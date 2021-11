Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [22.11]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 148 116 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA]

•9:25 Na podstawie danych Rejestru Stanu Cywilnego przygotowaliśmy porównanie liczby zgonów w województwach w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do poprzedniego takiego okresu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 21 LISTOPADA]

•22:40 – W ciągu tygodnia do trzech musimy się liczyć ze wzrostem liczby zakażeń. (…) Jeden ze scenariuszy zakłada, że apogeum epidemii nastąpi w najbliższym tygodniu – ocenił minister zdrowia, Adam Niedzielski. Wyjaśnił też, czy Polskę czeka kolejny lockdown.

•21:15 Beata Kozidrak, Kayah, Grzegorz Markowski, Urszula, Michał Szczygieł, Viki Gabor, Filip Lato, Juan Carlos Cano, jula i Marcin Jajkiewicz mieli zaśpiewać dla krakowian na największej imprezie andrzejkowej. Ze względu na wzrost zachorowań, organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu wydarzenia na inny termin.

•19:25 W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu odnotowano w Rzeszowie (92 przypadki). Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom zaszczepienia mieszkańców stolicy Podkarpacia

•16:00 Lekarze alarmują, że coraz częściej do szpitali trafiają pacjenci z ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Wymagają oni specjalistycznego leczenia, ponieważ wirus wywołuje ogromne szkody w ich organizmie. Niestety, z relacji medyków wynika, że najciężej zakażenie przechodzą właśnie osoby niezaszczepione.

•14:15 Pożary, podpalenia radiowozów, strzelaniny - do takich wydarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę podczas zamieszek wywołanych przez przeciwników pandemicznych obostrzeń w Rotterdamie. Holenderska policja otworzyła ogień w obronie własnej.

•12:15 Liga niemiecka. Władze Bayernu Monachium postanowiły ukarać niezaszczepionych piłkarzy. Czterech spośród pięciu za czas przymusowej kwarantanny nie otrzyma wynagrodzenia. Joshua Kimmich już stracił 768 tys. euro - donosi Bild.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 21 listopada o 18 883 zakażeniach koronawirusem, zmarło 41 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 765 przypadków. Zobacz pełny raport.

•9:40 Niemieccy politycy, którzy utworzą nowy rząd koalicji SPD, Zielonych i FDP, wykluczają możliwość wprowadzenia w tym kraju powszechnego obowiązku szczepień - informuje w sobotę polski serwis Deutsche Welle.

•7:20 Trwa walka z pandemią koronawirusa. Według ekspertów sposobem na opanowanie sytuacji i minimalizację strat są szczepienia. Prezentujemy 30 gmin i miast z Podkarpacia z największą liczbą mieszkańców zaszczepionych przeciwko COVID-19. Szczepionka zmniejsza skutki ewentualnego zachorowania!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 20 LISTOPADA]

•17:55 Podkarpacki Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie, przeprowadził w sobotę na terenie urzędu (ul. Grunwaldzka 15) kolejną akcję szczepień ochronnych przeciw COVID-19. Każdy chętny mógł zaszczepić się jednym z dwóch preparatów: Johnson&Johnson oraz Pfizer. Punkt szczepień będzie otwarty także w niedzielę 21 listopada od godz. 9 do 14!

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 20 listopada o 23414 zakażeniach koronawirusem, zmarło 382 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 1087 przypadków. Nie żyje 31 osób!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 19 LISTOPADA]

•21:00 Pojęcie pracy zdalnej, na skutek pandemii Covid-19, zostało spopularyzowane i nie jest już tylko domeną freelancerów. W powszechnej opinii można spotkać się z fałszywymi przekonaniami na tematem tego, jak wygląda praca zdalna od strony prawnej i praktycznej. Dzisiaj obalamy najpowszechniejsze mity.

•20:15 Ministerstwo Zdrowia wydłużyło ważność certyfikatów covidowych dla osób, które przyjęły lub zdecydują się przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Dokument będzie ważny przez 12 miesięcy od daty zaszczepienia.

•19:00 Apel o przyjmowanie szczepionki przeciw Covid-19 ponowił w piątek premier Mateusz Morawiecki. - To naprawdę nie jest sygnał ostrzegawczy. To alarm - mówił o sytuacji pandemicznej w Polsce.

•18:06 W szpitalu w Ostrowie Wlkp. zmarł 14-letni chłopiec, u którego stwierdzono Covid–19. Dyrekcja szpitala powiadomiła prokuraturę.

•17:00 Piotr Gąsowski musi walczyć nie tylko z chorobą COVID-19, lecz także z atakami antyszczepionkowców.

•16:05 Nie odbędzie się zaplanowany na sobotę mecz Stali Rzeszów z Garbarnią Kraków. Przyczyną są zakażenia koronawirusem w rzeszowskim zespole.

•15:15 Jak się okazuje, pandemia nie wpłynęła w znaczący sposób na liczbę dni chorobowych u pracowników. Co piąty zatrudniony wziął ich mniej, a u 43 proc. liczba zwolnień lekarskich w czasie pandemii nie zmieniła się w porównaniu do wcześniejszych lat. - Praca zdalna pozwala też na to, że mając lekkie przeziębienie i tak siadamy przed komputerem i wykonujemy swoje zadania- tłumaczy ekspertka.

•14:05 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany o wprowadzanie nowych obostrzeń w związku ze zwiększającą się liczbą nowych zakażeń oraz zbliżającym się szczytem czwartej fali odpowiedział, że „mamy obostrzenia, z których powinniśmy korzystać, które powinniśmy egzekwować i to się dzieje”.

•10:40 W piątek 19 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 242 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarły 403 osoby. Na Podkarpaciu mamy 996 przypadków. Nie żyje 39 pacjentów z COVID-19, z czego 37 miało choroby współistniejące.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 18 LISTOPADA]

•20:20 Pandemia koronawirusa przyniosła za sobą największy od dwóch dekad wzrost liczby dzieci niezaszczepionych przeciwko odrze. O globalnym problemie ostrzega w nowym raporcie WHO, tymczasem sytuacja pogarsza się również Polsce. Już dawno zniknęła bowiem odporność zbiorowa na tę zakaźną chorobę pomimo sukcesów w jej zwalczaniu, uzyskanych przez dekady obowiązkowych szczepień. Sprawdź, jaka jest obecna sytuacja, ile osób zapada na odrę i kto jest jest szczególnie zagrożony tą niebezpieczną chorobą zakaźną.

•19:55 Na Starym Kontynencie biją na alarm. Mapa Europy zrobiła się czerwona. Koronawirus powrócił i zbiera żniwo. Francja ogłosiła piątą już falę pandemii.

•18:45 Niepokojąco przybywa chorych z COVID-19, którzy wymagają hospitalizacji. W niektórych placówkach wszystkie łóżka covidowe są już zajęte i kolejnych nie da się dołożyć. Rośnie nie tylko liczba osób zakażonych, lecz także zgonów. Zła sytuacja jest w szkołach i przedszkolach. W czwartek częściowo lub całkowicie zajęcia zawiesiło aż 208 placówek!

•18:15 Z sześciomiesięcznego badania kontrolnego AstraZeneca wynika, że opracowany przez firmę lek zawierający przeciwciała jest skuteczny na poziomie 83 proc. w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na objawowe COVID-19 – przekazał w czwartek koncern farmaceutyczny.

•17:30 Z danych podkarpackiego kuratorium oświaty wynika, że w 208 podkarpackich szkołach trzeba było częściowo lub całkowicie zawiesić lekcje. Powód: kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 wśród dzieci, młodzieży i kadry placówek. Najwięcej przypadków nauki zdalnej jest w szkołach podstawowych. Dotyczy 118 placówek.

•17:00 Zdaniem miliardera Billa Gatesa, dostępność szczepionek chroniących przed COVID-19 i leków zwalczających objawy choroby sprawi, że w najbliższych miesiącach liczba zgonów mocno spadnie.

•16:15 Szczyt obecnej fali zakażeń wirusem SARS-CoV-2 będzie ok. 5 grudnia – powiedział dr Franciszek Rakowski z ICM UW. Jego zespół wyliczył, że wówczas średnia dzienna liczba zakażeń będzie wynosiła ok. 27-28 tysięcy.

•14:20 Od piątku (19 listopada) szpital w Krośnie zwiększy liczbę łóżek covidowych. Będzie to możliwe dzięki przekształceniu jednego z oddziałów.

•12:42 W reakcji na rekordową liczbę nowo wykrytych zakażeń premier Czech Andrej Babisz ogłosił w środę wprowadzenie nowych restrykcji dla osób niezaszczepionych, które nie będą już mogły brać udziału w wydarzeniach publicznych oraz korzystać z usług publicznych. Negatywne wyniki testu na obecność SARS-CoV-2 nie będą już uznawane - podaje agencja Reutera.

•10:45 18 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 882 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 370 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1176 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:23 – Jeżeli będzie sytuacja, że w jakimś regionie, w którym służba zdrowia będzie niewydolna i nie będzie można pomóc osobom, które zachorują, to jest możliwość wprowadzenia obostrzeń na danym terenie – mówił w TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller.

•8:43 W ubiegłym tygodniu doszło do spotkania w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego z przedstawicielami branży narciarskiej. Podczas rozmów zastępca GIS Izabela Kucharczyk wskazała, że rekomendacja administracji rządowej to "pozostawienie ośrodków narciarskich otwartych przy zachowaniu reżimów sanitarnych, które będą aktualizowane w najbliższych tygodniach".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 17 LISTOPADA]

•20:00 Marta Rybak to trenerka z Fitness Club Stalowa Wola. W czasie pandemii pomaga swoim podopiecznym dzięki treningom online i wstawia na Instagram swoje piękne, inspirujące zdjęcia. Zobacz:

•19:30 17 listopada 2019 roku według chińskich władz odnotowano pierwszy przypadek COVID-19. W grudniu 2020 roku dotarła na Antarktydę – ostatni kontynent. Pandemia spowodowała kryzysy społeczne i gospodarcze oraz śmierć milionów ludzi.

•18:55 Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował w środę poseł PiS Czesław Hoc. Dodał, że będzie to projekt grupy posłów PiS.

•17:00 Pod koniec października ciężarna 27-latka trafiła do UCK w Gdańsku. Tam zrobiono jej test, który wskazał, że jest zakażona koronawirusem. Po porodzie stan młodej mamy uległ pogorszeniu. Tylko cud sprawił, że cała sytuacja nie zakończyła się tragedią

•16:16 Pamiętaj, że aktualnie w szpitalach obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin. Ze wszystkich stron dochodzą wieści o szybko zapełniających się oddziałach covidowych i brakach personelu medycznego i pomocniczego. A to może oznaczać, że w trakcie pobytu w szpitalu, w wielu sytuacjach będziesz musiał liczyć wyłącznie na siebie i na to, co będziesz mieć w swoim szpitalnym zestawie.

•15:30 Plaster ze szczepionką to rozwiązanie, które nie tylko ułatwi zmagania z pandemią, ale może też zapewnić silniejszą i trwalszą ochronę przed COVID-19 niż dotychczas wprowadzone preparaty. Szczepionka drugiej generacji firmy Emergex działa w zupełnie inny sposób, a jej twórcy zyskali zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych.

•14:15 Islandia zwiększa obostrzenia COVID-19 dla obywateli i turystów. Planujesz tam podróż? Przeczytaj koniecznie!

•13:24 Popularny aktor i prezenter telewizyjny Piotr Gąsowski trafił do szpitala, po tym jak potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem.

•12:08 Statystyki koronawirusa w Europie. Przedstawiamy najnowsze dane WHO i poszczególnych ministerstw zdrowia. Sprawdź, ile osób zmarło i ilu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

•10:42 17 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 239 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 463 osoby, w tym 29 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 988 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 16 LISTOPADA]

•19:30 Prawie 22 mln zł wyniosła pula nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień, która trwała od 1 lipca do 30 września 2021 r. Udział w niej wzięły ponad 4 mln 371 tys. dorosłych osób – poinformował Totalizator Sportowy. We wtorek odbyło się uroczyste przekazanie laureatom nagród głównych loterii.

•18:40 Czteroosobowa rodzina z Budapesztu trafiła do szpitala z COVID-19 w ciężkim stanie. Wszystkich podłączono do respiratorów, ale ojciec zmarł. Jak poinformował we wtorek dziennik „Blikk”, mieli fałszywe zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi.

•17:30 Dyrektor generalny ministerstwa zdrowia Izraela Nachman Asz nie wykluczył, że ograniczenia podróży związane ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem mogą objąć niektóre kraje europejskie. Według doniesień mediów na liście krajów, do których Izraelczycy nie będą mogli podróżować, znalazła się Polska.

•16:20 Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki jest zakażony koronawirusem. Nieoficjalne dotychczas doniesienia potwierdzili w rozmowie z PolskaTimes.pl politycy Prawa i Sprawiedliwości. Chwilę później głos zabrał sam zainteresowany.

•15:35 Do 16 listopada zaszczepiono na Podkarpaciu 765 tys. 983 osoby, co daje 11 miejsce w skali całego kraju. Sprawdziliśmy, gdzie naszym regionie szczepienia przeciwko COVID-19 postępują najsłabiej.

•14:22 Norwegia poluzowała obostrzenia COVID-19 na początku października 2021. Kraj jednak uważnie monitoruje sytuację pandemiczną w poszczególnych krajach i stosuje różne restrykcje dla podróżnych z różnych państw. Według najnowszego komunikatu z 15 listopada 2021, Polska znajduje się nadal na czerwonej liście państw norweskiego rządu. Zobacz jakie obostrzenia COVID dotykają Polaków, chcących wjechać na teren Norwegii:

•12:01 W związku z fatalną sytuacją na Ukrainie, jeśli chodzi o ilość osób zaszczepionych przeciw COVID-19, prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że każdy, kto się zaszczepi, otrzyma za to pieniądze.

•10:42 16 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 590 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 282 osoby, w tym 15 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 702 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:45 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, podjął decyzję o częściowym przejściu na hybrydową formę kształcenia. Politechnika prowadzi zajęcia tradycyjnie, choć na studiach niestacjonarnych wykłady są online.

•7:22 Przymusowa izolacja, nauka zdalna, powrót po długiej przerwie do szkoły, a teraz groźba ponownej izolacji, źle wpływają na stan zdrowia naszych dzieci. Zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, obniżeniem nastroju, a nawet problemami z odżywianiem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA]

•21:00 Prawdopodobnie 16 albo 17 listopada Sejm zajmie się projektem ustawy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego pozwalającym pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony.

•12:00 Lidia Stopyra, lekarka ze szpitala im. Żeromskiego w Krakowie, która od początku pandemii zmaga się z koronawirusem u swoich pacjentów, opisuje historię noworodka. Tym samym zachęca, namawia do szczepień, szczególnie u kobiet w ciąży...

•10:40 15 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 512 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 12 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 322 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•7:35 Firma medyczna Salignostics z Jerozolimy opracowała pierwszy na świecie test wykrywający ciążę po analizie składu śliny, wykorzystujący technologię użytą w testach na COVID-19. Produkt trafi na rynek na początku przyszłego roku – informuje "The Times of Israel".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 14 LISTOPADA]

•17:43 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 38% z nich. Jak nasz region wypada na tle całego kraju?

•13:41 Angela Merkel apeluje do Niemców, by się szczepili przeciwko Covid i szykuje wojsko do pomocy.

•10:37 W niedzielę 14 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 442 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 46 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 724 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:42 We Francji w jednej ze szkół w regionie administracyjnym Bretania na północnym-zachodzie kraju wykryto nowy wariant koronawirusa - poinformowała w sobotę gazeta "The Jerusalem Post".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 13 LISTOPADA]

•18:55 Ilu mieszkańców w województwie podkarpackim jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi? Zobacz statystyki szczepień na dzień - 13.11.2021.

•17:00 Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem sprawia, że władze austriackie w drastyczny sposób chcą izolować osoby niezaszczepione przeciwko Covid-19.

•15:30 Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów covidowych dla osób po trzeciej dawce szczepienia. Dokument będzie ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.

•13:00 Holendrzy są zaskoczeni i wściekli. Ich kraj jako pierwszy od lata na kontynencie wraca do częściowego lockdownu.

•12:05 Weekendowa akcja szczepień w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim cieszyła się w sobotę sporym zainteresowaniem mieszkańców Rzeszowa. Zaszczepić się tam będzie można także w niedzielę. Zobaczcie zdjęcia!

•10:33 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 13 listopada o 14 292 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 266 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 637 przypadków. Nie żyje 20 osób!

•9:00 W Berlinie od poniedziałku obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące walki z pandemią. Senat postanowił o kompleksowym wprowadzeniu reguły 2G (geimpfte, genosene – zaszczepieni i wyleczeni) w większości miejsc, włączając w to mecze piłki nożnej.

•8:30 W ten weekend Podkarpacki Urząd Wojewódzki we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie, prowadzi akcję szczepień przeciw COVID-19. Punkt zorganizowany jest w budynku urzędu przy ul. Grunwaldzkiej. Nie ma konieczności wcześniejszego umówienia się na wizytę - można przyjść prosto z ulicy!

•7:45 Podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem? Wypełnij formularz online i sprawdź, czy kwalifikujesz się do testu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 12 LISTOPADA]

•20:02 Wobec rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 jednocześnie wzrasta prawdopodobieństwo wprowadzenia przez rząd obostrzeń dotyczących handlu.

•19:00 "Piłkarze oraz sztab szkoleniowy Apklan Resovii Rzeszów przeszli w czwartek badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. W czterech przypadkach dały one wynik pozytywny" - czytamy w komunikacie medycznym wydanym przez CWKS Resovia.

•18:01 Zaledwie 0,57 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych. Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,51 proc. stanowiły osoby zaszczepione, zgony nie są związane ze szczepieniem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

•17:09 Na niecodzienny pomysł wpadł szef wiedeńskiego domu publicznego. Oferuje vouchaer z „panią do wyboru”, pod warunkiem, że wcześniej klient zaszczepi się na miejscu przeciwko koronawirusowi.

•16:13 Molnupiravir, nowy doustny lek na Covid-19, może być dostępny dla polskich pacjentów już od połowy grudnia - donosi RMF FM. Polska - jako jeden z pierwszych krajów na świecie - zamówiła u producenta dostawę kilkudziesięciu tysięcy dawek tego leku.

•15:05 W niespełna dwa tygodnie o 40 procent wzrosła liczba chorych z COVID-19, którzy musieli trafić do szpitali. - To pokazuje, jak bardzo przyspieszyła epidemia. Stąd też mój gorący apel do mieszkańców regionu o noszenie maseczek, zachowanie dystansu, a do tych wszystkich, którzy nie zdecydowali się na zaszczepienie, aby jeśli są jeszcze zdrowi, skorzystali z tej możliwości i zbudowali swoją odporność przeciwko koronawirusowi - podczas piątkowej konferencji prasowej prosiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

•14:06 Bawaria po raz drugi doświadcza stanu klęski żywiołowej. To skutek ogromnego wzrostu zakażeń koronawirusem.

•12:07 Obostrzenia COVID na listopad 2021 zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wydaje się, że koronawirus na całym świecie powoli ustępuje, ale poszczególne kraje nadal stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na listopad 2021”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na wakacje czy urlop w Wasze ulubione miejsce!

•11:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 12 listopada o 12965 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 31 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 636 przypadków. Nie żyją 3 osoby!

•10:07 Policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który przyjechał samochodem na stację paliw, wszedł do środka i nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 49-latek posiada cofnięte "prawko".

•9:13 Ruszyła specjalna akcja szczepień przeciwko COVID-19 skierowana do studentów i pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z oferty skorzystało już 98 osób, a kolejna tura - 19 listopada.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 11 LISTOPADA]

•21:15 W tym roku jest szansa, że w Polsce będziemy mieli już przeciwwirusowy doustny lek molnupirawir, hamujący namnażanie wirusów SARS-CoV-2 - powiedział PAP dr n. farmaceutycznych Leszek Borkowski.

•20:00 Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał w czwartek pozytywną ocenę dwóch leków przeciw Covid-19: Ronapreve i Regkirona.

•17:25 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej złożył skargę na kardiologa, który straszył szczepionką przeciw koronawirusowi. Co grozi lekarzowi?

•15:20 Jak poinformował Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu w środę, 10 listopada w oddziale zakaźnym przebywało 56 pacjentów z COVID-19 w tym troje dzieci. Ponadto pięcioro chorych było podłączonych do respiratora.

•12:30 Pandemia nie odpuszcza, dlatego Komisja Europejska pozyskuje kolejnego producenta szczepionki przeciwko koronawirusowi.

•10:45 11 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 074 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 274 osób, w tym 15 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 884 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegółowe dane.

•8:30 Czy nauka zdalna wróci do szkół jesienią 2021 roku? Wszystko wskazuje na to, że już to zrobiła. W środę, 10 listopada, już w 327 szkołach i przedszkolach województwa śląskiego uczniowie mieli zajęcia online. Placówek uczących na odległość przybywa w bardzo szybkim tempie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 10 LISTOPADA]

•17:15 Grecja znowu złagodziła obostrzenia COVID-19 dla turystów. Od 8 listopada 2021 dzieci od 4 do 18 lat nie muszą mieć pełnego szczepienia ani negatywnego wyniku testu PCR, by wjechać na teren kraju. Wystarczy im prosty domowy test na COVID.

•15:41 W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną władze Słowacji po raz kolejny zaostrzają restrykcje. III stopień zagrożenia obowiązuje już niemal w połowie słowackich powiatów, m.in. w regionach, w których znajdują się popularne ośrodki narciarskie. Czy w tym roku będzie można pojechać na narty na Słowacje?

•14:38 Twórcy alarmują: pandemia w 2020 r. kosztowała nas miliard euro. Skąd taka kwota? Taką sumę podaje opublikowany właśnie raport organizacji reprezentującej ponad cztery miliony twórców na całym świecie. - Tantiemy ze streamingu, mimo że rosną szybko, niestety nie zapewniają i nie zapewnią uczciwego i wystarczającego wynagrodzenia dla twórców - alarmuje Björn Ulvaeus z grupy ABBA.

•13:36 Do mieszkańców Podkarpacia trafiło kilkaset tysięcy egzemplarzy bezpłatnego specjalnego wydania Nowin. Jego treść dotyczyła sytuacji epidemicznej w regionie i w Polsce, a także skuteczności szczepionek w walce z pandemią koronawirusa.

•12:27 - Do świąt Bożego Narodzenia jest dość czasu, aby ludzie się opamiętali i zaszczepili - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Pytany o aktualne dane epidemiczne prof. Gut podkreślił, że nie ma co liczyć na to, iż wyczerpie się szybko liczba osób podatnych na zakażenie.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 18 550 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 269 osób, w tym 19 osób z naszego regionu. Sprawdź szczegóły w raporcie.

•9:57 - Dzisiaj mamy zdecydowanie więcej nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę rano w Radiu Zet wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 77 proc. - dodał. Jednak "czarne scenariusze" przewidują nawet 40 tys. nowych zakażeń dziennie.

•8:01 Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 dr Paweł Grzesiowski przyznał, że wprowadziłby obowiązkowe szczepienia m.in. dla medyków czy nauczycieli, jeśli chcą wykonywać swój zawód. Ponadto jego zdaniem wprowadzony powinien zostać również obowiązek szczepień dla osób powyżej 50. roku życia. - Dzięki szczepieniom możemy inaczej walczyć z pandemią i nie musimy zamykać całego kraju - mówił.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 9 LISTOPADA]

•19:00 Malediwy nie boją się koronawirusa i chętnie witają turystów z całego świata. To prawdziwy raj dla entuzjastów sportów wodnych, pięknych pejzaży, owoców morza i – przede wszystkim – luksusowych kurortów, oferujących turystom wszystko, od apartamentów nad oceanem, przez odnowę biologiczną, po zajęcia z jogi i medytacji. Zima 2021/2022 to świetna pora na urlop na Malediwach. Sprawdźcie, co trzeba zabrać na Malediwy, jakie są ceny wycieczek, obostrzenia COVID, co warto zobaczyć i zjeść!

•16:35 Musimy się liczyć ze wzrostem zachorowań na COVID-19 rzędu 2-3-krotności względem tego, co w zeszłym tygodniu - powiedział we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•14:45 - Najważniejsza jest wiedza, aby przygotować się do zwalczania wirusa. Bez wiedzy, a potem odwagi i determinacji szczepień, nie uda się nam pokonać takiej choroby, jak Covid - powiedział doktor Paweł Grzesiowski, na spotkaniu z uczniami i nauczycielami w Radomiu.

•13:59 Większość pracodawców spodziewała się, że pandemia sprawi, że nie będą musieli rywalizować o pracowników. Dane wskazują, że stało się odwrotnie. - Można powiedzieć, że wracamy do podobnej sytuacji, jak byłą przed pandemią, czyli rzeczywiście jest to rynek pracownika - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspertka.

•10:39 9 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 644 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 220 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 606 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:56 Ile mieszkańców w województwie podkarpackim jest zaszczepionych przeciwko koronawirusowi? Zobacz statystyki szczepień.

•7:54 Jak dotąd polski rząd nie zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, pomimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Polacy są podzieleni w kwestii oceny działań rządzących - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA]

•18:05 „Premiery” na Scenie Pierogowej we Wrocławiu są smakowite i pełne kolorów. W „repertuarze”, czyli menu, znajdziemy pierogi w barwach piłkarskiego Śląska, tęczowe - dla dzieci i pomarańczowe z dynią. Główną rolę ostatnio grał Pieróg Borówka, a Tuńczyk wystąpił w oskarowej roli. „Reżyserką" tych kulinarnych spektakli jest 30-letnia Jagoda Rall, z zawodu aktorka, która w pandemii zadebiutowała w gastro.

•17:16 Jeżeli nie jesteśmy w stanie zachować dystansu, nośmy maseczkę, by chronić siebie i innych – zaapelował w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do planowanego na 11 listopada Marszu Niepodległości.

•16:01 Ok. 70 proc. osób zaszczepionych już przeciwko covid deklaruje chęć przyjęcia dawki przypominającej.

•15:35 Radiolog, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem otrzymał zgodę, aby pracować w szpitalu w Den Bosch na południu Holandii. Pracownicy placówki są przerażeni, podczas gdy dyrekcja wskazuje, że ryzyko zakażenia jest niewielkie.

•14:05 Jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zasad, do których chyba wszyscy już za bardzo się przyzwyczailiśmy- już ich nie przestrzegamy - to rozprzestrzenianie się koronawirusa, szczególnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, będzie większe – ostrzega wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•13:04 Liczba osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem na świecie osiągnęła już ćwierć miliarda. Zmarło ponad pięć milionów ludzi.

•12:20 W Polsce przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się 20 352 407 osób. Przedstawiamy najnowsze statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. Jak wypadamy na tle świata?

•10:42 8 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7316 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 3 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 327 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:03 Zaledwie 1,5 proc. Polaków popiera wprowadzenie lockdownu w całym kraju. Bardziej jesteśmy skłonni zgodzić się na lokalne obostrzenia. Takie regulacje popiera 42,1 proc. ankietowanych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 7 LISTOPADA]

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 7 listopada o 12493 nowych zakażeniach koronawirusem. W Polsce zmarły 24 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyły 553 przypadki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 6 LISTOPADA]

•20:10 Ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem odnotowano w Rzeszowie - 111 przypadków. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom wyszczepienia w stolicy Podkarpacia.

•18:30 Szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19 – podkreślał podczas wizyty w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zachęcał również wszystkich niezaszczepionych do szczepienia się.

•15:40 Ok. 70 proc. osób zaszczepionych już przeciwko covid deklaruje chęć przyjęcia dawki przypominającej. O wynikach badania dotyczącego nastawienia do dawki przypominającej poinformowali PAP jego autorzy, naukowcy z ośrodków w Poznaniu i Warszawie.

•13:35 Szef MZ Adam Niedzielski pytany, czy w sytuacji odmowy zaszczepienia się pracownika medycznego, będzie on musiał pożegnać się z zawodem, odparł: "prawdopodobnie tak".

•12:10 Pandemia mocno namieszała w handlowym kalendarzu. W tym roku wyjątkowo wcześnie można cieszyć się świątecznymi, a w zasadzie przedświątecznymi wyprzedażami. Handlowcy bowiem boją się ewentualnych ograniczeń lub przerw w działalności galerii handlowych.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 6 listopada od 15190 nowych zakażeniach koronawirusem. W szpitalach zmarło 186 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło minionej doby 708 przypadków, zmarło 23 pacjentów.

•7:25 Federalny minister zdrowia Niemiec Jens Spahn (CDU) powiedział w piątek, że jest zwolennikiem tego, by szczepienie przypominające (tzw. booster) przeciw COVID-19 było przeprowadzane regularnie dla wszystkich co 6 miesięcy, a w szczególności dla osób starszych i przewlekle chorych - podaje Polska Agencja Prasowa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 5 LISTOPADA]

•19:05 Mówimy cały czas o wyimaginowanej segregacji, a jako społeczeństwo zapomnieliśmy o odpowiedzialności i solidarności - powiedziała prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze. W jej ocenie, cała dyskusja o szczepieniach wychodzi z błędnych założeń, braku wiedzy i ufności wewnątrz społeczeństwa.

•18:00 Rząd zapowiedział, że Kambodża będzie otwierać się na przybyszów z zagranicy stopniowo i po kawałku, by sytuacja epidemiczna nie wymknęła się spod kontroli. Nowe zasady wjazdu do Kambodży będą obowiązywały od końca listopada. Czy można będzie wreszcie pojechać do Angkor Wat?

•17:10 W Niemczech, najbardziej zaludnionym kraju Unii Europejskiej liczba nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do prawie 34 tys.

•16:05 W tej chwili nie planujemy wprowadzenia dodatkowych obostrzeń. Raczej będziemy koncentrować się na egzekwowaniu tych, które funkcjonują – poinformował w piątek w TVP1 Waldemar Kraska. Wiceszef resortu zdrowia zdradził, kiedy możemy spodziewać się szczytu czwartej fali epidemii oraz ile może towarzyszyć jej zakażeń.

•15:00 Pierwsza z listopadowych miejskich potańcówek dla seniorów w Rzeszowie miała się odbyć w sobotę 6 listopada. Organizatorzy odwołali jednak cykl imprez, a to ze względu na sytuację związaną z koronawirusem

•14:20 - Polska zakontraktowała te leki, które jeszcze nie są w obiegu i które mam nadzieję, że też uratują znaczną liczbę istnień ludzkich – mówił premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w Ząbkach odnosząc się do leku na COVID-19.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 5 listopada od 15904 nowych zakażeniach koronawirusem. W szpitalach zmarły 152 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło minionej doby 715 przypadków, zmarło 9 pacjentów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 4 LISTOPADA]

•19:10 Wkrótce ma zapaść rozstrzygniecie postępowania Rzecznika Praw Pacjenta wobec Włodzimierza Bodnara, lekarza z Przemyśla, który pierwszy zaczął stosować amantadynę w leczeniu chorych na Covid-19. Oburzeni postępowaniem są politycy, ale przede wszystkim prywatne osoby.

•18:30 Łączenie różnych szczepionek na COVID-19 stosuje się w kolejnych krajach – również w Polsce. Sprawdź, co daje schemat mieszany szczepień przeciw COVID-19 i w jakich sytuacjach można go stosować.

•17:10 Obostrzenia COVID na listopad 2021 zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wydaje się, że koronawirus na całym świecie powoli ustępuje, ale poszczególne kraje nadal stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na listopad 2021”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na wakacje czy urlop w Wasze ulubione miejsce!

•16:40 Brytyjski regulator leków wydał w czwartek warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do użycia opracowanej przez firmę Merck tabletki, która skutecznie leczy Covid-19. Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, gdzie będzie ona stosowana.

•15:05 Indie otwierają się na zagranicznych turystów, wszystko dzięki spadkowi zachorowań na koronawirusa. COVID wyrządził ogromne szkody gospodarce Indii, które powoli zaczynają odrabiać straty. Od połowy października 2021 do Indii mogą przybywać zaszczepieni turyści, ale tylko lotami czarterowymi. Od 15 listopada 2021 znikną kolejne ograniczenia. Sprawdźcie, co dokładnie się zmieni.

•14:20 Mimo tendencji wzrostowej nowych zakażeń w regionie władze województwa z optymizmem patrzą na rozwój pandemii.

•13:25 Mamy do czynienia z ogromnym przyrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. - Jeżeli ktoś znowu uważa, ze umierają statyści, albo że szczepienia nie działają – niech się czym prędzej ogarnie – powiedział PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.

•12:25 – Mieliśmy obniżkę zakażeń, bo ludzie w święta nie przeprowadzali testów. Wcześniej było więc 4 tys. i mniej zakażeń, a teraz wracamy do normalnego przyrostu, tydzień do tygodnia. Liczba zakażeń będzie rosła, ale nie w takim tempie – powiedział polskatimes.pl wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

•10:39 Kolejny rekord czwartej fali koronawirusa. 4 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15515 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 250 osób, w tym 9 z naszego regionu. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:39 Już 94 podkarpackie szkoły i przedszkola częściowo bądź całkowicie zawiesiły zajęcia. Gdy w klasie pojawia się przypadek COVID-19, uczniowie niezaszczepieni są wysyłani na kwarantannę. Jeśli rodzic musi zaopiekować się chorym dzieckiem i lekarz wystawi mu zaświadczenie, ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 3 LISTOPADA]

•21:15 Światowa Organizacja Zdrowia zezwoliła w środę na stosowanie w nagłych wypadkach wyprodukowanej w Indiach szczepionki przeciw COVID-19 - Covaxin. Jak przekazała, preparat wykazuje skuteczność na poziomie 78 proc. i jest ósmą szczepionką przeciw COVID-19 z zezwoleniem WHO.

•20:03 Efektem pandemii są miliardy zużytych maseczek, które zaśmiecają cały glob. W rozprawieniu się z problemem tych odpadów pomoże maszyna, która została zaprojektowana przez polskich studentów. Automat o nazwie Xtrude Zero, który ma być ogólnodostępny i zamieniać zużyte jednorazowe maseczki w polimerowy granulat, został doceniony w konkursie Jamesa Dysona.

•19:00 Do nietypowej sytuacji doszło we wtorek, 2 listopada, podczas gdy strażnicy miejscy kontrolowali pasażerów komunikacji miejskiej pod kątem stosowania maseczek. Jeden z pasażerów zaczął się awanturować. Doszło nawet do rękoczynów. Co więcej, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez policję za rozbój.

•18:20 Częściowo lekcje zostały zawieszone w 56 szkołach podstawowych, 2 szkołach branżowych I stopnia, 12 liceach i 17 technikach. Zajęcia opiekuńcze całkowicie w 2 przedszkolach, a częściowo w 5 - informuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

•17:00 Koronawirus na Tonga wzbudził panikę wśród mieszkańców kraju i niepokój u sąsiadów. Królestwo Tonga należało do niewielu państw, które jak dotąd nie odnotowały u siebie ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem. Wszystko zmieniło się w minioną środę, kiedy jeden z pasażerów lotu z Nowej Zelandii okazał się nosicielem choroby.

•16:35 Te 8 tygodni, które nas czeka, to będą być może trudniejsze tygodnie niż w zeszłym roku – uważa dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

•15:40 Naczelny chiński ekspert ds. pandemii koronawirusa Zhong Nanshan broni stosowanej przez władze stanowczej strategii „zero covid”, twierdząc, że wciąż jest ona mniej kosztowna niż próby „życia z wirusem” i rozluźnianie obostrzeń – przekazały we wtorek media.

•14:20 - Pierwszych dawek szczepionek dla dzieci w wieku 5-11 lat spodziewamy się w grudniu. Będzie to około miliona dawek – poinformował w TVP Info rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•13:17 Gwałtowne wzrosty liczby wykrywanych zakażeń oraz rosnące obłożenie w szpitalach powodują, że powraca pytanie o zaostrzanie epidemicznych ograniczeń oraz wprowadzanie lokalnych (powiatowych) lockdownów. Kiedy i gdzie rząd je wprowadzi?

•12:03 Zgoda na szczepienie w USA dzieci w wieku 5-11 lat oznacza rozszerzenie podawania preparatu przeciwko Covid o około 28 mln osób.

•11:28 W Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu rozpoczęły się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18. rok życia. Podpowiadamy, jak się zapisać.

•10:37 W środę 3 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 429 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 124 osoby.

•8:23 Pfizer szacuje, że ze sprzedaży szczepionek przeciwko Covid-19 zarobi w 2021 roku 36 mld dolarów. Oznacza to, że koncern podwyższył prognozy o 7,5 proc. W 2022 roku koncern na szczepionkach ma uzyskać 29 mld dolarów dochodu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 2 LISTOPADA]

•21:00 Od wtorku, 2 listopada, szczepienie tzw. dawką przypominającą dostępne jest dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia. Sprawdź w artykule, komu przysługuje dawka przypominająca, a komu uzupełniająca i czym one się różnią, kiedy i jak można zarejestrować się na trzecią dawkę, a także, jakim preparatem możesz zostać zaszczepiony?

•20:17 Szpital tymczasowy przy szpitalu MSWiA w Rzeszowie już od kilku dni ma stuprocentowe obłożenie chorymi z COVID-19. Nie lepiej jest na innych oddziałach zakaźnych w regionie. Wojewoda podkarpacki wciąż zwiększa liczbę łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, wymagających hospitalizacji. Na Podkarpaciu w niemal 80 przedszkolach i szkołach zawieszone są lekcje. Czwarta fala rozkręca się na dobre?

•19:05 Fluwoksamina okazała się skutecznym środkiem zmniejszającym ryzyko hospitalizacji i powikłań COVID-19. Znany od lat lek psychiatryczny jest stosowany głównie w terapii depresji, a teraz ma szansę pomagać pacjentom we wczesnej fazie zakażenia SARS-CoV-2. Wstępne wyniki badań tego środka potwierdzono oficjalnie na łamach prestiżowego „The Lancet Global Health”, wykazując też mniejszą śmiertelność pacjentów leczonych fluwoksaminą. Sprawdź, jak działa lek i jakie efekty zapewniał u chorych z koronawirusem.

•18:00 Powiększa się grono uczniów wysyłanych na kwarantannę, ponieważ kolega z klasy zachorował na COVID-19. Lekcje zostały zawieszone całkowicie lub częściowo w 48 podkarpackich szkołach podstawowych, 12 liceach, 4 przedszkolach, 11 technikach oraz w 1 szkole policealnej.

•17:00 "Sytuacja jest krytyczna. Nie mówimy już o kryzysie, lecz o klęsce" – oświadczył we wtorek bułgarski minister zdrowia Sojczo Kacarow po ogłoszeniu najnowszych danych dotyczących sytuacji epidemicznej w kraju.

•16:40 Szykują się zmiany w przepisach dotyczących prawa pracodawcy do informacji o szczepieniu pracowników na koronawirusa. Nowa ustawa ma pozwolić przedsiębiorcom na taką weryfikację. Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na antenie Polsat News, że „ustawa będzie kierowana na rząd i trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu”.

•15:30 Z dnia na dzień w Tarnobrzegu przybywa uczniów, którzy uczą się zdalnie z powodu koronawirusa. We wtorek 2 listopada do szkół, które musiały częściowo zawiesić zajęcia stacjonarne, dołączyła Szkoła Podstawowa numer 10 imienia Janusza Korczaka.

•14:15 Na pokładzie samolotu lecącego ze Stambułu do Hamburga znaleziono martwego pasażera. Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna był zakażony koronawirusem.

•13:35 Całe życie dzielisz z człowiekiem, a potem śmierć przychodzi po niego do domu. Lekarz, który ma potwierdzić zgon, szybko jednak nie przychodzi. Bo są procedury.

•10:38 We wtorek 2 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowała o 4514 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 9 osób.

•8:57 Dramatyczny wzrost liczby zakażeń koronawirusu zmusił prezydenta Putina do wysłania obywateli na płatny urlop do 7 listopada.

•7:46 Po 590 dniach otworzono wreszcie granice Australii. Osoby w pełni zaszczepione nie muszą już przechodzić kwarantanny w hotelu lub w domu po przylocie na antypody.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 1 LISTOPADA]

•13:18 Nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych i niski poziom szczepień sprawiają, że Lubelszczyzna od tygodni utrzymuje się w czołówce niechlubnego rankingu zakażeń Covid-19. Liczba hospitalizowanych z pozytywnym testem przekroczyła tam tysiąc i stale się zwiększa. Tylko w ciągu pięciu dni - od 20 do 25 października - w województwie zmarło 61 zakażonych koronawirusem osób.

•7:44 Rozmawiamy z prof. Krzysztofem Pyrciem, wirusologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o tym, dlaczego warto przyjąć szczepionkę na grypę i co daje trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 31 PAŹDZIERNIKA]

•20:00 Nowa Zelandia ma już dość ścisłej izolacji, która najwyraźniej nie daje efektów. Kiedy w kraju rośnie liczba zachorowań na wariant Delta koronawirusa, minister Chris Hipkins ogłosił, że obostrzenia dla podróżnych zostaną poluzowane od 1 listopada 2021. Na razie zmiany dotyczą tylko obywateli Nowej Zelandii i nielicznych innych grup podróżnych. Turyści na wakacje w Nowej Zelandii muszą poczekać jeszcze przynajmniej do drugiego kwartału 2022 r.

•17:35 Nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia w związku z czwartą falą koronawirusa. Od niedzieli 31 października 2021 wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów. Spowodowane są rosnącą czwartą falą koronawirusa.

•15:40 Praktycznie wszystkie osoby w ciężkim stanie to osoby niezaszczepione - wskazał w programie Polsat News dr Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala klinicznego MSWiA. Podkreślił, że pacjentów z koronawirusem w jego placówce codziennie przybywa.

•13:35 W regionie w pełni zaszczepionych jest około 38 proc. mieszkańców. Szczepienie to podstawa do tego, aby opanować pandemię. W jaki sposób można dokonać rejestracji na szczepienie? O tym dowiecie się z naszego poradnika.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 7 145 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 363 nowe przypadki. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło w Polsce 9 osób.

•9:35 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 38 proc. z nich. Zobacz, jak wypadamy na tle całego kraju.

•7:30 Polecamy rozmowę z lek. med. Jolantą Kluz-Zawadzką, przewodniczącą Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i specjalistą ds. epidemiologii i chorób zakaźnych

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 30 PAŹDZIERNIKA]

•17:04 Poziom zaszczepienia na COVID-19 w Europie Zachodniej i w Izraelu jest wysoki. Gorzej jest w takich krajach, jak Litwa, Rumunia i Bułgaria. Rumunia z powodu niskiego odsetka zaszczepionych (ok. 30 proc. osób) zmaga się z dużą falą zachorowań i zgonów. Natomiast władze Czech i Słowacji zaostrzyły restrykcje.

•15:00 - Cały czas monitorujemy sytuację. Zakładamy też, że nowych przypadków zakażenia koronawirusem może być więcej niż podajemy w komunikatach - wskazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News.

•12:22 Od 27 grudnia 2020 roku, kiedy to w Polsce rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19, podano 39 mln 031 tys. 279 dawek szczepionek.

•10:38 W sobotę 30 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9798 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 115 osób, w tym 11 z naszego regionu.

•7:34 Znany publicysta Piotr Semka ciężko przeszedł koronawirusa. W marcu, zaraz po zakażeniu, trafił do szpitala, w którym spędził 154 dni. Przez 31 dni był w śpiączce. Teraz dziennikarz czuje się lepiej, ale nadal odczuwa skutki choroby.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA]

•19:25 Nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia w związku z czwartą falą koronawirusa. Adam Niedzielski przyjechał do Centrum Pediatrii w Sosnowcu i poruszył temat czwartej fali koronawirusa oraz obostrzeń oraz Wszystkich Świętych. Minister zdrowia zapowiedział, że 1 listopada będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek podczas wizyt na cmentarzach. Na jaki inne obostrzenia warto zwrócić uwagę podczas wizyty u bliskich?

•17:01 Hawaje znowu zostaną otwarte dla turystów, niestety nie wszystkich. Gubernator stanu ogłosił, że wobec wygasającej pandemii koronawirusa turyści z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych będą mogli znowu odwiedzić wyspy od 1 listopada 2021 r. Spragnieni odpoczynku na Hawajach przybysze z pozostałych części świata muszą poczekać tydzień dłużej. To tak informacyjnie, gdyby się ktoś z was wybierał.

•16:00 - W całokształcie dopiero możemy odnieść sukces, czyli leczenie i szczepienie - twierdzi lekarz pulmonolog Włodzimierz Bodnar z Przemyśla. Słynny w Polsce i poza jej granicami z walki z Covid-19 za pomocą amantadyny.

•14:50 - Zwracamy się z apelem o przyznanie nam, przedsiębiorcom, możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nas zatrudnianych – zaapelowali w liście do premiera Mateusza Morawieckiego przedsiębiorcy.

•13:00 Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się pod koniec 2019 r., pochłonęła już ponad miliony ofiar na całym świecie. Z powodu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 straciliśmy wielu wybitnych artystów, sportowców, polityków. Przypominamy sylwetki znanych osób, które zmarły z powodu powikłań związanych z COVID-19.

•11:50 W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że „przechodzimy na politykę wystawiania mandatów za brak maseczek”. – Mandaty są po to, żeby w jeszcze większym stopniu zmusić do przestrzegania tych obostrzeń. (...) Nie chcemy wprowadzać kolejnych obostrzeń, mając pewne mechanizmy, które powinny być jak najszerzej uruchamiane – powiedział polskatimes.pl wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

•10:36 W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9387 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 102 osoby w kraju, w tym 6 osób z Podkarpacia. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:42 Jak wygląda sytuacja w szpitalach na Podkarpaciu? Okazuje się, że gdybyśmy byli praktycznie wszyscy zaszczepieni, to na oddziałach z ciężkim przebiegiem choroby Covid-19 leżałoby zaledwie kilka procent obecnego stanu pacjentów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA]

•20:25 Dziesiątki tysięcy zachorowań i blisko 250 zgonów dziennie przewidują eksperci z Politechniki Wrocławskiej. Kiedy tak się stanie? Przeczytajcie poniżej

•14:00 Noszenie maseczek na cmentarzach to najnowsze zalecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - To jest odwoływanie się do odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale za swoich bliskich i swoje otoczenie - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

•11:50 Ponad połowa Polaków chce się zaszczepić trzecią dawką szczepionki na koronawirusa – wynika z sondażu przygotowanego przez United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 28 października o 8378 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 101 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 356 przypadków. W regionie zmarło 4 pacjentów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA]

•20:00 Czwarta fala koronawirusa. W Łódzkiem zmarło już 12 osób. Bieżące informacje oraz plan na czwartą falę koronawirusa podczas sesji radnym sejmiku przekazał wicemarszałek województwa Piotr Adamczyk (PiS).

•18:35 Kolejni obywatele Rumunii przylecieli na leczenie do Łodzi. W szpitalu im. Biegańskiego leży już dziewięć osób w ciężkim stanie i pod respiratorami.

•17:00 Nie tylko nie poprawia, ale jeszcze pogarsza się sytuacja kadrowa w Wiśle Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że w drużynie Adriana Guli są kolejne przypadki koronawirusa! Ile, nie wiadomo, bo klub nie podaje do publicznej wiadomości takich informacji.

•13:45 W ciągu doby wykonano ponad 58,8 tys. testów. Będą wprowadzane lokalne lockdowny? Prof. Andrzej Horban wyjaśnia.

•10:40 W środę 27 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8361 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 133 osoby, w tym cztery osoby z naszego województwa.

•9:42 Z 6,4 mld złotych w styczniu obecnego roku do 5,9 mld złotych obecnie spadło łączne zadłużenie polskich emerytów - wynika z informacji Krajowego Rejestru Długów. W zmniejszeniu zadłużenia paradoksalnie pomogła pandemia koronawirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA]

•20:01 Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła trzecią dawkę szczepionki Moderny dla osób od 18 lat.

•19:09 4 lutego 2022 r. rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Choć w całym kraju dziennie przybywa po kilkadziesiąt przypadków koronawirusa, władze są zdeterminowane, by wygasić ogniska zakażeń. Wprowadzają lockdowny i odwołują imprezy sportowe. Ostre restrykcje będą panować też w czasie igrzysk.

•18:06 We wtorek podkarpackie szpitale dysponowały 616 łóżkami covidowymi, z czego zajętych było 453. Na 72 respiratory w użyciu było 45.

•17:05 - Sytuacja epidemiczna staje się z dnia na dzień poważniejsza. Spodziewaliśmy się, że 5 tys. zakażeń dziennie osiągniemy pod koniec tego tygodnia – mówił podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski.22143423

•16:01 Kibice skoków narciarskich skarżą się, że bilety na zwody sportowe w Wiśle i Zakopanem mogą kupić tylko osoby zaszczepione. Zdaniem RPO Marcina Wiącka działanie Polskiego Związku Narciarskiego może naruszać podstawowe prawa i wolności obywateli. Rzecznik zwrócił się do prezesa PZN Apoloniusza Tajnera o wyjaśnienia w sprawie.

•15:05 Rząd Izraela ogłosił, że od 1 listopada 2021 znowu możliwe będą indywidualne wycieczki do tego kraju dla zagranicznych turystów.

•11:20 - Wcześniej czy później na tych terenach, na których jest dużo więcej zachorowań, będzie musiało dojść do zdecydowanych działań, bo inaczej się nie da. W tym momencie nawet do częściowych tzw. lockdownów – przekazał główny doradca premiera ds. COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban. Podkreślił, że duża liczba zachorowań w niektórych częściach Polski wiąże się z małą wyszepialnością mieszkańców tych regionów.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 26 października o 6265 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Na Podkarpaciu mamy 255 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 42. W regionie zmarło dwóch pacjentów!