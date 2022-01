Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [28.01]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 27 STYCZNIA]

•16:45 Do czwartkowego popołudnia 105 aptek w kraju zgłosiło się na listę tych, gdzie można bezpłatnie wykonać test antygenowy na koronawirusa. Nie było tam żadnej z Podkarpacia, choć w każdej chwili może się to zmienić. Lista jest aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl. 27 stycznia na Podkarpaciu zanotowaliśmy kolejną niepokojącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem, w tym wariantem omikron - 2666. Choruje coraz więcej dzieci. Zmarł zakażony 6-latek, leczony onkologicznie.

•15:47 Z uwagi na lekkie przeziębienie marszałek Władysław Ortyl poddał się testowi na koronawirusa, którego wynik okazał się pozytywny. Marszałek przebywa na izolacji domowej.

•15:00 W środę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Przemyślu zmarł 6-letni chłopiec. Dziecko przyjechało w karetce z powiatu bieszczadzkiego. W trakcie transportu nastąpiło zatrzymanie krążenia. Jego życia nie udało się uratować.

•14:00 - W obecnym systemie prawnym w większości przypadków nie mamy do czynienia z dyskryminacją w zakresie zasad tworzonych przez restauracje, kina czy też inne miejsca świadczenia usług - ocenia prof. Mariusz Bidziński - radca prawny oraz wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS.

•13:10 Superwariant Omikron rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie i lawinowo wzrasta liczba zakażeń, która dziś była rekordowa od początku pandemii (53 420 przypadków). Coraz więcej osób choruje i przebywa na przymusowej kwarantannie w domu. Dlatego nie możemy zapominać o dbaniu o higienę i dezynfekcji domowych wnętrz po koronawirusowej infekcji. Podpowiadamy, jak pozbyć się domowymi środkami groźnego Omikrona i innych wirusów.

•12:00 Przemyscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który będąc w galerii handlowej, nie miał zasłoniętych ust i nosa. Podczas legitymowania, policjanci wyczuli woń marihuany. Okazało się, że 38-latek miał przy sobie narkotyki.

•11:15 Piąta fala pandemii rozpędza się. Media każdego dnia pokazują rosnące wskaźniki zachorowań, problemy laboratoriów i punktów pobrań. Polacy, w obawie o swoje zdrowie, coraz chętniej się testują. Chcą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że nie są zagrożeniem dla innych. Teraz szybkie testy na obecność antygenu SARS-CoV-2 są także dostępne w wybranych salonikach Kolportera. Na kolejnych zdjęciach informujemy, w których salonikach w regionie podkarpackim można je kupić. Ich cena to 29,99 złotych za sztukę.

•10:40 W czwartek 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 659 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 262 osoby. W tym 25 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2666 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Naukowcy przebadali potencjalny wpływ alkoholu na zmniejszenie zakażeń koronawiursem. Wyniki zaskakują.

•8:01 Od 27 stycznia do 27 lutego uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły nauki zdalnej w naszej galerii!

•7:30 Od 1 lutego duński rząd znosi wszelkie obostrzenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Decyzję w tej sprawie ogłosiła w środę wieczorem premier Danii Mette Frederiksen. - Wierzymy, że przeszliśmy już fazę krytyczną pandemii - powiedziała szefowa duńskiego rządu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 26 STYCZNIA]

•21:00 U dzieci COVID-19 może powodować ostry przebieg choroby tuż po zakażeniu lub wywołać MIS-C, inaczej PIMS-TS, który rozwija się kilka tygodni po przebytej infekcji. W wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV- 2 u dzieci często dochodzi także do wystąpienia objawów neurologicznych. Z badań naukowych wynika, że najczęstszymi z nich są bóle głowy i ostra encefalopatia.

•20:05 Piąta fala zakażeń niestety znajduje już odzwierciedlenie we wzroście hospitalizacji. - Dziś w podkarpackich lecznicach przebywa 1255 pacjentów - podaje Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. Aż w 1823 oddziałach szkół i przedszkoli w regionie już wprowadzona została nauka zdalna - podaje podkarpackie kuratorium oświaty.

•19:00 W środę opublikowano tekst rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. wprowadza nauczanie zdalne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

•18:05 Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.

•17:20 Ponad 160 osób obsłużył w środę, 26 stycznia punkt pobrań przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu, jedyne miejsce w mieście, gdzie test na koronawirusa można wykonać za darmo w ramach skierowania. Chociaż wydłużył godziny pracy, jego moce przerobowe są ograniczone. Mieszkańcy złoszczą się na wielogodzinne czekanie w zimnie i skarżą, że jeden punkt wymazowy to za mało.

•15:10 Gdy COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu, u pacjentów często występują objawy neurologiczne.

•14:15 Policjanci z Polańczyka podjęli interwencję w Bóbrce wobec mężczyzny, który robił zakupy bez maseczki. Okazało się, że 31-letni mieszkaniec Nowego Sącza był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

•13:45 Epidemia nabiera tempa. - Musimy być przygotowani na wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2 w najbliższych dniach, nawet powyżej 60 tys. - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•12:30 - Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od najbliższego czwartku uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. W związku z tym postanowieniem Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Zaczną one obowiązywać od piątku – 28 stycznia 2022 roku. Od tego dnia autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej będą kursować według rozkładów jazdy dla dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. To absolutny rekord nowych zachorowań w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 276 osób, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu mamy 2785 nowych przypadków.

•10:10 Parlament w Austrii zatwierdził obowiązek szczepień osób dorosłych przeciwko COVID-19 od 1 lutego. Również my jak najszybciej powinniśmy wprowadzić takie obowiązkowe szczepienia, opowiadam się za nimi od prawie roku – powiedział PAP prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

•9:20 Szpital w Bostonie odmówił przeszczepienia serca 31-latkowi, ponieważ ten nie jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 25 STYCZNIA]

•20:51 Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wykryto ponad 4 mln 584 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (tylko potwierdzone zakażenia). Jednocześnie zmarło ponad 104 tys. osób, które chorowały na COVID-19. To tak, jakby z powierzchni ziemi zniknęło nagle miasto wielkości Tarnowa.

•19:00 Od czwartku wprowadzone zostanie nauczanie zdalne dla uczniów klas V i starszych. Minister edukacji i nauki poinformował, że naukę stacjonarną będą kontynuowały przedszkola, zerówki i uczniowie klas od I do IV.

•16:10 Proboszcz parafii w miejscowości Borki Nizińskie miał odbywać kwarantannę na plebanii. Ku zaskoczeniu policjantów spotkali go, gdy odprawiał mszę świętą i rozdawał wiernym komunię. Gdy zobaczył mundurowych czmychnął z kościoła drugim wyjściem. Teraz grozi mu wysoka kara i może trafić do więzienia.

•12:05 Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że „nauka stacjonarna jako priorytet może ulec ograniczeniu, w zależności od decyzji służb sanitarnych”. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.

•11:03 We wtorek 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 252 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 2004 nowe przypadki.

•8:58 Trzy sanockie szkoły średnie przeszły na nauczanie zdalne. Potrwa trzy tygodnie do ferii zimowych. Decyzja spowodowana jest dużą liczbą uczniów przebywających na kwarantannie, nieobecnościami nauczycieli oraz dużą ilością młodych osób, u których potwierdzono COVID-19.

•8:22 We wtorek można już będzie zapisywać się na dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 u młodzieży 16-18 lat - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA]

•20:00 - Pandemia zastopowała, a nawet cofnęła rozwój branży – mówi, cytowany przez poniedziałkową "Rzeczpospolitą" Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jak pisze gazeta, pandemia cofnęła gastronomię pod względem liczby lokali do 2009 r.

•19:10 – Nie jest to kwestia rozdźwięku w rządzie, lecz po prostu nieprzewidywalności sytuacji związanej z koronawirusem. W tym momencie jest dokładnie tak, jak mówi minister Niedzielski – nie ma takich planów (lockdownu – red.) i zakładamy, że nic takiego się nie wydarzy. Jednak, oczywiście, gdyby ktoś zapytał np. w styczniu 2020 roku czy możliwy jest atak pandemii, który sparaliżuje życie społeczne i gospodarcze, to każdy by pewnie odpowiedział, że nie. Mamy wiele zmiennych, które trzeba brać pod uwagę – mówi poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

•18:00 Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania rozporządzenie skracające do siedmiu dni czas odbywania kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a także projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

•17:15 Były prezydent Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący szczepień na COVID-19. Napisał, co należałoby w nich poprawić.

•16:03 Irlandia przetrwała burze Omikronu i po zniesieniu niemal wszystkich ograniczeń życie wraca do normy.

•15:00 – Niestety, scenariusze, które widzimy, że się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieć przekroczenie 50 tys. zakażeń koronawirusem – powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.

•14:05 Tylko w grudniu 2021 r. apteki sprzedały blisko milion testów antygenowych w kierunku zakażenia koronawirusem. Zainteresowanie wykonaniem testu przez farmaceutę może być znaczne – powiedziała PAP Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 24 stycznia o 29 100 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Polsce zmarły 2 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 1481 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 273.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 23 STYCZNIA]

•20:00 – Prawdopodobnym jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie – ocenił Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia. Jego słowa przytoczyła agencja AFP.

•16:58 Te liczby muszą niepokoić. 34 088 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - to dane z niedzieli, szósty najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń, ponad 40 000, odnotowano w sobotę. Wiadomo też, że w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki wariantu omikron, co, jak podaje resort zdrowia, stanowi 35 procent wszystkich sekwencjonowanych próbek.

•15:17 Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je rozpoznać.

•13:53 Od poniedziałku 24 stycznia do 28 lutego 2022r. Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta częściowo będą pracować zdalnie. Decyzja ta wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

•10:38 W niedzielę 23 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 088 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2001 nowych przypadków.

•9:00 Janusz Korwin-Mikke jest zakażony koronawirusem. Polityk Konfederacji już drugi raz zmaga się z COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 22 STYCZNIA]

•22:00 Kolejnym krokiem w walce z epidemią COVID-19 w Polsce powinno być skrócenie kwarantanny do 5 dni oraz skrócenie izolacji osób zaszczepionych do zakończenia objawów – powiedział prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

•21:03 Nowy podwariant Omikronu określany symbolem BA.2 został zidentyfikowany w 40 krajach – poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Naukowcy ostrzegają, że podwariantem BA.2 można zakazić się także po uzyskaniu odporności wynikającej z przebycia choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem standardowym podwariantem Omikronu - BA.1.

•20:15 O prawie 32 proc. zwiększyła się liczba zgonów w województwie podkarpackim w 2021 r. w porównaniu do 2019. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju, gorzej jest tylko w województwach lubelskim i podlaskim.

•19:10 Kłopoty z koncentracją, pamięcią, oddechem, problemy kardiologiczne, u dzieci PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19. Lista powikłań po zakażeniu koronawirusem rośnie w zastraszającym tempie. Z niektórymi z nich można się zmagać przez wiele miesięcy, ale są takie, które pozostaną z nami do końca życia.

•18:00 Światowej sławy uroczystości karnawałowe w Rio de Janeiro odbędą się pod koniec kwietnia, a nie w ostatni weekend lutego, ponieważ liczba przypadków koronawirusa w Brazylii gwałtownie rośnie, a wariant omicron rozprzestrzenia się w całym kraju.

•17:15 Wraz z piątą falą państwa w Europie odnotowują kolejne rekordy zakażeń. Jednak nie wszystkie podejmują takie same działania. Francja wprowadza większe restrykcje dla niezaszczepionych, a Niemcy chcą iść śladem Austrii i wprowadzić obowiązek szczepień.

•16:02 Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, do Rzeszowa dotarły kolejne transporty z maseczkami od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 tiry w dwóch transzach przywiozły w ostatnch dniach łacznie 25 600 000 sztuk maseczek chirurgicznych i 1 209 600 sztuk maseczek typu FFP2.

•15:03 - Jak się ludzie zachowają, tak będą mieli. Mamy ponad 50 proc. zaszczepionych i około 15 proc. po przechorowaniach, czyli mamy jeszcze sporo chętnych na zachorowanie i ciężki przebieg COVID-19 - podkreśla wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

•14:10 Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze metodą "na wnuczka". Tym razem wykorzystują legendę "na koronawirusa". Dzwonią głównie do starszych osób, podając się za członka rodziny, który zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację, wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.

•12:00 - Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - napisał w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski już po ogłoszeniu rekordowej liczby nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. - W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty - dodał szef resortu zdrowia.

•10:25 W sobotę 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 40 876 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 193 osoby. W tym 26 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2329 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:00 Inaczej niż objawy samego COVID-19, działania uboczne stosowanych przeciwko niemu szczepionek są częstsze u kobiet. Niepożądane skutki dotyczą m.in. gospodarki hormonalnej, jednak naukowcy uspokajają, że są one nieznaczne i nietrwałe. Czy szczepienie na koronawirusa zaburza cykl miesiączkowy i płodność u kobiet – oto wyniki dostępnych oraz najnowszych badań.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 21 STYCZNIA]

•21:00 Według informacji wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, w sobotę liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczy 40 tysięcy. - Nowych przypadków będzie coraz więcej. Tego się spodziewaliśmy. Wariant omikron bardzo szybko wypiera poprzednie - powiedział Kraska.

•20:00 Jak postępować na co dzień, by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2? Informacji o profilaktyce przeciw COVID-19 jest wiele, ponieważ pojawia się mnóstwo pytań. Dotyczą one m.in. tego, jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, gdzie trzeba ją nosić i jak często zmieniać na czystą? Jak dezynfekować maski wielokrotnego użytku, by nie stanowiły zagrożenia? Jakie rękawiczki ochronne wybrać i w jakich sytuacjach warto je mieć? Na co zwrócić uwagę wybierając płyn do dezynfekcji? Odpowiadamy na te i inne najczęściej zadawane pytania.

•18:45 – Obowiązkowe szczepienia w tym momencie pandemii niewiele zmienią, bo wygenerowanie odporności to co najmniej miesiąc – mówiła w rozmowie z polskatimes.pl prof. Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Teraz ważne są te niefarmakologiczne środki, czyli dystans, maseczki, praca zdalna – dodała.

•17:45 Rośnie liczba wykonywanych testów i co piąty wychodzi pozytywny. Niepokojący jest także znaczący wzrost hospitalizowanych dzieci. Na Podkarpaciu już 1035 oddziałów szkolnych i przedszkolnych przeszło na naukę zdalną.

•14:40 W piątek 21 stycznia rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu. Aż 2403 nowych przypadków i niestety, 20 nowych zgonów. Pod Centrum Medycznym "Medyk" w Rzeszowie ustawił się sznur samochodów. Mieszkańcy Rzeszowa i nie tylko, przyjeżdżają na testy oraz szczepienia przeciw Covid-19.

•12:56 W Polsce trwa piąta fala koronawirusa. Od kilku dni padają rekordy zakażeń. - Zwiększamy możliwości testowania. Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Sprawdźcie szczegóły po konferencji premiera i ministra zdrowia.

•12:25 – Chcemy utrzymać naukę stacjonarną, dopóki jest to możliwe. Dyrektorzy szkół mają narzędzia do tego, aby reagować na pojawiające się zagrożenie, bądź przypadki chorób w danej placówce oświatowej – powiedział polskatimes.pl wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.

•11:25 W Polsce notuje się z dnia na dzień coraz więcej potwierdzonych zakażeń na COVID-19. Sportowcom w większości udaje się uniknąć wirusa, ale nie wszystkim. W sporcie na Podkarpaciu w najbliższy weekend będzie się działo sporo, ale kilka spotkań z tego powodu odwołano.

•10:40 W piątek 21 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 248 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2403 nowe przypadki.

•9:25 Rzeszowskie uczelnie podały, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała nauka i czy egzaminy studenci będą musieli zdawać tradycyjnie czy w formule zdalnej. Jedni się cieszą z takich rozwiązań, inni znów narzekają.

•8:45 Wieloukładowy zespół zapalny (MIS-C), rozwijający się czasem u dzieci po przejściu COVID-19, może uszkodzić serce do tego stopnia, że niektóre z nich będą wymagały monitorowania i leczenia przez całe życie - donosi El Clinical Medicine.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 20 STYCZNIA]

•22:02 Po burzliwej debacie austriacki parlament przyjął ustawę o obowiązku szczepień wszystkich dorosłych mieszkańców przeciwko koronawirusowi.

•21:01 - Piąta fala zakażeń uderzyła w nasz region z dużą siłą - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego. W punktach wymazowych - armagedon, tak wiele osób robi testy. Sporą grupę stanowią dzieci i młodzież. Już w 548 oddziałach szkół i przedszkoli zawieszone są tradycyjne zajęcia. Niepokojące jest, że w szpitalach zaczęła chorować kadra.

•20:00 Po godzinie pracy w poniedziałek w przychodni powiedziałem swoim współpracownikom, że się zaczęło. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 70 proc. pacjentów, którzy się zgłaszają, to są pacjenci z infekcjami, z tego 70 proc. to pacjenci covidowi. Prędzej czy później efekt skali nastąpi - mówi w rozmowie z portalem polskatimes.pl prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Piąta fala może zablokować służbę zdrowia - dodaje.

•19:15 – Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment, bo sytuacja może zmienić się z godziny na godzinę i z dnia na dzień, nie podejmujemy żadnych innych decyzji – powiedział o ewentualnej nauce zdalnej w szkołach, w związku z sytuacją pandemiczną, minister Przemysław Czarnek.

•18:00 Do tej pory za najczęstsze objawy COVID-19 uznawana była gorączka, kaszel i osłabienie. Jednak wśród symptomów nowego wariantu Omikron przeważają inne objawy takie jak katar, ból głowy, zmęczenie, kichanie i ból gardła. Niedawno dołączył do nich kolejny, który pojawiał się już w poprzednich mutacjach koronawirusa, ale nie był tak wyraźny. Jest on widoczny w oczach i niekiedy może być jedynym sygnałem zakażenia Omikronem.

•17:01 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowszą wersję swoich zaleceń dla państw członkowskich ONZ w sprawach walki z pandemią COVID-19. Eksperci twierdzą, że stosowanie nadzwyczajnych obostrzeń i ograniczeń dla podróżnych, takich jak zakaz podróżowania do lub z określonych państw, jest nieskuteczne i tylko przyczynia się do pogłębienia ekonomicznego kryzysu.

•16:03 Związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do rządu z apelem o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych szczepień przeciwko Covid–19. Jednocześnie zaapelowano o wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych.

•15:00 W bazie GISAID zarejestrowanych jest już 1351 przypadków wirusa w wersji Omikron, które zostały stwierdzone w Polsce - przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

•14:15 Od czwartku we Włoszech do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z przepustką COVID-19.

•11:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 20 stycznia o 32 835 nowych zakażeniach koronawirusem. W kraju zmarło 315 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu mamy 1913 przypadków. Najwięcej w Rzeszowie - 355.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 19 STYCZNIA]

•20:30 Ranking państw, które zaszczepiły największy procent swoich obywateli zdominowały południowe kraje Unii Europejskiej.

•19:00 Uniwersytet Oksfordzki twierdzi, że u osób z łagodną postacią Covid-19, u których nie występują żadne inne zwykłe objawy tzw. „długiego Covidu”, mogą nadal występować pogorszenie koncentracji i pamięci. Może to trwać od 6 do 9 miesięcy po zakażeniu.

•18:01 Brytyjski premier, Boris Johnson, poinformował, że „wszystkie restrykcje wprowadzone w Anglii w związku z pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron – czyli certyfikaty covidowe, obowiązek noszenia maseczek i zalecenie pracy z domu – zostaną zniesione od 27 stycznia”.

•17:00 Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy Novavax powinna być dostępna w Polsce 21 lutego – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•16:02 Czeska wokalistka Hana Horka, aby uzyskać status ozdrowieńca, specjalnie zakaziła się koronawirusem. Kobieta nie była zaszczepiona i zmarła.

•15:00 Chińskie władze robią wszystko, by obronić Pekin, który niebawem będzie gościł uczestników zimowych igrzysk, przed koronawirusem.

•14:20 Nie ma żadnych dowodów na to, że zdrowe dzieci i młodzież potrzebują trzeciej dawki (przypominającej) szczepionki przeciw COVID-19 – poinformowała we wtorek główna naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Soumya Swaminathan.

•13:38 Przez dziewięć miesięcy amerykańscy specjaliści badali skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19. Co ustalili?

•12:04 Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 30 586 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 375 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1789 nowych przypadków.

•8:38 Covidowe strefy nie obowiązują obecnie w Polsce, regionalizacja obostrzeń miała miejsce jedynie w 2021 roku. Obecnie trwa czwarta fala zakażeń koronawirusem, a eksperci przewidują, że czeka nas jeszcze piąta. Sprawdziliśmy, jak wyglądałby podział na strefy: żółte i czerwone na Podkarpaciu na podstawie współczynnika zakażeń na 10 tys. mieszkańców w przeciągu 14 ostatnich dni. Większość województwa znalazłaby się w czerwonej strefie! Sprawdź, jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 18 STYCZNIA]

•20:30 We wtorkowym komunikacie Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że szczepionki przeciwko Covid-19 oparte o technologię mRNA nie powodują u ciężarnych powikłań. Szczepionki są też bezpieczne dla dzieci przyszłych matek - podano.

•19:25 Jedną z najważniejszych kwestii jest fakt, że uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany, jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.

•15:44 Jak wynika z informacji przekazanej przez CIR, rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.

•12:48 Na podstawie raportu Ministerstwa Zdrowia sprawdziliśmy, w których powiatach województwa podkarpackiego jest największy odsetek mieszkańców, którzy otrzymali dawkę przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19.

•11:51 Wstęp do krytej pływalni POSiR w Przemyślu ma 30 proc. klientów. Ponad ten limit mogą wejść osoby zaszczepione, ale po pokazaniu certyfikatu. Przemyski radny miejski Dariusz Lasek twierdzi, że taki wymóg jest "zbyt daleko idący i dzielący społeczeństwo".

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 652 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 377 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1204 nowe przypadki. - Jest 709 nowych zakażeń wariantem Omikron - przekazał we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z WP.

•9:03 To pierwszy przypadek, gdy władze Kanady wydają zgodę na stosowanie leku doustnego na COVID-19 w domu. Paxlovid to kombinacja dwóch leków antywirusowych - nirmatrelvir i ritonavir, produkowanych przez Pfizera. - Specyfik oczywiście będzie musiał wcześniej przepisać lekarz – ogłosiły władze medyczne Kanady, wydając zgodę na stosowanie przez pacjenta w warunkach domowych leku pod nazwą Paxlovid.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 17 STYCZNIA]

•21:02 Koronawirus będzie krążył jeszcze przez wiele lat, ale fala związana z wariantem Omikron powinna być ostatnią, która wiąże się z licznymi ograniczeniami - powiedział w poniedziałek szef koncernu farmaceutycznego Pfizer Albert Bourla francuskiej stacji BFM TV.

•20:00 Chiny z żelazną konsekwencja stosują zasadę "zero tolerancji" wobec zakażeń koronawirusem. Jest ona szczególnie ważna przed rozpoczynającymi się na początku lutego zimowymi igrzyskami w Pekinie. A w stolicy właśnie odnotowano pierwszy przypadek zarażenia wariantem Omikron.

•19:20 Szczepionka Nuvaxovid jest piątym preparatem przeciw COVID-19, który został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej i pierwszym opracowanym metodą tradycyjną, gdzie białko wchodzące w skład szczepionki jest wytwarzane w laboratorium firmy. Jeszcze w styczniu do Polski dotrze pierwsza dostawa specyfiku. Na początek 1 mln 800 tys. dawek.

•18:01 Francja przyjęła ustawę o przekształceniu paszportu sanitarnego w paszport szczepionkowy. Dokument daje dodatkowe prawa osobom, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19. Oznacza to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa już nie wystarczy we Francji, aby mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej.

•17:15 Obowiązek szczepień przeciw koronawirusowi dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia został wprowadzony od poniedziałku 17 stycznia w Grecji.

•16:00 Wobec kilkudziesięciu żołnierzy Bundeswehry wszczęto postępowania dyscyplinarne w związku z naruszeniem obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Od końca listopada odmowa szczepienia jest traktowana jak odmowa wykonania rozkazu – wynika z informacji tygodnika "Spiegel".

•15:15 Liczymy, że na przełomie stycznia i lutego będą mogły ruszyć w Polsce szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 12-17 lat - powiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że resort czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków w sprawie tych szczepień.

•12:24 Wielu mężczyzn po przejściu zakażenia koronawirusem zaobserwowało zmianę w wyglądzie swojego przyrodzenia. Czym jest „covidowy penis”? Czy można jakoś poradzić sobie z tym skutkiem ubocznym?

•10:41 17 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 445 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 613 nowych przypadków.

•8:42 Od poniedziałku 17 stycznia wszyscy Grecy, którzy ukończyli 60 lat, będą musieli zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Jest to około 300 tysięcy obywateli.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 16 STYCZNIA]

•20:40 "Odbierz 300 zł za szczepienie od Prezydenta Andrzeja Dudy. Wypłaca 300 zł za szczepienie w ramach programu 'Wsparcie'. Pieniądze dostaną wszyscy Polacy, którzy przeszli pełny cykl szczepienia" - tak brzmi jedna z wiadomości, na którą można się natknąć w internecie. CSIRT KNF ostrzega - to oszustwo! Można stracić wszystkie pieniądze z konta! Zobacz koniecznie, jak rozpoznać oszustwo.

•15:00 „Journal of Infectious Diseases” informuje, że zasłaniające nos i usta maseczki są bardzo skuteczne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą powietrzną, takich jak COVID-19. Mogą pozwolić na skrócenie dystansu społecznego w miejscach publicznych.

•10:37 W niedzielę 16 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 667 zakażeniach koronawirusem, zmarło 35 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 795 przypadków - nikt nie zmarł.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 15 STYCZNIA]

•20:48 To mogłoby w Polsce przynieść pewien efekt – powiedział szef Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban. Odniósł się w ten sposób do pomysłu wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu osobom niezaszczepionym.

•17:55 Zgodnie z oficjalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi walki z pandemią, w Austrii imprezy apres-ski ("po nartach") w narciarskich kurortach są niedozwolone. W rzeczywistości nawet 80 proc. nowych zakażeń SARS-Cov-2 w tym kraju to wynik właśnie tych imprez po zamknięciu wyciągów - informuje "Kronen Zeitung".

•14:55 – 80 proc. rekomendacji Rady Medycznej zostało wprowadzonych, oczywiście nie wszystkie, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To wywoływało dyskusje w Radzie, ale pamiętajmy, że od samego początku formuła tego organu pomocniczego prezesa Rady Ministrów była skonstruowana tak, że właśnie Rada opiniuje, doradza, rekomenduje, natomiast odpowiedzialność za podejmowane decyzje ponosi Ministerstwo Zdrowia i Rada Ministrów – przekazał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

•12:03 „Journal of Infectious Diseases” informuje, że zasłaniające nos i usta maseczki są bardzo skuteczne w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych drogą powietrzną, takich jak COVID-19. Mogą pozwolić na skrócenie dystansu społecznego w miejscach publicznych.

•10:38 W sobotę 15 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 896 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 429 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1122 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:45 Wariant omikron wirusa SARS-CoV-2 może już w ciągu najbliższych kilku dni całkowicie wyprzeć wariant delta w Niemczech. Przed takim scenariuszem ostrzegli podczas piątkowej konferencji federalny minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach, szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler oraz wirusolog z berlińskiej kliniki Charite.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 14 STYCZNIA]

•22:00 Stanisław Piechula promuje szczepienia przeciwko Covid-19. Za swoją postawę burmistrz Mikołowa otrzymał w ostatnim czasie groźby od przeciwników szczepionek na koronawirusa.

•21:03 Studniówka 2022 już niebawem. Jednak wciąż wiele osób zastanawia się, czy bale maturalne ogóle się odbędą. W zeszłym roku z powodu pandemii zostały one odwołane. Jak będzie tym razem? Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych, dotyczących studniówek w 2022 roku.

•20:00 Niemieckie władze znalazły się pod ostrzałem, po tym, kiedy śledzono podejrzanego o przestępstwo z pomocą aplikacji, która pomagała walczyć z pandemią

•19:15 Naukowcy z Wielkiej Brytanii ustalili, że u jednej na dziesięć zakażonych osób wirus SARS CoV-2 może być ciągle aktywny po 10 dniach kwarantanny. Oznacza to, że taka osoba będzie roznosiła zakażenie.

•18:00 Brytyjskie dane dają zachęcające sygnały innym krajom atakowanym przez Omikron. Po szczycie zakażeń mają się pojawić oznaki końca pandemii.

•17:10 U kobiet w ciąży zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 do powikłań dochodzi najczęściej, gdy COVID-19 zdarzy się w ostatnim miesiącu przed porodem. Wskazują to najnowsze badania specjalistów ze Szkocji i Nowej Zelandii. Podkreślają oni, że najlepszą ochronę zapewniają szczepienia.

•16:01 – Minister zdrowia, Adam Niedzielski, już dawno powinien podać się do dymisji. Głównie dlatego, że on nie ma nic do powiedzenia w swoim rządzie. Jeżeli nawet ma on jakieś poglądy zgodne np. z Radą Medyczną przy premierze, to i tak nic nie może zrobić – mówi Katarzyna Lubnauer, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek sejmowej komisji zdrowia.

•15:00 Podczas piątkowego posiedzenia Rady Medycznej przy premierze trzynastu z siedemnastu członków tego gremium złożyło rezygnację. Członkowie zaprotestowali w ten sposób przeciwko nieuwzględnianiu wytycznych i rekomendacji Rady w decyzjach rządu dotyczących walki z pandemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

•14:35 Doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. medycznych Anthony Fauci uważa, że nie jest potrzebna nowa szczepionka przeciwko wariantowi Omikron koronawirusa.

•10:50 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 14 stycznia o 16 047 nowych zakażeniach koronawirusem, w Polsce zmarło 423 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 918 przypadków. Najwięcej w Rzeszowie - 123.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 13 STYCZNIA]

•18:42 Nowy symptom zakażenia wariantem Omikron u dzieci może wydawać się rodzicom przerażający i nasuwać skojarzenia z rzadką chorobą jaką jest krup. Lekarze uspokajają jednak, że w większości przypadków nie jest on niebezpieczny.

•18:20 Koronawirus nie ustępuje w nowym roku. Codziennie przybywa kolejnych zakażeń i zgonów. COVID-19 często uderza w osoby, które nie zaszczepiły się, a Podkarpacie jest na szarym końcu jeśli chodzi o statystyki.

•14:52 Sprawa swój początek miała jesienią 2020 roku, kiedy to pewien starszy szeregowy, żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z 312 kompani 31 batalionu lekkiej piechoty w Rzeszowie przyjechał do jednostki na ćwiczenia rotacyjne. Kłopot w tym, że miał być zarażony koronawirusem. Za świadome narażenie na zakażenie nawet kilkudziesięciu żołnierzy grozić mu miało nawet 10 lat. Sprawa właśnie została umorzona. Dlaczego?

•12:15 Ważność Unijnych Certyfikatów COVID wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym, po dawce uzupełniającej i przypominającej, od 1 lutego skrócona będzie do 270 dni, czyli ok. 9 miesięcy. Wytyczne przygotowano na podstawie stanowiska Rady Medycznej. W grudniu ub. roku przepisy w tej sprawie przyjęła KE.

•10:38 13 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 878 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 481 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 941 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:18 Indie. 84-letni mężczyzna dostał już dwanaście zastrzyków przeciwko Covid-19 w mniej niż rok – i chce jeszcze więcej. Oszukiwał medyków i pielęgniarki, przyjmując kolejne szczepionki przeciwko koronawirusowi. 84-letni Hindus zaliczył już 12 dawek preparatu!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 12 STYCZNIA]

•22:00 Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni - poinformował dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge.

•21:03 Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białystoku zidentyfikowali wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Prosty test pozwoli wcześniej zidentyfikować osoby nim obciążone i objąć je specjalną opieką.

•20:00 W ciągu jednego dnia liczba wykrytych zakażeń koronawirusem w Niemczech po raz pierwszy przekroczyła 80 000. To efekt szybko rozprzestrzeniającego się wariantu omikron.

•19:15 Przechorowanie przeziębienia może zwiększać ochronę przed SARS-CoV-2. Co piąty przypadek łagodnej infekcji oddechowej wywołują bowiem koronawirusy, a organizm zyskuje dzięki nim specyficzne białe krwinki. Sprawdź, dlaczego zwykły katar i ból gardła może oznaczać mniejsze ryzyko znacznie poważniejszej choroby, jaką jest COVID-19!

•18:00 Istniejące na europejskim rynku szczepionki przeciw COVID-19 zapewniają ochronę przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem choroby, także przy zakażeniu wariantem Omikron - wynika ze wstępnych badań, o czym poinformowała Europejska Agencja Leków (EMA).

•16:01 Ponad 686 tysięcy szczepień przeciw Covid-19 wykonano we wtorek we Włoszech - o tym nowym dziennym rekordzie poinformował urząd nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii. Włochy są jednym z krajów o najwyższym wskaźniku zaszczepionych.

•15:00 Mieszkańcy knadyjskiej prowincji Quebeck, którzy nie zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, zapłacą podatek zdrowotny.

•14:20 Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych wydało komunikat, w którym zaleca traktowanie i leczenie COVID-19 tak samo, jak innych chorób zakaźnych, np. grypy. „Musimy jak najszybciej odzyskać „starą” normalność, czyli życie, jakie znaliśmy przed marcem 2020 roku: bez masek i ograniczeń interakcji społecznych.” - czytamy w komunikacie.

•12:02 W ciągu ostatniego tygodnia ponad 15 milionów ludzi na całym świecie zostało zakażonych wirusem COVID-19. Jest to najwyższa liczba, jaką kiedykolwiek odnotowano podczas pandemii. W porównaniu z poprzednim tygodniem liczba zachorowań wzrosła o 55 procent, podczas gdy liczba zgonów nie uległa większym zmianom.

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 173 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 684 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 919 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:54 Chińczycy stosują zasadę zero tolerancji dla niewielkich nawet ognisk zakażeń koronawirusem. Strategia ta ma teraz na celu uratowanie zimowych igrzysk przed zarazą.

•9:17 41,9 tys. zł – tyle według wstępnych szacunków GUS wyniósł produkt krajowy brutto na mieszkańca województwa podkarpackiego w 2020 r. W porównaniu z rokiem poprzednim, PKB spadł o 0,8 proc. Zdaniem statystyków, największy wpływ na spadek PKB w regionie miała pandemia koronawirusa.

•7:37 Podczas wtorkowej komisji zdrowia posłowie zakończyli głosowania nad ustawą zezwalającą na weryfikację przez pracodawców zaszczepienia pracowników (tzw. ustawa Hoca). Posłem sprawozdawcą całego projektu został poseł Czesław Hoc.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 11 STYCZNIA]

•21:03 W sieciach społecznościowych w Australii osoby, które otrzymały szczepienia przeciw Covid-19 preparatami mRNA zaczęły informować o zanikających na skórze kurzajkach lub innych pozytywnych zmianach skórnych - podał we wtorek australijski serwis news.com.au

•20:00 W Stanach Zjednoczonych stwierdzono w poniedziałek 1,13 mln nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym na świecie dobowym przyrostem liczby infekcji od początku pandemii – pisze agencja Reuters.

•19:10 Negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych – podkreśla Rada Medyczna.

•18:00 Kiedy wydawało się, że 2020 rok zostanie rekordowy jeśli chodzi o liczbę zgonów, niestety rok 2021 przyniósł tragiczniejszy rekord. W 2021 roku zmarło w Polsce 520 921 osób - o ponad 41 tysięcy więcej niż w 2020.

•17:02 W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto w Izraelu 37 887 nowych zakażeń SARS-CoV-2, najwięcej od początku pandemii – poinformowało we wtorek izraelskie ministerstwo zdrowia.

•16:01 Od kiedy zaczęła się pandemia Covid-19, egzekwowanie obostrzeń stało się codziennością. Zwłaszcza wśród tych osób, które lubią podróżować. Od 5 stycznia Irlandia nie wymaga już testów na koronawirusa od osób zaszczepionych. Zmiany nastąpiły również w przypadku podróży do Anglii, Walii i Szkocji.

•15:00 7 mln osób, które przyjęły dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19, dostanie we wtorek SMS z Ministerstwa Zdrowia – podał resort zdrowia.

•14:35 Władze chińskie obawiają się, że Omikron zagrozi miastu Tiencin, które leży niedaleko Pekinu. A to ostatnie gościć będzie niebawem uczestników zimowych igrzysk.

•12:17 Po przechorowaniu koronawirusa dużo osób skarży się na problemy zdrowotne. Niektóre z nich jak np. zatory i zakrzepy mogą prowadzić nawet do śmierci. Jakie badania należy wykonać po przechorowaniu koronawirusa? Sprawdźcie!

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 406 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 493 osoby - tym samym przekroczona została bariera 100 tysięcy zgonów w Polsce. Na Podkarpaciu odnotowano 627 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:06 - Kurator Nowak absolutnie powinna zostać zwolniona – uważa Adam Niedzielski. Minister zdrowia podkreślił, że brak stanowczej reakcji Przemysława Czarnka na jej słowa nt. szczepień oznacza, że szef MEiN bierze na siebie odpowiedzialność za ich ewentualne konsekwencje.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA]

•19:40 Koronawirus SARS-CoV-2 zachowuje się inaczej niż powszechne wirusy oddechowe – może atakować także komórki układu nerwowego. Skutkiem są różne zaburzenia neurologiczne, w tym dotyczące snu. Nie są to jednak zwykłe problemy ze spaniem, jakich doświadczamy przy grypie czy przeziębieniu. Jeśli się utrzymują, mogą wskazywać na poważne zmiany! Na jakie objawy zwrócić więc uwagę?

•17:50 7 stycznia 2022 r. Adam Niedzielski poinformował media, że w Polsce wykryto 112 przypadków zakażeń wariantem Omikron koronawirusa SARS-CoV-2. Minister zdrowia podkreślił, że "ten udział w strukturze mutacji coraz bardziej się zwiększa". 10 stycznia wiemy, że wykryto w sumie już 193 przypadki! Ile na Podkarpaciu?

•16:27 Obostrzenia COVID w Europie zmieniają się bardzo dynamicznie. Koronawirus znów utrudnił zagraniczne podróże. Tym razem chodzi o wariant omikron. Jego wykrycie spowodowało natychmiastową reakcję krajów Europy. Poniżej znajdziecie aktualne obostrzenia COVID i zasady wjazdu do wszystkich krajów Europy. Przed wyjazdem sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne, aby przekroczyć granicę i na jakie obostrzenia na miejscu trzeba się przygotować.

•13:52 Żandarmeria Wojskowa zatrzymała pięć osób - trzech cywilów i dwóch wojskowych - podejrzewanych o udział w procederze wystawiania fałszywych certyfikatów covidowych.

•11:32 Minister finansów Tadeusz Kościński w rozmowie z dziennikiem "Fakt"przyznał, że "musimy się liczyć z lockdownem". Jednocześnie dodał, że rządzący nie chcieliby tego robić, "bo to negatywnie wpływa na społeczeństwo i na gospodarkę".

•10:42 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 10 stycznia o 7 785 nowych zakażeniach koronawirusem. W kraju zmarło 19 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 349 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 46. Szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 9 STYCZNIA]

•21:02 Ostatniej doby w Niemczech wykryto 36 552 nowych infekcji koronawirusem. To prawie trzy razy więcej niż tydzień temu. Liczby zakażonych gwałtownie rosną zwłaszcza na północy kraju.

•20:00 Dyrekcja kolei we Włoszech poinformowała, że począwszy od poniedziałku odwołano 550 kursów 180 pociągów regionalnych. Powodem są zakażenia koronawirusem i kwarantanny wśród załóg.

•19:30 Prezydent Andrzej Duda, mimo przyjęcia trzech dawek szczepionek, jest zakażony koronawirusem. Prezydencka minister, Bogna Janke, przekazała, że Andrzej Duda czuje się dobrze. – Ma niewielkie objawy COVID-19 i jest pod stałą opieką lekarską – dodała.

•18:20 Dziennik „The Guardian” informuje, że 14 mln mieszkańców miasta portowego Tiencin, 150 km od Pekinu, zostanie przetestowanych pod kątem koronawirusa po tym, jak u około 20 osób wykryto ten patogen.

•17:15 Zakażenia koronawirusem we Włoszech rosną w sposób lawinowy. - W przyszłym tygodniu może to być około 400 tysięcy przypadków dziennie - taką prognozę przedstawił fizyk Giorgio Sestili, analizując skalę przyrostu infekcji.

•16:00 Muzycy heavy metalowego zespołu Metallica zaangażowali dwanaście specjalnie wyszkolonych psów - owczarków niemieckich i belgijskich oraz labradorów - do wyszukiwania wśród publiczności ich koncertów osób zarażonych koronawirusem.

•15:15 W niedzielę rusza 33. edycja Pucharu Narodów Afryki. Czego możemy się po niej spodziewać? Emocje wzbudzać będzie nie tylko rywalizacja sportowa, ale też nowe przepisy wprowadzone jako odpowiedź na zakażenia koronawirusem.

•14:10 19-latek z okolic Ankony na północy Włoch stworzył maseczkę ochronną, która zmienia kolor w momencie, gdy przestaje filtrować powietrze i trzeba ją zmienić. Swój wynalazek opatentował i zaprezentuje go wkrótce na światowej wystawie Expo w Dubaju.

•13:35 Dwa lata temu, 9 stycznia 2020 w chińskiej prowincji Wuhan zmarła pierwsza osoba zakażona wirusem SARS-Cov-2. Od tamtej pory, w ciągu dwóch lat pandemii odnotowano już prawie 304 miliony wszystkich zakażeń oraz prawie 5,5 miliona zgonów z powodu COVID-19.

•12:00 Amerykański gigant finansowy Citigroup podjął decyzję, że pracownicy, którzy nie zaszczepią się przeciw Covid-19 do 14 stycznia, zostaną najpierw wysłani na bezpłatny urlop, a następnie będą zwolnieni - donosi agencja Reutera.

•11:01 Media donoszą o nowym odkryciu naukowców. Na Cyprze miała pojawić się nowa odmiana koronawirusa, łącząca cechy wariantu delta i omikron, którą nazwano roboczo deltakronem.

•10:35 W niedzielę 9 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 106 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 22 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 508 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Z powodu gwałtownego wzrostu liczby nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od soboty obowiązują w Rumunii zaostrzone restrykcje sanitarne. Noszenie maseczek jest obligatoryjne w zamkniętych i otwartych przestrzeniach publicznych.

•8:17 Władze medyczne Wielkiej Brytanii poinformowały, że nie ma na razie potrzeby podawania czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Ich zdaniem trzecia dawka, tzw. przypominająca, nadal zapewnia wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby.

•7:30 Na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia sprawdziliśmy, w których miastach i gminach województwa podkarpackiego jest procentowo najmniej w pełni zaszczepionych mieszkańców. Szczegóły w galerii zdjęć:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 8 STYCZNIA]

•18:45 Ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem odnotowano w Rzeszowie: 72 przypadki. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom zaszczepienia przeciwko COVID-19 w stolicy Podkarpacia.

•16:15 – Do kilkunastu procent pacjentów z COVID-19 w Polsce mogło już zarazić się koronawirusem w wariancie omikron. (...) Niestety, wykonujemy wciąż bardzo mało testów, zaledwie 2 testy na 1000 mieszkańców, a sekwencjonujemy mniej niż 1 procent, stąd trudno oszacować rzeczywisty odsetek tego wariantu w populacji – powiedział PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi. Dodał, że w jego ocenie „100 tys. przypadków zakażenia koronawirusem w wersji omikron dziennie może być tym problemem, który dotknie nas na przełomie stycznia i lutego tego roku”.

•13:30 285,3 zgonów na 100 tys. mieszkańców: tak sytuacja ze zmarłymi pacjentami z COVID-19 rysuje się na Podkarpaciu. Niedawno prezentowaliśmy zestawienie liczby zgonów we wszystkich podkarpackich powiatach od początku trwania pandemii, gdzie "górowały" przede wszystkim duże miasta i powiaty. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę zgony na 100 tys. mieszkańców, współczynnik mocno zaskakuje, a wręcz "staje na głowie". W których powiatach i miastach jest najwyższy?

•12:15 Od 100 do 1500 euro wynosić będą we Włoszech kary dla osób od 50. roku życia, które nie zaszczepią się przeciwko Covid-19. Kary dotyczą także osób, bez względu na ich wiek, które naruszą przepisy o wymogu przepustki sanitarnej.

•10:40 W sobotę 8 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 900 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 292 osoby. W tym 30 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 540 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o funduszu kompensacyjnym dla osób z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Skarb Państwa wypłaci odszkodowania. Maksymalna kwota to 100 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że na Podkarpaciu szczyt czwartej fali mamy już za sobą.

•8:00 Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która nazwała szczepienia przeciw COVID-19 "eksperymentem", powinna ponieść konsekwencje - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu prasowego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 7 STYCZNIA]

•19:00 Od początku pandemii koronawirusa na Podkarpaciu potwierdzono 180 tys. zakażeń COVID-19. Zmarło ponad 6 tys. mieszkańców naszego regionu! Sprawdziliśmy, w których powiatach Podkarpacia koronawirus "uderzył" najmocniej! Zobaczcie!

•15:25 Po przechorowaniu koronawirusa dużo osób skarży się na problemy zdrowotne. Niektóre z nich jak np. zatory i zakrzepy mogą prowadzić nawet do śmierci. Jakie badania należy wykonać po przechorowaniu koronawirusa? Sprawdźcie!

•14:00 Adam Niedzielski, minister zdrowia, przyjął trzecią dawkę szczepionki. Na konferencji prasowej po szczepieniu przekazał, że w Polsce wykryto 112 przypadków zakażeń wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2.

•13:30 Z dr. Jarosławem Drobnikiem, naczelnym epidemiologiem Uniwersytetu Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, rozmawiamy m.in. o wariancie Omikron i szczepieniach.

•12:15 Policjanci z komisariatu w Radymnie zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który był poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Mieszkaniec powiatu przemyskiego zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy, ponieważ nie miał założonej maseczki na terenie sklepu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zgodnie z decyzją sądu, mundurowi przewieźli go do zakładu karnego, gdzie spędzi 2 lata i 6 miesięcy.

•11:37 Co najmniej 13 pasażerów, u których po przybyciu do indyjskiego miasta Amritsar test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny, uciekło, by uniknąć kwarantanny – informuje portal BBC.

•10:40 W piątek 7 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 902 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 117 osób. W tym 4 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 561 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:10 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w czwartek poinformowała, że w ciągu ostatniego tygodnia zanotowano rekordową liczbę – 9,5 mln – zakażeń koronawirusem. To o 71 proc. więcej niż w poprzednim 7-dniowym okresie, który organizacja określiła jako „tsunami”. Spadła natomiast liczba zgonów w ciągu tygodnia.

•8:59 W Czechach wykryto pierwszy przypadek wariantu B.1.640 koronawirusa. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) B.1.640 pojawił się we wrześniu 2021 roku w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

•7:11 Po raz pierwszy od początku pandemii we Włoszech zanotowano w ciągu jednej doby ponad 200 tys. zakażeń. Od środy wykrytych zostało 219 tys. przypadków koronawirusa. Na Covid-19 zmarło 198 osób.