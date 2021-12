Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [12.12]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 165 068 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 5 363 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 3 808 798 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 88 414 - liczba osób, które zmarły w Polsce

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 12 GRUDNIA]

•8:05 Po pięciu miesiącach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki jej skuteczność w zapobieganiu zakażeniu, zarówno objawowym, jak i bezobjawowym obniża się z 74 do 39 procent – to najnowsze ustalenia włoskiego Instytutu Służby Zdrowia

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 11 GRUDNIA]

•20:04 W sobotę odbyła się kolejna akcja szczepień w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Punkt szczepień został zorganizowany wraz z klinicznym szpitalem wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Zobaczcie zdjęcia.

•17:49 - Wariant Omikron koronawirusa może spowodować od 25 tys. do 75 tys. zgonów w Anglii w ciągu najbliższych pięciu miesięcy, jeśli nie zostaną podjęte żadne dodatkowe środki ponad te ogłoszone w tym tygodniu – ostrzegli w sobotę eksperci.

•15:21 Potwierdziły się niepokojące podejrzenia dotyczące zawodów Pucharu Świata w Sapporo. Najlepsi skoczkowie narciarscy ponownie nie będą skakać w Japonii. Powodem jest omikron, czyli nowy wariant koronawirusa. To niemal identyczny problem, z jakim organizatorzy Pucharu Świata w Japonii przegrali w poprzednim sezonie. Zmieniła się tylko odmiana wirusa. Władze Japonii wprowadzają restrykcyjne zasady, by jak najszybciej zatrzymać rosnąć falę zachorowań. Dlatego m.in. zamykają granicę dla obcokrajowców.

•12:44 Resort zdrowia opublikował komunikat w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat, które rozpoczną się 16 grudnia.

•10:39 11 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 764 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 486 osób, w tym 49 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 882 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:58 Czego nie robić przed szczepieniem na COVID-19? Czy można pić alkohol przed szczepieniem na koronawirusa? Czy trzeba być na czczo? Jak mieć mniej objawów poszczepiennych? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na COVID-19?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 10 GRUDNIA]

•20:35 „Napełnianie zbiornika z tlenem przy szpitalu tymczasowym w Opolu. Ze względu na duże zużycie tlenu w terapii wysokoprzepływowej cysterna musi przyjeżdżać raz na tydzień” – napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia Adam Niedzielski.

•18:01 Obecnie jako trzecią dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 można przyjąć dwa preparaty: Pfizer i Moderna. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, którą z nich wybrać?

•17:00 Ograniczenie dostępu osób niemających certyfikatu szczepień do miejsc publicznych w zamkniętych przestrzeniach oraz wysokie kary za oszustwa związane ze szczepieniami – z takim apelem skierowało się Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych do prezydenta Polski, premiera i innych ważnych osobistości w kraju.

•16:03 Nowe obostrzenia ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia we wtorek zaczną obowiązywać od 15 grudnia. Są one podyktowane wzrostem zachorowań oraz pojawieniem się nowego wariantu Omikron. Rozszerzono m.in. listę osób poddawanych obowiązkowym testom na koronawirusa również na osoby zaszczepione, posiadające paszporty covidowe, jeśli któryś z domowników jest zakażony wirusem SARS-CoV-2. Natomiast pracodawcy będą mieli prawo wymagać od pracowników wyniku testu na COVID-19.

•15:00 Szczepienie przeciwko COVID-19 zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu – mówił w piątek w Opolu minister zdrowia Adam Niedzielski, powołując się na dane z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH), który ma zostać upubliczniojeszcze dziś.

•14:15 Sprzedawcy detaliczni w Niemczech promują ogólnokrajowe rozwiązanie w postaci "opaski na rękę" dla klientów sklepów, aby ułatwić obowiązkowe kontrole 2G. W myśl zasady 2G dostęp do sklepów mają tylko osoby zaszczepione na COVID-19 lub wyleczone z koronawirusa.

•12:26 Ograniczenie ilościowe oraz wydawanie leku Viregyt K tylko dla pacjentów z określonymi chorobami zarządził Minister Zdrowia. Obwieszczenie "w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta" zostało w środę opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

•10:46 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 24 991 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 562 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu mamy 833 przypadki, z czego 123 w Rzeszowie. Nie żyje 63 mieszkańców naszego regionu!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 9 GRUDNIA]

•21:00 Od poniedziałku na studiach stacjonarnych wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej. Decyzja prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej jest podyktowana obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz troską o zdrowie i życie wykładowców oraz studentów.

•19:05 Koronawirus, zmiany klimatyczne, 5G - to tylko niektóre z obszarów, w których widać skalę dezinformacji. Czy można powstrzymać infodemię, czyli falę fake newsów? Warto sprawdzać informacje w zaufanych źródłach i nie polegać jedynie na mediach społecznościowych.

•18:03 Słowacki parlament przyjął w czwartek nowe przepisy, które przewidują, że osoby po 60. roku życia otrzymają za zaszczepienie się przeciw Covid-19 gotówkowy dodatek motywacyjny w wysokości 200 euro. Za zaszczepienie się trzecią dawką rząd zapłaci seniorom 300 euro.

•17:00 Rośnie liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z podejrzeniem bądź z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w szpitalu w Stalowej Woli.

•16:01 Najwięcej zakażonych koronawirusem jest w Rzeszowie i pow. leskim i mieleckim, najmniej w sanockim i brzozowskim. Na podkarpackich oddziałach covidowych przebywa 1610 pacjentów, 177 osób wymaga wsparcia respiratorem. Aż 100 pacjentów oddziałów psychiatrycznych jest zakażonych covid-19. Takie dane padły w czwartek 9 grudnia na cotygodniowej konferencji prasowej wojewody podkarpackiego dotyczącej sytuacji epidemiologicznej w regionie.

•15:00 Opozycja domaga się dymisji premiera Borisa Johnsona po tym, jak ujawniono, że jego współpracownicy urządzili na Downing Street świąteczne przyjęcie. W tym czasie w kraju obowiązywał surowy lockdown.

•14:05 – Na ten temat dopiero będzie dyskusja. Poddamy to pod konsultacje społeczne. Jeszcze raz powtarzam – w tym projekcie nie ma mowy o nauczycielach i służbach mundurowych – powiedział polskatimes.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości, Czesław Hoc, pytany o obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, które we wtorek zapowiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski. Kwestia ta jest krytykowana przez prof. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.

•13:38 Od piątku Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o ograniczeniu dostępu do amantadyny. Są jednak wyjątki, między innymi dla osób chorych na zespół Parkinsona.

•12:07 Spotkania w domach w mniejszym gronie, konieczność zachowania dystansu i noszenie maseczek. Norwegia boi się wzrostu zakażeń koronawirusem.

•10:40 Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 458 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 562 osoby, w tym 33 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 950 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:53 Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił w czwartek, że nie jest entuzjastą przymusowych szczepień oraz nie ma mowy o tym, by nauczyciele byli odsuwani od pracy z uczniami z powodu braku zaszczepienia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 8 GRUDNIA]

•21:02 - Jest prawie pewne, że nie jest bardziej groźny niż Delta – powiedział o Omikronie główny doradca amerykańskiego prezydenta ds. medycznych dr Anthony Fauci. Podkreślił, że nowy wariant koronawirusa jest jednak wysoce zaraźliwy.

•20:00 SUdar niedokrwienny mózgu to kolejne możliwe powikłanie po COVID-19 u dzieci. W Matce Polce były już trzy takie przypadki. Lekarze apelują, by szczepić dzieci jak najwcześniej.

•19:01 W przemyskim szpitalu zmarł niezaszczepiony 31-latek. W bardzo ciężkim stanie, pod respiratorem, przebywa 37-latka, która przez cesarskie cięcie urodziła dziecko. Ona także się nie zaszczepiła. COVID-19 nie omija młodych ludzi. Chorują też dzieci. Placówka miała miesięczne z zapaleniem mięśnia sercowego, po covidzie.

•18:13 Gerard Wolski – zakopiańczyk, który walczył z lockdownem i występował przeciwko zmuszaniu ludzi do szczepień, trafił na oddział covidowy. - 10 dni podróży ku bramom piekieł. Cóż mogę kochani powiedzieć, nigdy nie negowałem istnienia covida. Ale zawsze wydawało mi się, że kogo jak kogo, ale mnie to ominie – napisał Wolski ze szpitalnego łóżka.

•17:01 Wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 to ostateczność – ocenił we wtorek na wirtualnej konferencji prasowej dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

•16:03 Wstępna badania, jak mówi prezes Pfizera, wykazały, że dwie dawki szczepionki nie wystarczą na zwalczenie Omicrona. Musi być trzecia dawka.

•15:00 Przyczyną ciężkich powikłań COVID-19 nie są same szkody wyrządzone w organizmie przez koronawirusa. Stan pacjentów gwałtownie pogarsza się w sytuacji, gdy stan zapalny w ustroju wymyka się spod kontroli i rozszerza na kolejne układy. To tzw. burza cytokin, gdy nie działa większość terapii stosowanych na wcześniejszych etapach choroby. Lekarze już wiedzą, jaki lek możne ją zatrzymać.

•14:10 Japońscy naukowcy stworzyli maseczki, które pod wpływem promieni UV „świecą”, jeśli są na nich ślady koronawirusa. Wynalazek, oparty na przeciwciałach pobranych ze strusich jaj, ma pomóc w łatwy sposób wykrywać infekcje – podała w środę agencja Kyodo.

•11:40 Sytuacja związana z epidemią koronawirusa się nie kończy, mamy do czynienia z nowymi mutacjami, nowymi złymi informacjami. Należało podjąć decyzję służące obniżeniu dużej mobilności społecznej w okresie świąt - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 8 grudnia o 28 542 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarły 592 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano minionej doby 900 przypadków. Nie żyje 23 mieszkańców regionu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 7 GRUDNIA]

•21:05 Czy pracodawca będzie mógł egzekwować od pracownika paszport covidowy? Wchodzące w życie 15 grudnia przepisy nie precyzują tego zagadnienia. Wyjaśniamy, jakie uprawnienia zyskają pracodawcy od przyszłego tygodnia.

•20:00 Dwie osoby nie żyją, a trzy (w tym 10-letnia dziewczynka) zostały ranne w strzelaninie, do której doszło we wtorek w jednym z moskiewskich urzędów dzielnicowych.

•19:31 Nie ma jeszcze jednolitego stanowiska krajów UE w sprawie propozycji Komisji Europejskiej skrócenia ważności certyfikatów COVID – poinformował we wtorek dziennikarzy w Brukseli Adam Niedzielski. Odnosząc się do prognoz dot. sytuacji epidemicznej minister zdrowia stwierdził, że "nie ma pozytywnych sygnałów".

•18:01 Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co ci dolega? NFZ opublikował praktyczny przewodnik, który, krok po kroku, pokazuje, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.

•17:00 – Jedni będą uważali, że to za późno, a inni że za wcześnie – tak wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla trzech grup zawodowych komentuje w rozmowie z portalem tvp.info senator PiS Stanisław Karczewski.

•16:10 Epidemia Covid-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów - wynika z badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

•15:15 Wszystkie szkoły przechodzą na naukę zdalną w terminie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku.

•14:20 Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych, uprawnienia pracodawcy do pozyskania od pracownika wyników testu na koronawirusa i zaostrzenie obowiązujących restrykcji - to nowe rozwiązania, które wprowadzimy - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

•13:37 Kobiety w ciąży są narażone na cięższy przebieg COVID-19, który aż 22 razy częściej skutkuje ich śmiercią, a także sprzyja rozwojowi stanu przedrzucawkowego i urodzeniu wcześniaka. Choć jednak przyszłe mamy są zachęcane do szczepień ochronnych, wiele z nich obawia się o zdrowie swojego dziecka. Czy szczepienie w ciąży jest bezpieczne? W którym trymestrze najlepiej je wykonać? Jakie powikłania może wywołać szczepionka? Który preparat jest najlepszy dla ciężarnej? Na te i inne najczęściej zadawane pytania odpowiada ekspert NPP, dr Aleksandra Wesołowska.

•11:51 Kolejne, specjalne i jednorazowe świadczenie w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi otrzyma personel niemedyczny, w tym pomocniczy. Dodatek będzie przyznawany w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

•10:38 We wtorek 7 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 366 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 504 osoby. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:39 Podkarpackie duże miasta rezygnują z organizowania w tym roku hucznych zabaw sylwestrowych pod chmurką na rynkach. Wszystko przez niepewną sytuację pandemiczną. Pozostaje zabawa na domówkach, w hotelach, restauracjach, domach kultury, teatrze czy filharmonii. Oczywiście z okrojoną liczbą gości i na ile się da - w reżimie sanitarnym.

•8:25 Z sondażu przeprowadzonego dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że większość Polaków popiera obowiązek posiadania certyfikatu covidowego przy wchodzeniu do sklepów, restauracji, placówek kulturalnych, zakładów pracy oraz kościołów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 6 GRUDNIA]

•18:50 "Amantadyna ma potencjał w leczeniu COVID-19, ponieważ hamuje znane i nowe kanały jonowe kodowane przez SARS-CoV-2" - na łamach pisma Communications Biology poinformował międzynarodowy zespół naukowców. Wbrew jednak temu, co zasugerowało część mediów, nie jest to rekomendacja do stosowania tego leku. Badania kliniczne nad skutecznością amantadyny w walce z COVID-19 nadal trwają, jak na razie nie wykazują jej skuteczności.

•16:56 Lewica może liczyć na poparcie swojego projektu o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez Prawo i Sprawiedliwość? Wątpliwości w tej sprawie rozwiał szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

•15:42 To, że mutacje są, to my wiemy. Ale tam, gdzie są używane proste testy antygenowe, może się okazać, że niektóre z nich wirusa nie wykrywają i ten sposób ułatwiają szerzenie wirusa, dlatego że osoba zakażona, która roznosi wirusa, zostanie uznana za niezakażoną – mówi profesor Włodzimierz Gut, wirusolog.

•13:26 Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w poniedziałek, że przed świętami zostaną zaostrzone restrykcje covidowe.

•12:00 Nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. Takie decyzje wydali zwierzchnicy kurii diecezjalnych w Rzeszowie, Przemyślu i Tarnowie. Nie będzie też spowiedzi dekanalnych, poświęcone opłatki w większości parafii można nabyć w kościele lub w kancelarii.

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 6 grudnia o 13 250 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W szpitalach zmarło 250 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 395 przypadków - najwięcej zakażeń w Rzeszowie - 62.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 5 GRUDNIA]

•21:15 Ponad 8 tys. przeciwników restrykcji sanitarnych wprowadzonych oraz planowanych przez rząd Belgii protestowało w niedzielę na ulicach Brukseli. Wobec demonstrantów policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego – podała agencja Associated Press.

•20:00 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo władze WSIiZ podjęły decyzję, że od poniedziałku 6 grudnia nauczanie w większym stopniu niż do tej pory będzie miało charakter zdalny. W WSPiA w tym tygodniu pozostaje system mieszany. Dla zwiększenia bezpieczeństwa studentów oraz wykładowców uczelnia wprowadziła bezwzględny obowiązek noszenia maseczek zasłaniających nos i usta w budynkach a w szczególności podczas zajęć.

•18:25 W poniedziałek Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy złoży projekt ustawy o obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19 i o wyłączeniu osób zaszczepionych z obostrzeń.

•17:15 Podczas sobotnich protestów w Berlinie przeciwko wprowadzeniu nowych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa kilku dziennikarzy zostało zaatakowanych przez uczestników demonstracji - informuje dziennik "Bild".

•16:00 Lekarze z gdańskiego szpitala dziecięcego walczą o życie chłopca od czwartku 2 grudnia. 10-latek jest pod respiratorem, jego stan jest określany jako ciężki.

•15:10 Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, kwestia szczepień przeciwko koronawirusowi jest sprawą, która bardzo mocno angażuje Polaków.

•14:20 Szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa sprawiło, że największy brytyjskie lotnisko znów otworzyło terminal tylko dla pasażerów z "czerwonej listy" covidowej.

•13:15 Lekarze w poznańskiej Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Przybyszewskiego walczą o życie kobiety w szóstym miesiącu ciąży po zakażaniu koronawirusem. 38-letnia kobieta z doszczętnie zniszczonymi płucami trafiła do Poznania z Pleszewskiego Centrum Medycznego.

•12:05 Królewski serwis informacyjny RVD poinformował w sobotę o pozytywnym wyniku testu na Covid-19 u byłej królowej Holandii, 83-letniej Beatrix.

•11:40 Specjaliści z RPA alarmują: omikron zakaża na dużą skalę najmłodszym, chorują dzieci poniżej piątego roku życia.

•10:45 W niedzielę 5 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 389 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 45 osób, w tym 2 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 742 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:05 Ponad 40 tys. przeciwników obowiązującego w Austrii od 22 listopada ogólnokrajowego lockdownu oraz zapowiadanego obowiązku szczepień przemaszerowało w sobotę ulicami Wiednia - poinformowała policja.

•8:05 Wszyscy przybywający do Wielkiej Brytanii z zagranicy będą ponownie musieli przed przyjazdem wykonywać test na obecność koronawirusa, co ma zapobiec rozprzestrzenianiu się wariantu Omikron - ogłosił w sobotę wieczorem minister zdrowia Sajid Javid.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 4 GRUDNIA]

•21:15 Objawy koronawirusa to już nie tylko brak węchu, smaku i wysoka gorączka. Koronawirus tak szybko mutuje, że daje także nietypowe objawy. Do tego stopnia, że zakażeni początkowo mogą w ogóle nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia. Koronawirusa na początkowym etapie można pomylić ze zwykłym przeziębieniem, lub w ostrzejszych stanach - z grypą. Covid-19 nieleczony rozwija się błyskawicznie, stąd tak ważne jest wczesne jego wykrycie.

•20:14 Ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu Ministerstwo Zdrowia odnotowało w Rzeszowie: 127 przypadków i dwa zgony. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w stolicy województwa podkarpackiego wygląda poziom zaszczepienia.

•18:25 Zakażenie dwóch hipopotamów Covid w belgijskim zoo oznacza, że jest to pierwszy przypadek koronawirusa tego gatunku.

•15:55 Szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe czy dobrowolne? Polacy są podzieleni w tej sprawie.

•13:35 W województwie podkarpackim tylko w sobotę 4 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 907 zakażeniach koronawirusem. Zmarło blisko 60 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Również na kwarantannie przebywa bardzo dużo osób, bo jest ich aż 29 153. Sprawdziliśmy, jak sytuacja z kwarantanną w przypadku koronawirusa wygląda w poszczególnych powiatach Podkarpacia.

•12:15 Według najnowszych danych z Holandii i Belgii, wśród zaszczepionych przeciwko koronawirusowi osób starszych jest prawie tyle samo pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa, co wśród tych, które nie przyjęły preparatu przeciwko COVID-19, ale szczepionki w 91 proc. chronią przed hospitalizacją i w 96 proc. przed skierowaniem na oddział intensywnej terapii.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, 4 grudnia o 25 576 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 502 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 907 nowych przypadków i ponad blisko 60. Sprawdźcie szczegóły w naszym najnowszym raporcie.

•9:20 Lekarz szpitala wojewódzkiego przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie wypisał do domu ciężko chorą pacjentkę z covidem i wieloma chorobami współistniejącymi. Stan określany przez szpital "optymalną poprawą", okazał się stanem agonii. 71-letnia Anna Kałużniak-Hauser zmarła po kilku godzinach. Na wypisie ze szpitala jest błąd na błędzie... - Pogotowie zabrało mamę chorą, ale w kontakcie. Gdy ją przywieźli, oddali nam "warzywo" - opowiadają najbliżsi.

•7:25 W Polsce ponad 700 tys. osób jest objętych kwarantanną. Wielu z nich pracuje zdalnie z domu. Pojawiają się jednak wątpliwości, dotyczące wysokości wynagrodzenia za ten okres. Niektóre osoby zgłaszają, że za czas kwarantanny otrzymały niższą pensję – taką, jaka przysługuje w czasie choroby, czyli 80 proc. Z kolei inne mówią, że kwarantanna nie zmieniła ich pensji. Z czego wynikają te różnice? I jaką pensję powinna otrzymać osoba na kwarantannie?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 3 GRUDNIA]

•21:25 Ze szpitala tymczasowego w Pyrzowicach w środę popołudniu wymknęła się 73-letnia pacjentka z demencją. Wezwana policja odnalazła wyziębioną kobietę kilometr od lecznicy. Z powodu braku wolnej karetki pacjentka wracała w asyście ratowników i policji pieszo.

•20:01 Ze względu na wysoką liczbę zachorowań na koronawirusa, rząd federalny od niedzieli klasyfikuje Polskę i Szwajcarię jako obszary wysokiego ryzyka - informuje agencja dpa.

•19:00 Rosyjski przedsiębiorca Aleksandr Padar, właściciel sieci przychodni okulistycznych na Syberii o nazwie Omikron, złożył pozew sądowy przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Biznesmen chce, by WHO nie używała nazwy Omikron wobec nowego wariantu Covid-19.

•17:25 9-letnia Julia od kilku dni jako jedna z pacjentek przebywa na oddziale covidowym szpitala w Jastrzębiu. U dziewczynki nie obyło się bez tlenu, który trzeba było jej podawać. Taka pomoc potrzebna jest większości małych pacjentów, a właśnie tacy trafiają do WSS nr 2. - Hospitalizujemy przede wszystkim niemowlęta i noworodki - mówią lekarze.

•16:05 Według badań przeprowadzonych przez izraelskich naukowców, stosowana w tym kraju szczepionka firmy Pfizer jest skuteczna przeciwko wariantowi koronawirusa o nazwie Omikron.

•15:20 - Właśnie składamy poselski projekt dotyczący Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – poinformował w czwartek w Sejmie poseł PiS Tomasz Latos. Jak wygląda sytuacja z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi w Polsce?

•14:15 Jest hipoteza, że wirusy były początkiem naszego życia na Ziemi. Każdy żywy organizm styka się na co dzień z milionem cząstek wirusowych. Zdecydowana większość z nich nie ma żadnego wpływu na nasze zdrowie, ale niektóre mogą przechytrzyć nasz układ odpornościowy. Od prawie dwóch lat straszy nas koronawirus, a dziś jego najnowsza mutacja - omikron.

•12:34 Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński poinformował o problemach, jakie z certyfikatami COVID mają osoby zaszczepione preparatem Johnson & Johnson. Zapewnił, że trwają prace nad ich rozwiązaniem.

•10:41 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 26 965 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 470 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1050 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:23 - Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, ale pewne grupy powinny podlegać obowiązkowi szczepień - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

•8:20 SARS-CoV-2 ma działanie prozakrzepowe, dlatego udary niedokrwienne mózgu po przebyciu COVID-19 zdarzają się również u dzieci. Nasz najmłodszy pacjent z udarem miał kilkanaście miesięcy, dwoje kolejnych - 2 i 3 lata - mówi neurolog dr Łukasz Przysło z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 2 GRUDNIA]

•17:32 Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Szpital Specjalistyczny w Mielcu od poniedziałku do odwołania wstrzymuje planowe przyjęcia . W 3 klinikach Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc hospitalizowani są wyłącznie chorzy z COVID-. Na Podkarpaciu koronawirus jest w ponad 200 szkołach i przedszkolach, gdzie czasowo zostały wstrzymane zajęcia stacjonarne.

•14:01 Olejki eteryczne to naturalne kompozycje zapachowe, które otrzymywane są z roślin. Większość z nich ma działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i wspierające odporność. Aromaterapia z ich zastosowaniem jest więc polecanym wspomaganiem profilaktyki i leczenia COVID-19. Sprawdź, które olejki eteryczne najlepiej sprawdzą się w walce z koronawirusem SARS-CoV-2!

•13:05 Inspektorzy sanepidu przeprowadzili w całej Polsce ponad 7 tysięcy kontroli dotyczących przestrzegania nowych obostrzeń covidowych i nałożyli ponad 1,3 tysiąca mandatów – poinformował w czwartek Główny Inspektorat Sanitarny.

•12:00 - Nie ma podstaw prawnych do żądania od gości lokali gastronomicznych uzyskania informacji na temat ich szczepienia- zwraca uwagę w swoim stanowisku Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej, w odniesieniu do zmian wprowadzonych od 1 grudnia 2021 r.

•11:05 Szefowa Komisji Europejskiej chce dyskusji o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 w krajach wspólnoty europejskiej.

•10:35 W czwartek 2 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 356 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 502 osoby, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 1060 nowych przypadków.

•9:00 Liczba zakażonych koronawirusem w niektórych regonach Niemiec jest tak duża, że trzeba będzie wstrzymać planowane zabiegi i operacje. Wszystkie siły trzeba rzucić do walki z Covid-19.

•8:20 Mimo kampanii medialnej i ostrzeżeń lekarzy są gminy na Podkarpaciu, gdzie mieszkańcy praktycznie się nie szczepią i żadne namowy nie odnoszą skutku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 1 GRUDNIA]

•21:10 Izraelski minister zdrowia Nitzan Horowitz poinformował w środę, że są oznaki, iż szczepionka chroni przed wariantem omikron koronawirusa. W Izraelu zarejestrowano 4 przypadki zakażenia Omicronem, ogólna zachorowalność jest niska – podał dziennik "The Jerusalem Post".

•20:00 Winfried Stöcker, niemiecki lekarz w ciągu pół godziny miał stworzyć szczepionkę przeciwko Covid-19 i podał ja 20 tysiącom pacjentów. Teraz tłumaczy się śledczym.

•19:10 Szczepienia dzieci w wieku 5-11-latków rozpoczną się 13 grudnia. Do tego dnia do Polski dotrą szczepionki dla tej grupy wiekowej – zaznaczył w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapewnił, że wprowadzone będzie powszechne testowanie Polaków, głównie tych, którzy narażeni są na zakażeni ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe.

•18:25 Lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to, co ja. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co było – przyznaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Polityk opowiada o trudnej walce z koronawirusem i żonie, którą ten wirus mu odebrał.

•17:05 Olaf Scholz, który za kilka dni zostanie kanclerzem Niemiec, chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciw koronawirusowi.

•16:15 Dr Angelique Coetzee z RPA pierwsza natknęła się na nowy wariant koronawirusa. Jak go ocenia?

•15:20 Od 6 grudnia Uniwersytet Rzeszowski przechodzi na hybrydowy system nauczania. Politechnika monitoruje sytuację covidową i jeśli tylko pojawiają się przypadki zachorowań całe roczniki wysyła na naukę zdalną. Na Podkarpaciu aż 233 szkoły i przedszkola częściowo lub całkowicie zawiesiły zajęcia. Najwięcej nauki zdalnej jest w podstawówkach.

•14:25 Dla osób w pełni zaszczepionych na covid-19, ozdrowieńców i dzieci do 12. roku życia nowe zasady podróżowania, obowiązujące od 1 grudnia tego roku, nic nie zmieniają w wyjazdowych planach.

•13:26 - Czas Bożego Narodzenia to moment, w którym dzieci spotykają się ze swoimi dziadkami. Znam wiele przypadków, w których takie spotkania zakończyły się tragicznie. Uniknijmy tego poprzez zaszczepienie jak największej liczby osób. Zaszczepienie to najlepszy prezent, jaki możemy zrobić swoim bliskim – mówił premier Mateusz Morawiecki w punkcie sczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie.

•11:25 Czwarta fala pandemii COVID19 nie odpuszcza. W ostatnim czasie dotarła również do województwa podkarpackiego. Widać to szczególnie po zapełniających się szpitalach, zajętych respiratorach i wzroście śmiertelności.

•10:38 Tak wielu zakażeń podczas IV fali pandemii koronawirusa jeszcze nie było! Sprawdź najnowsze dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

•8:03 Z powodu pojawienia się nowego wariantu koronawirusa – omikronu – rząd wprowadził od 1 grudnia szereg nowych obostrzeń. Sprawdź, co się zmienia i jakie są nowe limity m.in. w sklepach, restauracjach i kościołach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 30 LISTOPADA]

•21:00 Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyraził zaniepokojenie, że niektóre kraje wprowadzają ogólne środki przeciwko wariantowi koronawirusa – Omikron, które mogą nie być konieczne i niesprawiedliwie ukarały narody afrykańskie.

•20:07 49-letni mieszkaniec Staszowa (Świętokrzyskie) zmarł podczas domowej kwarantanny, a jego 74-letnia matka była w ciężkim stanie. Sytuacja wyszła na jaw podczas kontroli prowadzonej przez wspólny patrol policji i WOT, który sprawdzał, czy domownicy stosują się do zasad kwarantanny – poinformowała w poniedziałek policja.

•19:00 Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że Lewica zwraca się do marszałek Elżbiety Witek o wydanie zarządzenia, mówiącego o tym, że przed każdym posiedzeniem Sejmu wszyscy parlamentarzyści powinni przejść test na obecność koronawirusa. Poseł Lewicy podkreśliła, że "chodzi o bezpieczeństwo posłów oraz ich współpracowników".

•18:10 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało nowe wytyczne. Wszystko w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną.

•17:05 Szefowa Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrea Ammon powiedziała we wtorek, że jak dotąd potwierdzono 42 zakażenia wariantem Omikron koronawirusa w 10 krajach UE. Przekazała, że potwierdzone infekcje mają przebieg "łagodny lub bezobjawowy".

•14:15 Brakuje węgla, zabraknie iPhone’ów, laptopów, kawy, papieru, zabawek, a nawet barwników do produkcji farb... To nie streszczenie fabuły postapokaliptycznego filmu, a rzeczywistość końca 2021 roku. Trwa walka z czasem. Pod wieloma choinkami może być w tym roku skromniej niż zwykle. Nie z powodu cen, a przez pustawe półki.

•13:41 Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat – poinformował we wtorek rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.

•12:48 - Nowy wariant koronawirusa Omikron skomplikuje organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – przyznał we wtorek rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Wyraził jednak przekonanie, że impreza będzie udana i przebiegnie zgodnie z planem.

•10:38 We wtorek 30 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 074 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 526 osób, w tym 21 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 833 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:50 Przebywające w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie Barbara Krafftówna zaraziła się koronawirusem. Aktorka pozostaje pod opieką medyków.

•8:12 Firmy farmaceutyczne rozpoczęły wyścig, którego celem jest wyprodukowanie szczepionki przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA]

•20:06 Doktor Angelique Coetzee z RPA, która odkryła nową odmianę koronawirusa – Omikron, wyjaśniła, że pacjenci zakażeni tym wariantem, mają tylko łagodne objawy i nie potrzebują hospitalizacji. Poinformowała też, jakie objawy mieli pacjenci zakażeni tą odmianą koronawirusa.

•19:02 - Wykrycie wariantu omikron koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce to tylko kwestia czasu – uważa zajmująca się projektem sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 w Laboratorium Genetycznym Gyncentrum w Sosnowcu dr Emilia Morawiec.

•18:00 Czwarta fala koronawirusa nie odpuszcza. Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń rząd zdecyduje się na powrót do edukacji zdalnej? Na to pytanie odpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski.

•17:15 – Znając podejście moich rodaków, nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaapelował jednak, by podejść do sprawy „jak najrozsądniej” i ze szczepienia skorzystać.

•16:01 Obostrzenia COVID na listopad 2021 zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jeszcze niedawno wydawało się, że koronawirus na świecie powoli ustępuje. Tymczasem Europa znowu uchodzi za centrum pandemii, a niektóre państwa przywracają nawet pełen lockdown. Co gorsza, z Afryki rozprzestrzenił się nowy wariant koronawirusa, omikron.

•15:00 - Ten element zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Musimy docenić wagę tego zjawiska - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiadając nowe obostrzenia w związku z nowym wariantem koronawirusa - Omikronem.

•14:15 – W ostatnich dniach słyszeliśmy niepokojące wieści z WHO o zmutowanej wersji koronawirusa SARS CoV-2 o nazwie omikron. Niemcy, Francja tworzą nowe przepisy w reakcji na ten wariant. My także dziś przedstawimy nowe ograniczenia w związku z nową mutacją koronawirusa – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

•13:50 W 2020 roku w Polsce wykonano o 30 procent mniej operacji zaćmy niż w 2019 roku. Dane za 2021 rok również pokazują malejącą liczbę tych zabiegów. To w dużej mierze konsekwencja pandemii COVID-19.

•12:30 Wiadomo, że ma znacznie więcej mutacji niż Delta, która i tak była już mocno zmutowana. Naukowcy wciąż jednak badają, czy jest w stanie wywołać u osób zaszczepionych ciężki przebieg choroby, albo prowadzić do śmierci. Ale świat nie czeka, już reaguje na Omikrona, nową mutację koronawirusa

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 29 listopada o 13 115 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 418 nowych przypadków. Szczegóły zakażeń w naszym raporcie!

•7:40 W Republice Południowej Afryki wykryto nowy, niepokojący wariant koronawirusa, nazwany Omikronem. W ostatnich dniach zdiagnozowano go także w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, a także u naszego sąsiada, w Niemczech. Czy jest odporny na szczepienia?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 28 LISTOPADA]

•18:25 W Niemczech potwierdzono trzeci przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa, Omikronem. „Sekwencjonowanie potwierdziło, że podejrzany przypadek, o którym poinformowano wczoraj rano, to Omikron” – przekazał minister spraw społecznych Hesji, Kai Klose. Również Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia potwierdziła trzecią w kraju infekcję wariantem Omikron, dodając, że zakażony opuścił już Wielką Brytanię.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 28 listopada o 20 576 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 51 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 856 nowych przypadków. Szczegóły zakażeń w naszym raporcie!

•8:57 Trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID - tzw. dawkę przypominającą - mogą przyjąć od 2 listopada Polacy powyżej 18 r.ż. Po szczepieniu przeciw COVID można się spodziewać pewnych skutków ubocznych. Nie u każdego występują, jednak jak podkreślają lekarze, niepożądane odczyny wystąpić mogą po każdej szczepionce, nie tylko tej przeciw COVID-19. Jak to wygląda w przypadku trzeciej dawki szczepionki? Jakie skutki uboczne mogą wystąpić po trzeciej dawce? Zobacz!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 27 LISTOPADA]

•18:49 Dwa pierwsze przypadki zakażeń nowym wariantem koronawirusa - omikronem - potwierdzono w Wielkiej Brytanii. Wariant dotarł także najprawdopodobniej do Niemiec - podała Polska Agencja Prasowa.

•17:32 Eksperci ds. wirusologii na całym świecie są zgodni, że nowy wariant koronawirusa, który otrzymał nazwę Omikron i został odkryty w RPA, stanowi kolejne poważne zagrożenie w trwającej od niemal dwóch lat światowej pandemii koronawirusa – pisze w sobotę CNN.

•15:22 Spośród 600 pasażerów dwóch ostatnich lotów linii KLM do Holandii z Republiki Południowej Afryki, 61 uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Na razie nie ma jasności, czy wśród zakażonych stwierdzono nowy wariant Omikron.

•13:43 Nowy, groźny wariant koronawirusa prawdopodobnie dotarł do kolejnego kraju w Europie, do Niemiec.

•10:41 W sobotę 27 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 26 182 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 378 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1022 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:34 Od 1 do 14 listopada do szpitali z powodu COVID-19 trafiło w Polsce 447 dzieci – podał w piątek prezes urzędu rejestracji leków Grzegorz Cessak, akcentując, że dane o zakażeniach i hospitalizacji w grupie najmłodszych budzą niepokój.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 26 LISTOPADA]

•21:00 Światowa Organizacja Zdrowia określiła w piątek wykryty w państwach południowej Afryki nowy wariant koronawirusa mianem "niepokojącego". Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron – podała Agencja Reutera.

•18:35 Kilka dni temu media poinformowały o tym, że prawdopodobnie w klinice w Zabierzowie (woj. małopolskie) miał miejsce nielegalny proceder. Chodziło o wydawanie fałszywych certyfikatów covidowych, które można było kupić bez konieczności przyjmowania szczepionki przeciw COVID-19. Okazało się, że jedna z osób mających udział w procederze pozyskiwała szczepionki od Centrum Medycznego "Medyk" z Rzeszowa. Prezes podkarpackiej przychodni zabrał głos.

•17:10 W Belgii wykryto pierwszy w Europie przypadek nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529, który pierwotnie zidentyfikowano na południu Afryki – poinformował w piątek minister zdrowia Frank Vandenbroucke.

•15:20 Odmiana koronawirusa B.1.1.529 nie ma jeszcze greckiej nazwy, ale już niepokoi naukowców na całym świecie. Londyn już zawiesza loty do wielu krajów

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 26 listopada o 26 735 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 421 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 1177 zakażeń. Nie żyje 49 mieszkańców regionu.

•9:48 Wysoka kara pieniężna oraz odpowiedzialność karna grozi 46-letniemu mieszkańcowi gminy Markowa. Mężczyzna pomimo nałożonego na niego obowiązku izolacji domowej pojechał w odwiedziny do znajomego.

•9:13 Preparat MesenCure izraelskiej firmy Bonus BioGroup zmniejsza śmiertelnośc pacjentów w ciężkim stanie z powodu infekcji COVID-19 nawet o 70 proc. Pokazała to druga faza testów klinicznych - poinformował dziennik The Jerusalem Post.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 25 LISTOPADA]

•;18:32 Gminy z każdego powiatu, w których zaszczepiło się najwięcej mieszkańców, otrzymały od rządu po milion złotych. To podwójna korzyść. Zaszczepieni zadbali o swoje zdrowie, a tym samy pomogli pozyskać pieniądze na inwestycje prozdrowotne w gminach, w których mieszkają.

Europejska Agencja Leków pozytywnie zarekomendowała szczepienie przeciwko koronawirusowi dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Kiedy szczepienia rozpoczną się w Polsce?

•12:15 W Botswanie wykryto nowy wariant koronawirusa. Prawdopodobnie przedostał się już do RPA i Hongkongu. Naukowcy ostrzegają, że może być niezwykle zaraźliwy.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 25 listopada o 28 128 zakażeniach koronawirusem, zmarło 497 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu mamy 1229 przypadków - nie żyje 38 osób!

•8:55 Coraz więcej dzieci trafia na kwarantannę po kontakcie z zakażonymi koronawirusem nauczycielami czy kolegami z klasy. Co trzeba wiedzieć, jeśli dziecko zostało objęte kwarantanną lub izolacją? Czy rodzice też muszą zostać w domu? Komu przysługuje prawo do zasiłku i wolne w pracy z tytułu opieki nad dzieckiem? Jak sprawdzić, czy dziecko jest skierowane na kwarantannę? To musisz wiedzieć, jeśli Twoje dziecko jest na kwarantannie, inaczej grozi nawet kara grzywny!

•7:15 Bild informuje, że Joshua Kimmich otrzymał pozytywny test na obecność koronawirusa. Piłkarz nie chciał się zaszczepić, więc Bayern Monachium zgodnie ze swoją nową polityką, w czasie kwarantanny nie będzie wypłacać mu pensji. Bawarczycy, podobnie jak Hertha Berlin, w ten sposób starają się zachęcić swoich zawodników do zabezpieczenia się przed covid-19. Niemiec musi pozostać w samoizolacji przynajmniej przez 10 dni.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 24 LISTOPADA]

•19:06 W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o zawieszeniu porodów rodzinnych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli oraz wieloma zapytaniami kierowanymi w tej sprawie, szpital informuje, że takie porody wciąż się tu odbywają i nie ma mowy o ich wstrzymaniu. Z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, porody rodzinne w większości polskich szpitali były przez dłuższy czas wstrzymane. Szpital w Stalowej Woli był jednym z pierwszych w województwie podkarpackim, w którym przywrócono ich organizowanie.

•17:45 Na Podkarpaciu zaszczepionych jest zaledwie 38 procent mieszkańców. Sporo zatem brakuje nam do osiągnięcia odporności zbiorowej, która przy zjadliwym wariancie Delta wynosi 80 procent. Lekarze apelują, by nie odwlekać szczepień, słuchać racjonalnych głosów specjalistów a nie fake newsów.

•16:33 Znana prezenterka TVP Info Magdalena Ogórek jest zarażona koronawirusem. O swojej chorobie poinformowała w mediach społecznościowych.

•15:08 – Wydaję mi się, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie Narodowego Programu Szczepień, że na gwałtowny wzrost liczby szczepień może wpłynąć tylko albo strach – i z tym mamy do czynienia – albo obowiązek szczepień, ale tutaj takie rozwiązanie nie jest przewidywane na tym etapie – powiedział Dworczyk, pełniący również funkcję pełnomocnika rządu ds. programu szczepień przeciw COVID-19.

•13:40 W jasielskim szpitalu przebywały w miniony wtorek (23 listopada) 93 osoby z Covid-19, w tym 19 było podłączonych do respiratorów. Do placówki przy ul. Lwowskiej trafiają nie tylko starsi zakażeni wirusem SARS-CoV-2, ale również dzieci. Takich przypadków nie było w poprzednich falach zachorowań na Covid-19. Najmłodszy pacjent to kilkumiesięczne dziecko. Dyrekcja szpitala apeluje do młodzieży o przestrzeganie zasad sanitarnych.

•13:13 - Jeśli chodzi o poziom wyszczepienia przeciwko koronawirusowi, to nie jest jeszcze tak tragicznie - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlaczego nie chcemy się szczepić? Zdaniem ekspertki główną przyczyną jest masowa dezinformacja w internecie. Co równie niepokojące, to coraz mniejsze zainteresowanie szczepieniami przeciwko innym chorobom zakaźnym, notowane z roku na rok.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 24 listopada o 28380 zakażeniach koronawirusem, zmarło 460 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu mamy 1058 przypadków - nie żyje 14 osób z chorobami współistniejącymi

•9:17 Prof. Lidia Morawska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób świata 2021 roku magazynu „Time” za pracę nad rolą aerozoli w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 i przekonanie do tego WHO. Dorastała na Podkarpaciu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 23 LISTOPADA]

•20:00 Do wiosny w 53 państwach europejskich i środkowoazjatyckich może nastąpić 700 tys. zgonów z powodu Covid-19, a w skali świata bilans śmierci wskutek pandemii może wzrosnąć o 2,2 mln – ostrzega WHO Europe, cytowana we wtorek przez agencję Associated Press.

•19:15 Wielu pacjentów wyraża duży żal, że się nie zaszczepili. Mówią, że gdyby mogli cofnąć czas, to chcieliby się zaszczepić. Najczęściej są to ich ostatnie chwile. Nie udaje się już ich wybudzić, odłączyć od respiratora. Umierają. To jest bardzo przykre. Niestety na łóżkach respiratorowych większość pacjentów umiera – mówi lekarz Mariusz Mioduski.

•18:00 Już od 1 grudnia rząd może wprowadzić nowe obostrzenia. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że chodzi o ograniczenia dotyczące liczby klientów w sklepach, restauracjach i kinach.

•17:25 Akademia Nauk Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie nie wpuści na teren uczelni wykładowców, pracowników administracyjnych i studentów, którzy do końca listopada nie dostarczą certyfikatu poświadczającego szczepienie przeciw COVID-19.

•16:10 Japoński Narodowy Instytut Genetyki przeprowadził badania, z których wynika, że wariant Delta koronawirusa sam doprowadził się w Japonii do „naturalnego wyginięcia”. Zdaniem naukowców, dojść miało do tego po kilku mutacjach, które spowodowały, że nie był w stanie wykonać własnej kopii.

•15:03 Niemcy słyną ze swoich jarmarków bożonarodzeniowych, które przyciągają miliony turystów z całego świata. W zeszłym roku z powodu pandemii koronawirusa jarmarki zostały odwołane, ale w sezonie świątecznym 2021 miały wrócić w pełnej krasie. Wiele landów odwołuje jednak bożonarodzeniowe atrakcje, a Senat Berlina ogłosił, że chętni do wejścia na teren miejskich jarmarków będą musieli udokumentować przyjęcie szczepienia przeciw koronawirusowi. Co to powrót COVID oznacza dla turystów z Polski?

•14:07 Można się spodziewać, że szczepionka z nami zostanie, tak jak szczepionka przeciwko grypie – stwierdził prezes URPL Grzegorz Cessak.

•13:41 - Znajdujemy się na bardzo trudnym etapie pandemii. Dzisiaj istotny wzrost, prawie 20 tysięcy osób zakażonych, sporo zajętych miejsc w szpitalach, to zły okres - mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press prof. Jarosław Pinkas, członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Ludzie stosują się do absurdalnych zaleceń influencerów na Instagramie czy na Facebooku, nie kierują się własnym rozsądkiem - tłumaczy i nazywa ich egoistami.

•11:46 Austria ogłosiła lockdown, który obecnie uniemożliwia wyjazd na narty do tego kraju. Otwarte są niektóre ośrodki narciarskie, ale nie działają hotele ani restauracje. Poniżej znajdziecie informacje o aktualnych obostrzeniach. Czy narty w Austrii będą możliwe tej zimy?

•10:37 We wtorek 23 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 936 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 398 osób, w tym 20 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 876 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:10 Dyskusja na temat zasadności szczepień na koronawirusa Bayernie Monachium powoli przeradza się w otwarty konflikt, a zdaniem dziennika "Bild" może nawet zakończyć się w sądzie. Niezaszczepieni piłkarze poczuli się urażeni słowami dyrektora dyrektora sportowego, Hasana Salihamidzicia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA]

•21:00 Minister zdrowia, Adam Niedzielski poinformował, że „według czarnego scenariusza, jeżeli do połowy grudnia nie będzie wyraźnego spadku zakażeń, możliwe są bardziej dolegliwe restrykcje”.

•20:05 Szczepionki przeciw COVID-19 zapewniają wysoki stopień ochrony przed COVID-19 – zmniejszają zagrożenie leczeniem szpitalnym i zgonem, a nawet przed zakażeniem się. Jak wypadają pod tym względem stosowane w Polsce preparaty? Oficjalne dane podało Ministerstwo Zdrowia.

•19:00 - Stan wyjątkowy miałby zostać wprowadzony w związku ze złą sytuacją w szpitalach w Czechach – powiedział w poniedziałek rzecznik ministra zdrowia Daniel Koppl. Decyzja gabinetu miałaby dotyczyć możliwości skierowania studentów wyższych roczników uczelni medycznych do pracy w szpitalach.

•18:35 - Ta ustawa nie narusza praw żadnej ze stron – podkreśla Adam Niedzielski, odnosząc się do projektu ustawy przyznającej pracodawcom prawo do weryfikacji zaszczepienia pracowników. Minister zdrowia przekazał też informacje o rozpoczęciu szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

•17:55 Podczas ostatniego weekendu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim funkcjonował tymczasowy punkt szczepień przeciw Covid-19. Zaszczepiło się w nim ponad 350 osób. Około 40% to osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki. A jak wyglada sytuacja epidemiologiczna na Podkarpaciu? Sprawdziliśmy.

•16:45 Prezydent Rosji zapewnił, że jest gotowy, aby podano mu w ramach testów nową szczepionkę przeciwko COVID-19. Deklaracja ta padła podczas rozmowy z przedstawicielem instytutu im. Nikołaja Gamaleia. Prezydent Rosji poinformował również o przyjęciu trzeciej dawki preparatu Sputnik Light.

•15:35 Czwarta fala pandemii będzie miała wydłużony charakter, ale z mniejszą liczbą zgonów - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, jest nadzieja, że liczba zakażeń zacznie spadać.

•14:15 Na nic zdały się protesty. Austria wprowadziła lockdown w całym kraju. Wychodzić z domów można tylko z ważnych powodów.

•13:22 Do dziś tylko ok. 3 proc. osób w pełni zaszczepionych zmarło na COVID-19. Były to głównie osoby z wielochorobowością – przekazał w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapowiedział też decyzję o skróceniu okresu możliwości podania dawki przypominającej dla jednej z grup wiekowych.

•12:06 Kiedy Europa dopiero zaczyna podawać szczepionkę wzmacniającą, Izrael przygotowuje się do czwartej dawki preparatu przeciw koronawirusowi.

•10:36 W poniedziałek 22 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 334 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 8 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 377 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:25 Na podstawie danych Rejestru Stanu Cywilnego przygotowaliśmy porównanie liczby zgonów w województwach w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do poprzedniego takiego okresu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 21 LISTOPADA]

•22:40 – W ciągu tygodnia do trzech musimy się liczyć ze wzrostem liczby zakażeń. (…) Jeden ze scenariuszy zakłada, że apogeum epidemii nastąpi w najbliższym tygodniu – ocenił minister zdrowia, Adam Niedzielski. Wyjaśnił też, czy Polskę czeka kolejny lockdown.

•21:15 Beata Kozidrak, Kayah, Grzegorz Markowski, Urszula, Michał Szczygieł, Viki Gabor, Filip Lato, Juan Carlos Cano, jula i Marcin Jajkiewicz mieli zaśpiewać dla krakowian na największej imprezie andrzejkowej. Ze względu na wzrost zachorowań, organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu wydarzenia na inny termin.

•19:25 W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu odnotowano w Rzeszowie (92 przypadki). Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom zaszczepienia mieszkańców stolicy Podkarpacia

•16:00 Lekarze alarmują, że coraz częściej do szpitali trafiają pacjenci z ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Wymagają oni specjalistycznego leczenia, ponieważ wirus wywołuje ogromne szkody w ich organizmie. Niestety, z relacji medyków wynika, że najciężej zakażenie przechodzą właśnie osoby niezaszczepione.

•14:15 Pożary, podpalenia radiowozów, strzelaniny - do takich wydarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę podczas zamieszek wywołanych przez przeciwników pandemicznych obostrzeń w Rotterdamie. Holenderska policja otworzyła ogień w obronie własnej.

•12:15 Liga niemiecka. Władze Bayernu Monachium postanowiły ukarać niezaszczepionych piłkarzy. Czterech spośród pięciu za czas przymusowej kwarantanny nie otrzyma wynagrodzenia. Joshua Kimmich już stracił 768 tys. euro - donosi Bild.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 21 listopada o 18 883 zakażeniach koronawirusem, zmarło 41 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 765 przypadków. Zobacz pełny raport.

•9:40 Niemieccy politycy, którzy utworzą nowy rząd koalicji SPD, Zielonych i FDP, wykluczają możliwość wprowadzenia w tym kraju powszechnego obowiązku szczepień - informuje w sobotę polski serwis Deutsche Welle.

•7:20 Trwa walka z pandemią koronawirusa. Według ekspertów sposobem na opanowanie sytuacji i minimalizację strat są szczepienia. Prezentujemy 30 gmin i miast z Podkarpacia z największą liczbą mieszkańców zaszczepionych przeciwko COVID-19. Szczepionka zmniejsza skutki ewentualnego zachorowania!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 20 LISTOPADA]

•17:55 Podkarpacki Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie, przeprowadził w sobotę na terenie urzędu (ul. Grunwaldzka 15) kolejną akcję szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Każdy chętny mógł zaszczepić się jednym z dwóch preparatów: Johnson&Johnson oraz Pfizer. Punkt szczepień będzie otwarty także w niedzielę 21 listopada od godz. 9 do 14!

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 20 listopada o 23414 zakażeniach koronawirusem, zmarło 382 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 1087 przypadków. Nie żyje 31 osób!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 19 LISTOPADA]