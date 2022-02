Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [12.02]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 224 362 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 6 556 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 5 348 888 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 107 757 - liczba osób, które zmarły w Polsce

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 12 LUTEGO]

•9:56 Włoska służba zdrowia jest przeciwna podawaniu czwartej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Powód? Podawanie ich zbyt często może doprowadzić do przeciążenia systemów odpornościowych ludzi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 11 LUTEGO]

•21:12 Prezydent Francji Emmanuel Macron odmówił poddania się testowi na COVID-19, kiedy przyleciał na wizytę do prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak przekazały Reuterowi dwa źródła z otoczenia francuskiego prezydenta, chciał w ten sposób uniemożliwić zdobycie przez Rosjan jego DNA.

•20:02 - Wyniki badań są na tyle jednoznaczne, że nie ma sensu kontynuowania badania. Amantadyna wykazuje brak skuteczności w leczeniu Covid-19 - podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował kierownik badania prof. Adam Barczyk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

•19:42 Od 11 lutego zostaje zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu. Osoby nią objęte dziś otrzymały smsy z powiadomieniem o jej zakończeniu. W sumie Ministerstwo zdrowia wysłało 79 tys. takich powiadomień. Zmieniają się również zasady izolacji.

•16:50 Zasłanianie nosa i ust będzie nadal obowiązkowe w pojazdach transportu publicznego oraz w zamkniętych przestrzeniach, w których nie obowiązuje paszport szczepionkowy - podano w komunikacie ministerstwa. Podkreślono, że sytuacja epidemiczna w kraju się poprawia.

•10:40 11 lutego ministerstwo zdrowia poinformowało o 35 777 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 290 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło ostatniej doby 778 przypadków - najwiecej w pow. mieleckim i w Rzeszowie - po 72.

•7:45 Od piątku (11 lutego) nie będzie już stosowana kwarantanna wobec osób z kontaktu. Od wtorku (15 lutego) izolacja osoby zakażonej koronawirusem zostaje skrócona do 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej trwać będzie tak samo długo, co izolacja.

•7:40 Od kilku dni osobom, które przeszły zakażenie Covid-19 wydawany jest ważny 180 dni Krajowy Certyfikat Covid. Taki dokument mogą otrzymać również mieszkańcy naszego kraju, którzy dostali negatywny wynik testu antygenowego. Jednak w tym przypadku jest on ważny tylko 48 godzin.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 10 LUTEGO]

•15:52 Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do warunkowego stosowania doustnego Paxlovid – lek przeciwwirusowy, stosowany w leczeniu COVID-19. Produkt wyprodukowała amerykańska firma Pfizer. Ostateczną decyzję dotyczącą wprowadzenia środka na rynek i stosowania go u chorych na COVID-19 musi podjąć Komisja Europejska.

•13:43 W okresach wzmożonej pandemii tylko jedna piąta pracujących w Polsce wykonywała swoją pracę z domu - poinformował w czwartkowym raporcie Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). To poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. Najwyższy odsetek pracujących zdalnie notowano w Luksemburgu oraz Holandii.

•10:54 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 42 095 nowych (w tym 4 486 ponownych) zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 262 osoby. Na Podkarpaciu mamy 1180 nowych przypadków.

•8:27 Stopień zaawansowania nowotworów złośliwych - przede wszystkim płuc i wątroby - jest zdecydowanie wyższy, niż przed pandemią – wskazał prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Dodał, że wynika to m.in. z wielomiesięcznych przekształceń na covidowe oddziałów pulmonologicznych oraz zakaźnych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 9 LUTEGO]

•20:00 Minister zdrowia podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności produktu Lagevrio/molnupiravir dla pacjentów leczonych w Polsce, dopuszczając go na czas określony. Produkt posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i może być legalnie dystrybuowany na terenie Polski - poinformowało MZ.

•19:10 Na jakie powikłania uskarżają się osoby, które przeszły już zakażenie tym wariantem koronawirusa? Szczegóły w galerii:

•18:15 Premier Mateusz Morawiecki powołał organ pomocniczy – Radę ds. COVID-19. W jej skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nauk społeczno-ekonomicznych.

•17:00 Brytyjski rząd zamierza znieść w Anglii wymóg izolowania się przez osoby zakażone koronawirusem o miesiąc wcześniej, niż planował do tej pory, czyli pod koniec lutego – zapowiedział w środę premier Boris Johnson.

•16:10 – Polski rząd cały czas prowadzi bardzo chaotyczną politykę dotyczącą koronawirusa. Nie zadbał o to, co jest podstawowym narzędziem we wszystkich krajach, czyli zapewnienie tego, żeby Polacy się szczepili w dużej liczbie. Średnia europejska wyszczepienia to 74 proc. My mamy 59 proc. – mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej Komisji Zdrowia, Katarzyna Lubnauer.

•15:01 Specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia ostrzegają, by nie lekceważyć Omikrona. Ten wariant koronawirusa jest również zabójczy.

•13:35 Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "początek końca pandemii". Podał też nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Z kolei szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał, że od 21 lutego wszystkie dzieci wrócą do nauki stacjonarnej.

•12:54 Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o 500 tys. zgonów spowodowanych zakażeniem Omikronem. Obecnie ten wariant koronawirusa staje się dominujący na całym świecie. Pojawił się również jego subwariant Omikron BA.2. Obie wersje wirusa SARS-CoV-2 do tej pory uważane były za bardziej zakaźne, ale łagodniejsze od poprzednich mutacji. Okazuje się jednak, że są one równie niebezpieczne co pierwotna wersja koronawirusa. Zwróć uwagę zwłaszcza na te objawy, dzięki którym rozpoznasz zakażenie podwariantem Omikronu BA.2.

•10:42 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 46 872 nowych (w tym 5 177 ponownych) zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 310 osób. Na Podkarpaciu mamy 1208 nowych przypadków.

•7:50 W środę premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pierwszym posiedzeniu nowej Rady ds. COVID-19. Tego samego dnia ogłoszona ma zostać decyzja ministra zdrowia o skróceniu okresu izolacji dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Z kolei minister edukacji chciałby w środę zakomunikować decyzję o szybszym powrocie uczniów do szkół. Czy te zapowiadane decyzje zapadną? Wiele zależy od środowych danych liczbowych dotyczących przebiegu piątej fali zakażeń koronawirusem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 8 LUTEGO]

•20:05 Sprawdziliśmy, jakie choroby zakaźne, oprócz Covid-19, dotykały najczęściej mieszkańców województwa podkarpackiego. Korzystaliśmy z oficjalnych danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

•19:00 Zdaniem prof. Nachmana Asza, ministra zdrowia Izraela, Covid-19 prawdopodobnie nigdy nie zniknie. "Nowa odmiana nie zniknęła jak dotąd i prawdopodobnie nigdy nie zniknie" - podkreślił prof. Asz, odnosząc się do szybkiego rozprzestrzeniania się na świecie subwariantu BA.2 wirusa SARS-CoV-2.

•18:05 Rząd Szwecji ogłosił w poniedziałek, że od środy skończą się kontrole graniczne podróżnych wjeżdżających z Unii Europejskiej. Oznacza to, że nie będą sprawdzane certyfikaty Covid-19, a niezaszczepieni nie będą musieli okazywać negatywnego wyniku testu.

•16:00 Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia informują, że podwariant koronawirusa Omikron BA.2 rozprzestrzenia się dużo szybciej niż sam Omikron. Jak dotąd zakażenie nim odnotowano już w 60 krajach. Najbardziej dominuje on w Danii i Indiach. Specjaliści wciąż badają kolejne warianty i przyglądają się ich specyfice. Czym charakteryzuje się nowy podwariant Omikrona BA.2 i jakie są jego objawy?

•14:13 "Pandemia dobiega końca"- ocenił immunolog z Mediolanu, doradca rządu Włoch Sergio Abrignani. Jego zdaniem raczej nie pojawi się jeszcze bardziej zjadliwy wariant koronawirusa.

•13:58 Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że nie będzie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla nauczycieli, medyków i służb mundurowych od 1 marca. Równocześnie podkreślił, że nie oznacza to, iż obowiązek taki nie zostanie w ogóle wprowadzony dla tych grup zawodowych.

•11:07 We wtorek 8 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 960 nowych (w tym 3 974 ponownych) zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 286 osób. Na Podkarpaciu mamy 1027 nowych przypadków.

•9:26 Po przechorowaniu koronawirusa dużo osób skarży się na problemy zdrowotne. Niektóre z nich jak np. zatory i zakrzepy mogą prowadzić nawet do śmierci. Jakie badania należy wykonać po przechorowaniu koronawirusa? Sprawdźcie!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO]

•20:28 Targowiska spożywcze, sklepy i markety w Hongkongu od poniedziałku przeżywają oblężenie. Mieszkańcy wpadli w panikę zakupową po tym, jak nasiliły się zakłócenia w dostawach żywności z Chin kontynentalnych. Sprawcą zakłóceń w dostawach jest Covid-19. W Hongkongu trwa piąta fala zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W poniedziałek zaraportowano wykrycie ponad 600 nowych przypadków infekcji - najwięcej od początku trwania pandemii.

•18:28 62-letni mieszkaniec Żor, gdy dowiedział się, że z powodu kwarantanny nie będzie mógł dostać recepty i musi wyjść z przyszpitalnej przychodni nie przyjął tego dobrze. Mężczyzna zaczął się awanturować z pielęgniarkami. Obrażał je. Atmosfera była napięta do tego stopnia, że wezwano policję.

•15:51 Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego ogłosił, że wraz ze zniesieniem w środę w Szwecji wszystkich restrykcji, nie będzie już powszechnie zalecane poddawanie się testom na Covid-19 w przypadku wystąpienia objawów choroby.

•13:15 Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - powiedział w poniedziałek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•10:44 Ministerstwo Zdrowia poinformowało 7 lutego o 21 980 nowych zakażeniach koronawirusem. W Polsce zmarło 10 pacjentów z COVID-19. 9 osób miało choroby współistniejące. Na Podkarpaciu przybyły 594 przypadki. Szczegóły w naszym raporcie.

•7:55 Do 1 marca 2022 r. szczepionkę przeciw COVID-19 muszą przyjąć osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych. Tak stanowią wprowadzone jeszcze w grudniu przepisy. Część medyków na Podkarpaciu postanowiła się sprzeciwić prawu, które ma na celu walkę z pandemią.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 6 LUTEGO]

•22:00 Wirus we Włoszech słabnie, krytyczna faza dobiega końca – zapewnili w niedzielnej prasie nadzwyczajny komisarz ds. epidemii gen. Francesco Figliuolo i szef Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. Codziennie spada liczba nowych zakażeń, ostatnio zeszła poniżej 100 tys.

•21:15 Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę przez COVID-19? Kiedy wolno zwolnić pracownika na etacie, a kiedy osobę z umową zlecenie lub o dzieło? Gdzie zwolniona osoba może szukać pomocy? Tłumaczymy, w jakiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać umowę wskutek epidemii COVID-19 oraz co może zrobić zwolniona osoba.

•19:34 Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na ferie, wakacje czy urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie!

•17:35 Kwarantanna nie spełnia u nas swego zadania i powinniśmy z niej zrezygnować – mówi PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodaje, że dominują obecnie wywoływane przez SARS-CoV-2 łagodne objawy przeziębieniowe, ale nie wiemy co będzie jesienią.

•16:00 „Obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19” – poinformował na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.

•14:00 Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 52 197 329 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 868 932 osób.

•12:50 „Jestem zwolennikiem zniesienia prawie wszystkich ograniczeń epidemicznych, łącznie z kwarantanną” – powiedział w rozmowie z PAP prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor stwierdził, że przyszła pora na skierowanie swojej uwagi na pacjentów z innymi chorobami, zaniedbywanych od dwóch lat. Podkreślił, że COVID-19 nie jest obecnie tak śmiertelną chorobą, jak na początku. W jego ocenie, wcześniej też śmiertelność mogła być niższa, ale walką z epidemią źle zarządzano, bo opierano się w większej mierze na emocjach, niż na wiedzy.

•10:45 W niedzielę 6 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 703 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 19 osób. Na Podkarpaciu mamy 1044 nowe przypadki.

•7:45 Jak podał w piątek Instytut Roberta Kocha (RKI), zajmujący się m.in. statystyką covidową w RFN, w ciągu ostatniej doby wykryto w Niemczech rekordową liczbę nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - niemal ćwierć miliona (dokładnie 248 838 infekcji). To najwyższa dobowa liczba zakażeń tym wirusem od początku epidemii nad Renem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 5 LUTEGO]

•20:08 „To były jedne z najcięższych chwil dla mnie i mojej rodziny” – mówi o Covid-19 poseł Prawa i Sprawiedliwości, Barbara Dziuk. Polityk przyznała, że była bliska śmierci.

•18:13 W nocy z piątku na sobotę setka pojazdów przeciwników obostrzeń covidowych zablokowała główną arterię Helsinek. Policja zatrzymała 55 osób.

•15:40 - Wystawiono ponad tysiąc skierowań na 4. dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował resort zdrowia. To szczepionka dla osób z zaburzeniami odporności.

•14:10 Nieco więcej niż połowa Polaków uważa, że sklepy nie powinny bezwzględnie wymagać od swoich klientów okazywania Unijnego Certyfikatu COVID bądź zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu lub informacji o przejściu choroby w celu utrzymania lub regulowania limitów osób w nich przebywających.

•12:56 Chociaż COVID-19 nie omija również kobiet w ciąży, to jednak do przeniesienia wirusa z matki na dziecko dochodzi bardzo rzadko. Naukowcy odkryli, że to łożysko blokuje transmisję koronawirusa z mamy na dziecko. Odpowiada za to receptor umożliwiający wirusowi wnikanie do komórek, którego poziom u kobiet w ciąży chorych na COVID-19 jest znacznie niższy niż u zdrowych.

•10:40 W sobotę, 54 lutego Ministerstwo Zdrowia, z kilkuminutowym poślizgiem, poinformowało o 45 749 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 272 osoby. W tym 27 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 1382 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Policja zatrzymała pięć kobiet w związku z handlem certyfikatami covidowymi. Wśród nich jest też pielęgniarka. Do aresztu trafił również mężczyzna podejrzany o zakup takiego zaświadczenia.

•8:36 Japoński rząd planuje zalecić, aby dzieci w wieku 2 lat oraz starsze, nosiły maski ochronne w żłobkach i przedszkolach. Ma to zapobiec zakażeniu koronawirusem dzieci oraz personelu placówek.

•7:45 Na Podkarpaciu w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 215 tys. 345 osób. To 11. miejsce w gronie województw. Sprawdziliśmy TOP 30 miast i gmin w regionie, gdzie zaszczepił się największy procent mieszkańców. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 4 LUTEGO]

•14:00 Kwarantanna nie spełnia u nas swego zadania i powinniśmy z niej zrezygnować – mówi PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodaje, że dominują obecnie wywoływane przez SARS-CoV-2 łagodne objawy przeziębieniowe, ale nie wiemy co będzie jesienią.

•13:11 Padł nowy rekord dobowej liczby infekcji wirusem SARS-COV-2 w Niemczech. Według piątkowych danych Instytutu Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono nad Renem niemal ćwierć miliona nowych zakażeń (dokładnie 248 838).

•12:00 O skutkach pandemii rozmawiamy z dr. Pawłem Grzesiowskim, prezesem Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

•11:35 Do Rzeszowa dotarły maseczki przekazane przez rządową Agencję Rezerw Materiałowych. Od piątku są dostępne w wielu punktach miasta.

•10:40 W piątek, 4 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 534 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 246 osób. W tym 27 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 1932 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:25 Podkarpacie odwiedziło w ubiegłym roku poniżej 1 mln osób, co oznacza, że lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w regionie do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat.

•8:15 Za około tydzień będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wówczas codziennie zakażać się będzie nawet 800 tys. osób - wynika z prognozy ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

•7:45 W Danii w czwartek trzeciego dnia bez restrykcji liczba przebywających w szpitalach pacjentów zakażonych koronawirusem wzrosła do rekordowej liczby 1116.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 3 LUTEGO]

•21:05 Jak obserwują aptekarze, którzy zgłosili się do programu testowania na Covid-19, chętni są, ale wielkich kolejek nie ma. Lucyna Samborska, wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie zaznacza, że apteki musiały spełnić wiele wymagań, by robić wymazy. - Na pewno w jednych drzwiach nie spotykają się osoby, które przyszły kupić leki z tymi, które podejrzewają, że mają koronawirusa i chcą sprawdzić to na miejscu.

•20:00 To czy przechorowaliśmy już koronawirusa można za pomocą testu na przeciwciała, niemniej jednak istnieją pewne objawy wskazujące na przebytą infekcję wirusem SARS-CoV-2. Co może świadczyć o przebytym zakażeniu Omikronem? Sprawdź w naszej galerii

•19:30 Amerykańscy naukowcy opracowali aplikację na smartfony, która w prosty sposób wykrywa zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także wirusem grypy. Za pomocą kamery w telefonie i zestawu diagnostycznego aplikacja analizuje próbkę śliny pod kątem obecności w niej wirusów COVID-19 i grypy. Precyzyjny wynik otrzymywany jest już po 25 minutach. Aplikację można pobrać za darmo na telefony z systemem Android.

•18:00 Centrum e-Zdrowia uruchomiło kalkulator pozwalający osobom niezaszczepionym i ozdrowieńcom sprawdzić, jak przejdzie się zachorowanie na COVID-19.

•17:10 Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń otrzymały w czwartek pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. Ich przystąpienie do rywalizacji stoi pod znakiem zapytania.

•16:45 Moim zdaniem niestety nie będziemy mieli świętego spokoju i piąta fala nie będzie ostatnią, ponieważ wirus już mutuje - powiedział w wywiadzie opublikowanym w czwartek w „Super Expressie” Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, Paweł Grzesiowski.

•15:05 Jest prawdopodobne, że do lipca będziemy mogli zlikwidować paszport szczepionkowy we Francji - mówił w środę wieczorem w telewizji BFMTV minister zdrowia Francji Olivier Veran. Warunkiem jest, że sytuacja się nie pogorszy - dodał.

•14:25 W czwartkowym raporcie resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Do najnowszych danych odniósł się szef MZ Adam Niedzielski, który wskazał, że dostrzega "poważny sygnał możliwego wejścia w punkt przesilenia" piątej fali infekcji.

•13:47 W Polsce stosowane są cztery szczepionki przeciw COVID-19. Różnią się technologią produkcji, sposobem przechowywania, dawkowaniem, skutecznością czy częstotliwością występowania skutków ubocznych, które podobnie jak w przypadku leków nie są rzeczą nadzwyczajną. Generalnie wszystkie szczepionki mają dużą skuteczność. Dla porównania szczepionka przeciw grypie jest skuteczna na poziomie 50-60 proc.

•12:45 Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w Europie na luty 2022. W Szwecji zapowiadany jest koniec restrykcji od 9 lutego. Sprawdź szczegóły.

•10:54 W czwartek 3 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 54 477 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 307 osób. Na Podkarpaciu mamy 1913 nowe przypadki.

•8:26 Najpóźniej do Wielkanocy brytyjski rząd chce zakończyć publikowanie codziennych statystyk dotyczących zakażonych, hospitalizowanych i zmarłych na Covid-19 - informuje w środę dziennik "The i". Według rządu Johnsona wirusa SARS-CoV-2 nie da się całkowicie wyeliminować i trzeba go zacząć traktować jak sezonową grypę. W zeszłym tygodniu na Wyspach przestały obowiązywać niemal wszystkie restrykcje covidowe.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 2 LUTEGO]

•21:01 Od soboty Litwa znosi obowiązek używania paszportów covidowych. Litewski minister zdrowia Arunas Dulkys podkreślił. że rola paszportów zmalała w sytuacji, gdy ryzyko zakażenia dominującym wariantem omikron dotyczy zarówno zaszczepionych, niezaszczepionych oraz ozdrowieńców.

•20:00 Kaszel jest jednym z najczęściej występujących objawów COVID-19. Obecnie, gdy liczba zakażeń ciągle rośnie i coraz więcej osób otrzymuje pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dobrze jest wiedzieć jak radzić sobie z uporczywym kaszlem w trakcie infekcji koronawirusowe.

•19:05 Dlaczego, jak twierdzą specjaliści ds. lotnictwa, jeszcze przez długi czas będziemy musieli nosić maseczki w samolotach?

•18:15 Czas już przejść do zarządzania zakażeniami koronawirusem, jak grypą - ocenił w środę włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Wraz z końcem marca rząd Italii planuje zniesienie stanu wyjątkowego, który obowiązuje w tym kraju od dwóch lat. Według szacunków odpornych na działanie wirusa SARS-CoV-2 jest już ponad 90 proc. obywateli Włoch.

•17:00 W Austrii wchodzi obowiązek szczepienia się przez wszystkich mieszkańców kraju, którzy skończyli 18 lat.

•16:15 Życie Francuzów stało się łatwiejsze, bo zniesiono kolejne ograniczenia z powodu Covid. Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

•15:30 W zbiorze ustaw Czech ukazał się we wtorek dokument ministra zdrowia Vlastimila Valka dotyczący obowiązkowych w tym kraju szczepień na różne choroby, w którym nie ma nazwy COVID-19. Tym samym szef resortu wprowadził w życie obietnicę o odejściu od obowiązku szczepień przeciw tej chorobie.

•14:25 Tak zwany paszport covidowy, czyli Unijny Certyfikat Covid (UCC) do tej pory ważny był przez rok od pełnego zaszczepienia. Jednak od 1 lutego okres jego ważności zostaje skrócony.

•13:54 Okazuje się, że o wyborze chorążych naszej reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie zdecydował ostatecznie... koronawirus. Wyznaczoną pierwotnie do tej roli łyżwiarkę szybką Natalię Czerwonkę zastąpi snowboardzistka Aleksandra Król. Czerwonka, która po przylocie do Pekinu uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, została odesłana na izolację.

•12:21 Pfizer-BioNTech wystąpiły o dopuszczenie szczepionki przeciwko Covid-19 dla dzieci poniżej 5 roku życia.

•10:42 W środę 2 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 56 051 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 318 osób. Na Podkarpaciu mamy 2442 nowe przypadki.

•8:26 Dzięki zestawowi laboratoryjnemu oraz odpowiedniej aplikacji smartfon może posłużyć do wykrywania COVID-19 i grypy - informuje pismo "JAMA Network Open".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 1 LUTEGO]

•22:00 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczyna w lutym 2022 r. nową odsłonę kampanii "Wybierz mądrze, zaszczep się". Tym razem będzie ona skoncentrowana na szczepieniach dzieci i kobiet w ciąży oraz skuteczności dawki przypominającej.

•21:15 W 2021 r. przeterminowane długi seniorów przestały rosnąć. Na koniec listopada wyniosły 10,2 mld zł, a liczba niesolidnych płatników w grupie 65+ to ponad 383 tys. osób. Tak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.

•20:35 W wieczornym głosowaniu Sejm odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

•19:30 Stowarzyszenie laboratoriów medycznych (ALM), do którego należy około 90 procent wszystkich laboratoriów, ogłosiło we wtorek, że w zeszłym tygodniu stwierdzono w Niemczech ponad milion pozytywnych wyników testów PCR. To nowy rekord w pandemii koronawirusa – pisze portal RND.

•18:25 Sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy covidowej.

•17:00 Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen

•16:30 Wysoki poziom szczepień przeciwko Covid sprawił, że władze duńskie zdecydowały się znieść wszystkie krajowe ograniczenia związane z koronawirusem.

•15:05 Projekt nowej ustawy covidowej zakłada, że "w przewidzianych w projekcie sytuacjach pracownik będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś wirusem SARS-CoV-2". Właśnie ten zapis budzi największe kontrowersje. - Nie będziemy wspierali tego projektu- oświadczył Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.

•14:00 - Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas porannego wywiadu w Polskim Radiu 24.

•13:32 Naukowcy przeanalizowali różnice w objawach chomików zakażonych wariantami Omikron i Delta. Ustalili, że po trzech dniach od infekcji zniszczenia płuc u gryzoni z Omikronem były znacznie mniejsze niż u tych z wariantem Delta.

•11:00 We wtorek 1 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 39 114 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarł0 239 osób. Na Podkarpaciu mamy 1429 nowych przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA]

•21:10 Zdaniem naukowców śledzących rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w niektórych częściach Europy i Azji zaczyna dominować już bliski kuzyn wariantu omikron - podwariant BA.2.

•20:02 O odszkodowanie za niepożądane skutki po szczepieniu przeciwko COVID-19 będą mogły ubiegać się wszystkie osoby, u których reakcje poszczepienne doprowadziły do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego lub hospitalizacji. Nabór wniosków o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych rozpocznie sę 12 lutego. Sprawdź, ile wyniesie kwota przyznanej rekompensaty za NOP i jak złożyć wniosek.

•19:00 Dwie pielęgniarki z Long Island sprzedawały fałszywe dowody szczepień przeciwko Covid. Zarobiły dużo, ale ich proceder został ujawniony. Teraz czeka je sąd.

•18:05 Molnupiravir to pierwszy doustny lek na COVID-19. Decyzją Ministerstwa Zdrowia, będzie on dystrybuowany przez lekarzy POZ i innych placówek medycznych. Pierwszym podkarpackim ośrodkiem, który otrzymał partię tego leku jest Centrum Medyczne Medyk.

•17:00 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

•16:10 W ciągu ostatnich 12 miesięcy podkarpacki NFZ przekazał 45 placówkom medycznym ponad 575 mln zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z COVID-19. To prawie 562 mln zł na dodatki miesięczne dla personelu medycznego i ponad 13 mln zł na dodatki jednorazowe dla personelu niemedycznego.

•15:15 Absolutna większość niezaszczepionych to ludzie, którzy się boją. Strategia postępowania z człowiekiem, który jest przestraszony, jest zupełnie inna niż to, co proponuje rząd. Mamy do czynienia z totalnym niezrozumieniem potrzeb tej grupy społecznej, którą próbuje się zachęcić do szczepienia najprostszymi sposobami albo zmusić obowiązkiem ustawowym – mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

•14:45 Choć w Danii notuje się dużą liczbę zakażeń Omikronem, to jednak ten kraj znosi niemal wszystkie ograniczenie covidowe. Śladami tego kraju pójdą Norwegia i Szwecja.

•12:20 - Antyszczepionkowców wśród lekarzy jest mało, ale są głośniejsi niż reszta - mówi w rozmowie z „Kurierem” prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 w Lublinie.

•10:40 W poniedziałek 31 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 33 480 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 33 osoby. Na Podkarpaciu mamy 959 nowych przypadków.

•9:24 Już 139 osób, które mają wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, miało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. 39 z nich to sportowcy i członkowie sztabu. W izolacji przebywa też ośmioro Polaków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 30 STYCZNIA]

•10:38 W niedzielę 30 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 48 251 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 23 osoby. Na Podkarpaciu mamy 2340 nowych przypadków.

•10:00 13 aptek z Podkarpacia zgłosiło chęć uczestnictwa w testowaniu przeciw COVID-19 - informuje Rafał Śliż, rzecznik NFZ w Rzeszowie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 29 STYCZNIA]

•19:44 We wtorek 1 lutego wchodzi w życie we Włoszech obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 50 lat. Każdemu, kto nie zastosuje się do tych przepisów grozi kara w wysokości 100 euro. Wymierzać ją będzie urząd skarbowy.

•16:46 Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli dystrybucję ponad 13 milionów środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek medycznych. Zakończenie operacji zaplanowano na poniedziałek.

•15:12 Kolejne rządy wprowadzają nowe obostrzenia w związku z bardziej zaraźliwym wariantem wirusa SARS-CoV-2. Na przykład w Wielkiej Brytanii już sam kontakt z osobą zarażoną Omikronem może skutkować 10-dniową kwarantanną. Jeśli już wyjedziemy i zachorujemy za granicą, możemy dostać rachunek na wiele tysięcy złotych np. za wydłużony pobyt czy transport medyczny. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy polisa turystyczna obejmie przypadki zakażenia wirusem.

•12:03 Niemal w połowie Stanów Zjednoczonych istnieją już dziesiątki przypadków nowego podwariantu Covid-19, który ma być jeszcze bardziej zaraźliwy niż i tak już mocno zakaźny wariant Omikron.

•10:40 W sobotę 29 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 51 695 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 231 osób, w tym 36 z naszego regionu. Na Podkarpaciu mamy 2517 nowych przypadków.

•8:28;-Odkryliśmy nowego koronawirusa - NeoCoV, który jest blisko spokrewniony z wirusem MERS Na razie NeoCoV szerzy się między nietoperzami, ale jeśli zmutuje może przenieść się na ludzi i wywoływać śmiertelną chorobę - ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu w Wuhanie i Chińskiej Akademii Nauk.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 28 STYCZNIA]

•21:05 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 osoby zaszczepione stanowiły 12,37 proc. Zaledwie 3,96 proc. w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

•20:00 Firmy Pfizer i BioNTech ogłosiły rozpoczęcie testów klinicznych szczepionki wycelowanej w wariant Omikron koronawirusa. Rozpoczęły również produkcję nowej szczepionki, aby być przygotowanym na jak najszybsze wprowadzenie jej na rynek po jej zatwierdzeniu.

•19:30 Szwedzka Agencja Zdrowia uznała, że nie powinno się najmłodszym dzieciom podawać szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jaki podali powód?

•18:00 W Polsce kwarantanną objętych jest aktualnie 1 mln 68 tys. 384 osoby! To rekordowa liczba. Na Podkarpaciu w izolacji przebywa 67 tys. 210 osób. Gdzie najwięcej? Tego dowiecie się z naszej galerii. Dane aktualne na 28 stycznia 2022 roku.

•17:20 - Po fali omikronowej, o ile na globie nie pojawi się kolejny wariant, który będzie groźny, zjadliwy, infekcyjny, będzie można odtrąbić koniec pandemii - mówi dr inż. Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. ICM opracowuje modele rozwoju pandemii, z których korzysta m.in. Ministerstwo Zdrowia.

•16:25 9 aptek z Podkarpacia zgłosiło chęć uczestnictwa w testowaniu przeciw COVID-19 - informuje Rafał Śliż, rzecznik NFZ w Rzeszowie.

•15:05 Niepokojące wyniki badań brytyjskich naukowców. Mówią one, że nawet dwie trzecie przypadków Omikronu dotyczy tych, którzy zarazili się wirusem ponownie.

•13:40 Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu dostarczono 1 mln 315 tys. sztuk maseczek medycznych oraz ponad 251 tys. sztuk maseczek ochronnych FFP2. Maseczki chroniące przed zakażeniem koronawirusem zostały zmagazynowane w jednym z garaży.

•12:34 Niebawem kraje europejskie dostaną pierwszą pastylkę na koronawirusa. To może być przełom w walce z pandemią.

•11:20 - Ze względu na krytyczną sytuacje epidemiologiczną w kraju i naszym regionie, która pogarsza się z dnia na dzień, jesteśmy zmuszeni podjąć decyzje o wstrzymaniu porodów rodzinnych w trybie natychmiastowym - informuje na facebooku Szpital Specjalistyczny Pro-Famila w Rzeszowie.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 28 stycznia o 57 262 nowych zakażeniach koronawirusem. W Polsce zmarło 271 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 2552 przypadki. Najwięcej w Rzeszowie - 317. W regionie zmarło 29 osób, z czego 4 wyłącznie z powodu COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 27 STYCZNIA]

•16:45 Do czwartkowego popołudnia 105 aptek w kraju zgłosiło się na listę tych, gdzie można bezpłatnie wykonać test antygenowy na koronawirusa. Nie było tam żadnej z Podkarpacia, choć w każdej chwili może się to zmienić. Lista jest aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl. 27 stycznia na Podkarpaciu zanotowaliśmy kolejną niepokojącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem, w tym wariantem omikron - 2666. Choruje coraz więcej dzieci. Zmarł zakażony 6-latek, leczony onkologicznie.

•15:47 Z uwagi na lekkie przeziębienie marszałek Władysław Ortyl poddał się testowi na koronawirusa, którego wynik okazał się pozytywny. Marszałek przebywa na izolacji domowej.

•15:00 W środę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Przemyślu zmarł 6-letni chłopiec. Dziecko przyjechało w karetce z powiatu bieszczadzkiego. W trakcie transportu nastąpiło zatrzymanie krążenia. Jego życia nie udało się uratować.

•14:00 - W obecnym systemie prawnym w większości przypadków nie mamy do czynienia z dyskryminacją w zakresie zasad tworzonych przez restauracje, kina czy też inne miejsca świadczenia usług - ocenia prof. Mariusz Bidziński - radca prawny oraz wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS.

•13:10 Superwariant Omikron rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie i lawinowo wzrasta liczba zakażeń, która dziś była rekordowa od początku pandemii (53 420 przypadków). Coraz więcej osób choruje i przebywa na przymusowej kwarantannie w domu. Dlatego nie możemy zapominać o dbaniu o higienę i dezynfekcji domowych wnętrz po koronawirusowej infekcji. Podpowiadamy, jak pozbyć się domowymi środkami groźnego Omikrona i innych wirusów.

•12:00 Przemyscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który będąc w galerii handlowej, nie miał zasłoniętych ust i nosa. Podczas legitymowania, policjanci wyczuli woń marihuany. Okazało się, że 38-latek miał przy sobie narkotyki.

•11:15 Piąta fala pandemii rozpędza się. Media każdego dnia pokazują rosnące wskaźniki zachorowań, problemy laboratoriów i punktów pobrań. Polacy, w obawie o swoje zdrowie, coraz chętniej się testują. Chcą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że nie są zagrożeniem dla innych. Teraz szybkie testy na obecność antygenu SARS-CoV-2 są także dostępne w wybranych salonikach Kolportera. Na kolejnych zdjęciach informujemy, w których salonikach w regionie podkarpackim można je kupić. Ich cena to 29,99 złotych za sztukę.

•10:40 W czwartek 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 659 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 262 osoby. W tym 25 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2666 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Naukowcy przebadali potencjalny wpływ alkoholu na zmniejszenie zakażeń koronawiursem. Wyniki zaskakują.

•8:01 Od 27 stycznia do 27 lutego uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły nauki zdalnej w naszej galerii!

•7:30 Od 1 lutego duński rząd znosi wszelkie obostrzenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Decyzję w tej sprawie ogłosiła w środę wieczorem premier Danii Mette Frederiksen. - Wierzymy, że przeszliśmy już fazę krytyczną pandemii - powiedziała szefowa duńskiego rządu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 26 STYCZNIA]

•21:00 U dzieci COVID-19 może powodować ostry przebieg choroby tuż po zakażeniu lub wywołać MIS-C, inaczej PIMS-TS, który rozwija się kilka tygodni po przebytej infekcji. W wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV- 2 u dzieci często dochodzi także do wystąpienia objawów neurologicznych. Z badań naukowych wynika, że najczęstszymi z nich są bóle głowy i ostra encefalopatia.

•20:05 Piąta fala zakażeń niestety znajduje już odzwierciedlenie we wzroście hospitalizacji. - Dziś w podkarpackich lecznicach przebywa 1255 pacjentów - podaje Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. Aż w 1823 oddziałach szkół i przedszkoli w regionie już wprowadzona została nauka zdalna - podaje podkarpackie kuratorium oświaty.

•19:00 W środę opublikowano tekst rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. wprowadza nauczanie zdalne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

•18:05 Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.

•17:20 Ponad 160 osób obsłużył w środę, 26 stycznia punkt pobrań przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu, jedyne miejsce w mieście, gdzie test na koronawirusa można wykonać za darmo w ramach skierowania. Chociaż wydłużył godziny pracy, jego moce przerobowe są ograniczone. Mieszkańcy złoszczą się na wielogodzinne czekanie w zimnie i skarżą, że jeden punkt wymazowy to za mało.

•15:10 Gdy COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu, u pacjentów często występują objawy neurologiczne.

•14:15 Policjanci z Polańczyka podjęli interwencję w Bóbrce wobec mężczyzny, który robił zakupy bez maseczki. Okazało się, że 31-letni mieszkaniec Nowego Sącza był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

•13:45 Epidemia nabiera tempa. - Musimy być przygotowani na wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2 w najbliższych dniach, nawet powyżej 60 tys. - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•12:30 - Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od najbliższego czwartku uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. W związku z tym postanowieniem Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Zaczną one obowiązywać od piątku – 28 stycznia 2022 roku. Od tego dnia autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej będą kursować według rozkładów jazdy dla dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. To absolutny rekord nowych zachorowań w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 276 osób, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu mamy 2785 nowych przypadków.

•10:10 Parlament w Austrii zatwierdził obowiązek szczepień osób dorosłych przeciwko COVID-19 od 1 lutego. Również my jak najszybciej powinniśmy wprowadzić takie obowiązkowe szczepienia, opowiadam się za nimi od prawie roku – powiedział PAP prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

•9:20 Szpital w Bostonie odmówił przeszczepienia serca 31-latkowi, ponieważ ten nie jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 25 STYCZNIA]

•20:51 Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wykryto ponad 4 mln 584 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (tylko potwierdzone zakażenia). Jednocześnie zmarło ponad 104 tys. osób, które chorowały na COVID-19. To tak, jakby z powierzchni ziemi zniknęło nagle miasto wielkości Tarnowa.

•19:00 Od czwartku wprowadzone zostanie nauczanie zdalne dla uczniów klas V i starszych. Minister edukacji i nauki poinformował, że naukę stacjonarną będą kontynuowały przedszkola, zerówki i uczniowie klas od I do IV.

•16:10 Proboszcz parafii w miejscowości Borki Nizińskie miał odbywać kwarantannę na plebanii. Ku zaskoczeniu policjantów spotkali go, gdy odprawiał mszę świętą i rozdawał wiernym komunię. Gdy zobaczył mundurowych czmychnął z kościoła drugim wyjściem. Teraz grozi mu wysoka kara i może trafić do więzienia.

•12:05 Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że „nauka stacjonarna jako priorytet może ulec ograniczeniu, w zależności od decyzji służb sanitarnych”. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.

•11:03 We wtorek 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 252 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 2004 nowe przypadki.

•8:58 Trzy sanockie szkoły średnie przeszły na nauczanie zdalne. Potrwa trzy tygodnie do ferii zimowych. Decyzja spowodowana jest dużą liczbą uczniów przebywających na kwarantannie, nieobecnościami nauczycieli oraz dużą ilością młodych osób, u których potwierdzono COVID-19.

•8:22 We wtorek można już będzie zapisywać się na dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 u młodzieży 16-18 lat - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA]

•20:00 - Pandemia zastopowała, a nawet cofnęła rozwój branży – mówi, cytowany przez poniedziałkową "Rzeczpospolitą" Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jak pisze gazeta, pandemia cofnęła gastronomię pod względem liczby lokali do 2009 r.

•19:10 – Nie jest to kwestia rozdźwięku w rządzie, lecz po prostu nieprzewidywalności sytuacji związanej z koronawirusem. W tym momencie jest dokładnie tak, jak mówi minister Niedzielski – nie ma takich planów (lockdownu – red.) i zakładamy, że nic takiego się nie wydarzy. Jednak, oczywiście, gdyby ktoś zapytał np. w styczniu 2020 roku czy możliwy jest atak pandemii, który sparaliżuje życie społeczne i gospodarcze, to każdy by pewnie odpowiedział, że nie. Mamy wiele zmiennych, które trzeba brać pod uwagę – mówi poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

•18:00 Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania rozporządzenie skracające do siedmiu dni czas odbywania kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a także projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

•17:15 Były prezydent Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący szczepień na COVID-19. Napisał, co należałoby w nich poprawić.

•16:03 Irlandia przetrwała burze Omikronu i po zniesieniu niemal wszystkich ograniczeń życie wraca do normy.

•15:00 – Niestety, scenariusze, które widzimy, że się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieć przekroczenie 50 tys. zakażeń koronawirusem – powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.

•14:05 Tylko w grudniu 2021 r. apteki sprzedały blisko milion testów antygenowych w kierunku zakażenia koronawirusem. Zainteresowanie wykonaniem testu przez farmaceutę może być znaczne – powiedziała PAP Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 24 stycznia o 29 100 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Polsce zmarły 2 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 1481 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 273.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 23 STYCZNIA]

•20:00 – Prawdopodobnym jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie – ocenił Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia. Jego słowa przytoczyła agencja AFP.

•16:58 Te liczby muszą niepokoić. 34 088 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - to dane z niedzieli, szósty najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń, ponad 40 000, odnotowano w sobotę. Wiadomo też, że w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki wariantu omikron, co, jak podaje resort zdrowia, stanowi 35 procent wszystkich sekwencjonowanych próbek.

•15:17 Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je rozpoznać.

•13:53 Od poniedziałku 24 stycznia do 28 lutego 2022r. Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta częściowo będą pracować zdalnie. Decyzja ta wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

•10:38 W niedzielę 23 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 088 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2001 nowych przypadków.

•9:00 Janusz Korwin-Mikke jest zakażony koronawirusem. Polityk Konfederacji już drugi raz zmaga się z COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 22 STYCZNIA]

•22:00 Kolejnym krokiem w walce z epidemią COVID-19 w Polsce powinno być skrócenie kwarantanny do 5 dni oraz skrócenie izolacji osób zaszczepionych do zakończenia objawów – powiedział prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

•21:03 Nowy podwariant Omikronu określany symbolem BA.2 został zidentyfikowany w 40 krajach – poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Naukowcy ostrzegają, że podwariantem BA.2 można zakazić się także po uzyskaniu odporności wynikającej z przebycia choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem standardowym podwariantem Omikronu - BA.1.

•20:15 O prawie 32 proc. zwiększyła się liczba zgonów w województwie podkarpackim w 2021 r. w porównaniu do 2019. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju, gorzej jest tylko w województwach lubelskim i podlaskim.

•19:10 Kłopoty z koncentracją, pamięcią, oddechem, problemy kardiologiczne, u dzieci PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19. Lista powikłań po zakażeniu koronawirusem rośnie w zastraszającym tempie. Z niektórymi z nich można się zmagać przez wiele miesięcy, ale są takie, które pozostaną z nami do końca życia.

•18:00 Światowej sławy uroczystości karnawałowe w Rio de Janeiro odbędą się pod koniec kwietnia, a nie w ostatni weekend lutego, ponieważ liczba przypadków koronawirusa w Brazylii gwałtownie rośnie, a wariant omicron rozprzestrzenia się w całym kraju.

•17:15 Wraz z piątą falą państwa w Europie odnotowują kolejne rekordy zakażeń. Jednak nie wszystkie podejmują takie same działania. Francja wprowadza większe restrykcje dla niezaszczepionych, a Niemcy chcą iść śladem Austrii i wprowadzić obowiązek szczepień.

•16:02 Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, do Rzeszowa dotarły kolejne transporty z maseczkami od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 tiry w dwóch transzach przywiozły w ostatnch dniach łacznie 25 600 000 sztuk maseczek chirurgicznych i 1 209 600 sztuk maseczek typu FFP2.

Do Rzeszowa dotarły kolejne transporty maseczek dla mieszkań...

•15:03 - Jak się ludzie zachowają, tak będą mieli. Mamy ponad 50 proc. zaszczepionych i około 15 proc. po przechorowaniach, czyli mamy jeszcze sporo chętnych na zachorowanie i ciężki przebieg COVID-19 - podkreśla wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

•14:10 Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze metodą "na wnuczka". Tym razem wykorzystują legendę "na koronawirusa". Dzwonią głównie do starszych osób, podając się za członka rodziny, który zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację, wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.

•12:00 - Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - napisał w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski już po ogłoszeniu rekordowej liczby nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. - W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty - dodał szef resortu zdrowia.

•10:25 W sobotę 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 40 876 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 193 osoby. W tym 26 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2329 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:00 Inaczej niż objawy samego COVID-19, działania uboczne stosowanych przeciwko niemu szczepionek są częstsze u kobiet. Niepożądane skutki dotyczą m.in. gospodarki hormonalnej, jednak naukowcy uspokajają, że są one nieznaczne i nietrwałe. Czy szczepienie na koronawirusa zaburza cykl miesiączkowy i płodność u kobiet – oto wyniki dostępnych oraz najnowszych badań.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 21 STYCZNIA]

•21:00 Według informacji wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, w sobotę liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczy 40 tysięcy. - Nowych przypadków będzie coraz więcej. Tego się spodziewaliśmy. Wariant omikron bardzo szybko wypiera poprzednie - powiedział Kraska.

•20:00 Jak postępować na co dzień, by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2? Informacji o profilaktyce przeciw COVID-19 jest wiele, ponieważ pojawia się mnóstwo pytań. Dotyczą one m.in. tego, jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, gdzie trzeba ją nosić i jak często zmieniać na czystą? Jak dezynfekować maski wielokrotnego użytku, by nie stanowiły zagrożenia? Jakie rękawiczki ochronne wybrać i w jakich sytuacjach warto je mieć? Na co zwrócić uwagę wybierając płyn do dezynfekcji? Odpowiadamy na te i inne najczęściej zadawane pytania.

•18:45 – Obowiązkowe szczepienia w tym momencie pandemii niewiele zmienią, bo wygenerowanie odporności to co najmniej miesiąc – mówiła w rozmowie z polskatimes.pl prof. Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Teraz ważne są te niefarmakologiczne środki, czyli dystans, maseczki, praca zdalna – dodała.

•17:45 Rośnie liczba wykonywanych testów i co piąty wychodzi pozytywny. Niepokojący jest także znaczący wzrost hospitalizowanych dzieci. Na Podkarpaciu już 1035 oddziałów szkolnych i przedszkolnych przeszło na naukę zdalną.

•14:40 W piątek 21 stycznia rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu. Aż 2403 nowych przypadków i niestety, 20 nowych zgonów. Pod Centrum Medycznym "Medyk" w Rzeszowie ustawił się sznur samochodów. Mieszkańcy Rzeszowa i nie tylko, przyjeżdżają na testy oraz szczepienia przeciw Covid-19.

•12:56 W Polsce trwa piąta fala koronawirusa. Od kilku dni padają rekordy zakażeń. - Zwiększamy możliwości testowania. Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Sprawdźcie szczegóły po konferencji premiera i ministra zdrowia.

•12:25 – Chcemy utrzymać naukę stacjonarną, dopóki jest to możliwe. Dyrektorzy szkół mają narzędzia do tego, aby reagować na pojawiające się zagrożenie, bądź przypadki chorób w danej placówce oświatowej – powiedział polskatimes.pl wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.

•11:25 W Polsce notuje się z dnia na dzień coraz więcej potwierdzonych zakażeń na COVID-19. Sportowcom w większości udaje się uniknąć wirusa, ale nie wszystkim. W sporcie na Podkarpaciu w najbliższy weekend będzie się działo sporo, ale kilka spotkań z tego powodu odwołano.

•10:40 W piątek 21 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 248 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2403 nowe przypadki.

