Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [24.08]

Wiele bardzo groźnych, a często również śmiertelnych chorób zakaźnych udało się wyeliminować dzięki szczepieniom chociażby przeciwko polio czy gruźlicy. Niestety,z powodu pandemii koronawirusa, która w czasie izolacji utrudniła dostęp do lekarzy, a także ruchów antyszczepionkowych pojawiających się już przed pandemią, liczba zaszczepionych dzieci z roku na rok się zmniejsza.

Będzie trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19? Co z lockdownem?

•14:35

W połowie stycznia, mimo zakazów związanych z koronawirusem i lockdownem, przedsiębiorca z Ostrowa otworzył swój lokal gastronomiczny. Po kilku kontrolach sanepid nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. i kolejną, w wysokości 5 tys. zł w celu przymuszenia do zamknięcia lokalu. Restaurator nie zapłacił i skierował sprawę do sądu, który uchylił karę i zobowiązał sanepid do zwrócenia kosztów, jakie w związku ze sprawą poniósł mężczyzna.