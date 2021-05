Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [21.05]

•17:01

Od 19 maja Niemcy złagodzili przepisy, dotyczące wjazdu Polaków do ich kraju. Zwolnieni z wykonywania testów i kwarantanny są m. in. uczniowie, studenci i pracownicy, którzy regularnie wjeżdżają do Niemiec. Zwolnione są też osoby, wjeżdżające do Niemiec na mniej niż 24 godziny (tzw. mały ruch graniczny). Polskie przepisy pozostają niezmienione do 5 czerwca. Co to oznacza dla osób, przekraczających granicę?