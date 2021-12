Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [22.12]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 170 679 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 5 593 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 3 982 257 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 92 052 - liczba osób, które zmarły w Polsce

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 22 GRUDNIA]

•8:17 W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w krakowskim Prokocimiu na intensywnej terapii leży troje małych pacjentów. W ciągu ostatnich dni pięcioro dzieci, które wymagało intensywnego leczenia, przyjął także Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie. Wszyscy trafili tam z zespołem pocovidowym. Lekarze ostrzegają, że im więcej zakażeń, tym więcej pacjentów z PIMS, tyle że kilka tygodni później. Apogeum PIMS medycy spodziewają się na przełomie roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 21 GRUDNIA]

•21:01 Nauka zdalna wróciła do szkół 20 grudnia 2021 i potrwa do 9 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję ze względu na czwartą falę pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki pozostają nadal otwarte. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił jednak, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.?

•20:00 Nasileniu się pandemii w Hiszpanii towarzyszy dochodzenie w sprawie „siatki” medyków negujących istnienie Covid-19. W ciągu minionego weekendu w tym kraju zanotowano największą od stycznia liczbę zakażeń koronawirusem.

•19:15 Nie sądziłem, że jest to tak agresywna choroba – przyznaje Jacek Borkowski. Aktor opowiedział o dramatycznej walce z koronawirusem, a także nieoczekiwanym pozytywnym skutku przejścia tej choroby.

•18:30 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. W związku z tym Komisja Europejska dopuściła ją do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Szczepionka o nazwie Nuvaxovid będzie dostępna dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat nowej szczepionki przeciw COVID-19.

•16:05 Dr Franciszek Rakowski z ICM UW w rozmowie z PAP ocenił, że „jesteśmy w fazie spadków liczby zakażeń koronawirusem w ramach czwartej fai”. W jego ocenie, w połowie stycznia dzienna liczba zakażeń w ujęciu średniej siedmiodniowej będzie wynosiła ok. 5-6 tysięcy. Podkreślił, że wyraźne wzrosty związane z wariantem omikron będą obserwowane w połowie lutego.

•14:30 W poniedziałek wieczorem w wielu miastach Niemiec odbyły się protesty koronasceptyków. W samym Rostocku w protestach wzięło udział ok. 10 tys. osób. Podczas demonstracji doszło do starć z policją – 13 funkcjonariuszy zostało rannych w Mannheim.

•13:25 – Certyfikat covidowy jest wystawiany dla osób w pełni zaszczepionych na okres 12 miesięcy, co może ulec zmianie. W niektórych państwach europejskich mówi się o 9 miesiącach obowiązywania certyfikatu. Nie wykluczamy, że to też nastąpi w Polsce – przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

•11:50 W Houston w Teksasie zmarła pierwsza w USA osoba, która była zakażona nowym wariantem COVID-19 – Omikronem. Ofiarą był 50-letni mężczyzna.

•10:42 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 806 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 538 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 458 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Piotr Muller pytany w Radiowej Trójce o to, jak rząd na ten moment ocenia sytuację pandemiczną i czy każe ona rozważać kolejne obostrzenia, przypomniał, że „kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń”. – W związku z tym, przede wszystkim, teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie – dodał.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA]

•23:00 – Wracamy do nauki stacjonarnej już 10 stycznia – poinformował minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Minister podkreślił, że że edukacja zdalna ma bardzo wiele negatywnych skutków dla dzieci i młodzieży. Wymienił wśród nich m.in. pogłębiający się problem nadwagi i otyłości.

•22:03 Naukowcy Światowej Organizacji Zdrowia mają już konkretne dowody na to, iż wariant koronawirusa Omikron, rozprzestrzenia się szybciej niż Delta i może łatwiej zakażać osoby zaszczepione.

•21:00 Niemieckie media informują, że rząd federalny i rządy krajów związkowych, chcą od 28 grudnia ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa. Dlatego też rozważają wprowadzenie znacznych restrykcji w kontaktach, nawet dla osób zaszczepionych i wyleczonych z COVID-19.

•20:05 Kolejne państwa decydują się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji dla podróżujących. W wielu państwach nawet zaszczepieni Polacy będą zobowiązani do przetestowania się na obecność koronawirusa w organizmie. Chodzi między innymi o Włochy, USA i Grecję.

•19:01 Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że „szczepionki będą skuteczne na wariant Omikron, reszta opowieści to polityka, a nie nauka”. W ocenie wirusologa „od początku ludziom obiecywano nierealne rzeczy”. – Szczepienia chronią bowiem przed ciężkim przebiegiem choroby, a nie zakażeniem – podkreślił.

•18:00 Narty w Czechy w sezonie 2021/2022 możliwe są tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Do kraju można wjechać na podstawie negatywnego wyniku testu, ale aby wejścia do restauracji, zatrzymać się w hotelu czy korzystać ze stoków narciarskich konieczne jest już potwierdzenie szczepienia.

•17:02 W Rzeszowie otwarto kolejny punkt szczepień przeciwko koronawirusowi. Powstał w przychodni Nasz Gabinet przy ul. Rejtana 20 (IV piętro).

•16:22 W niemieckim powiatowym mieście Olpe przez pomyłkę zaszczepiono kilkoro dzieci szczepionką Moderny, choć nie została ona dopuszczona do użytku.

•15:00 Polecamy rozmowę z Rafałem Śliżem, rzecznikiem prasowym Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie o rejestracji i szczepieniu przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

•14:06 Być może pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, bardziej zakaźnego, będzie na nas wymuszało konieczność wprowadzenia nowych restrykcji – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•13:50 Mamy do czynienia z czwartą falą zakażeń, nieco opadającą. Ale jestem daleki od optymizmu. Niestety, pewnie grozi nam piąta fala, a jej wysokość, natężenie i zagrożenie są związane z poziomem zaszczepienia – tak o sytuacji epidemicznej w Polsce powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

•11:55 Polityk i ekspert ds. zdrowia Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) określiła sytuację pandemiczną w Niemczech jako „bardzo poważną” z powodu rozprzestrzeniania się wariantu omikron. Mimo to opowiedziała się przeciwko restrykcjom, jakie od niedzieli obowiązują w Holandii – informuje w niedzielę serwis ZDF Heute.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 20 grudnia o 9 609 nowych zakażeniach koronawirusem, w Polsce zmarło 29 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 264 zakażenia, najwięcej w Rzeszowie - 48. Szczegóły w naszym raporcie!

•8:40 Specjalista ostrzega, że jeśli Amerykanie nie potraktują pandemii poważnie, może być nawet 1 milion zakażeń dziennie.

•7:28 Jeśli wariant omikron całkowicie wymknie się szczepionkom, stanie się praktycznie innym wirusem i będzie to pandemia B – taką opinię wyraził włoski ekspert, były dyrektor krajowej, a następnie Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi w telewizji RAI.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 19 GRUDNIA]

•21:30 Wariant omikron szerzy się szczególnie wśród dzieci i młodych ludzi, dlatego każde objawy grypopodobne czy przeziębieniowe powinny skłonić do tego, by zrobić dziecku test – powiedziała prof. Małgorzata Polz-Dacewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

•12:35 Mamy potwierdzonych już siedem przypadków omikrona – poinformował w niedzielę przed południem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 19 grudnia o 15 976 nowych zakażeniach koronawirusem, w Polsce zmarło 70 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 448 zakażeń, najwięcej w Rzeszowie - 47. Szczegóły w naszym raporcie!

•9:25 Kolejny przypadek koronawirusa w wersji omickron został wykryty u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. "Dziewczynka miała wykonany test PCR 10.12 z powodu objawów infekcji paragrypowej" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 18 GRUDNIA]

•20:15 Ostatniej doby najwięcej zakażeń na Podkarpaciu odnotowano w Rzeszowie (108 przypadków zachorowania na COVID-19 i 13 zgonów pacjentów). Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom zaszczepienia mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego

•18:40 Koncern Pfizer poinformował w piątek, że badania laboratoryjne nad jego szczepionką na COVID-19 dla dzieci wykazały, że nie jest ona skuteczna w przedziale wiekowym 2-5 lat po podaniu dwóch dawek, zatem do następnych testów wprowadzony zostanie trzeci zastrzyk.

•16:10 Koronawirus zbiera swoje śmiertelne żniwo. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 560 osób, a od początku pandemii prawie 91 tys. To mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Nowy Sącz. - Czwarta fala to fala zgonów - przyznaje Łukasz Wegrzyn, dyrektor szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, największej placówki w Małopolsce leczącej chorych na koronawirusa.

•14:40 Eksperci doradzający holenderskiemu rządowi wydali rekomendację, by natychmiast wprowadzić ponownie w tym kraju całkowity lockdown. Powodem jest bardzo szybko zakażający wariant omikron wirusa SARS-CoV-2.

•12:45 - Wirus SARS CoV-2 nie zniknie, ale mądra polityka rządów dzięki restrykcjom i szczepieniom może doprowadzić do stanu, w którym będziemy z nim żyć jak z grypą - mówi dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan w wywiadzie dla AFP.

•10:40 W sobotę 18 grudnia mamy w Polsce 19 397 zakażeń koronawirusem, zmarło 543 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu 669 przypadków, nie żyje 87 mieszkańców regionu. 7 zgonów wyłącznie przez COVID-19.

•9:10 Jak donoszą naukowcy na łamach „Nature Communications” przeciwciała nazywane VNARs obecne u rekinów mogą skutecznie zwalczać koronawirusy, w tym SARS-CoV-2 i jego warianty.

•7:25 Obostrzenia COVID na grudzień 2021 na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wszystko przez nowy wariant omikron koronawirusa i szybki wzrost zachorowań z drugiej połowy listopada. Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 17 GRUDNIA]

•21:33 Najlepsza jest taktyka "krok po kroku" i zaczniemy od obowiązku szczepienia dla medyków – powiedział w piątek Adam Niedzielski. Minister zdrowia poinformował, kiedy możemy spodziewać się rozporządzenia w tej sprawie.

•20:01 Gdy spędzamy w domu znacznie więcej czasu niż zazwyczaj, problemy w relacjach z bliskimi mogą się nasilać. Izolacja, której często doświadczamy w czasach pandemii koronawirusa, jest przyczyną stresu i lęku o przyszłość, a przy tym dotkliwym ograniczeniem wolności. W takiej sytuacji nietrudno o sprzeczki i eskalację konfliktów, zwłaszcza, jeśli od dawna nie było czasu na ich rozwiązanie. Jak więc postępować w kontaktach z domownikami, by pogłębić wzajemne relacje?

•19:00 Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli w piątek trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

•18:15 – Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze. Objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się m.in. na katar i miała nudności i wymioty. Stąd też 14 grudnia test wykonany, wynik pozytywny. Wczoraj sekwencjonowanie i wariant omikron stwierdzony, drugi wariant omikron. Z tym, że to jest pierwszy u obywatela Polski na naszym terenie – przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

•17:25 – Jeśli turysta jest zakażony lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną, to udaje się do specjalnego hotelu do izolacji. My płacimy za wszystko. To ważne także z punktu widzenia osób, które spędzają urlop na Cyprze – wiedzą, że w hotelu, w którym przebywają, nie ma osób na kwarantannie – mówi minister turystyki Cypru, Savvas Perdios.

•16:00 W Niemczech prowadzonych jest około trzech tysięcy śledztw w sprawie sfałszowanych certyfikatów szczepień. Proceder się rozkręca.

•15:37 Przepełnione gabinety pomocy psychologicznej, izolacja, podziały. Pandemia wystawiła nasze samopoczucie i wzajemne relacje na poważną próbę. O tym, jak znosimy ten czas i jakie będą drugie święta Bożego Narodzenia w dobie COVID-19, rozmawiam z Joanną Gutral, psycholożką i psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS.

•14:17 Do skutecznej akcji szczepień wzmacniających Niemcom brakuje odpowiedniej ilości dawek. Berlin będzie chciał je kupić z Polski, Rumunii i innych krajów wspólnoty europejskiej.

•11:45 W Polsce wykryto drugi przypadek zakażenia wariantem koronawirusa Omicron. Zakażona to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14.12. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach.

•10:35 17 grudnia mamy w Polsce 20 027 zakażeń koronawirusem, zmarło 566 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu 702 przypadki, nie żyje 48 mieszkańców regionu. 6 zgonów wyłącznie przez COVID-19.

•9:30 – Niezaszczepiony pracownik nie będzie musiał obawiać się, że zostanie zwolniony – zapewnił poseł Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, Bolesław Piecha.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 16 GRUDNIA]

•20:40 W ciągu pięciu ostatnich dni odwołano cztery mecze Premier League. To jednak nie koniec, bo w weekend na boiska nie wyjdzie co najmniej połowa drużyn najbogatszej ligi świata.

•19:02 Ponad 780 tys. osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 to nadal niespełna 40 procent całej populacji Podkarpacia. By osiągnąć odporność zbiorową udział procentowy musi przekroczyć co najmniej 80. Obecnie hospitalizowanych jest ponad półtora tysiąca osób, w tym dzieci. Liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w regionie przekroczyła 5 tys. i nadal rośnie.

•17:35 Nowy wariant koronawirusa jest bardziej niebezpieczny niż się uważa – alarmują eksperci. Ich zdaniem jest, omikron jest nie do zatrzymania i już wkrótce każdego dnia mogą zarażać się nim setki tysięcy osób.

•16:12 Brytyjczycy obawiają się powtórki z ubiegłego roku, kiedy z powodu pandemii drastycznie ograniczono kontakty bliskich w Boże Narodzenie. Tak samo może być teraz.

•15:17 W sieci pojawiło się nagranie z udziałem posła Konfederacji Artura Dziambora, który podkreśla, że jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień i w tej kwestii "może sobie nie być wolnościowcem".

•14:26 Amerykańskim pracownikom koncernu Google, którzy nie podporządkują się polityce tej firmy w zakresie szczepień na Covid-19, grozi wysłanie na przymusowy urlop, a następnie nawet wyrzucenie z pracy. Duże firmy z USA tłumaczą, że muszą dostosować wymogi do nowych przepisów, które wprowadził prezydent Joe Biden.

•12:20 Katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce - powiedział w czwartek w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho" - podało Ministerstwo Zdrowia.

•10:39 16 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 097 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 592 osoby, w tym 30 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 823 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:23 Już dziś zostaną podane pierwsze dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla grupy wiekowej 5-11 lat. Szczepienia są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej, a skierowania są wystawiane automatycznie z chwilą ukończenia przez dziecko 5 lat.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 15 GRUDNIA]

•21:01 Na szczepienia przeciwko Covid-19 specjalnym preparatem Comirnaty zapisano już w Polsce ponad 100 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. E-skierowania generowane są automatycznie. Może je też wystawić lekarz w punkcie szczepień.

•20:00 Wyniki eksperymentu laboratoryjnego zaskakują, bo okazało się, że szczepionka firmy J&J nie wytworzyła ochrony przeciwciał przeciwko Omikronowi.

•19:04 Niedługo minie dwa lata od początku pandemii COVID-19 w Polsce. Od marca 2020 roku do dzisiaj zmarło w naszym kraju blisko 90 tys. osób zakażonych koronawirusem. Tak samo przerażające są liczby mówiące o zgonach na samym Podkarpaciu: od początku epidemii zmarło w naszym województwie blisko 5,5 tys. osób. W których powiatach zgonów było najwięcej?

•18:09 Objawy koronawirusa to już nie tylko brak węchu, smaku i wysoka gorączka. Koronawirus tak szybko mutuje, że daje także nietypowe objawy. Do tego stopnia, że zakażeni początkowo mogą w ogóle nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia.

•17:05 - Mamy za mało szczepionek. Zaskoczyło to wielu, w tym mnie – przyznał nowy niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach w rozmowie z nadawcą ARD. Okazało się, że rezerwy i zamówienia są niewystarczające na okres od stycznia do marca 2022 roku.

•16:03 O tak zwanej „chrzczonej” benzynie słyszał niemal każdy kierowca. Z analogiczną sytuacją, mamy do czynienia w obliczu obowiązku publicznego udostępniania środków do dezynfekcji przez "organizatora przestrzeni". - Środki używane do dezynfekcji osobistej muszą spełniać szereg wymogów - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert. Jak groźne są dla nas pseudo preparaty?

•15:00 Szczepiłeś się na Covid-19? Ważne, o której przyjąłeś dawkę preparatu, ponieważ może to wpływać na poziom wytwarzanych przeciwciał. Sprawdź, o której porze dnia najlepiej zaszczepić się przeciwko koronawirusowi!

•14:15 Na celowniku antyszczepionkowców znalazł się premier niemieckiej Saksonii. Do akcji ruszyła policja.

•12:20 Od 15 grudnia 2021 każda osoba przylatująca do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Obowiązek ten dotyczy także osób w pełni zaszczepionych. W przypadku niewykonania testu lub otrzymania pozytywnego wyniku, podróżny zostanie skierowany na kwarantannę. Testu nie muszą wykonywać dzieci, pod warunkiem, że podróżują z zaszczepionymi rodzicami. Test jest płatny

•10:37 W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 266 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło aż 669 osób, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 804 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:38 Szef Światowej Organizacji Zdrowia jest zdania, że omikron jest już w większości krajów świata. Nie można go w żadnym wypadku lekceważyć, dodaje.

•7:33 Od środy obowiązują w Polsce nowe obostrzenia epidemiczne. Zmiany dotyczą m.in. osób zamieszkujących z zakażonymi. W lokalach gastronomicznych (restauracje, stołówki, itp.) oraz hotelach maksymalne obłożenie może wynosić 30 proc. Na tym jednak nie koniec obostrzeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 14 GRUDNIA]

•21:00 Lek na Covid-19 o nazwie Paxlovid jest skuteczny także przeciwko wariantowi omikron koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował we wtorek koncern farmaceutyczny Pfizer, który jest producentem tego specyfiku. W badaniach klinicznych Paxlovid wykazywał 89-procentową skuteczność w zakresie ochrony przed hospitalizacją - podaje PAP.

•20:02 Amantadyna to lek badany przeciw COVID-19, który wywołał medialną burzę. Wszystko za sprawą wprowadzającego w błąd tytułu duńskiego badania nad tym środkiem. Choć autorzy nanieśli korektę, kontrowersje już nie ustaną, bo lek zaczęto wykupywać z aptek i reglamentować. Badania nad amantadyną wciąż jednak trwają, a ich wyniki poznamy dopiero za kilka miesięcy.

•19:01 Szczepionka przeciw grypie podana myszom do nosa chroniła zwierzęta przed różnymi szczepami wirusa - w przeciwieństwie do preparatu podanego tradycyjnie. Naukowcy testują już podobną szczepionkę przeciw Covid-19.

•18:00 Jest poselski projekt pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony na COVID-19. Sam się za nim opowiadam, to prawo do bezpiecznej pracy dla pracowników - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

•17:02 Badania pokazują, że pora dnia, w jakiej się szczepimy, wpływa na skuteczność preparatu przeciwko COVID-19.

•16:15 Policja zapowiada w okresie przedświątecznym wzmożone kontrole w związku z obostrzeniami koronawirusowymi w sklepach i galeriach handlowych - czytamy we wtorek w "Dzienniku Gazecie Prawnej". - Czas, gdy tylko pouczaliśmy, się skończył - informują funkcjonariusze.

•15:03 Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz odnosząc się do informacji o Polce zakażonej nowym wariantem koronawirusa Omikron, która przyleciała do Chin z Warszawy powiedział PAP, że sytuacja jest niejednoznaczna.

•14:05 U zakażonej koronawirusem 38-latki, która została podłączona do aparatury ECMO w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, przeprowadzono cesarskie cięcie. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży. Lekarze nadal walczą o jej życie.

•13:42 Według organizacji Duke Global Innovation Center do końca 2021 roku zostanie wyprodukowanych około 11 mld szczepionek przeciw Covid-19, co zaspokoiłoby potrzeby całego świata, jednak bogate kraje przetrzymują więcej szczepionek niż potrzebują - podaje amerykański portal zdrowotny StatNews.

•11:51 Na portalu gov.pl pojawiły się zaktualizowane informacje dla osób podróżujących do Włoch. Każda osoba wybierająca się do tego kraju w najbliższym czasie, powinna zapoznać się z najnowszymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa.

•10:40 14 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 460 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 537 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 692 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:24 Chińskie służby sanitarne potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia nowym wariantem koronawirusa Omikron w Chinach kontynentalnych. Państwowy dziennik „Global Times” podał we wtorek, że zakażona jest Polka, która przyleciała do miasta Tiencin z Warszawy.