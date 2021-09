Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [19.09]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 128 206 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 626 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 897 395 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 487 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 18 WRZEŚNIA]

•19:20 Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała listę niepożądanych odczynów poszczepiennych występujących po podaniu dwóch spośród czterech dostępnych na polskim rynku preparatów przeciw COVID-19.

•16:40 Koronawirus w Europie. Dzienne statystyki zachorowań i zgonów dla Europy i poszczególnych krajów. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach? Gdzie epidemia rozwija się najszybciej, gdzie jest pod kontrolą?

•14:41 Ile mieszkańców w województwie podkarpackim jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi? Zobacz najnowsze statystyki szczepień w naszym regionie.

•12:13 COVID-19 i inne infekcje wirusowe są znacznie częstsze jesienią i zimą, dlatego w okresie tym warto szczególnie zadbać o ich profilaktykę.

•11:20 Nowe objawy koronawirusa. Prof. Maciejewski wymienia: kichanie, zaburzenie słuchu, brak koncentracji.

•10:40 Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 797 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Ubiegłej doby w Polsce zmarło 14 osób z COVID-19. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:05 Tarnobrzeg znajduje się w czołówce zaszczepionych miast na Podkarpaciu. Kolejna akcja szczepień przeciwko COVID-19 już w niedzielę - w kościele na osiedlu Przywiśle. Strażacy ochotnicy oferują pomoc w dotarciu do tymczasowego punktu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 17 WRZEŚNIA]

•20:05 Prezentujemy TOP 20 gmin na Podkarpaciu z największą liczbą mieszkańców zaszczepionych przeciwko COVID-19:

•19:00 – Czekamy na dane Europejskiej Agencji Leków (EMA), która na pewno analizuje wszystkie badania kliniczne, nie tylko pojedyncze doniesienia. Po szczegółowej decyzji EMA podejmiemy decyzję. Oczywiście, dyskutujemy nad tym, ale na razie takiej rekomendacji nie ma – powiedziała polskatimes.pl członek Rady Medycznej przy premierze, prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

•18:18 - Co trzeci Polak mówi, że nie zamierza się szczepić przeciwko COVID-19 i nie są w stanie wpłynąć na to ani obawy o zdrowie, ani o finanse - wynika z badania BIG InfoMonitor. Z 35 proc. unikających szczepień, 10 proc. informuje, że rozważyliby zmianę podejścia w sytuacji, gdyby brak szczepień zaczął utrudniać im dostęp do usług.

•17:03 Na tle innych krajów UE polska gospodarka poradziła sobie dobrze ze skutkami pandemii Covid-19– uważa Konfederacja Lewiatan. Eksperci wskazują, że w I kwartale 2021 r. PKB był niższy w stosunku do poziomu sprzed pandemii o 1,6 proc., podczas gdy w UE ok. 4,6 proc.

•16:00 Gdy wybuchła pandemia, 69-letnia prof. Lidia Morawska była jedną z osób, które najgłośniej ostrzegały świat przed zagrożeniem ze strony koronawirusa.

•14:25 Minister zdrowia, złożył wniosek do prokuratury w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna. Poseł Konfederacji miał kierować wobec Adama Niedzielskiego groźby karalne. Wcześniej o takim kroku wobec Brauna poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

•13:45 Na Podkarpaciu zajętych jest ponad 26 procent łóżek dla pacjentów z Covid-19. - Codziennie obserwujemy przyrost chorych - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego.

•13:15 Włochy jako pierwsze państwo Unii Europejskiej wprowadzają surowe zasady dotyczące bezpieczeństwa m.in. w biurach, zakładach pracy, urzędach i lokalach usługowych. Będą one obowiązywać wszystkich pracowników od 15 października do co najmniej 31 grudnia.

•12:20 Prof. Andrzej Horban przewiduje, że „jesienna fala pandemii Covid-19 przyniesie połowę liczby zakażeń i hospitalizacji, którą obserwowaliśmy podczas fal wiosennych”. - Może być nawet do 10-15 tysięcy zakażeń dziennie – mówił na antenie RMF FM.

•11:20 Prezydium Sejmu zdecydowało o ukaraniu posła Grzegorza Brauna najwyższa możliwą karą pieniężną. Jeden z liderów Konfederacji zwrócił się podczas posiedzenia Sejmu do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: „Będziesz pan wisiał”.

•10:37 W piątek 17 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 652 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Ubiegłej doby w Polsce zmarło 8 osób z COVID-19. Jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu?

•7:37 W serwisie YouTube pojawił się filmowy zapis prawie dziesięciominutowego wystąpienia w Senacie Włoch Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, lekarza pediatry i pulmonologa, o COVID-19 i amantadynie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA]

•20:01 Województwo podkarpackie jest w ogonie pod względem odsetka osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży w wieku 12 do 18 lat. Równocześnie jesteśmy w czołówce pod względem liczby nowych zakażeń. To może skutkować wprowadzeniem szybszych i ostrzejszych niż w innych regionach obostrzeń sanitarnych.

•19:05 Z końcem sierpnia dobiegł końca rządowy program pomocy przedsiębiorcom i pracownikom służący ochronie miejsc pracy z powodu pandemii COVID-19. Wnioski firm realizowały wojewódzki i powiatowe urzędy pracy.

•18:00 Rośnie liczba zakażeń Covid – 19. Tarnobrzescy policjanci zapowiadają wzmożone działania prewencyjno-kontrolne mające na celu kontrole przestrzegania przepisów epidemicznych.

•17:15 Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się w Sejmie do ministra zdrowa Adama Niedzielskiego słowami „Będziesz pan wsiał”. - W związku z dzisiejszymi słowami skierowanymi wobec ministra Niedzielskiego składam zawiadomienie do prokuratury – oświadczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

•16:15 Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała, aby trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19 była dostępna dla seniorów, personelu medycznego oraz osób z chorobami przewlekłymi.

•15:00 W najbliższych dniach szczepionkobus dojedzie m.in. do Nowej Sarzyny, Olszanicy, Dynowa i Sanoka. A już w najbliższy weekend chętni będą mogli się również zaszczepić w specjalnym punkcie w Krośnie.

•14:20 - Gdyby więcej osób się zaszczepiło, moglibyśmy już być znacznie bardziej bezpieczni niż jesteśmy w tej chwili - mówi prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytety Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

•12:50 W Sejmie trwa wysłuchanie informacji bieżącej, na wniosek klubu Koalicji Polskiej, w sprawie stanu wyjątkowego w służbie zdrowia. Debata wzbudziła duże emocje. Jeden z liderów Konfederacji Grzegorz Braun zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami „Będziesz pan wisiał”. Ostatecznie Braun został wykluczony z obrad.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 722 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 10 pacjentów. Na Podkarpaciu przybyło 47 przypadków.

•8:18 Wielu mieszkańców województwa zapomina o noszeniu maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. Tymczasem za brak maseczek w sklepach, teatrach, kinach, kościołach i środkach transportu nadal można dostać mandat nawet wielkości 500 zł. Nie bez znaczenia jest też nacierająca z coraz wiekszą siłą IV fala zakażeń koronawirusem. A Podkarpacie pod względem szczepień jest na szarym końcu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 15 WRZEŚNIA]

•17:08 W środę, 15 września, w Warszawie odbyła się manifestacja pod hasłem „Stop Segregacji Sanitarnej”. Protestujący sprzeciwiają się „bezprawnej segregacji sanitarnej, przymuszaniu do szczepień na COVID-19 i skandalicznej ustawie 1449”.

•16:01 Pfizer i Moderna są najbliższe przygotowania szczepionek dla najmłodszych dzieci, poniżej 12 lat.

•15:00 Czy koronawirus może przenosić się na banknotach? Zgodnie z pierwotnym zaleceniem WHO należy unikać kontaktu z pieniędzmi na rzecz płatności kartą. Najnowsze badania wykazały jednak, że wirus na banknotach utrzymuje się stosunkowo krótko, choć nie wyklucza to możliwości zakażenia. Czego lepiej nie dotykać, by zminimalizować ryzyko zachorowania? Sprawdź w poniższej galerii:

•14:10 Singapur, który jest liderem w szczepieniach przeciw Covid-19, nie znosi ostatnich ograniczeń. Nie chce popełnić błędu Izraela i USA, które za szybko zniosły ograniczenia i walczą teraz z kolejną falą zakażeń.

•13:06 Pandemia koronawirusa uderzyła również w sport. Czy kibice będą mogli oglądać z trybun mecze Developresu Rzeszów? - Czekamy jeszcze na decyzję ze strony kancelarii prawnej, która ma nam przedstawić dokładną interpretację przepisów, o tym kogo i jak możemy wpuszczać do hali. Chcemy dokładnie wiedzieć, jak w obecne sytuacji sprzedawać karnety bilety, jak to robić, żeby kibice potem nie poczuli się na koniec oszukani - mówi Marek Pieniążek, wiceprezes rzeszowskiego klubu.

•12:00 Budowanie odporności to długotrwały proces, którego nie zastąpią reklamowane suplementy diety. Aby układ immunologiczny chronił przed rozwojem infekcji oddechowej, czyli przeziębienia, grypy czy COVID-19, warto zastosować prawdziwie skuteczne sposoby, a inne sobie odpuścić. Wyjaśniamy, które metody wzmacniania odporności są naprawdę skuteczne – sprawdź fakty i mity!

•11:02 Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa w woj. podkarpackim. W całym województwie przybyło 59 zakażeń.

•10:37 W środę 15 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Ubiegłej doby zmarło 21 osób z COVID-19. Jak wygląda sytuacja w naszym regionie? Sprawdź szczegóły w naszym raporcie.

•9:12 Małżeństwo z Kalifornii zmarło na koronawirusa, pozostawili pięcioro małych dzieci. Okazało się, że nie byli zaszczepieni przeciwko Covid.

•7:27 Województwo podkarpackie jest na samym końcu w kraju pod względem wskaźnika zaszczepienia nastolatków. W grupie 12-latków zaszczepiony jest tylko co 10 uczeń. Wśród 18-latków – co trzeci. Inne regiony, np. Mazowsze biją nas pod tym względem na głowę.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 14 WRZEŚNIA]

•20:30 Pediatra i pulmonolog Włodzimierz Bodnar z Przemyśla, jako jedyny lekarz z Polski, został zaproszony przez Włoski Senat do dyskusji w posiedzeniu na temat skutecznego leczenia COVID-19.

•20:00 Rozmowa z Dorotą Chilik, wójtem gminy Miejsce Piastowe, która przystąpiła do akcji Nowin #szczepiMYgminy!

•19:30 Jedna z krakowskich kancelarii, jako pierwsza w Polsce, zamierza pozwać Skarb Państwa za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19. Chodzi o przypadek o czterdziestokilkuletniej pani Agaty, która kilka dni po otrzymaniu drugiej dawki preparatu została sparaliżowana od pasa w dół.