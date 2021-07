Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [17.07]

Osoby, które nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 bądź nie zarejestrowały się na szczepienie, już niebawem będą mogły spodziewać się telefonu. W narodowym programie szczepień i wszelkich akcjach w ramach kampanii profrekwencyjnej rząd chce iść o krok dalej i zachęcać obywateli drogą telefoniczną. NFZ przeprowadziło już pilotaż takiego rozwiązania. Efekt? Co czwarta osoba zgodziła się na zapisanie na szczepienie.

Nie zaszczepiłeś się? Będą do Ciebie dzwonić!

Wiceszef MSZ: Apelujemy by za granicę wyjeżdżały głównie osoby zaszczepione

Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!