Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [28.06]

Już w ponad 90 krajach na całym świecie stwierdzono przypadki Delty, najnowszego i najgroźniejszego wariantu Covid-19. Zamiast luzować wiele krajów wraca do restrykcji i ograniczeń.

Wariant Delta rozlewa się po świecie. Blokady w Australii, Izrael wraca do maseczek

Wariant Delta plus atakuje. Kluczowe wydaje się przekonanie najmłodszych do szczepień

Od 26 czerwca wszedł w życie kolejny etap luzowania obostrzeń: po wielu miesiącach zostaną otwarte dyskoteki i kluby taneczne. Krakowianie czekali na ten moment, do miasta wróciło życie nocne.

Tylko 71 nowych zakażeń w kraju, zmarło 5 osób - to dane z Ministerstwa Zdrowia z niedzieli. 5 przypadków wykryto na Podkarpaciu.

•18:00

Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!