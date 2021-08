Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [25.08]

43 proc. Polaków deklaruje, że wypoczywało lub będzie wypoczywać w kraju. Najczęściej wskazywanym kierunkiem, 38 proc. odpowiedzi, jest morze. Inny ciekawy trend to poszukiwanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

– Choroby układu krążenia były i są głównym zabójcą w krajach rozwiniętych, niemal połowa zgonów w Polsce jest ich następstwem. To tragiczne żniwo w żaden sposób nie zostało spowolnione przez COVID-19, w wielu przypadkach jest wręcz przeciwnie – stwierdza kardiolog Marek Ujda, lekarz kierującym oddziałem kardiologii inwazyjnej oraz oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w szpitalu w Stalowej Woli.

Ostatni tydzień wakacji, to dla wielu rodziców czas kompletowania wyprawki szkolnej dla swoich dzieci. W związku z pandemią koronawirusa i widmem czwartej fali, w tym roku dużą popularnością cieszą się nie tylko standardowe elementy wyprawki, ale także sprzęt pomocny podczas nauki w trybie zdalnym.

Szczepienia są ostatnią szansą, żeby ustrzec się groźnych konsekwencji zakażenia koronawirusem. Pojawienie się wariantu Delta podważyło wcześniejsze optymistyczne prognozy co do tak zwanej odporności stadnej i powrotu do normalnego życia. Wielu ekspertów uważa, że w nadchodzących miesiącach konieczne będzie wprowadzenie masek ochronnych i ostrzejsze wymagania dotyczące szczepień, aby uniknąć gwałtownych wzrostów zakażeń koronawirusem.