Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [13.09]

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 425 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 13 WRZEŚNIA]

•8:50 Epidemia koronawirusa nie odpuszcza tak łatwo, jak wiele osób odpuściło sobie stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Od społecznej izolacji szybkim krokiem przeszliśmy do społecznego rozluźnienia. Maseczki traktujemy jak kawałek zbędnego materiału, który zamiast na twarzy ląduje w kieszeni, a o dezynfekcji rąk już prawie w ogóle zapomnieliśmy. Tymczasem wirus wciąż jest wśród nas i wciąż jest groźny.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 12 WRZEŚNIA]

•17:20 Zajęcia w szkołach odbywają się (jak na razie) stacjonarnie. Wbrew pozorom, taka nauka wiąże się ze sporym stresem dla wielu młodych osób, którzy - z powodu pandemii - niemal cały poprzedni rok szkolny spędzili w domach ucząc się zdalnie przed monitorami komputerów. Niektórzy już na starcie szukają pomocy korepetytorów. Sprawdziliśmy, ile kosztuje taka pomoc w Rzeszowie.

•13:45 Szczepienia w szkołach nie cieszą się powodzeniem. Na jedną placówkę najczęściej wypada po kilkoro uczniów. W większości szkół termin na złożenie deklaracji przystąpienia do akcji upłynął 10 września. W efekcie tylko gdzieniegdzie powstaną szkolne punkty szczepień. Zamiast tego nauczyciele zaprowadzą uczniów do pobliskich przychodni. Zdaniem wielu akcja szczepienia w szkołach jest spóźniona.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 476 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 33 nowe przypadki. Ostatniej doby nikt nie zmarł z powodu Covid-19, ani z powodu powikłań po nim.

•8:40 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 36% z nich. Zobacz aktualne statystyki dla swojego województwa. Jak wypada na tle całego kraju?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 11 WRZEŚNIA]

•21:23 Po długiej przerwie młodzi ludzie ponownie spotkają się w szkolnych murach. Wielu rodziców obawia się o zdrowie pociech, zarówno w kontekście zapowiadanej czwartej fali pandemii, jak i nadchodzącego sezonu grypowego. Tymczasem zmiana codziennych nawyków i wprowadzenie w domu kilku prostych zasad możne znacznie poprawić odporność dzieci i całej rodziny.

•18:14 Przedstawiamy najnowsze statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. Jak wypadamy na tle świata?

•15:36 Na pytanie czy w obliczu czwartej fali koronawirusa, Kościół zdecydowałaby się na udostępnienie świątyń tylko dla zaszczepionych lub ozdrowieńców, prymas Polski abp Wojciech Polak przyznał, że kościoły i związki wyznaniowe są "wyjęte z tego systemu" obowiązkowego przedstawiania paszportu covidowego.

•12:07 Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 500 dziennie. Na każdym kroku mówi się o zbliżającej się czwartej fali i związanych z tym obostrzeniach. Rodzi się w związku z tym wiele obaw. Badania przeprowadzone przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, czego najbardziej boją się Polacy. Sprawdź, jakich konsekwencji obawiamy się najbardziej.

•10:38 W sobotę 11 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 530 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 8 osób, w tym dwie osoby z naszego regionu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA]

•21:00 W Polsce i na Podkarpaciu przybywa nowych zakażeń koronawirusem. Spada za to tempo szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory w naszym regionie wykonano łącznie ponad 1,5 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych jest 34,5 proc. wszystkich mieszkańców - to najmniej w całym kraju! Sprawdziliśmy, gdzie sytuacja jest najgorsza.

•15:45 Obietnice rozprawienia się z pandemią, które ogłosił Joe Biden na początku roku, nie spełniły się. Szczepienia przeciwko Covid-19 też nie zachwycają, koronawirus w USA jest w natarciu.

•13:22 Koronawirus Mi, a po angielsku Mu, to kolumbijski wariant wariant budzący zainteresowanie naukowców, który wcześniej miał oznaczenie B.1.612. Ma liście tych wersji wirusa (VOI) prowadzonej przez WHO znalazł się zaledwie w styczniu 2021 r., a już w maju wyparł lokalnie wszystkie inne warianty SARS-CoV-2, łącznie z wiodącą tam brazylijską wersją Gamma (P.1) już w maju. Cztery przypadki zarażenia odmianą kolumbijską odnotowano w Polsce w lipcu tego roku. To, co już wiadomo na temat tego mutanta, jest niepokojące.

•12:03 Prawdopodobnie wybuch butli z tlenem w jednym ze szpitali w Macedonii Północnej był przyczyną wybuchu pożaru. Zginęło 14 pacjentów leczonych na koronawirusa.

•10:36 W piątek 10 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 528 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 8 osób. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•10:03 Trwają sanitarne kontrole Straży Granicznej wobec osób przekraczających granice naszego kraju. Jeśli ktoś chce posłużyć się podrobionym paszportem covidowym, musisz liczyć się z surową karą. Przekonała się o tym 25-letnia Ukrainka, która przyleciała na wrocławskie lotnisko z Kijowa.

•9:00 Polska liczy 38 265 013 mieszkańców. Dwoma dawkami zaszczepionych jest 49,31% z nich. Jak wygląda sytuacja szczepienna w poszczególnych województwach?

•7:45 Ratownicy zapowiadają protest w stolicy. Mamy zatem powody do obaw, że nie będzie się miał kto nami opiekować, gdy zdarzy się jakiś wypadek, nagła choroba?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA]

•16:55 Do tej pory w naszym regionie wykonano łącznie ponad 1,5 mln szczepień, a w pełni zaszczepionych jest 734 tys. osób (34,5 proc. wszystkich mieszkańców). Pod tym względem Podkarpacie jest na ostatnim miejscu spośród wszystkich województw.

•12:10 Obok znanych już skutków ubocznych szczepionek na Covid-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson pojawiły się nowe. Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu tych preparatów.

•11:45 O tym, że pandemię trudno zdusić niech świadczy przykład Izraela, który uchodził za lidera w walce z zarazą. Teraz kraj ten notuje ponowny wzrost zakażeń Covid-19.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 510 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 45 nowych przypadków. Ostatniej doby 6 osób zmarło z powodu powikłań po Covid-19.

•7:25 Mimo wysokiej inflacji Rada Polityki Pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie przez kolejny miesiąc. To ważna informacja zwłaszcza dla osób spłacających kredyty, bo oznacza że przynajmniej w tym miesiącu nie wzrosną odsetki do spłaty. Zdaniem RPP, decyzja ta m.in. sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 8 WRZEŚNIA]

•20:12 Podstawowym sposobem ochrony organizmu przez chorobotwórczymi wirusami czy bakteriami są mechanizmy odporności immunologicznej. Za przeważającą większość infekcji odpowiada niedostateczna reakcja układu immunologicznego, dlatego tak ważne jest wzmocnienie organizmu za pomocą odpowiedniego stylu życia, a zwłaszcza diety. Jak więc w naturalny sposób wspomóc odporność?

•18:05 Już po raz trzynasty Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zorganizuje charytatywną aukcję obrazów na rzecz podopiecznych swojej placówki. W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną tegoroczna licytacja odbędzie się w formie online.

•16:42 W czasie pandemii COVID-19 przyzwyczailiśmy się do siedzenia w domach i to dosłownie – siedzenie 8 godzin dziennie przed komputerem, a potem „odpoczynek” po pracy, polegający znów na siedzeniu, ale tym razem przed telewizorem lub z telefonem w ręku. Wiele osób przywykło do braku minimalnej aktywności w ciągu dnia, a tymczasem nie trzeba dużo, żeby zadbać o swoje zdrowie.

•14:42 Z danych podkarpackiego kuratorium oświaty wynika, że w trzech podkarpackich szkołach: jednej podstawowej i dwóch technikach, zawieszone zostały lekcje stacjonarne. W tych klasach, gdzie u uczniów wykryto zakażenie koronawirusem.

•13:10 Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie.

•11:20 Odwiedziny chorych w szpitalu będą możliwe tylko w przypadku, gdy odwiedzający będzie zaszczepiony przeciw COVID? Niezaszczepieni chorzy nie będą mogli być odwiedzani w szpitalu? Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny przygotowali rekomendacje dotyczące odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zobacz koniecznie

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 533 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 35 nowych przypadków. Ostatniej doby 11 osób zmarło z powodu Covid-19 i powikłań po nim.

•8:00 – Już dzisiaj dyrektorzy szpitali zastanawiają się i w pewnym sensie postulują, żeby trzecią dawką szczepić personel medyczny, który – przypomnę – był w pierwszej turze szczepionek, czyli w styczniu i w lutym. Jest więc oczekiwanie, żeby otrzymali oni teraz lub w najbliższym czasie dawkę podtrzymującą – powiedział polskatimes.pl wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.