy przemyskiej lecznicy. Zobaczcie zdjęcia!

•12:03 Pracodawcom zależy na jak najszybszym zaszczepieniu swoich pracowników. Jedna z firm wprowadza finansowe zachęty - wypłaci 500 zł pracownikom, którzy przyjmą preparat. W ostatnim czasie pojawiły się też oferty „turystyki szczepionkowej”.

•11:38 W czerwcu, pod pewnymi jednak warunkami, Unia Europejska będzie ponownie otwarta dla zagranicznych turystów.

•11:21 W środę rozpoczął się dwudniowy Kongres 590, czyli najważniejsza debata gospodarcza na Podkarpaciu. Z powodu pandemii wydarzenie odbywa się w formie online.

•10:35 Środa to 3 896 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i 111 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 349 osób, w regionie - 19.

•8:04 W obawie przed groźbą wystąpienia zakrzepów Dania rezygnuje ze szczepionek firmy Johnson & Johnson. Wcześniej podjęła podobną decyzje wobec specyfiku firmy AstraZeneca.

•6:53 Seszele, po zaszczepieniu większej części społeczeństwa przeciwko Covid-19, znów wracają do blokad. Pandemia wróciła.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 4 MAJA]

•20:55 Zagłosujmy za polską racją stanu - przekonywał posłów premier Mateusz Morawiecki. - To szczególny, arcyważny, fundamentalny, przełomowy moment. To chwila, która powinna nas połączyć. Nie powinno być miejsca na małostkowe kalkulacje polityczne. Liczy się dobro Polaków. Liczy się Polska. Ostatecznie zagłosowało 456 posłów. Za - 290, przeciw - 33, a 133 się wstrzymało.

•19:05 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników.

•18:00 We wtorek ruszył pierwszy w powiecie przemyskim masowy punkt szczepień przeciwko COVID-19. Został zlokalizowany w hali sportowej w Medyce. Szczepienia wykonywane są przez zespoły szczepienne utworzone przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu. Stosuje się tutaj preparat Moderna.

•17:15 Misjonarki z Katowic zakażone indyjską mutacją koronawirusa. Badania potwierdziły przypuszczenia, które powstały podczas wywiadu epidemiologicznego. - Część misjonarek brała udział w rekolekcjach, gdzie przebywała siostra zakonna z Indii - poinformował Krzysztof Saczek. Jedna z zakażonych misjonarek zmarła, a druga trafiła w miniony weekend do szpitala. Pozostałe przebywają w izolacji w domu zgromadzenia.

•16:20 Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że musimy pamiętać, iż jest ryzyko, zagrożenie w postaci nowych mutacji koronawirusa”. - Bo to z największym prawdopodobieństwem nowe mutacje mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali – mówił. Jak dodał obecnie pojawiły się dwa ogniska indyjskiej mutacji Covid-19 – w Warszawie i Katowicach.

•15:00 Dziś na dodatkowym posiedzeniu Sejmu parlamentarzyści mają zająć się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE. PiS, chce by tego samego dnia odbyło się głosowanie w tej sprawie. Posłowie już od rana dyskutowali nad rządowym projektem na posiedzeniu sejmowych komisji.

•14:35 Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Między innymi nad tym tematem rozprawki pochylali się dziś maturzyści, którzy pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak mówią, spodziewali się, że znów na maturze pojawi się "Lalka", tylko zastanawiali się, w jakim kontekście. Matura odbywała się w reżimie sanitarnym.

•12:20 Sprawdźcie, które restauracje w Rzeszowie otrzymały najwięcej pieniędzy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Oto TOP 20 firm!

•10:47 Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, w Polsce stwierdzono 2296 nowych zakażeń koronawirusem. Podkarpacie jest wśród 6 województw, gdzie liczba zakażeń spadła poniżej 100. Pozytywny wynik testu na SARS CoV2 stwierdzono u nas u 66 osób.

•7:55 Powoli do życia wracają kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Harmonogram luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 obejmuje cały miesiąc. Pierwsze duże zmiany wejdą w życie we wtorek, 4 maja. Co się wówczas zmieni? Zaplanowano m.in. otwarcie centrów handlowych, a także powrót części dzieci do szkół.

•6:55 Dziś o godzinie 9 pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczyna się maturalny maraton. Równie nietypowy, jak przed rokiem, bo w obostrzeniach sanitarnych z powodu epidemii. Uwaga! - Dobrze, że matura nie została odwołana - uważa Andrzej Szymanek, dyrektor II LO w Rzeszowie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 3 MAJA]

•21:00 W niedzielę w Rzeszowie z akcji "Zaszczep się w Majówkę", bez konieczności wcześniejszej rejestracji, skorzystało 1020 osób. W ciągu trzech dni swoją dawkę szczepionki Johnson&Johnson przyjęło łącznie 2330 osób. To nie koniec.

•13:00 Do godz. 18 będzie działać specjalny punkt szczepień przy ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie, w ramach akcji „Zaszczep się w Majówkę”. Szczepić mogą się osoby w wieku 30+.

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 3 maja o 2 525 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 37 osób (14 nie miało chorób współistniejących). Na Podkarpaciu przybyło dziś 69 zakażeń. Nie żyje jedna osoba, która miała choroby współistniejące.

•8:36 Powoli do życia wracają kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Harmonogram luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 obejmuje cały miesiąc. Pierwsze duże zmiany wejdą w życie we wtorek, 4 maja. Co się wówczas zmieni?

•8:04 Sprawdźcie, jak rozdysponowano w Rzeszowie pieniądze w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. Oto TOP 10 firm z największą dotacją.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 2 MAJA]

•18:15 Służby medyczne Indii nie są w stanie walczyć z pandemią. Brakuje wolnych miejsc w szpitalach, tlenu oraz szczepionek. Główny epidemiolog Stanów Zjednoczonych, dr Anthony Fauci przyrównuje sytuację do ... wojny.

•16:03 Polski dyplomata, pierwszy sekretarz ambasady RP w New Delhi, który w zeszłym tygodniu został ewakuowany z Indii, jest zakażony indyjskim wariantem koronawirusa- informuje Polsat News powołując się na opinię lekarzy.

•14:45 Do Europejskiej Agencji Leków trafił już wniosek firmy Pfizer o dopuszczenie stosowania szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci od 12 roku życia. Czy stosowanie szczepionki u dzieci może wiązać się z ryzykiem?

•12:00 Brazylia wstrzymuje import rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jej zdaniem, Sputnik V może być niebezpieczny dla ludzi z obniżoną odpornością organizmu.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 4 612 zakażeń, z tego 106 na Podkarpaciu. W kraju zmarły 144 osoby. 10 z nich w naszym regionie.

•9:50 Zdarzały się błędy w tej pandemii. Najważniejsze, że szybko je korygowaliśmy. W takich sytuacjach nie ma rządu, który by wszystko zrobił tak jak trzeba - mówi Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera

•7:55 Zespół specjalistów z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przeszczepił płuca 42-letniemu mężczyźnie z Mazowsza, panu Michałowi, który z powodu COVID 19 leczony trafił do Tymczasowego Szpitala Narodowego w Warszawie. Mimo intensywnego leczenia stan chorego pogarszał się z dnia na dzień. Płuca chorego zostały zniszczone.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 1 MAJA]

•18:58 Na Podkarpaciu przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory 582 106 osób, z czego 152 615 drugą dawką. Sprawdźcie, jak tempo szczepień przebiega w miastach i powiatach naszego regionu. Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia.

•15:51 Od rana trwają szczepienia w tymczasowym punkcie, który działa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Zaszczepiło się tu już ponad 300 osób.

•13:53 Ponad rok, z małymi przerwami, trwa proces zamrażania i odmrażania gospodarki w związku z pandemiią COVID-19. Niestety, zablokowana możliwość wykonywania pracy odbija się ogromnymi stratami w gospodarce. Praca zdalna i zamknięte obiekty sportowe doprowadziły do pogorszenia stanu fizycznego i psychicznego Polaków. Warto jednak zadać pytanie, czy te ograniczenia są konieczne?

•11:32 Do 15 maja Australia zawiesza wszystkie loty pasażerskie z Indii. Australijczykom, którzy chcą wrócić z tego kraju grozi nawet pięć lat więzienia. Wszystko z obawy przed przyniesieniem na antypody indyjskiego wariantu koronawirusa.

•10:35 Pierwszy dzień majówki to 155 nowych zakażeń na Podkarpaciu i 6 469 w całym kraju. Ostatniej doby potwierdzono śmierć 423 osób, które miały COVID-19. Jest też dobra wiadomość, którą podał minister zdrowia - wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa, jest najniższy od początku pandemii.

•9:39 1 maja rusza rejestracja dla wszystkich 36-latków i starszych. Roczniki 1984 oraz 1985 mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Ruszają mobilne punkty szczepień powszechnych.

•9:08 Nie żyje zakonnica z Katowic, jedyna hospitalizowana z 17 sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty, które pozostają w izolacji w związku z podejrzeniem zakażenia indyjską odmianą koronawirusa.

•8:56 Pod Giewontem rozpoczął się długi weekend majowy. Choć mamy pandemię i zakaz wynajmu pokoi dla turystów, w Zakopanem już w piątek pojawiło się sporo osób. Krupówki w piątek wieczorem były pełne spacerowiczów.