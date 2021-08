Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [19.08]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 127 433 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 615 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 885 883 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 307 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 19 SIERPNIA]

•8:15 Szczepionką Johnson & Johnson lub Pfizer można zaszczepić się w najbliższą niedzielę w największej tarnobrzeskiej parafii na osiedlu Serbinów. Inicjatywa nosi hasło "Szczepimy się z OSP". Pomoc w dotarciu do tymczasowego punktu oferują potrzebującym strażacy ochotnicy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 18 SIERPNIA]

•18:25 Rozmowa z Wacławem Pawłowskim, wójtem gminy Krzywcza, która przystąpiła do akcji Nowin #szczepiMYgminy!

•16:45 Koronawirus Delta SARS-CoV-2 to wariant nie tylko najbardziej zaraźliwy, ale też najczęściej wywołujący infekcje u osób zaszczepionych. Co sprawia, że pomimo przyjęcia szczepionki wciąż można zarażać innych? Wyjaśniamy, w jaki sposób infekcja wariantem Delta z Indii różni się do „zwykłego” COVID-19.

•15:05 Pandemia zmieniła wiele aspektów naszego życia. Jednym z nich są podróże. Jeszcze dwa lata temu, by wyjechać na zagraniczną wycieczkę wystarczyło kupić bilet w biurze podróży, jechać i nie myśleć o niczym innym poza wypoczynkiem. Dziś sprawa jest trudniejsza. Podróżujący od samego początku są zasypywani formalnościami i papierologią. Robienie testów, szczepienie się przeciwko covid i wypełnianie formularza, w którym są zobowiązani podać miejsce swojego pobytu to tylko kilka z wielu wymogów. A i tak nie ma stuprocentowej gwarancji, że nie trafimy na kwarantannę w trakcie lub po wycieczce.

•10:38 W środę 18 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 208 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarła jedna osoba. W regionie mamy 14 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:55 - Za zatajenie informacji epidemicznych grozić będzie kara do 30 tys. zł. To swego rodzaju straszak, który ma zniechęcić ludzi do okłamywania służb sanitarnych, bo od sprawności ich działania zależy zatrzymanie rozwoju epidemii – powiedział PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.

•8:10 Narodowy Fundusz Zdrowia po własnej kontroli w CM Medyk dostrzegł szereg nieprawidłowości w związku z prowadzonymi przez spółkę szczepieniami przeciwko Covid-19. Z kolei CM Medyk zarzucił szereg nieprawidłowości w procesie kontrolnym NFZ. Tymczasem narodowy ubezpieczyciel przymierza się do nałożeniu na spółkę kary finansowej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 17 SIERPNIA]

•18:00 Część restauratorów obawia się ewentualnej czwartej fali pandemii. Już teraz prosi rząd o wytyczne sanitarne dla gastronomii. Według przedsiębiorców, tylko tak będzie można uchronić się przed możliwym nowym lockdownem.

•17:20 - W tym roku wesela odbywają się przez cały tydzień- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Valentina Pokrovskaya, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych. Ekspertka zwraca uwagę jednocześnie, że koszty organizacji "standardowego" wesela wzrosły o 10- 15 proc. Co jeszcze się zmieniło?

•16:15 "1670 osób w Polsce zmarło po szczepieniu", "Fałszywa pandemia", "Nie wymagam noszenia maseczki" - to tylko niektóre hasła, jakie można zobaczyć w witrynie sklepu z dewocjonaliami przy kłodzkim Rynku. Jednym z eksponatów jest także strzykawka, w której wnętrzu znajduje się płód dziecka.

•15:25 Specjalny Mobilny Punkt Szczepień ruszył dziś w trasę po Podkarpaciu. Docelowo dojedzie do gmin z najniższym poziomem zaszczepienia mieszkańców. Inicjatorem akcji jest wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

•14:20 W ciągu ostatnich tygodni maleje liczba osób, które chcą się zaszczepić, a jednocześnie zwiększa się codzienna liczba nowych przypadków zakażenia. Jesień, a wraz z nią kolejna – czwarta fala pandemii - zbliża się nieubłaganie. Czy rząd ma plan, by nie doszło do kolejnego lockdownu i zamrażania gospodarki?

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 17 sierpnia o 221 nowych zakażeniach koronawirusem i 7 zgonach. Na Podkarpaciu mamy 18 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:50 Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, wyjaśniają, że na ten moment przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi jest zbędne.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 16 SIERPNIA]

•15:01 Czas ochrony przed koronawirusem to kwestia wciąż badana zarówno w przypadku ozdrowieńców, jak i osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Na tym etapie pandemii można uznać, że odporność utrzymuje się przez co najmniej rok, co ocenili naukowcy ze Szwecji. Oszacowali także ponadto skuteczność działania konkretnych szczepionek, również podawanych w schemacie mieszanym, w stosunku do wariantu Delta i innych mutacji wirusa SARS-CoV-2. Zobacz wyniki analizy!

•13:00 - Teraz tak naprawdę każda kolejna osoba szczepiąca się, kolejny tysiąc osób, które decydują się na szczepienie, to są osoby, do których właśnie staramy się dotrzeć z przekazem, który jest bardzo prosty - jedynie zaszczepienie pozwoli nam wyjść z pandemii, uniknąć kolejnego lockdownu – mówił w radiowej Jedynce szef KPRM Michał Dworczyk.

•10:36 W poniedziałek 16 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 128 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. W regionie mamy 7 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 15 SIERPNIA]

•14:00 Jedno widzenie, choć przysługują trzy. Rozmowa przez pleksiglas, przytulić się nie można – skarży się osadzony w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie wyjaśnia, jakie ograniczenia związane z pandemią koronawirusa stosowane są w Zakładach Karnych na Podkarpaciu.

•10:37 W niedzielę 15 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 148 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. W regionie mamy 8 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 14 SIERPNIA]

•16:27 Liczby nie kłamią. Zaszczepieni przeciwko COVID-19 są chronieni. Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od podania dawki wynosi tylko 9 tys. 441 osób. (dane z 14 sierpnia 2021 r.).

•14:50 - Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2021 roku zwiększył się w Polsce o 10,9 procent rok do roku - podaje Główny Urząd Statystyczny. - Jesteśmy na ścieżce szybkiego wzrostu- komentują eksperci. Dobre wieści płyną także z rynku pracy. Jednocześnie GUS poinformował, że inflacja w lipcu wyniosła 5 proc.

•10:55 Jak wynika z najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia, powoli rośnie liczba nowych zakażeń koronawirsuem. W Polsce odnotowano 211 nowych przypadków, na Podkarpaciu - 15. W naszym regionie na kwarantannie przebywa obecnie 2067 osób.

•9:25 Zaszczepieni przeciw Covid-19, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, nie są kierowani na kwarantannę. Tak mówi rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Mimo tego sanepidy kierowały takie osoby na kwarantannę. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, a my sprawdzamy, czy zaszczepieni mogą czuć się bezpiecznie w kontakcie z chorymi niezaszczepionymi.

•7:55 Dzieci powyżej 12. roku życia za zgodą rodziców będą mogły być szczepione przeciwko covid-19 za pośrednictwem szkół. Akcja ma być przeprowadzona we wrześniu. Jak przekonać rodziców do szczepień dzieci i czy termin jest trafiony - o tym rozmawiamy z ekspertami: dr. Tomaszem Latosem, lekarzem i posłem PiS oraz Mirosławą Kaczyńską, wiceprezeską Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 13 SIERPNIA]

•17:55 - Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2021 roku zwiększył się w Polsce o 10,9 procent rok do roku - podaje Główny Urząd Statystyczny. - Jesteśmy na ścieżce szybkiego wzrostu- komentują eksperci. Dobre wieści płyną także z rynku pracy. Jednocześnie GUS poinformował, że inflacja w lipcu wyniosła 5 proc.

•15:30 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany o możliwość sprawdzenia przez pracodawcę, który pracownik w firmie jest zaszczepiony, przyznał, że "trzeba zrobić to ustawowo" i dodał, że "projekt jest przygotowany". - Chcemy, aby znalazł się w agendzie następnego posiedzenia Sejmu- zapowiedział.

•14:25 Ile czasu zajmie wyprostowanie onkologii? - Potrzebujemy na to dwa, trzy lata. Umrą niestety ci, którzy nie powinni umrzeć, czyli pacjenci, którzy nie zostali zdiagnozowani na czas. Takich pacjentów mamy kilku w ciągu dnia. Jesteśmy na krawędzi - mówi dr hab. med. Iwona Gisterek.

•13:08 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła właśnie dawkę przypominającą szczepionek przeciw COVID-19 firm Pfizer i Moderna dla osób z osłabionym układem odpornościowym. Trwa dyskusja, czy taka dawka nie powinna być podawana całej populacji.

•12:11 Podczas pandemii wzrósł popyt na pracowników specjalizujących się w nowych technologiach. Osoby posiadające doświadczenie w branży IT mogą przebierać w ofertach pracy. Na wielu stanowiskach ich płace poszły w górę. Przedstawiamy listę najbardziej intratnych zawodów z branży IT.

•10:45 Podkarpacie jest w czołówce miast, gdzie ostatniej doby odnotowano najwięcej nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Polsce mamy prawie 200 nowych zakażeń, zmarło 6 osób. Na Podkarpaciu ponad 2000 mieszkańców przebywa w kwarantannie.

•9:17 W tym roku seniorzy mogą wnioskować o wsparcie w postaci dodatku do emerytury w wysokości 500 zł. Jednym z czynników jest jednak kryterium dochodowe. Kto może liczyć na 500 plus dla seniora? Jakie kryteria dokładnie trzeba będzie spełnić? Sprawdźcie!