Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [23.06]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 796 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

•7:30 Blisko 850 rachmistrzów spisowych z Podkarpacia zapuka w najbliższych dniach do domów obywateli, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, wywiad telefoniczny lub infolinię. Główny Urząd Statystyczny podkreśla, że spis metodą wywiadu będzie prowadzony przez rachmistrzów z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych. W trakcie przeprowadzenia wywiadów mają oni obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 22 CZERWCA]

•18:08 Od środy, 23 czerwca, ponownie zostanie uruchomione polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku. Oznacza to, że od środy będą działać wszystkie podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą. Na granicy wewnętrznej UE ze Słowacją prowadzona jest kontrola sanitarna. Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

•17:16 Już w środę Polska gra ze Szwecją w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się w Sankt Petersburgu, który Rosjanie uznali za jedno z ognisk nowej odmiany koronawirusa. Co czeka piłkarzy i kibiców?

•15:38 Jak się okazuje, wbrew niestabilnej sytuacji gospodarczej wywołanej ograniczeniem, a w wielu przypadkach czasowym zamknięciem działalności wielu branż, większość z nas jest zadowolona ze swoich domowych budżetów. - Do takiej oceny sytuacji paradoksalnie mogła przyczynić się wymuszona koniecznością zmiana przyzwyczajeń związana z zagrożeniem epidemiologicznym – komentuje ekspertka.

•12:21 Wielkimi krokami zbliżają się wakacje 2021, a wielu z nas zaczyna już planować letni wypoczynek. Dokąd można wyjechać? Gdzie nie jest wymagany test na koronawirusa? W galerii znajdziecie listę krajów, które otworzyły swoje granice dla turystów z Polski.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 188 zakażeń, z tego 7 na Podkarpaciu. Zmarło 29 osób.

•9:15 Szef firmy Moderna czy niemieckiej BioNTech, to tylko niektórzy z tych, którzy zwiększyli majątek o miliardy dolarów dzięki produkcji szczepionek zwalczających pandemię koronawirusa.

•8:00 Igrzyska Olimpijskie w Tokio mają wystartować już 23 lipca. Organizatorzy, którzy z powodu pandemii COVID-19 zdecydowali się przenieść imprezę o rok, do ostatniej chwili wprowadzają kolejne zmiany w przepisach dotyczące zarówno sportowców, jak i kibiców.

•7:35 77 tys. bonów turystycznych aktywowano do tej pory w województwie podkarpackim. Z tej liczby 12 tys. wykorzystano w całości, czyli w kwocie 500 złotych. Do zrealizowania pozostało jeszcze ok. 140 tys. bonów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 21 CZERWCA]

•16:54 Jednym z głównych punktów dyskusji było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie epidemii. Jak podkreślała Ewa Leniart, mimo że zachorowań jest znacznie mniej niż kilka miesięcy temu, to zagrożenie nadal istnieje.

•14:34 Branża turystyczna liczy na odbicie w tym sezonie wakacyjnym. Jednak pomimo ogólnoświatowej akcji szczepień i coraz większej liczby osób, które podejmują kroki związane z ochroną własnego zdrowia, wyjazdy zagraniczne nadal zdają się być nieoczywistym wyborem.

•14:05 Polacy, którzy tegoroczny urlop zamierzają spędzić w Chorwacji nie będą musieli przedstawiać negatywnego testu PCR na SARS-CoV-2 ani nie będą podlegać kwarantannie. Jednak nie mogą wykazywać oznak choroby i nie miały bliskiego kontaktu z osobą chorą- poinformowała Chorwacka Wspólnota Turystyczna.

•13:25 Od 26 czerwca 2021 r. zniesiony zostanie limit zajętości w wysokości 100 proc., a w pociągach PKP Intercity będzie można podróżować również bez rezerwacji miejsca siedzącego. Jednocześnie w składach wagonowych PKP Intercity będzie można podróżować bez rezerwacji miejsc.

•13:00 Dla uzyskania większej odporności przeciwko Covid-19 wiele krajów szykuje się do wzmacniających szczepień swoich obywateli. Do tych krajów należy Wielka Brytania.

•12:10 Z pandemią koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane sa masowe szczepienia. Okazuje sie jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii COVID-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

•11:25 Jeśli wariant delta koronawirusa pojawi się w Polsce i okaże się bardzo groźny, to resort edukacji zaproponuje rozpoczęcie roku szkolnego w trybie hybrydowym - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 73 zakażenia, z tego 4 na Podkarpaciu. Zmarła 1 osoba.

•7:35 Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 20 CZERWCA]

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 133 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 5 osób. Na Podkarpaciu przybyło 8 zakażeń. Nie zmarł żaden mieszkaniec naszego regionu.

•7:57 Po szczepionkach pora na tabletki przeciwko koronawirusowi. Amerykanie są najbliżej celu, mogą go osiągnąć do końca roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 19 CZERWCA]

•19:30 - Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Rozmowa z prof. Michałem Wróblewskim, socjologiem z UMK, o problemie szczepień wśród młodych ludzi.

•13:50 "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców.

•10:47 168 zakażeń koronawirusem w Polsce, 41 zgonów - to najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Na Podkarpaciu mamy w sobotę tylko 5 nowych przypadków, ale zmarło 6 osób. Tylko jedna z nich nie miała chorób współistniejących.

•8:36 Pomimo, że z dnia na dzień mamy coraz mniej przypadków zachorowań na koronawirusa, to sytuacja wielu firm daleka jest od zadowalającej. Tymczasem badania pokazują, że blisko 60 proc. firm poniosło dodatkowe koszty w związku z pandemią tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jednak większym problemem jest to, że co czwarta firma przyznaje, że ma problemy ze spłatą rat.

•7:44 Policja opublikowała sprawozdanie z działalności KMP w Rzeszowie za poprzedni rok. Wniosek jest jeden: w 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, było znacznie więcej zgłoszeń i interwencji policjantów, a najczęściej popełnianym przestępstwem była kradzież cudzej rzeczy. Mocno wzrosła też liczba zatrzymanych praw jazdy, choć mniej było wypadków i wykroczeń drogowych. Zobacz najistotniejsze statystyki rzeszowskiej policji za poprzedni rok.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 18 CZERWCA]

•17:18 Bezdotykowe dozowniki wody święconej są już we wszystkich tarnobrzeskich kościołach i kaplicach. Urządzenia ufundowało miasto. W czasie pandemii koronawirusa zastępują one tradycyjne kropielnice, które nie mogą być używane.

•16:10 Minęło blisko trzy tygodnie od otwarcia branży gastronomicznej. Na ten moment, zarówno klienci jak i restauratorzy czekali z utęsknieniem. Wreszcie można coś zjeść lub wypić poza domem. - Nawet najbardziej wyszukane danie zamówione w dostawie, nie zastąpi wspólnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w ulubionej restauracji- tłumaczy w rozmowie z nami ekspert.

•15:11 Indyjski wariant koronawirusa "Delta" został wykryty u dwóch mieszkańców Wielkopolski. Chodzi o 65-latka z Konina i 41-latka z Poznania.

•13:30 Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw Covid 19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

•10:45 Jak informuje dziś Ministerstwo Zdrowia, w Polsce mamy 190 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 48 osób. Na Podkarpaciu liczba nowych przypadków to 7, jedna osoba zmarła.

•8:46 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników. Jak? Więcej w poniższym tekście.

•7:30 Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarze

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 17 CZERWCA]

•18:30 W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, odwiedziny u chorych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli, nadal pozostają wstrzymane.

•17:15 Ostatnio coraz częściej mówi się o Delcie, czyli nowym wariancie koronawirusa. To mutacja indyjska, która, jak twierdzą eksperci, może być bardziej zaraźliwa i powodować większe ryzyko powikłań czy hospitalizacji. Co wiemy o nowym wariancie - czy jest on niebezpieczny? Jak działają na niego szczepionki? Gdzie wykryto obecność nowej mutacji?

•13:34 Mamy wszystkie możliwe warianty wirusa. Na początku dostaliśmy wariant włoski. Potem, w momencie, kiedy po Europie krążyły inne wersje, znalazły się u nas i brazylijski, i południowoafrykański. Prawdopodobieństwo poszczególnych typów jest takie, jakie są kontakty z danym obszarem lub kontakty pośrednie, czyli z państwami, w których te wirusy wylądowały – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

•12:11 Rosyjska stolica zapowiada obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 pracowników wielu branż. Wprowadza też dni wolne od pracy, by w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa.

•10:33 Ostatnia doba to 218 nowych zakażeń w kraju i 7 na Podkarpaciu. Potwierdzono śmierć 46 osób, 2 z nich to mieszkańcy regionu.

•7:39 Restauracja „ORZO” z Poznania zaproponowała mały upominek dla osób po pierwszej lub drugiej dawce szczepienia. Każda osoba, która okaże dowód szczepienia, otrzyma darmowy cocktail. Pomysł nie spodobał się internautom. Niektórzy z nich zapowiadają, że już nie zajrzą do knajpy.

•6:30 W czasie epidemii koronawirusa obowiązywała dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane. Od najbliższej niedzieli 20 czerwca zostaje ona zniesiona we wszystkich diecezjach w kraju. Zmieniają się też limity w kościołach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 16 CZERWCA]

•18:05 Handel w niedziele jeszcze przed pandemią koronawirusa budził spore emocje. Część branży domagała się powrotu niedziel handlowych, nie brakowało głosów, że zakaz handlu w niedzielę nie jest najlepszym pomysłem. Teraz temat wraca, a sklepy mocno ucierpiały przez pandemię koronawirusa. W związku z tym Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje o zmiany w przepisach, które miałyby położyć kres niedzielnemu zakazowi handlu. Czy jest na to szansa?

•14:41 Czy osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą więcej? Z pewnością nie muszą obawiać się limitów dotyczących liczby osób mogących brać udział w poszczególnych wydarzeniach. Choć oficjalnie nie mówi się o przywilejach dla osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi, to w rzeczywistości można zauważyć wiele udogodnień, które skierowane są do osób, które przyjęły pełne dawki szczepionek.

•12:51 Szczepienia i znoszenie kolejnych obostrzeń uwolniły przedpandemiczne przyzwyczajenia Polaków- uważa ekspert. Jego zdaniem, Polacy przestali się izolować i ponownie zaczęli planować podróże.

•11:28 Firma, która na zlecenie władz Nowego Jorku zaszczepiła 899 osób przeterminowanymi dawkami preparatu przeprasza i wzywa do ponownych szczepień.

•11:03 Przeprowadzona w ostatnich dniach przez naukowców z Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu analiza sekwencyjna kolejnych próbek pobranych od pacjentów z województwa śląskiego potwierdziła zakażenie wariantem Delta SARS-CoV-2 u mieszkańca Katowic.

•10:30 Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia: 241 nowych zakażeń w Polsce i 7 na Podkarpaciu. W kraju zmarły 62 osoby, w regionie ostatniej doby nie było zgonów z powodu COVID-19.

•7:39 Delta, indyjski wariant koronawirusa sprawia ogromne trudności Brytyjczykom, rośnie liczba zakażeń. Europa też ma się czego bać.