Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [2.10]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA]

Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt – to ulubione kierunku wyjazdów zagranicznych Polaków z biurami podróży w 2021 roku. Jak wskazują eksperci, dzięki wprowadzeniu Unijnego Certyfikat COVID (UCC), zniesieniu obostrzeń w krajach będących tradycyjnie ulubionymi kierunkami Polaków mieliśmy do czynienia z boomem rezerwacyjnym już od końca maja 2021.

Niektórzy narzekają, że tracą swoją młodość, bo studiowanie w czasach pandemii ma się nijak do wyobrażeń o studiach. Inni twierdzą, że dobrze wykorzystali ten czas: pracowali, rozwijali swoje hobby, i nie chcą wracać do codziennego biegania na uczelnię. Jedni i drudzy rozpoczynają właśnie rok akademicki.

- Większość społeczeństwa Podkarpacia i całej wschodniej Polski zakwestionowała zasadność szczepień. Podobnie jest także w naszej uczelni. To musi budzić niepokój w obliczu zwiększających się z tygodnia na tydzień wskaźników nowych zakażeń. Prowokuje pytanie, czy aby nie jest to nasza porażka jako nauczycieli akademickich? Czy przysłowiowy „dr Google”, bądź kolega, znajomy są większymi autorytetami niż naukowcy z wieloletnią, udokumentowaną i sprawdzoną wiedzą? - podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego mówił prof. Sylwester Czopek, rektor UR.

Jeśli masz takie objawy, to znak, że szczepionka przeciwko C...

Obostrzenia, które w tej chwili w Polsce obowiązują, to kontynuacja tych, które były wakacje. Są one naprawdę na poziomie praktycznie minimalnym – mówi Adam Niedzielski. Dlaczego jednak osoby zaszczepione muszą w przestrzeniach zamkniętych chodzić w maseczkach. Na pytania portalu polskatimes.pl odpowiada minister zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 29 WRZEŚNIA]

Zniesione zostały limity do lekarzy specjalistów. Czy to oznacza, że nie ma już kolejek m.in. na operacje czy na badanie tomografem komputerowym? Rozmowa z Rafałem Śliżem, rzecznikiem podkarpackiego oddziału NFZ.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 28 WRZEŚNIA]

•12:37

Dotychczasowe zalecenia i nakazy sanitarne w związku z pandemią koronawirusa zostaną przedłużone do końca października. Wprowadzono także nowe regulacje. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w poniedziałek na antenie Radia Zet, że każdego dnia wzrasta liczba osób, które trafiają do szpitali z powodu koronawirusa. Wiceszef resortu podkreślił, że „prawie 100 procent” osób leżących obecnie na intensywnej terapii są osobami niezaszczepionymi. Kraska wskazał, że to „kolejny argument do przyjmowania szczepień”. - Chodzi tu głównie o województwa podlaskie, podkarpackie i lubelskie. W tych regionach mamy już ponad 40 proc. zajętych łóżek - mówił wiceminister.