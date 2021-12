Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [15.12]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 15 GRUDNIA]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 14 GRUDNIA]

Lek na Covid-19 o nazwie Paxlovid jest skuteczny także przeciwko wariantowi omikron koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował we wtorek koncern farmaceutyczny Pfizer, który jest producentem tego specyfiku. W badaniach klinicznych Paxlovid wykazywał 89-procentową skuteczność w zakresie ochrony przed hospitalizacją - podaje PAP.

Amantadyna to lek badany przeciw COVID-19, który wywołał medialną burzę. Wszystko za sprawą wprowadzającego w błąd tytułu duńskiego badania nad tym środkiem. Choć autorzy nanieśli korektę, kontrowersje już nie ustaną, bo lek zaczęto wykupywać z aptek i reglamentować. Badania nad amantadyną wciąż jednak trwają, a ich wyniki poznamy dopiero za kilka miesięcy.

Szczepionka przeciw grypie podana myszom do nosa chroniła zwierzęta przed różnymi szczepami wirusa - w przeciwieństwie do preparatu podanego tradycyjnie. Naukowcy testują już podobną szczepionkę przeciw Covid-19.

Podawane do nosa szczepionki mogą chronić lepiej od wstrzykiwanych

Jest poselski projekt pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19. Sam się za nim opowiadam, to prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.