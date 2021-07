Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [12.07]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 853 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 600 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 880 821 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 160 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 11 LIPCA]

•19:00 - Jestem przeciwnikiem przymusu. Uważam, że każdy powinien świadomie podejmować decyzje. Ale zmieniłam zdanie, jeżeli chodzi o dobrowolność szczepień przeciw covid-19, ponieważ uważam za nieetyczne to, że ludzie, którzy mogą się zaszczepić, nie robią tego. W ten sposób pandemia nigdy się nie skończy - mówi dr Anna Prokop-Staszecka, mikrobiolog, pulmonolog, serolog ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 66 zakażeń, z tego 3 na Podkarpaciu. 1 soba nie żyje.

•8:40 W obliczu koronawirusowych utrudnień związanych z zagranicznymi wyjazdami, wielu turystów zdecydowało pozostać podzas wakacji w Polsce. A jeśli urlop w kraju, to jedną z najpopularniejszych opcji jest wypad nad morze. Zobaczcie, gdzie wypocząć nad Bałtykiem bez tłumów i parawanów:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 10 LIPCA]

•14:17 Prezydent Konrad Fijołek i wojewoda Ewa Leniart wspólnie zachęcają do szczepień przeciw koronawirusowi podczas trwającego właśnie w Rzeszowie festiwalu rowerowego. Można to zrobić nawet od razu.

•13:31 Wariant Delta koronawirusa coraz mocniej atakuje Hiszpanię. Tylko ostatniej doby odnotowano w tym kraju prawie 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Na zachodzie Europy zaczyna się prawdopodobnie czwarta fala koronawirusa.

•10:35 Ostatnia doba to 86 nowych zakażeń koronawirusem w kraju i 4 na Podkarpaciu. Zmarło 7 osób, jedna z naszego województwa.

•9:44 Europejska Agencja Leków zaleciła do wpisania jako bardzo rzadkich nowych skutków ubocznych podczas stosowania szczepionek przeciw Covid-19 firm Pfizer i Moderna. To zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie osierdzia. Dochodziło do nich jednak niezwykle rzadko.

•6:10 - Podczas imprez z cyklu Atrakcje na wakacje dostępne będą punkty szczepień Centrum Medycznego Medyk. Apeluję do tych mieszkańców, którzy jeszcze się nie zaszczepili o skorzystanie z takiej możliwości – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 9 LIPCA]

•18:10 Liczba użytkowników Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dynamicznie rośnie. W lipcu 2021 r. aktywowanych zostało już ponad 10 mln kont – informuje Centrum e-Zdrowia. IKP ma szereg przydatnych funkcji, zarówno na czas pandemii, jak i podczas rutynowego korzystania ze słuzby zdrowia.

•17:30 Od poniedziałku Czechy i Słowacja zaostrzają zasady wjazdu dla turystów z Polski. Działanie te są odpowiedzią na nowe warianty koronawirusa.

•16:21 Kościół popiera szczepienia. Konferencja Episkopatu Polski zajęła oficjalne stanowisko w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP podkreśla, że kościół od zawsze popierał wynalazek szczepionek. Te zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami powinny być jednak dobrowolne, bo "szczepienie nie jest, co do zasady obowiązkiem moralnym".

•15:15 - Widzimy niepokojącą tendencję - od końca stycznia do maja 8 tys. osób nie zgłosiło się do przyjęcia drugiej dawki, a od 1 czerwca do 6 lipca już 44 tys. - mówił w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister ostrzegł, że jeśli wskaźnik wyszczepienia nie będzie wysoki, to jesienią może wrócić kolejna fala koronawirusa.

•14:30 Koncern Pfizer złoży wniosek o dopuszczenie na terenie Stanów Zjednoczonych trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ta dawka ma sprawić, że zaszczepieni nabędą większą odporność przeciwko wariantowi Delta.

•12:34 Dotychczas w Polsce osób zaszczepionych zostało około 30 mln osób. To jednak nadal zbyt mało, aby osiągnąć odporność zbiorową. Minister Zdrowia zapowiedział, że rząd może wkrótce rozważyć wprowadzenie opłaty za usługę szczepienia.

•10:33 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 76 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 17 osób. Na Podkarpaciu przybyły 2 przypadki.

•9:04 Pracownicy skarżą się, że pracodawcy łamią prawo w związku ze szczepieniami. Niektórzy szefowie grożą zwolnieniem niezaszczepionym osobom lub blokują im pracę. Są też przypadki dzielenia pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych. To działania bezprawne – mówią prawnicy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 8 LIPCA]

•18:12 Władze samorządowe liczą na rozwój ruchu turystycznego na Podkarpaciu w dobie pandemii. Temu celowi służyła kampania promocyjna o nazwie „Podkarpackie. Będziesz pod wrażeniem”.

•14:30 Rząd rozważa ponowne wprowadzenie nauki hybrydowej w szkołach już od września. Ten scenariusz jest możliwy, bo jesienią możemy spodziewać się kolejnej fali zakażeń COVID-19.

•11:35 W Polsce 98,8 proc. osób, które zmarły na COVID-19, były osobami niezaszczepionymi. Takimi statystykami nie są zaskoczeni lekarze, którzy od ponad pół roku podkreślają, że szczepienie chroni przed zgonem oraz ciężką hospitalizacją. Czy ten argument przekona w końcu antyszczepionkowców?

•10:44 Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, Podkarpacie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie nie kolejny dzień nie odnotowuje się nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W Polsce mamy dziś 93 nowe zakażenia i 19 zgonów.

•7:45 W Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory 30 mln 300 tys. osób, z czego drugą dawką 13 mln. Postanowiliśmy sprawdzić, jak postępują szczepienia w gminach skupionych wokół Rzeszowa.

•6:50 Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce staną się faktem? Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia na przełomie maja i czerwca liczba osób przyjmujących pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 zaczęła spadać. To niepokojący trend. Wielu Polaków z różnych względów nie chce się szczepić, nie pomagają też nagrody w ramach loterii szczepionkowej czy wizja dodatkowych obostrzeń dla niezaszczepionych. Czy rząd przejdzie do radykalnych środków? Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wyklucza przymusowych szczepień przeciwko COVID-19!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 7 LIPCA]

•18:45 Obecnie WHO wyróżniła 11 oficjalnych wariantów SARS-CoV-2. Jednym z nich jest wariant Lambda, który został wykryty w Peru w grudniu ubiegłego roku i rozprzestrzenił się do 29 krajów. Na razie prowadzone są wstępne badania dotyczące zaraźliwości tej odmiany i jej odporności na szczepionki.

•17:16 Koniec pandemii jeszcze daleko, a winne są nowe mutacje koronawirusa – indyjska „Delta” to tylko jeden z jego wariantów budzących obawy (VOC). Najważniejsze pytania dotyczą teraz skuteczności stosowanych szczepionek przeciwko tym wersjom SARS-CoV-2. Choć jak dotąd ustalono, że jest ona mniejsza, dane zebrane w realnym życiu w Kanadzie są pocieszające. Ochronę przed leczeniem szpitalnym i zgonem zapewnia nawet tylko jedna dawka preparatu, czyli szczepienie częściowe, jednak liczby te są różne dla trzech rodzajów stosowanych produktów, do których należy szczepionka Pfizera, Moderny i AstraZeneki.

•16:14 Świat robi wszystko, by zachęcić ludzi do szczepienia się przeciwko koronawirusowi, bo to jedyny sposób, by pokonać zarazę.

•15:17 Niepokojący wzrost zakażeń koronawirusem w Izraelu, co rodzi u niektórych obawy, że szczepionki nie były dość skuteczne wobec wariantu Delta. Badania nad tym trwają.

•14:33 Wiele wskazuje na to, że czwarta fala koronawirusa, która w Polsce ma pojawić się na przełomie sierpnia i września, zaczyna się już na zachodzie Europy. Wielka Brytania i Hiszpania notują po kilkadziesiąt tysięcy przypadków koronawirusa dziennie, a w najbliższych tygodniach spodziewają się jeszcze większych wzrostów.

•10:34 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 103 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 17 osób. Na Podkarpaciu nie przybyło nowych przypadków.

•8:42 Pomimo wysokiej skuteczności działania szczepionki przeciw COVID-19 nie uwolnią nas od maseczek. Do ich noszenia będziemy musieli przywyknąć na dobre, ponieważ w niektórych sytuacjach nie można liczyć na lepszą antywirusową ochronę. Dlaczego więc zasłanianie ust i nosa jest wciąż zalecane nawet osobom zaszczepionym? Przemawia za tym aż kilka argumentów, a jednym z ważniejszych jest rozprzestrzenianie się nowych wariantów koronawirusa, takich jak Delta z Indii.

•8:31 Rozpoczyna się okres wakacyjny, a wraz z nim biura podróży przeżywają oblężenie. Jak się okazuje, w tym roku więcej Polaków niż w 2020 r. planuje wyjazd na wakacje, a odsetek osób które w ogóle nie planują wyjazdu spadł niemal o połowę. Większość urlopowiczów planuje jednak wakacje w kraju, natomiast osób zainteresowanych podróżami za granicę nie brakuje. Wyjazdy zagraniczne wiążą się z dodatkowymi obowiązkami, zdecydowanie łatwiej będzie się podróżować osobom w pełni zaszczepionym.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 6 LIPCA]

•16:30 Asklepios w Rzeszowie szczepi przeciwko COVID-19 Johnsonem i ma wolne terminy.

•10:35 Wtorek to 4 nowe zakażenia na Podkarpaciu i 96 w całej Polsce. Ostatniej doby potwierdzono śmierć 4 osób, żadna z nich nie jest z naszego regionu.

•9:20 Rosja nie radzi sobie z pandemią koronawirusa. Przybywa zakażeń i ofiar śmiertelnych. Lockdownu w skali kraju władze nie przewidują, bo w Rosji mają się odbyć wybory parlamentarne.

•8:45 Rząd wycofał się z pomysłu, w którym osoby, które przyjęły szczepionkę będą musiały odbyć 14-dniową kwarantannę po kontakcie wariantem Delta. Osoby zaszczepione będą objęte nadzorem sanitarnym, a nie kwarantanną po kontakcie z wariantem Delta.

•8:12 Szczepienia krzyżowe, czyli pierwsza dawka jedną szczepionka, droga zaś inną, co ma dać nam większą odporność przeciwko koronawirusowi.

•7:45 - To pierwsze takie orzeczenie SN co do zakazu zgromadzeń. Od kilku miesięcy na wniosek RPO uchyla zaś wyroki za brak maseczek czy złamanie zakazu przemieszczania się” – oceniło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o decyzję Sądu Najwyższego, który odniósł się do zakazu zgromadzeń wprowadzonego podczas pandemii COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 5 LIPCA]

•15:57 Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie otrzymało od Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka zastrzyk miliona złotych na wyposażenie laboratorium w aparaturę do szybkiego sekwencjonowania, czyli identyfikowania alertowych mutacji SARS-CoV-2. Szybkie wykrywanie nowych patogenów ma poprawić bezpieczeństwo Polaków.

•14:35 Od godziny 19 w poniedziałek 5 lipca wracają utrudnienia na granicy polsko-słowackiej. Republika Słowacka zdecydowała się ponownie zamknąć małe przejścia graniczne. Z Podkarpacia na Słowację wjedziemy tylko przez Barwinek.

•11:56 Rok 2020 był szczęśliwy dla większości największych amerykańskich korporacji. Wzrosły przychody, wartość rynkowa i co najważniejsze firmy uzyskały znakomite, choć czasem trochę mniejsze niż rok wcześniej, zyski.

•10:33 1 nowe zakażenie na Podkarpaciu, 38 w całym kraju - to poniedziałkowe dane Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa. Ostatniej doby potwierdzono śmierć jednej osoby.

•7:50 Według badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wpolityce.pl. coraz więcej Polaków uważa, że pandemia koronawirusa może być wynikiem celowego działania lub spisku.

•7:21 W około 70 amerykańskich ogrodach zoologicznych zostanie podana eksperymentalna szczepionka przeciwko koronawirusowi. Zaszczepi się między innymi niedźwiedzie, pumy i fretki.

•7:00 Rozmowa z doktorem KRZYSZTOFEM KASZUBĄ, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział Wojewódzki w Rzeszowie na temat przygotowania tegorocznego rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia.

•6:00 Nawet pół miliona złotych w formie pożyczki oprocentowanej symbolicznie, bo tylko 0,03 proc./rok mogą otrzymać przedsiębiorcy z woj. podkarpackiego na rozwijanie działalności przez firmy i pomioty szeroko rozumianego sektora turystyki i rekreacji.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 4 LIPCA]

•11:06 Koronawirus wciąż budzi ogromny niepokój. Wszystko przez wariant delta, który jest bardzo zaraźliwy. W Polsce sytuacja jest na razie dobra, ale rząd już teraz zaczyna się przygotowywać na najgorsze, czyli nadejście czwartej fali. Kto powinien się najbardziej obawiać? Sprawdźcie miejsca w Polsce, w których może uderzyć najbardziej koronawirus!

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 54 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło jedna osoba z innychm schorzeniami. Na Podkarpaciu mamy jeden nowych przypadek.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 3 LIPCA]

•20:15 Jednodawkowa szczepionka Janssen przeciw COVID-19 od firmy Johnson & Johnson, wygenerowała silną, trwałą aktywność przeciw szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta oraz innym, bardzo rozpowszechnionym wariantom wirusa SARS-CoV-2. Tak wynika z raportów złożonych przez firmę 2 lipca. Ponadto, dane wykazały, że trwałość odpowiedzi immunologicznej wynosiła co najmniej osiem miesięcy, czyli przez czas, który do tej pory oceniano. Dwa streszczenia badań zostały złożone w bioRxiv.

•17:45 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników. Jak? Więcej w naszym tekście.

•12:56 Z pandemia koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane są masowe szczepienia. Okazuje się jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii COVID-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

•10:47 Jak informuje w sobotę Ministerstwo Zdrowia, na Podkarpaciu mamy tylko 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W szpitalach z powodu COViD-19 przebywa 13 osób. W Polsce dziś odnotowano 107 nowych przypadków, 18 osób zmarło.

•7:36 Wakacyjne wybory Polaków w tym roku są silnie związane z bieżącą sytuacją pandemiczną i regulacjami wjazdowymi krajów docelowych. Warto śledzić bieżącą sytuację, ponieważ w ostatnich dniach wiele europejskich krajów zaostrzyło restrykcję dotyczące wjazdu na ich terytorium. - Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych- komentuje ekspert.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 2 LIPCA]

•20:20 Obostrzenia w Polsce zostały ostatnio w dużym stopniu zniesione, jednak nie możemy mówić o całkowitym powrocie do normalności. Tymczasem Rada Medyczna nalega, aby część obostrzeń dalej obowiązywała, ale tylko w stosunku do osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.

•17:40 Sprawdź najnowsze dane z powiatów

•15:35 Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych - komentuje ekspert.

•12:17 Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi. Wariant Delta plus atakuje.

•10:42 Jak informuje w piątek Ministerstwo Zdrowia w Polsce mamy 96 nowych zakażeń koronawirusem. 21 osób zmarło, 8 z nich nie miało chorób współistniejących. Na Podkarpaciu sytuacja jest bardo dobra - tylko 3 nowe zakażenia. Jedna osoba zmarła.

•8:42 Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Mycie rąk chroni przed infekcjami i chorobami powodowanymi przez tzw. brudne ręce. Dotykając dłońmi różnorodnych przedmiotów, drobnoustroje znajdujące się na nich przenoszą się częściowo na ręce. Każdego dnia ciężko jest kontrolować to czego dotykamy, a także kto wcześniej ruszał danego przedmiotu i jakie zarazki się na nim znajdują. Możemy natomiast zadbać o prawidłową, częstą i skuteczną higienę dłoni! Mycie rąk ma ogromną moc i należy z niej korzystać.

•7:29 Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból głowy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 1 LIPCA]

•20:03 Pracodawcy chcą wiedzieć, którzy pracownicy zaszczepili się na koronawirusa. Mówią, że to jedyna metoda, żeby odpowiednio przygotować się przed ewentualną czwarta falą pandemii. Tymczasem obecnie nie ma prawa, na podstawie którego przełożony mógłby żądać takich informacji.

•19:00 Sieć kin Helios wprowadziła nowe zasady sprzedaży biletów, dzięki czemu więcej osób mogło wziąć udział w seansie. Wymogiem było potwierdzenie przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Po zmasowanym ataku antyszczepionkowców sieć wycofała się z pomysłu.

•18:10 Od 1 lipca rusza pogram „Profilaktyka 40 plus”. Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Później mogą zapisać się na nie w placówce, która realizuje program.

•17:05 Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje, że niektórzy turyści wracający do Polski z zagranicznych wakacji będą musieli przejść 10-dniowa kwarantannę. Kogo to dotyczy? Jak uniknąć kwarantanny? Jak ją skrócić? Sprawdź, zanim wyrusz w podróż!

•16:00 W całej Unii Europejskiej od dziś uznawane są Unijne Certyfikaty COVID (UCC). Jak zdobyć swój certyfikat? Do czego uprawnia UCC?

•15:35 Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że obecnie spada dynamika rejestracji na szczepienia. Wskazał, że „tydzień do tygodnia odnotowaliśmy spadek o 30 procent”. - Uruchamiamy kolejne kanały promocji szczepień. Dzisiaj wystartowała loteria Narodowego Programu Szczepień – mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień. - Ponad 300 tysięcy osób zarejestrowało się w loterii – dodał.

•13:19 I Marsz Równości przeszedł ulicami Rzeszowa w 2018, drugi rok później. Wydarzenia przyciągały bardzo dużo uczestników nie tylko z Rzeszowa, ale z całej Polski. W 2020 roku jednak z powodu pandemii koronawirusa marsz się nie odbył. Jak będzie teraz?

•12:21 Chorwacja, jeden z najczęściej wybieranych zagranicznych kierunków przez Polaków, od 1 lipca zmienia zasady wjazdu na swoje terytorium. Jak poinformowała Chorwacka Wspólnota Turystyczna Chorwacka, podróżni przy wjeździe muszą okazać "paszport covidowy" lub negatywny wynik testu. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu, władze kraju zniosły obowiązek testu przy wjeździe.

•10:33 Ostatniej doby na Podkarpaciu potwierdzono 3 nowe zakażenia COVID-19, nie zmarł żadna osoba. W Polsce odnotowano 98 nowych zakażeń i 24 zgony.

•7:50 Od 1 lipca ruszyła Loteria Narodowego Programu szczepień. Można w niej wygrać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Jest to jeden z pomysłów rządu, by zachęcić do szczepienia.