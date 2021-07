Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [14.07]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 857 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 601 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 880 959 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 173 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 14 LIPCA]

•7:25 Jak informuje "The Washington Post", w poniedziałek Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała oświadczenie mówiące o rzadkiej chorobie autoimmunologicznej, do której może prowadzić szczepionka Johnson&Johnson. Jak jednak podkreślają przedstawiciele Agencji, korzyści ze szczepienia przewyższają ryzyko.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 13 LIPCA]

•17:20 Po spotkaniu z przedstawicielami koncernu Pfizer, amerykański resort zdrowia i opieki społecznej podjął decyzję, że Amerykanie w pełni zaszczepieni przeciw koronawirusowi nie będą musieli przyjmować trzeciej dawki szczepionki.

•16:00 W odpowiedzi na Narodowy Program Szczepień, media Polska Press Grupy ruszają z akcją #szczepiMYgminy. Wiemy już, że – aby zapobiec czwartej fali – wszyscy musimy się zaangażować. Jako jedna z największych grup medialnych w Polsce czujemy się w obowiązku wspomóc włodarzy gmin w promocji szczepień.

•15:18 Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Dodatkowo osoby chcące z korzystać z restauracji czy centrów handlowych będą musiały być zaszczepione.

•10:40 W Polsce przybyło 96 zakażeń koronawirusem, zmarło 13 osób. Na Podkarpaciu mamy dwa nowe przypadki. Zmarła jedna osoba z naszego regionu bez chorób współistniejących.

•9:20 Postanowiliśmy sprawdzić, którzy mieszkańcy Rzeszowa i Przemyśla najliczniej szczepią się przeciwko COVID-19. Dane pobraliśmy ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Sprawdźcie!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 12 LIPCA]

•13:28 500 zł za szczepienie - to kwota, jaką rząd ma zamiar skusić młodych w wieku 18-25 za udział w Narodowym Programie Szczepień. Do takich nieoficjalnych informacji dotarł "Fakt". To kolejne z działań promujących szczepienia obok kampanii z udziałem aktorów, czy sportowców oraz loterii szczepionkowej. Niestety zainteresowanie szczepieniami spada, a Polska liczyć się musi z kolejną falą koronawirusa.

•10:42 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 44 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, nie odnotowano żadnego zgonu. Na Podkarpaciu przybyły dwa przypadki.

•9:00 Choć liczba nowych zakażeń na Covid-19 jest wyjątkowo niska, nadal tylko i wyłącznie od władz szpitali i pozostałych placówek leczniczych zależy, czy i pod jakimi warunkami rodziny mogą odwiedzać pacjentów. Kilkudziesięciu naukowców z całego kraju zaapelowało do ministra Adama Niedzielskiego, by Ministerstwo Zdrowia wypracowało wytyczne pozwalające pacjentom na bezpieczny kontakt z bliskimi. Autorzy listu sugerują, by prawo do odwiedzin bliskich miały osoby zaszczepione.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 11 LIPCA]

•19:00 - Jestem przeciwnikiem przymusu. Uważam, że każdy powinien świadomie podejmować decyzje. Ale zmieniłam zdanie, jeżeli chodzi o dobrowolność szczepień przeciw covid-19, ponieważ uważam za nieetyczne to, że ludzie, którzy mogą się zaszczepić, nie robią tego. W ten sposób pandemia nigdy się nie skończy - mówi dr Anna Prokop-Staszecka, mikrobiolog, pulmonolog, serolog ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 66 zakażeń, z tego 3 na Podkarpaciu. 1 soba nie żyje.

•8:40 W obliczu koronawirusowych utrudnień związanych z zagranicznymi wyjazdami, wielu turystów zdecydowało pozostać podzas wakacji w Polsce. A jeśli urlop w kraju, to jedną z najpopularniejszych opcji jest wypad nad morze. Zobaczcie, gdzie wypocząć nad Bałtykiem bez tłumów i parawanów:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 10 LIPCA]

•14:17 Prezydent Konrad Fijołek i wojewoda Ewa Leniart wspólnie zachęcają do szczepień przeciw koronawirusowi podczas trwającego właśnie w Rzeszowie festiwalu rowerowego. Można to zrobić nawet od razu.

•13:31 Wariant Delta koronawirusa coraz mocniej atakuje Hiszpanię. Tylko ostatniej doby odnotowano w tym kraju prawie 22 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Na zachodzie Europy zaczyna się prawdopodobnie czwarta fala koronawirusa.

•10:35 Ostatnia doba to 86 nowych zakażeń koronawirusem w kraju i 4 na Podkarpaciu. Zmarło 7 osób, jedna z naszego województwa.

•9:44 Europejska Agencja Leków zaleciła do wpisania jako bardzo rzadkich nowych skutków ubocznych podczas stosowania szczepionek przeciw Covid-19 firm Pfizer i Moderna. To zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie osierdzia. Dochodziło do nich jednak niezwykle rzadko.

•6:10 - Podczas imprez z cyklu Atrakcje na wakacje dostępne będą punkty szczepień Centrum Medycznego Medyk. Apeluję do tych mieszkańców, którzy jeszcze się nie zaszczepili o skorzystanie z takiej możliwości – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 9 LIPCA]

•18:10 Liczba użytkowników Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dynamicznie rośnie. W lipcu 2021 r. aktywowanych zostało już ponad 10 mln kont – informuje Centrum e-Zdrowia. IKP ma szereg przydatnych funkcji, zarówno na czas pandemii, jak i podczas rutynowego korzystania ze słuzby zdrowia.

•17:30 Od poniedziałku Czechy i Słowacja zaostrzają zasady wjazdu dla turystów z Polski. Działanie te są odpowiedzią na nowe warianty koronawirusa.

•16:21 Kościół popiera szczepienia. Konferencja Episkopatu Polski zajęła oficjalne stanowisko w sprawie szczepień przeciwko COVID-19. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP podkreśla, że kościół od zawsze popierał wynalazek szczepionek. Te zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami powinny być jednak dobrowolne, bo "szczepienie nie jest, co do zasady obowiązkiem moralnym".

•15:15 - Widzimy niepokojącą tendencję - od końca stycznia do maja 8 tys. osób nie zgłosiło się do przyjęcia drugiej dawki, a od 1 czerwca do 6 lipca już 44 tys. - mówił w piątek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister ostrzegł, że jeśli wskaźnik wyszczepienia nie będzie wysoki, to jesienią może wrócić kolejna fala koronawirusa.

•14:30 Koncern Pfizer złoży wniosek o dopuszczenie na terenie Stanów Zjednoczonych trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Ta dawka ma sprawić, że zaszczepieni nabędą większą odporność przeciwko wariantowi Delta.

•12:34 Dotychczas w Polsce osób zaszczepionych zostało około 30 mln osób. To jednak nadal zbyt mało, aby osiągnąć odporność zbiorową. Minister Zdrowia zapowiedział, że rząd może wkrótce rozważyć wprowadzenie opłaty za usługę szczepienia.

•10:33 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 76 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 17 osób. Na Podkarpaciu przybyły 2 przypadki.

•9:04 Pracownicy skarżą się, że pracodawcy łamią prawo w związku ze szczepieniami. Niektórzy szefowie grożą zwolnieniem niezaszczepionym osobom lub blokują im pracę. Są też przypadki dzielenia pracowników na zaszczepionych i niezaszczepionych. To działania bezprawne – mówią prawnicy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 8 LIPCA]

•18:12 Władze samorządowe liczą na rozwój ruchu turystycznego na Podkarpaciu w dobie pandemii. Temu celowi służyła kampania promocyjna o nazwie „Podkarpackie. Będziesz pod wrażeniem”.

•14:30 Rząd rozważa ponowne wprowadzenie nauki hybrydowej w szkołach już od września. Ten scenariusz jest możliwy, bo jesienią możemy spodziewać się kolejnej fali zakażeń COVID-19.

•11:35 W Polsce 98,8 proc. osób, które zmarły na COVID-19, były osobami niezaszczepionymi. Takimi statystykami nie są zaskoczeni lekarze, którzy od ponad pół roku podkreślają, że szczepienie chroni przed zgonem oraz ciężką hospitalizacją. Czy ten argument przekona w końcu antyszczepionkowców?

•10:44 Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, Podkarpacie jest jedynym województwem w Polsce, gdzie nie kolejny dzień nie odnotowuje się nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W Polsce mamy dziś 93 nowe zakażenia i 19 zgonów.

•7:45 W Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory 30 mln 300 tys. osób, z czego drugą dawką 13 mln. Postanowiliśmy sprawdzić, jak postępują szczepienia w gminach skupionych wokół Rzeszowa.