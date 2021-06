Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [11.06]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 700 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 577 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 876 667 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 74 447 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 10 CZERWCA]

•16:53 Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili w czwartek szczegóły obostrzeń, które będą obowiązywać podczas tegorocznych wakacji. Pierwsze luzowanie obostrzeń nastąpi już 13 czerwca.

•15:22 Szczepionka przeciw koronawirusowi z Konstantynowa Łódzkiego powstaje zgodnie z planem. Wkrótce preparat firmy Novavax ma być dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej.

•14:05 Jesteśmy szczęśliwi mogąc przekazać tak długo wyczekiwaną informację. Przywracamy porody rodzinne - na facebooku poinformował Szpital Miejski w Rzeszowie i podał zbiór 10 zasad obowiązujących przy tego rodzaju porodach.

•13:30 "Paszport covidowy", czyli Unijny Certyfikat Covid (UCC) pobrało już ponad milion Polaków. Zainteresowanie certyfikatem jest spore, bo dzięki niemu podróżowanie w czasie wakacji będzie prostsze. Kto może uzyskać "paszport covid", jak go pobrać i w których krajach będzie obowiązywał? Zanim zaczniesz planować urlop, sprawdź wszystko, co musisz wiedzieć na temat Unijnego Certyfikatu Covid.

•12:45 Z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie "Natura" wynika, że preparat J&J jest skuteczny przeciwko różnym wariantom Covid-19.

•11:15 Ponad 62 proc. Polaków zaszczepiłoby dzieci, gdyby była taka możliwość - wynika z najnowszego sondażu United Surveys. W zeszłym miesiącu odsetek ten wynosił 67 proc.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 382 zakażenia, z tego 11 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 84 osoby. 3 z nich w naszym regionie.

•9:15 Kiedy do kina, teatru czy do kościoła będzie można pójść bez maseczki? - Rekomenduję, żeby nie znosić tego obowiązku- odpowiedział i dodał, że na pewno do końca wakacji będziemy ich używać - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

•8:25 Nie cichnie burza wokół krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej po jej komunikatach odnośnie studentów, którzy nie zaszczepią się przeciw Covid-19. W tej sprawie zaalarmowana została prokuratura, interweniuje też Rzecznik Praw Obywatelskich.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 9 CZERWCA]

•20:57 Wyborcza.pl poinformowała, że polski rząd zrezygnował z podawania pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca. Ma być ona zarezerwowana wyłącznie dla osób, które czekają na druga dawkę. Tymczasem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w rozmowie z polsatnews.pl zdementował te doniesienia. Michał Kuczmierowski stwierdził, że szczepionka AstraZeneca będzie podawana zarówno w pierwszej, jak i w drugiej dawce.

•19:23 Rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 12 - 15 lat. Jak słyszymy, na razie zainteresowanie jest średnie. Lekarze przypuszczają, że to dlatego, iż pandemia jest w odwrocie, więc gro myśli, po co zatem się szczepić. Dwa – dzieci i młodzież łagodniej znoszą chorobę i rzadziej mają komplikacje.

•14:40 Po ponad rocznym przestoju w postaci braku większych wydarzeń targowych, mówi się nawet o stratach sięgających 2 miliardów złotych. Ma to ogromne znaczenie ponieważ ewentualny upadek któregokolwiek z przedsiębiorców działających w branży może stworzyć swoisty efekt domina, powodujący upadek jego kontrahentów i tym samym także upadek ich kontrahentów.

•13:00 Donald Trump nie ustaje w krytyce Chin, że one doprowadziły do rozprzestrzenienia się pandemii Coivid-19 na cały świat i chce, by Pekin zapłacił za to 10 bilionów dolarów odszkodowania.

•12:20 Nie mając skutecznego leku przeciw COVID-19, którym moglibyśmy leczyć niezaszczepionych, nie damy sobie rady z pandemią. Musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność społeczną i ochronić przed zachorowaniem swoje dzieci – mówi dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot, specjalistka pediatrii i immunologii.

•11:15 Narażanie zdrowia najmłodszych w imię potencjalnej i niepewnej ochrony starszego pokolenia jest sprzeczne z naturą, zdrowym rozsądkiem i etyką - przekonują przedstawiciele Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, założonej przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich. To odpowiedź organizacji na trwające od 7 czerwca szczepienia dzieci przeciw COVID-19.

•10:35 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 428 zakażeń, z tego 4 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 108 osób. 1 z nich w naszym regionie.

•9:00 Do uzyskania odporności stadnej przeciwko Covid-19 konieczne są szczepienia dzieci. Firma Pfizer zaczyna badania szczepionek na maluchach do 11 lat. Badania odbędą się między innymi w Polsce.

•7:00 Już w niedzielę rzeszowianki i rzeszowianie wybiorą swojego prezydenta, który będzie rządzić miastem przez najbliższe kilka lat. Samo głosowanie, jako że organizowane podczas pandemii koronawirusa, wyglądać będzie nieco inaczej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 8 CZERWCA]

•18:31 - Podjęliśmy decyzję, żeby w kościołach od przyszłego tygodnia było więcej wiernych. Chcemy, żeby była wypełniona połowa miejsc. Szczegóły w czwartek - poinformował podczas konferencji Mateusz Morawiecki.

•17:39 Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek komunikat dotyczący nowych schematów szczepień przeciw COVID-19. Chodzi o krócony czas oczekiwania między dawkami szczepionek firm AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna.

•16:29 - Wersji indyjskiej mamy w granicach 60 przypadków do tej pory zdiagnozowanych i sekwencjonowanych w pracowniach - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•16:19 Więcej osób będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach. Tak wynika z nieoficjalnych ustaleń do jakich dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski. Wynika z nich, że w sprawie interweniował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na posiedzeniu Rady Ministrów. Kilka dni temu do premiera Mateusza Morawieckiego pisał też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który apelował o poluzowanie obostrzeń.

•13:00 W trakcie pandemii całkowicie zmieniliśmy swoje codzienne zachowania. Lockdown sprawił, że więcej czasu spędzamy w domu. Między innymi z tego powodu w ostatnim roku mogliśmy zauważyć zwiększoną liczbę adopcji psów i kotów, a także większy niż zwykle ruch w gabinetach weterynaryjnych. A jak jeszcze zmieniły się nasze relacje ze zwierzętami?

•12:05 Bardzo prawdopodobne, że osoby, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 bądź nie zarejestrowały się na szczepienie, już niebawem będą mogły spodziewać się telefonu. W narodowym programie szczepień i wszelkich akcjach w ramach kampanii profrekwencyjnej rząd chce iść o krok dalej i zachęcać obywateli drogą telefoniczną. NFZ przeprowadziło już pilotaż takiego rozwiązania. Efekt? Co czwarta osoba zgodziła się na zapisanie na szczepienie. Poznaj szczegóły:

•11:15 Pierwszego dnia rejestracji na szczepienie przeciwko koronawirusowi dla osób w wieku 12-15 lat zarejestrowano ponad 85 tys. dzieci w tym przedziale wiekowym.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 400 zakażeń, z tego 33 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 95 osób. 2 z nich w naszym regionie.

•9:05 Zapowiedź wprowadzenia kwarantanny po powrocie z Portugalii zmusiła dziesiątki tysięcy Brytyjczyków do szybkiego powrotu do kraju. Nie wszystkim udało powrócić przed godziną "zero". Powodem wprowadzenia kwarantanny był wzrost zakażeń indyjskim wariantem koronawirusa.

•8:00 Pomimo malejącej liczby zakażeń, Polacy są przekonani, że koronawirus szybko nie odpuści i jesienią czekać nas będzie kolejna fala pandemii – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Większość z nas nie zgadza się jednak na kolejny lockdown.

•7:30 Zainteresowanie rodziców letnim wypoczynkiem dla dzieci jest bardzo duże - obserwują organizatorzy. Zwłaszcza wakacjami w kraju, bo nie trzeba wykonywać testów na Covid - 19 i rodzice wykorzystują też Polski Bon Turystyczny.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 7 CZERWCA]

•21:44 Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

•13:00 Po długiej przerwie, bo od jesieni 2019 roku, wracają dziś tak oczekiwane nie tylko przez mieszkańców Podkarpacia połączenia lotnicze z podrzeszowskiej Jasionki do Newark w Stanach Zjednoczonych. Dreamliner z ok. 170 osobami na pokładzie wyląduje u nas około godziny 13.15, a w drogę powrotną do USA wystartuje o 17.40. Kursy za ocean planowane są do jesieni, a na okres zimowy zostaną zawieszone.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 194 zakażenia, z tego 6 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 8 osób. 1 z nich w naszym regionie.

•9:55 W oddziale rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu prowadzona jest rehabilitacji pocovidowa. Korzystający z niej pacjenci są zadowoleni: Już po kilku dniach widać poprawę.

•7:50 Od poniedziałku na szczepienia przeciwko Covid-19 mogą rejestrować się osoby w wieku od 12 do 15 lat. Dzieci będą szczepiły się, jak inni pacjenci, w punktach szczepień populacyjnych i powszechnych, a od września również w szkołach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 6 CZERWCA]

•16:03 Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przewidują, że w tym roku polska branża turystyczna może spodziewać się znacznie lepszego sezonu niż w roku poprzednim. - Częściowa odbudowa ruchu turystycznego, której się spodziewamy, będzie bazować głównie na ruchu turystów krajowych- wyjaśniają.

•11:50 W sobotę Grupa Kult opublikowała oświadczenie w związku z "pojawiającymi się pogłoskami o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych". - Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni- czytamy. - To bardzo niefortunna wypowiedź- skomentował dr Grzesiowski i zaprosił "Panów z Kultu na szkolenie".

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 312 zakażeń, z tego 10 na Podkarpaciu. W kraju zmarło 13 osób. 1 z nich w naszym regionie.

•9:20 W poniedziałek, 7 czerwca, wystawione zostaną e-skierowania na szczepienia przeciw koronawirusowi dla dzieci w wieku 12-15 lat. To najmłodsza grupa wiekowa, która może obecnie szczepić się przeciwko COVID-19. Gdzie znaleźć e-skierowanie, jak się zarejestrować i jak wypełnić formularz, a także czy przy szczepieniu muszą być obecni rodzice dziecka? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

•7:30 Superroznosiciele to osoby, które są w stanie zakazić koronawirusem nawet kilkanaście kolejnych. Polscy lekarze mówią o superroznosicielach z dystansem, podkreślając, że prawdziwy problem stanowią tzw. silent spreaders, czyli cisi roznosiciele. Kim oni są? Sprawdź:

•6:30 Działki rekreacyjne nadal są w cenie. Wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotychi już nikogo nie dziwi. Sprawdźcie, jakie działki są na sprzedaż w Rzeszowie:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 5 CZERWCA]

•14:04 Od 6 czerwca, zgodnie z zapowiedzią poluzowane zostaną kolejne obostrzenia. Wróci możliwość m.in. organizowania wesel i zgromadzeń do 150 osób. Jednocześnie do 25 czerwca przedłużony został zakaz zgromadzeń spontanicznych.

•10:43 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 415 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 38 osób. Na Podkarpaciu przybyło 19 przypadków. Zmarło 4 mieszkańców regionu z chorobami współistniejącymi.

•9:41 Epidemia koronawirusa trwająca ponad kilkanaście miesięcy pokrzyżowała plany wielu nowożeńcom. I chociaż obecnie rząd odmroził organizację wesel, młodzi nie odetchnęli jeszcze z ulgą. W dalszym ciągu zmagają się z wieloma problemami. Muszą liczyć się z licznymi obostrzeniami, a także podwyżkami usług weselnych. Sporo par musiało także przełożyć lub odwołać swoje przyjęcia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 4 CZERWCA]

•10:34 W całym kraju mamy 319 nowych przypadków koronawirusa i 26 zgonów spowodowanych COVID-19 - informuje w piątek Ministerstwo Zdrowia. Na Podkarpaciu potwierdzono 8 zakażeń, nie ma ofiar śmiertelnych.

•8:05 Zakopane znów tętni życiem. Na góralskim deptaku zrobiło się gwarno i tłocznie. Goście pod Giewontem najwyraźniej pożegnali już pandemię koronawirusa. Krupówki wyglądają jak za dawnych dobrych lat: tłumy spacerowiczów, tłumy w kawiarniach, radość.

•7:00 Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia COVID-19 dotknęła najmocniej. Szansą na normalny powrót dzieci do szkół w przyszłym roku szkolnym są szczepienia. Od połowy czerwca mają być one możliwe dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Jednak jak przyznają eksperci rodziców, którzy wahają się, czy zgodzić się na szczepienie swoich dzieci wciąż jest sporo. W naszym raporcie „Wychodzimy z pandemii” sprawdzamy czy zdalnie nauczanie to był stracony czas, jaka jest kondycja psychiczna uczniów oraz jak bardzo ważne dla osiągnięcia odporności populacyjnej przeciwko COVID-19 są właśnie szczepienia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 3 CZERWCA]

•11:52 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 572 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 91 osób. Na Podkarpaciu mamy 16 przypadków. Nie żyje 5 pacjentów z regionu, z czego 4 miało choroby współistniejące.

•8:21 Nieswojo, dziwnie, jakoś inaczej - tak teraz dość często określamy odczucia, które towarzyszą nam, gdy po wielu miesiącach przerwy próbujemy wracać do "normalności". Po ponad roku ograniczeń przerywanych na pewien czas i następnie przywracanych, z niepewnością snujemy plany - wyjście do kina, spotkanie w restauracji ze znajomymi czy wakacyjne wyjazdy. Zebraliśmy listę zachowań, które dziś przynajmniej części z nas wydają się "dziwne".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 2 CZERWCA]

•19:10 Nawet 5,42 zł za litr benzyny i 5,41 zł za olej napędowy płacili we wtorek kierowcy na Podkarpaciu. Analitycy zwracają uwagę, że po raz ostatni tak drogo było przed wybuchem epidemii, w 2019 roku. Trudno przewidzieć, na jakim poziomie zatrzymają się ceny na dystrybutorach.

•17:20 Z Internetowych Kont Pacjenta (IKP) pobrano w 24 godziny ponad 400 tys. Unijnych Certyfikatów Covidowych - podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Co to jest IKP? Co można załatwić dzięki IKP? Co to jest mojeIKP?

•14:36 - Najpewniej szczepionka przeciwko koronawirusowi wejdzie do programu szczepień obowiązkowych dla dzieci i będzie częścią pakietu - powiedział w Radiu Plus doktor Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Jak dodał, jest nadzieja, że nie trzeba będzie się szczepić do roku.

•10:44 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 664 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 128 osób. Na Podkarpaciu przybyło 11 przypadków. Nie żyje 11 mieszkańców naszego regionu - wszyscy mieli choroby współistniejące.

•10:12 Na konferencji prasowej minister zdrowia, Adam Niedzielski zapowiedział, jakie będą zmiany w obostrzeniach w czerwcu. Dojdzie do kolejnego luzowania restrykcji.

•7:56 Rząd jest w trakcie przygotowywania kolejnego harmonogramu luzowania obostrzeń, tym razem na czerwiec. Już wiadomo, że będzie mniej ograniczeń. Co się zmieni? W mediach pojawiają się nieoficjalne informacje. Zobacz, jakie obostrzenia zostaną zniesione już niedługo.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 1 CZERWCA]

•20:10 Na Podkarpaciu zaszczepiono do tej pory 972 tys. 517 osób. To dopiero dziesiąty wynik w kraju. Liderem w zestawieniu jest Mazowsze - 3 mln osób, dalej Śląsk - 2,4 mln i Wielkopolska - 1,7 mln. Sprawdźcie, jak szczepienia przeciwko COVID-19 postępują na Podkarpaciu.

•19:18 Paszport covidowy, czyli unijny certyfikat COVID, który ma ułatwić podróżowanie po krajach Unii Europejskiej, jest już dostępny dla Polaków w Internetowym Koncie Pacjenta. Kod QR mogą pobrać osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19, mają status ozdrowieńca (180 dni od pozytywnego testu) albo przed wylotem wykonają test na COVID-19.

•18:48 Zamknięci w domach kontaktujemy się przez internet, uważnie przyglądamy się swojej twarzy i widzimy same niedoskonałości. Pojawiło się już pojęcie zoom boom i lockdown face, czyli zaburzone postrzeganie swojego wyglądu . Widać to w gabinetach chirurgów plastycznych, do których ustawiają się długie kolejki

•16:21 Od 4 czerwca będzie możliwa organizacja koncertów z udziałem publiczności na otwartym powietrzu. Tak wynika z opublikowanego rozporządzenia ws. ograniczeń w Dzienniku Ustaw. To kolejna dobra wiadomość. Są jednak pewne obostrzenia.

•15:10 Badania przeprowadzone przez gdańskich naukowców dowodzą, że osoby które nie chorowały na COVID-19 przed przyjęciem dwóch dawek szczepionki Pfizer, powinny dostać jej trzecią dawkę.

•12:46 - Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat i jest to ponad 2,5 miliona uczniów – przekazał szef KPRM Michał Dworczyk.

•12:16 Długi czerwcowy weekend w Bieszczadach zapowiada się ze słoneczną pogodą. Przedsiębiorcy liczą, że turyści w końcu dopiszą i tłumnie przyjadą na wypoczynek. Choć na razie nic na to nie wskazuje.

•11:33 Zespół Legendary Rover, który tworzą studenci Politechniki Rzeszowskiej, zdobył pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach IPAS Challenge. Ich projekt marsjańskiego drona został doceniony przez organizatorów i pokonał konkurencję ze znaczącą przewagą punktową. Członkowie zespołu jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu nagrody pieniężnej na walkę z pandemią COVID-19 w Indiach.

•10:35 Wtorek to 588 zakażeń koronawirusem w Polsce i 12 w województwie podkarpackim. W całym kraju ostatniej doby potwierdzono śmierć 111 osób, które miały COVID-19. 3 z nich to mieszkańcy naszego regionu.

•8:37 Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że jego zdaniem szczepienie dzieci to bardzo prawdopodobny scenariusz. - Musimy zapanować nad wirusem i uniknąć znowu zamykania szkół, uczelni, sklepów i gospodarki – argumentował.