Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [18.08]

W ciągu ostatnich tygodni maleje liczba osób, które chcą się zaszczepić, a jednocześnie zwiększa się codzienna liczba nowych przypadków zakażenia. Jesień, a wraz z nią kolejna – czwarta fala pandemii - zbliża się nieubłaganie. Czy rząd ma plan, by nie doszło do kolejnego lockdownu i zamrażania gospodarki?

Czas ochrony przed koronawirusem to kwestia wciąż badana zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Na tym etapie pandemii można uznać, że odporność utrzymuje się przez co najmniej rok, co ocenili naukowcy ze Szwecji. Oszacowali także ponadto skuteczność działania konkretnych szczepionek, również podawanych w schemacie mieszanym, w stosunku do wariantu Delta i innych mutacji wirusa SARS-CoV-2. Zobacz wyniki analizy!