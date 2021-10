Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [28.10]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 133 133 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 697 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 990 509 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 76 672 - liczba osób, które zmarły w Polsce

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA]

•22:00 Czwarta fala koronawirusa. W Łódzkiem zmarło już 12 osób. Bieżące informacje oraz plan na czwartą falę koronawirusa podczas sesji radnym sejmiku przekazał wicemarszałek województwa Piotr Adamczyk (PiS).

•20:40 Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjechał w środę, 27 października, do Centrum Pediatrii w Sosnowcu, by porozmawiać o reformie psychiatrii dziecięcej. Minister poruszył temat czwartej fali koronawirusa, ewentualnych obostrzeń oraz Wszystkich Świętych.

•18:35 Kolejni obywatele Rumunii przylecieli na leczenie do Łodzi. W szpitalu im. Biegańskiego leży już dziewięć osób w ciężkim stanie i pod respiratorami.

•17:00 Nie tylko nie poprawia, ale jeszcze pogarsza się sytuacja kadrowa w Wiśle Kraków. „Biała Gwiazda” poinformowała, że w drużynie Adriana Guli są kolejne przypadki koronawirusa! Ile, nie wiadomo, bo klub nie podaje do publicznej wiadomości takich informacji.

•13:45 W ciągu doby wykonano ponad 58,8 tys. testów. Będą wprowadzane lokalne lockdowny? Prof. Andrzej Horban wyjaśnia.

•10:40 W środę 27 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8361 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 133 osoby, w tym cztery osoby z naszego województwa.

•9:42 Z 6,4 mld złotych w styczniu obecnego roku do 5,9 mld złotych obecnie spadło łączne zadłużenie polskich emerytów - wynika z informacji Krajowego Rejestru Długów. W zmniejszeniu zadłużenia paradoksalnie pomogła pandemia koronawirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA]

•20:01 Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła trzecią dawkę szczepionki Moderny dla osób od 18 lat.

•19:09 4 lutego 2022 r. rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Choć w całym kraju dziennie przybywa po kilkadziesiąt przypadków koronawirusa, władze są zdeterminowane, by wygasić ogniska zakażeń. Wprowadzają lockdowny i odwołują imprezy sportowe. Ostre restrykcje będą panować też w czasie igrzysk.

•18:06 We wtorek podkarpackie szpitale dysponowały 616 łóżkami covidowymi, z czego zajętych było 453. Na 72 respiratory w użyciu było 45.

•17:05 - Sytuacja epidemiczna staje się z dnia na dzień poważniejsza. Spodziewaliśmy się, że 5 tys. zakażeń dziennie osiągniemy pod koniec tego tygodnia – mówił podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski.22143423

•16:01 Kibice skoków narciarskich skarżą się, że bilety na zwody sportowe w Wiśle i Zakopanem mogą kupić tylko osoby zaszczepione. Zdaniem RPO Marcina Wiącka działanie Polskiego Związku Narciarskiego może naruszać podstawowe prawa i wolności obywateli. Rzecznik zwrócił się do prezesa PZN Apoloniusza Tajnera o wyjaśnienia w sprawie.

•15:05 Rząd Izraela ogłosił, że od 1 listopada 2021 znowu możliwe będą indywidualne wycieczki do tego kraju dla zagranicznych turystów.

•11:20 - Wcześniej czy później na tych terenach, na których jest dużo więcej zachorowań, będzie musiało dojść do zdecydowanych działań, bo inaczej się nie da. W tym momencie nawet do częściowych tzw. lockdownów – przekazał główny doradca premiera ds. COVID-19 i przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej Horban. Podkreślił, że duża liczba zachorowań w niektórych częściach Polski wiąże się z małą wyszepialnością mieszkańców tych regionów.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 26 października o 6265 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 93 osoby. Na Podkarpaciu mamy 255 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 42. W regionie zmarło dwóch pacjentów!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA]

•19:40 W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem policja i sanepid kontrolują w całym województwie sklepy, galerie handlowe, urzędy i transport miejski. Sypią się mandaty za brak maseczek.

•18:40 Ile kosztowała w 2020 roku dezynfekcja Stalowej Woli w walce z COVID-19? W grudniu minionego roku radny miejski Andrzej Szymonik otrzymał odpowiedź z Urzędu Miasta na to pytanie. Okazuje się, że urzędnik pomylił się o... 158 tysięcy złotych.

•17:35 – Rada Medyczna rekomenduje te zalecenia, o których mówił minister zdrowia, Adam Niedzielski, który się z nami zgodził – dopilnowanie, żeby te zalecenia, które do tej pory obowiązują, były przestrzegane. I to jest największy problem. Można wprowadzać zalecenia, tylko co z tego, jeśli ludzie nie będą ich przestrzegali – mówił w Radiowej Trójce prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów.

•15:55 Bułgaria i Serbia zmagają się z czwartą falą koronawirusa. Już w zeszłym tygodniu rząd Bułgarii wprowadził nowe zasady i obostrzenia, mające na celu zachęcić obywateli do szczepień i zmniejszyć ilość zakażeń. Od soboty 24 października 2021 także w Serbii obowiązują nowe zasady i obostrzenia. Jak te regulację wpłyną na ruch turystyczny i czy można bezpiecznie wybrać się na wycieczkę do Bułgarii lub Serbii? Wszystkie odpowiedzi znajdziecie poniżej.

•14:30 Jeśli będzie przybywać pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii, możliwe będą blokady dla niezaszczepionych w Austrii.

•13:07 Naukowcy ostrzegają przed najnowszym wariantem koronawirusa. Delta Plus rozprzestrzenia się szybciej niż Delta. Czy szczepionki sobie poradzą?

•11:30 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał w radiowej Jedynce, że prowadzone są już szczepienia trzecią dawką dla kilku grup. Sprawdźcie szczegóły.

•10:36 W poniedziałek 25 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2950 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Nikt nie zmarł. Ile wykryto zakażeń w naszym regionie?

•8:36 – Niestety ten trend wzrostowy i to na wysokim poziomie utrzymuje się. To jest w tej chwili ponad 90% w stosunku do ubiegłego tygodnia - mówił Waldemar Kraska w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 24 PAŹDZIERNIKA]

•18:06 Wielka Brytania zniosła kolejne restrykcje związane z podróżowaniem w dobie pandemii koronawirusa. Od połowy października 2021 nie trzeba już będzie wykonywać drogich testów PCR na COVID-19 po przyjeździe do Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. Co zastąpi test PCR i czy Polacy mają się czego obawiać?

•14:40 Tylko przez weekend przybyły na Podkarpaciu 872 osoby zakażone koronawirusem. W piątek wojewoda zdecydowała o utworzeniu kolejnych 5 łóżek covidowych w Jaśle, po 10 w Przemyślu i Dębicy, a także o uruchomieniu kolejnego modułu w rzeszowskim szpitalu tymczasowym. W regionie w pełni zaszczepionych jest ok. 38 procent mieszkańców.

•14:05 19 października Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę uszczelniającą zakaz handlu w niedziele. Pozwoli ona na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów, które świadczą świadczą także usługi pocztowe, ale pod warunkiem, że przychody z tej działalności przekroczą 40 proc. przychodów danej placówki. Nie przeszkadza to zawierać kolejnym sklepom umów z Pocztą Polską. Od 24 października otwarta jest sieć Castorama.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 24 października o 4728 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Polsce zmarło 13 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 312 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [sobota, 23 PAŹDZIERNIKA]

•21:20 Trzy oddziały Szpitala Specjalistycznego w Sanoku od piątku dedykowane są w całości do leczenia pacjentów z Covid - 19.

•20:15 Ostatniej doby najwięcej na Podkarpaciu zakażeń odnotowano w Rzeszowie: 40 przypadków. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w stolicy województwa podkarpackiego wygląda poziom zaczepienia przeciwko COVID-19.

•17:35 Tymczasowo zablokowany był ruch drogowy na trasie przemarszu, stanęła też komunikacja miejska w centrum Gdańska. Podobny marsz ma przejść w niedzielę, 24 października, przez centrum Warszawy.

•16:35 Lider porozumienia Jarosław Gowin za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznał, że powszechne szczepienie 3. dawką to bardzo dobry pomysł. Gowin niedawno proponował aby niezaszczepione osoby, które trafią na kwarantannę z powodu zachorowania na koronawirusa, nie dostawały zasiłków chorobowych.

•15:30 To kolejny szpital w Rzeszowie, który wstrzymuje odwiedziny pacjentów. W czwartek dla odwiedzających zamknięty został Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2, a od poniedziałku nie wejdziemy już do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej.

•12:25 Rosja: lawina zakażeń i zgonów z powodu Covid-19. Ponad tysiąc zgonów dziennie z powodu koronawirusa i ponad 30 tys. zakażeń dziennie. Kreml sięga po surowe środki.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 23 października o 6274 nowych zakażeniach na terenie Polski, zmarło 75 osób. Na Podkarpaciu przybyło 296 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 40. W naszym regionie zmarło 3 pacjentów z COVID-19.

•8:30 W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zalecenia dotyczące obostrzeń w Polsce. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA]

•20:40 Pod koniec czerwca prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi P., który w kwietniu w sklepie Kaufland w Lesznie uderzył kobietę, po tym jak zwróciła mu uwagę za brak maseczki. Teraz sprawa trafiła do sądu.

•19:00 Wypadki pracowników zdalnych zdarzają się zdecydowanie rzadziej, choć najczęściej są tragiczne w skutkach. Na 15 zanotowanych wypadków 11 okazało się śmiertelnych.

•18:09 Władze Czech i Słowacji zdecydowały o zaostrzeniu restrykcji. Wszystko z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w obu krajach. Co te obostrzenia oznaczają dla turystów planujących wyjazd do Czech lub na Słowacje?

•17:02 Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wystosował apel o przestrzeganie obostrzeń sanitarnych podczas święta Wszystkich Świętych. - Kolejny raz zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych – podkreślił hierarcha.

•16:01 Choć formalnie zakaz podróży do Tajlandii nie obowiązuje, kraj obwarował się tak bardzo surowymi restrykcjami przeciw COVID-19, że odstraszyły one turystów. Od 1 listopada obostrzenia, dla mieszkańców wybranych krajów (w tym Polski) mają zostać poluzowane.

•15:00 – Na miliony zaszczepionych osób na całym świecie odczyny poszczepienne zarejestrowano u małego promila pacjentów – mówi prof. Małgorzata Polz-Dacewicz, kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

•14:05 - Pracownicy fizyczni są jednymi z głównych bohaterów rosnącego rynku zatrudnienia w Polsce- tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspertka. - 73 proc. z nich uważa, że ich sytuacja zawodowa jest taka sama lub lepsza niż przed COVID 19- dodaje.

•12:33 Wiele kobiet zaczęło zgłaszać, że po zaszczepieniu przeciw COVID-19 doświadczyło nieoczekiwanego krwawienia miesiączkowego. Czy szczepionka przeciw COVID-19 może wpłynąć na menstruację? Czy po szczepieniu mogą pojawić się zaburzenia miesiączkowania? I czy może mieć wpływ na płodność? Sprawdź wyniki najnowszych badań.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 22 października o 5706 nowych zakażeniach na terenie Polski, zmarło 59 osób. Na Podkarpaciu przybyły 264 przypadki, najwięcej w Rzeszowie - 37. W naszym regionie zmarło 6 pacjentów z COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA]

•19:19 Które podkarpackie miasta i gminy szczepią najlepiej, a które najgorzej? Sprawdźcie dokładne dane procentowe.

•18:07 - Jeśli ktoś nie przyjął szczepionki i zaraził się wirusem Delta, który jest turbowirusem, szybciej się rozmnaża, ma dużo większy potencjał zakaźności, to częściej trafia do szpitala. Teraz epidemia dzieli się na dwie prędkości: ludzie zaszczepieni chorują lżej, nie umierają i to może trochę przykrywać losy tych, którzy są niezaszczepieni, częściej trafiają do szpitala, chorują ciężej, częściej umierają - mówi dr Paweł Grzesiowski, lekarz pediatra, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

•16:33 Zajęte są wszystkie łóżka respiratorowe. Wolne jest tylko jedno łóżko dla pacjenta zakażonego koronawirusem - tak wygląda w czwartek 21 października sytuacja na oddziale covidowym Wojewódzkiego Szpitala imienia Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

•14:42 Od czwartku do odwołania wstrzymane zostały odwiedziny pacjentów Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Jako powód pracownicy podają sytuację epidemiologiczną związaną ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Jakie podkarpackie szpitale również wstrzymały odwiedziny?

•14:01 – Polacy mają tendencję do darzenia większym zaufaniem teorii spiskowych niż faktów medycznych, czy naukowych – uważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

•13:00 Loty do Australii są w tej chwili praktycznie niemożliwe. Od marca 2020 r. Australia jest odcięta od świata. Na terenie kraju obowiązują jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących ograniczania pandemii koronawirusa. Nawet sami Australijczycy nie mogą opuszczać granic państwa ani przekraczać granic poszczególnych stanów i terytoriów. Obostrzenia mają zostać jednak poluzowane, początkowo dla samych Australijczyków. Co się zmieni?

•12:20 Padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem w Rumunii. Tylko jedna trzecia dorosłych jest w tym kraju w pełni zaszczepiona.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 5592 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 314 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło w Polsce 56 osób.

•8:25 Rosnąca liczba zakażeń przesądziła o wprowadzeniu we wtorek kolejnych obostrzeń w Polsce. Te jednak na razie dotyczą zasad wystawiania paszportów covidowych oraz noszenia maseczek na uczelniach i podczas egzaminów. Niewykluczone jednak, że przy tak gwałtownym wzroście zachorowań rząd zdecyduje się na zaostrzenie restrykcji. Już teraz w niektórych krajach europejskich osoby niezaszczepione muszą liczyć się z ograniczeniami. Zobacz w galerii, jak wyglądają obostrzenia dla niezaszczepionych w innych krajach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA]

•21:15 Pandemia przekreśliła postępy w zwalczaniu gruźlicy na świecie, które były efektem dekady wysiłków. Według raportu WHO liczba chorych znów zaczęła rosnąć, a diagnoz jest coraz mniej. W efekcie niezbędne leczenie otrzymało o 21 procent mniej chorych. Sprawdź, dlaczego ta zakaźna choroba wciąż jest zagrożeniem oraz jaka jest aktualna sytuacja na świecie oraz w Polsce.

•20:01 Brytyjczycy mają powody do niepokoju. Pojawił się AY.4.2, podwariant szczepu Delta koronawirusa.

•19:00 Linie lotnicze SAS poinformowały, że od 18 października 2021 nie będą wymagały noszenia maseczek podczas lotu przez pasażerów podróżujących na rejsach pomiędzy krajami Skandynawii. Te same zasady obowiązują już także w liniach Norwegian, Flyr i Wideroe. Czy to początek znoszenia "covidowych restrykcji" dla podróżnych?

•18:10 Lawina nowych zakażeń koronawirusa zmusza rosyjskie władze do drakońskich środków, by zatrzymać zarazę.

•17:00 Doustne leczenie cukrzycy typu 2 za pomocą metforminy zmniejsza ryzyko zgonu w przypadku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 – według najnowszych badań aż o jedną trzecią. Działania takiego nie wykazała przy tym podawana w zastrzykach insulina. W jaki sposób popularny lek na cukrzycę chroni przed powikłaniami COVID-19?

•16:40 We wtorek w Czechach odnotowano 3 246 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To niemal dwukrotnie więcej niż tydzień wcześniej. Liczby hospitalizacji i zgonów także gwałtownie rosną. Rząd w Pradze rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Premier Babiš zapewnia, że ponowny lockdown nie zostanie wprowadzony.

•15:00 - Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy- przyznał.

•14:30 20 października potwierdzono w Polsce aż 5559 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 75 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 259 przypadków. Czwarta fala COVID-19 przechodzi także przez szkoły i przedszkola. Aktualnie w naszym regionie częściowo zawieszono lekcje w 13 placówkach. Najwięcej, bo aż 201 osób, uczy się zdalnie w Stalowej Woli. Szczegóły w naszym raporcie!

•13:00 Świat zmaga się nadal z pandemią koronawirusa. Obostrzenia COVID-19 zmieniają się jak w kalejdoskopie, gdy jedne państwa ogłaszają triumf nad zarazą, a inne zamykają swoje granice jeszcze szczelniej. Do tego dochodzą odmienne regulacje dla osób zaszczepionych w pełni, częściowo i wcale. Podróżnicy i turyści, którzy chcieliby zwiedzać świat w dobie pandemii, mają utrudnione zadanie, a niemal każda zagraniczna wycieczka wiąże się z koniecznością sprawdzania przepisów, obowiązujących w docelowym państwie. Linie lotnicze KLM wyszły naprzeciw potrzebom turystów i stworzyły interaktywną mapę online, która jasno pokazuje, jakie obostrzenia związane z COVID-19 obowiązują w danym państwie.

•11:36 20 października mamy 5559 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Zmarło 75 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 259 przypadków. Ministerstwo Zdrowia przekazało dzisiejsze dane z opóźnieniem, z uwagi na chwilową awarię systemu.

•10:30 Ministerstwo Zdrowia: Z uwagi na chwilową awarię systemu dzisiejsze dane dot. zakażeń koronawirusa przekażemy z opóźnieniem.

•9:23 Kiedy koniec epidemii koronawirusa? Szczyt czwartej fali przewidywany jest w Polsce mniej więcej na koniec listopada, początek grudnia - mówił w PR24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z kolei prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19 w rozmowie z Interią przyznał, kiedy jego zdaniem powinniśmy wychodzić z pandemii koronawirusa.

•7:40 Rozmowa z dr. Wojciechem Peszyńskim, politologiem z UMK, ozdrowieńcem po COVIDZIE, który teraz pomaga innym wyzdrowieć.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA]

•19:00 Wielka Brytania zniosła kolejne restrykcje związane z podróżowaniem w dobie pandemii koronawirusa. Od połowy października 2021 nie trzeba już będzie wykonywać drogich testów PCR na COVID-19 po przyjeździe do Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. Co zastąpi test PCR i czy Polacy mają się czego obawiać?

•17:45 Badania naukowe dowodzą, że zarówno szczepionka przeciw COVID-19, jak i infekcja wirusem SARS-CoV-2 może chronić przed ponownym zachorowaniem wywołanym przez inne koronawirusy, które są przyczyną również zwykłego przeziębienia. Czy zatem jest możliwe opracowanie skutecznego preparatu przeciwko wszystkim koronawirusom?

•16:20 Rada Medyczna zarekomendowała podawanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Co więcej, polecono, by takim osobom przedłużać ważność certyfikatu zaszczepienia do roku po przyjęciu dawki przypominającej.

•15:00 Żadna szczepionka nie jest w stu procentach skuteczna. I na pewno będą chorować, a nawet umierać ludzie zaszczepieni. Ale jeżeli porównamy liczę osób chorujących i umierających wśród zaszczepionych i niezaszczepionych, to argumenty „za” są jednoznaczne - mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

•13:40 Czekają nas zmiany w obostrzeniach. Dotyczą one noszenia maseczek, unijnych certyfikatów covidowych, a także konieczności odbycia kwarantanny.

•11:50 Od najbliższego czwartku 21 października do 15 listopada na Łotwie będzie obowiązywał lockdown z powodu pandemii koronawirusa.

•10:37 19 października mamy 3931 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Zmarły 64 osoby, w tym jedna z naszego regionu. Sprawdź szczegóły w naszym raporcie.

•8:27 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że ostatniej doby wykryto prawie 4 tys. nowych przypadków zakażeń koronawrusem. - Jeśli porównamy to do ubiegłego wtorku, to wzrost o prawie 85 proc. - wskazał wiceszef resortu na antenie Polskiego Radia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA]

•19:00 Miesiące maj i czerwiec 2021 roku pokazały, że poziomy odwiedzalności centrów handlowych są niższe, odpowiednio o 15 proc. i 8 proc. w porównaniu do 2019 roku, czyli przed wybuchem pandemii COVID-19. Jednocześnie w tym okresie obroty były zbliżone do poziomów sprzed pandemii

•18:15 Nie powiodła się akcja szczepień przeciwko Covid-19 w Rosji. To sprawia, że przybywa lawinowo zakażeń i zgonów. Tych ostatnich jest po tysiąc dziennie.

•17:00 Według Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego minione wakacje hotelarze oceniają lepiej niż ubiegłoroczne, a blisko trzy czwarte hoteli odczuło wzrost przychodów. Jednak branża dalej odczuwa negatywne skutki pandemii koronawirusa. - Lockdown i późniejsze ograniczenie liczby gości spowodowały, że przedsiębiorstwa nastawione na turystykę naprawdę mocno zostały dotknięte przez pandemię- mówi ekspert.

•16:15 – Jeżeli chodzi o prognozy, przewidywania, kiedy będzie szczyt czwartej fali, bo myślę, że każdy chciałby wiedzieć, kiedy będzie ten szczyt, bo potem już najczęściej jest spadek i sytuacja ulega poprawie, z tych naszych informacji, które mamy i prognoz, to jest mniej więcej koniec listopada, początek grudnia – mówił w PR24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•15:10 Po niemal dziewięciu miesiącach blokady w czwartek australijskie Melbourne zniesie lockdown. Życie zacznie wracać do normy.

•14:20 Na Podkarpaciu odnotowujemy coraz więcej zakażeń koronawirusem, szpitale zamykają oddziały dla odwiedzających osoby hospitalizowane. Rodziny pacjentów są zaniepokojone. O zaistniałej sytuacji rozmawiamy z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta.

•10:38 W poniedziałek 18 października przybyło w Polsce 1537 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 3 osoby. Na Podkarpaciu mamy 67 przypadków, a najwięcej w Rzeszowie - 11.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 17 PAŹDZIERNIKA]

•19:00 Ile jest zaszczepionych osób w województwie podkarpackim? Jak nasze województwo wypada na tle kraju? Zobaczcie:

•17:00 Każdy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 jest zupełnie inny, a każdy chory czuje się inaczej. Okazuje się jednak, że problemy ze zdrowiem nie zawsze kończą się wraz z przechorowaniem COVID-19. Lekarze przyznają, że wielu ozdrowieńców skarży się na różne dolegliwości. Sprawdź, z jakimi problemami zdrowotnymi mierzą się osoby, które przeszły koronawirusa.

•13:05 Przez długi czas sądzono, że osoby, które przeszły COVID-19, czyli tzw. ozdrowieńcy, są bezpieczni i nie muszą się martwić ponownym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Niestety, mamy kiepskie informacje. Najnowsze badania wykazały, że po raz drugi koronawirusem można zarazić się bardzo szybko. Dlatego warto się zaszczepić. Zobaczcie, jak długo będziecie odporni po przejściu COVID-19.

•11:40 Lek Molnupiravir nie został jeszcze dopuszczony do użytku, a wiele krajów już składa na niego zamówienie. Ma pomóc w walce z Covid-19 osobom, które nie mogą przyjmować szczepionek.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 2 523 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 154 nowe przypadki. Ostatniej doby z powodu powikłań po Covid-19 zmarła w Polsce 1 osoba.

•8:00 Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, działa od lipca. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać z pakietu bezpłatnych badań? Przedstawiamy zasady krok po kroku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 16 PAŹDZIERNIKA]

•19:00 "Już mamy tendencję zwyżkową związaną z zakażeniami. Mamy plan przygotowany dla poszczególnych szpitali", mówi Jarosław Obremski, wojewoda Dolnego Śląska. Szpital tymczasowy pozostaje w gotowości do ponownego otwarcia, może to nastąpić już w listopadzie.

•16:40 Stworzenie "kalkulatora ryzyka covidowego", czyli narzędzia, które pomoże lekarzom przewidzieć, jaki będzie przebieg choroby u konkretnego pacjenta - będzie zadaniem dla programistów, uczestników pierwszego w historii hackathonu organizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie i firmę Codete.

•14:05 Dziś najwięcej w województwie Podkarpackim zakażeń koronawirusem było w powiecie niżańskim: 12 przypadków. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda tam poziom zaszczepienia.

•12:30 "Podrożeje energia, gaz, drożeją paliwa. Irytują nas zmienne ceny żywności - niby coś tanieje, ale głównie mamy poczucie, że za zakupy płacimy więcej, znacznie więcej. Tak, to powody do irytacji. Witajcie w czasach, gdy realnie odczuwamy skutki pandemii."

•10:40 W sobotę 16 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3236 nowych zakażeniach koronawirusem. W szpitalach zmarły 44 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 109 zakażeń, z czego najwięcej w powiecie niżańskim - 12.

•8:30 Z powodu rosnącej IV fali pandemii oraz słabnącego tempa szczepień urząd marszałkowski wraz ze Szpitalem Wojewódzkim zaprosili do Opola dr Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19. W trakcie spotkania otwartego dla mieszkańców podkreślał on ważną rolę szczepień w zakończeniu pandemii oraz konieczność walki z dezinformacją społeczeństwa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA]

•18:36 – Istnieje ryzyko, że fale grypy i koronawiusa się nałożą – przyznaje w rozmowie z DziennikiemZachodnim.pl prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z gości specjalnych Śląskiego Festiwalu Nauki 2021. Tłumaczy także, dlaczego Wielka Brytania jest najlepszym przykładem na to, że szczepionki przeciw COVID działają i na ile miarodajne są aktualnie podawane statystyki zakażeń koronawirusem.

•15:36 Minister zdrowia Adam Niedzielski w piątek w wp.pl pytany był o ewentualnie zamknięcie cmentarzy 1 listopada w związku z pandemią koronawirusa. Szef resortu zdrowia przyznał, że rozmawiał na ten temat z premierem Mateuszem Morawieckim. - Ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali – zapowiedział.

•13:10 Okazuje się, że przeżycie Covid to nie wszystko. Przez długi czas u takich pacjentów pozostają groźne objawy, jak lęk i zmęczenie.

•12:20 Włoskie władze mają dość blokad i aby ich uniknąć wprowadziły "covidową przepustkę", bez której nie można będzie pracować.

•10:55 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 15 października o 2771 nowych zakażeniach koronawirusem. W polskich szpitalach zmarło 49 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyły 132 zakażenia, z czego najwięcej w Rzeszowie - 19.

•8:50 Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oświadczyła, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy Moderna nie spełnia wszystkich kryteriów, wymaganych do użycia jej w dawce przypominającej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA]

•20:05 Wytyczne rządu jasno wskazują – na koncert może wejść 250 osób niezaszczepionych, do klubu 150. Pozostałe osoby muszą być po pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19. Tylko, kto to sprawdza i jak?

•18:25 Informacje o bezpieczeństwie szczepionek nadal są podawane w wątpliwość. Osoby niezdecydowane często szukają informacji – zamiast u fachowców – to w Internecie, który stał się magazynem mitów na temat szczepionek

•14:25 Długi covid to określenie chronicznych objawów infekcji koronawirusem, które są częstsze niż sądzono. Definicję zjawiska nazwanego aktualnie „chorobą pocovidową” (post COVID-19 condition) została nareszcie przyjęta przez WHO.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 14 października o 3000 nowych zakażeniach koronawirusem. W polskich szpitalach zmarło 60 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyły 154 zakażenia, z czego najwięcej w powiecie stalowowolskim - 25.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA]

•20:00 Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji skierowało pismo do swoich pracowników, w którym zawarło zapis, że będzie oddzielać pracowników niezaszczepionych od zaszczepionych. Ponadto tłumaczy, że w związku z zapewnieniem podstawowych usług dla ludności, może wysyłać pracowników, którzy nie przyjęli szczepień na bezpłatny urlop.

•19:40 Na wrocławskim lotnisku zatrzymano 35-letnią pasażerkę lecącą z Chorwacji do Wrocławia. Okazało się, że jej zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 może być sfałszowane, za co według przepisów może grozić grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

•18:01 Molnupiravir to doustny lek na COVID-19, który może stać się pierwszym tego typu środkiem na rynku. Taka forma ułatwia jego wczesne podanie, które jest niezbędne dla uzyskania efektywności – lek hamuje bowiem namnażanie koronawirusa SARS-CoV-2 w komórkach organizmu. Wyjaśniamy, jak powstał, na jakiej zasadzie działa i czym różni się podobnych środków, oraz jaką ma skuteczność.

•16:00 - Istnieje ryzyko, że będziemy notować bardzo dużo przypadków grypy, a fale grypy i koronawiusa się nałożą - przestrzega prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

•14:05 Wiele osób zadaje sobie pytanie, która szczepionka przeciw COVID-19 jest najskuteczniejsza. Zobacz, które szczepionki najczęściej były wybierane przez znane osoby w Polsce.

•13:10 Komisja Etyki Poselskiej ukarała w środę karą nagany posła Grzegorza Brauna- poinformował przewodniczący komisji Jan Łopata. W połowie września, Braun krzyknął w kierunku siedzącego w ławach rządowych ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: „Będziesz pan wisiał!”.

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 13 października o 2640 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 40 osób. Na Podkarpaciu 103 przypadki, a najwięcej w powiecie rzeszowskim - 16. W regionie zmarły 3 osoby.

•9:50 Tylko przez trzy dni obowiązywał całkowity zakaz odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. Został cofnięty, ale obowiązują ograniczenia co do wizyt bliskich u chorych przebywających w szpitalu.

•9:14 Siatkarze Asseco Resovii mocno trenują przed niedzielnym meczem z Cerrad Eneą Czarnymi Radom, który rozpocznie się o godzinie 14.45 i zainauguruje nowy sezon w hali Podpromie, w którym od naszej drużyny oczekuje się włączenia do walki o medale. W środę rusza sprzedaż biletów dla zaszczepionych przeciwko Covid - 19 i niezaszczepionych.

•8:50 Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę rano o 2640 nowych zakażeniach koronawirusem. – Cały czas mamy do czynienia z wysoką dynamiką – tłumaczył szef resortu zdrowia. Jednocześnie dodał, że apogeum czwartej fali nastąpi na przełomie listopada i grudnia. – W prognozach są liczby od 10 tysięcy do 80 tysięcy- zapowiedział. Co z obostrzeniami?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA]

•21:25 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, podobnie jak kilka innych szpitali w naszym województwie, wstrzymało odwiedziny pacjentów. Związane jest to ze zwiększoną liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w kraju i na Podkarpaciu.

•20:15 Czeski prywatny przewoźnik RegioJet od dłuższego czasu ma wszystkie wymagane zgody na uruchomienie połączenia na linii Praga - Przemyśl. Pierwotnie miało ono ruszyć wiosną 2021 r., jednak na przeszkodzie stanęły obostrzenia sanitarne. Prawdopodobnie ruszy jeszcze w tym roku.

•18:00 Sanepid poszukuje osób podróżujących busem firmy KaszBus na trasie Tomaszów - Łódź. W dniach 6-7 października busem podróżowała osoba zakażona Covid-19.

•16:35 Już w ubiegłym roku brytyjskie służby informowały o planach kradzieży technologii szczepionki przeciwko Covid przez Rosjan. Teraz są na to dowody.

•15:50 W Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu wprowadzono ograniczenia w zakresie możliwości odwiedzin pacjentów. Na to związek ze zwiększonymi zachorowaniami na COVID-19. Decyzję o możliwości odwiedzin podejmują każdorazowo indywidualnie kierownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych.

•12:56 Szczepienia na koronawirusa trwają. Jak wygląda aktualna sytuacja w Polsce? Przedstawiamy statystyki szczepień na koronawirusa w Polsce na przestrzeni ostatnich dni.

•10:40 12 października mamy 2118 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Zmarło 49 osób, w tym cztery osoby z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 78 przypadków.

•9:07 Trwają prace nad nowym, doustnym lekiem na COVID-19. To preparat AT-527, który miałby powstrzymać rozwój wirusów w organizmie. Jak zdradza prof. Krzysztof Pyrć, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii, wstępne dane z drugiej fazy badań są bardzo obiecujące. Co ciekawe, zaangażowania jest w nie Agencja Badań Medycznych z Polski.

•7:58 Czy nauka zdalna wróci do szkół jesienią 2021 roku? Minister zdrowia, Adam Niedzielski rozwiewa wątpliwości oraz podaje datę zakończenia pandemii. Z kolei Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek stanowczo zaznacza, że rząd chce utrzymać naukę stacjonarną jak najdłużej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 11 PAŹDZIERNIKA]

•20:25 Międzynarodowe połączenie na tej trasie przywrócono po półtorarocznej przerwie spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

•17:15 COVID-19 i sezonowa grypa poważne wirusowe infekcje oddechowe, które mogą chodzić w parze! Choć eksperci początkowo wykluczali taki scenariusz, w przypadku koronawirusa wiele jest możliwe. Jednoczesne zarażenie wirusem grypy i SARS-CoV-2 ma przy tym znacznie groźniejsze konsekwencje i niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu niż chorowanie na sam COVID-19!

•16:10 - Prognozujemy na koniec października liczbę zakażeń dziennych mniej więcej na poziomie 5 tysięcy. To nie jest problemem z punktu widzenia infrastruktury covidowej – mówił w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że obecna liczba hospitalizacji pokazuje jak dobrze działają szczepionki.

•13:40 Szef resortu edukacji Przemysław Czarnek zapewnił, że w najbliższym czasie nie ma szans na powrót uczniów do zdalnej nauki. Dodał, że w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca przechodzenie całych placówek edukacyjnych na kwarantannę było sporadyczne.

•12:01 Firmy Pfizer i BioNTech zwróciły się do amerykańskich organów regulacyjnych o zezwolenie na awaryjne użycie ich szczepionki przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 11 października o 903 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. Sprawdź szczegóły w raporcie.

•7:52 Rosjanie jeżdżą do Serbii i płacą, by się zaszczepić zachodnimi szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie ufają swojemu Sputnikowi V.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 10 PAŹDZIERNIKA]

•12:10 Nie mamy jeszcze zarejestrowanego leku na COVID, choć w wielu ośrodkach naukowych prace nad nim są już bardzo zaawansowane. Jednym z leków budzących ogromne nadzieje jest molnupiravir.

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 10 października o 1527 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 5 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 77 zakażeń, najwięcej w powiecie stalowowolskim - 17.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 9 PAŹDZIERNIKA]

•16:25 WSPiA rozpoczęła nowy rok akademicki 2021/2022. Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne inauguracja odbyła w formie hybrydowej z transmisją na kanale YouTube.

•14:14 Sprawdź, ile osób zmarło i ilu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Rosji, Meksyku Jak wygląda pandemia w poszczególnych krajach?

•12:31 W Polsce przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się 19 885 124 osób. Przedstawiamy najnowsze statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. Jak wypadamy na tle świata?

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 9 października o 2012 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 29 osób.

•9:33 Oddziały covidowe znów zaczynają zapełniać się chorymi. W szpitalach w Małopolsce w ciągu niespełna miesiąca liczba pacjentów wymagających hospitalizacji wzrosła o około 180 proc.! Jak alarmują lekarze, zdecydowana większość chorych to ci niezaszczepieni. Niepokojąco rośnie również liczba nowych zakażeń. Statystyki nie pozostawiają złudzeń: czwarta fala pandemii rozpędza się coraz bardziej.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA]

•19:50 Ostatniej doby najwięcej zakażeń na Podkarpaciu odnotowano w powiecie Rzeszowskim: 11 przypadków. Sprawdziliśmy, jak w tym powiecie wygląda sytuacja ze szczepieniami przeciwko COVID-19

•17:00 Minister zdrowia, Adam Niedzielski rozwiewa wątpliwości oraz podaje datę zakończenia pandemii. Czy jesienią 2021 nastąpi powrót nauki zdalnej?

•14:48 - 99 procent chorych na COVID-19 leczonych respiratorami to osoby niezaszczepione - podsumował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odniósł się w ten sposób do braku zainteresowania szczepieniami nawet mimo szybko rosnącej liczby odnotowywanych dziennie przypadków zakażenia koronawirusem.

•13:56 Już w trzecim skandynawskim kraju podjęto decyzję o ograniczeniu stosowania szczepionki Moderny. Do Szwecji i Danii, które wprowadziły odpowiednie regulacje w środę, w czwartek 7 października dołączyła Finlandia.

•12:40 W statystykach przedstawiamy, jak wygląda sytuacja szczepień na koronawirusa w Polsce na przestrzeni ostatnich dni. Jak wypadamy na tle świata?

•10:44 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 8 października o 1895 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 31 osób - w tym jedna osoba z pow. przeworskiego. Na Podkarpaciu przybyły 72 nowe zakażenia.

•10:00 W tym sezonie blisko jedna czwarta społeczeństwa zamierza zaszczepić się przeciwko grypie. Natomiast niecałe 60 proc. Polaków nie chce tego robić. W tej grupie prawie jedna trzecia badanych boi się ewentualnych powikłań poszczepiennych, a niemal jedna czwarta zwyczajnie nie wierzy w skuteczność takiego środka ochronnego. Tylko nieliczni tłumaczą, że wolą unikać wizyt w przychodni podczas pandemii. Z kolei chęć przyjęcia szczepionki deklaruje jedna trzecia osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 i prawie jedna dziesiąta niezaszczepionych.

•7:42 Dowiedzieliśmy się, że uczniowie ostatnich klas liceów i techników planują zabawy studniówkowe nie w styczniu, czy lutym , jak zazwyczaj, ale już jesienią. Śpieszą się, by zaklepać sobie wolne terminy w hotelach, klubach, restauracjach... I to nie tylko te weekendowe. Dlaczego? Obawiają się ponownego zamknięcia lokali i zakazu imprez spowodowanego sytuacją epidemiologiczną. Zwłaszcza, że Podkarpacie odnotowuje w ostatnich dniach sporo przypadków zakażenia koronawirusem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 7 PAŹDZIERNIKA]

•20:20 Szpital w Przemyślu to kolejna placówka medyczna na Podkarpaciu, która wystosowała oficjalny komunikat o zakazie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych. Sytuacja z wiazana z koronawirusem na Podkarpaciu robi się coraz trudniejsza. Policja wzmaga kontrole "maseczkowe".

•18:05 Ostatniej doby na Podkarpaciu najwiecej zakażeń było w powiecie niżańskim. Sprawdzilismy, jak wygląda tam sytuacja ze szczepieniami przeciw Covid-19.

•15:00 Antybiotyki to jedno z największych odkryć ludzkości XX wieku. Ponieważ pozwalają skutecznie leczyć wiele poważnych chorób jak np. zapalenie płuc, wydawać by się mogło, że okażą się również skuteczne w zwalczaniu COVID-19. Wyjaśniamy, dlaczego antybiotyki nie niszczą koronawirusa SARS-CoV-2, a co więcej, ich stosowanie może wręcz zaszkodzić zdrowiu!

•14:05 Robi pranie w rzece, je to, co uzbiera w lesie, czasem kupuje boczek i chleb. 54-letni pan Mariusz z Elbląga miał dość słuchania o pandemii, obostrzeniach i testach na koronawirusa, postanowił "uciec" od cywilizacji i psychicznie odpocząć. Mężczyzna wykopał w Skorzeszycach, w gminie Górno profesjonalną ziemiankę i stał się "człowiekiem z lasu". Poznajcie jego niezwykłą historię!

•13:26 „Covidowe palce” to jeden z najpóźniej zaobserwowanych objawów COVID-19. Dotyczy zwłaszcza młodszych pacjentów. Zmiany na skórze stóp, a czasem też dłoni, przypominają odmroziny, są też opisywane jako plamy, wysypki i obrzęki. Tajemniczy symptom okazuje się mieć swoje źródło w odpowiedzi układu odpornościowego na koronawirusa, co wykazano w nowych badaniach. Wyjaśniamy, jak wyglądają zmiany na palcach nóg i rąk związane z infekcją, kiedy się pojawiają i jak długo utrzymują, oraz na czym polega ich leczenie.

•12:22 W związku ze zwiększoną liczbą przypadków zakażenia koronawirusem, od 8 października zacznie obowiązywać zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach kierownik oddziału może wyrazić zgodę na odwiedziny.

•10:42 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 7 października o 2007 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 29 osób. Na Podkarpaciu przybyło 130 przypadków, najwięcej w powiecie niżańskim - 27. Zmarła jedna osoba z pow. leżajskiego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 6 PAŹDZIERNIKA]

•20:20 - Ważne jest to, aby funkcjonujące domy pomocy społecznej na terenie województwa były zabezpieczone pod względem finansowym i właściwie chronione w czasie epidemii COVID-19 – mówiła na środowej konferencji wojewoda Ewa Leniart. Kwotę blisko 2 mln zł z budżetu państwa otrzymają DPS-y z czterech podkarpackich powiatów.

•19:15 Czwarta fala koronawirusa SARS-CoV2 postępuje. Tylko ostatniej doby w Polsce pozytywny wynik testu na obecność wirusa otrzymało 2085 osób, zaś 33 osoby zmarły w skutek zachorowania na COVID-19. Coraz częściej też w Polsce dochodzi do zjawiska segregacji sanitarnej tj. dzielenia Polaków na osoby zaszczepione i nie. Szkoły zakazują wyjazdu dzieciom bez szczepień, przedsiębiorcy nie obsługują klientów bez zaświadczenia o szczepieniu, a pracodawcy w rozmowach o pracę stawiają proste stanowisko - bez szczepienia nie dostaniesz pracy.

•18:00 Zobacz statystyki szczepień w województwie podkarpackim. Czy wiesz, gdzie i w jaki sposób można zapisywać się na szczepienia?

•16:00 Sandomierskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę fotografii reportażowej autorstwa Andrzeja Trawińskiego pod tytułem „NURSES ON THE FRONT LINE”, nagrodzonej wyróżnieniem przez międzynarodowe środowisko fotograficzne - International Photography Awards™ w 2021 roku. Wernisaż odbędzie się w piątek, 8 października o godzinie 18 w sali ekspozycyjnej na parterze sandomierskiego Ratusza. Wstęp wolny.

•14:05 Koronawirus Delta SARS-CoV-2 to wariant nie tylko najbardziej zaraźliwy, ale też najczęściej wywołujący infekcje u osób zaszczepionych. Co sprawia, że pomimo przyjęcia szczepionki wciąż można zarażać innych? Wyjaśniamy, w jaki sposób infekcja wariantem Delta z Indii różni się do „zwykłego” COVID-19.

•13:00 Dieta antywirusowa – czy dieta może zwiększyć ochronę organizmu przed wirusami? Jak najbardziej! Dla wielu spożywanych przez nas pokarmów potwierdzono szerokie spektrum działania przeciw wirusom. A to czyni je idealnymi składnikami profilaktycznej diety. Polecamy 10 antywirusowych produktów, które warto jeść na co dzień, aby wzmocnić swoją odporność.

•12:20 Szczepienia przeciwko grypie są w Polsce mało popularne, mimo zaleceń WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), korzysta z nich raptem 6 proc. Polaków, także z grona seniorów, a według światowych zaleceń w tej grupie powinno szczepić się przynajmniej 75 proc. Czy deklaracje przełożą się na faktyczną liczbę szczepionych i przystąpi do nich w tym sezonie grypowym rekordowa liczba Polaków?

•11:05 Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że pomimo wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa rząd nie planuje zamknięcia szkół. Zapowiedział jednak wzmocnienie dyscypliny w przestrzeganiu obostrzeń.

•10:41 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 2085 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 89 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło 33 osoby, z czego 6 na Podkarpaciu.

•8:25 W środę liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem po raz pierwszy tej jesieni przekroczyła 2 tys. Zmarły 33 osoby. - Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - powiedział Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia.

•7:55 Badania posiłkujące się dokumentacją medyczną kilku milionów osób wykazały, że przed trafieniem do szpitala z powodu Covid szczepionka Pfizera chroni nas około pół roku. Dlatego zaleca się po tym czasie szczepionki wzmacniające.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 5 PAŹDZIERNIKA]

•19:51 Ile jest zaszczepionych osób w Polsce? Jak wygląda sytuacja szczepienna w poszczególnych województwach?

•17:21 Statystyki koronawirusa w Europie. Przedstawiamy najnowsze dane WHO i poszczególnych ministerstw zdrowia.

•15:38 Zmiany w odczuwaniu zapachu i smaku to częsty problem u ozdrowieńców z COVID-19, który może utrzymywać się nawet przez rok. Utrata węchu i smaku lub ich osłabienie to całkiem specyficzne objawy infekcji koronawirusem czy wirusem grypy. Ich ustępowanie trwa zwykle kilka tygodni, jednak u pewnej liczby osób anosmia i podobne zaburzenia mogą się nawet pogłębić lub nawrócić. Wyjaśniamy, jak często występuje problem osłabionego węchu i związanego z nim smaku, jak leczyć te zaburzenia oraz jak pracować nad nim w domu. Sprawdź, jak można odzyskać powonienie i jak długo trzeba czekać na poprawę!

•13:10 Dziś najwięcej zakażeń kornoawirusem na Podkarpaciu odnotowano w powiecie rzeszowskim. Sprawdziliśmy, jak wygląda tam poziom zaszczepienia mieszkańców.

•11:30 Lockdown i praca zdalna sprawiły, że było więcej stresu, a dodatkowe godziny przed komputerem i telewizorem - dołożyły nam wagi.

•10:45 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 1325 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 68 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło 46 osób.

•7:30 Po zapaści spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi w 2020 roku cudzoziemcy znowu wracają do Polski do pracy. W wakacje w całej Polsce wydano o 42 proc. więcej pozwoleń na pracę, w naszym regionie o 33 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA]

•20:30 Dyrektor Szpitala Powiatowego w Dębicy wprowadził zakaz odwiedzin pacjentów. To już kolejna placówka medyczna na Podkarpaciu, która wprowadza obostrzenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób hospitalizowanych. Podobny zakaz obowiązuje już w szpitalu w Stalowej Woli i w Tarnobrzegu oraz na oddziałach w Sanoku i Mielcu.

•19:55 Nastolatka Jorja Halliday zmarła na COVID-19 w dniu, w którym miała zaplanowane szczepienie. Była wysportowana i nie miała wcześniej żadnych problemów ze zdrowiem. Rodzina Jorji ostrzega innych nastolatków, by potraktowali epidemię koronawirusa poważnie i szczepili się, chroniąc siebie i bliskich.

•17:35 Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że tegoroczne decyzje rządu o ewentualnym zamknięciu cmentarzy 1 listopada, z pewnością nie zapadną z dnia na dzień.

•15:50 Niemal 80 proc. Polaków nie jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Uwzględniając fakt, że jest jedna branża - specjaliści It, którzy są zadowoleni, ten odsetek jest jeszcze wyższy. Pracownicy nie kryją irytacji: w pandemii pracodawcy wykorzystali sytuację, skłonili ich do zredukowania wynagrodzenia a za to dołożyli obowiązków, teraz zaś nie mają zamiaru odwrócić tych trendów. Czym to się skończy?

•14:25 Zdaniem amerykańskich naukowców, podanie dawki przypominającej 6-7 miesięcy po zaszczepieniu, wzmocni ochronę przed SARS-CoV-2 i jego wariantami.

•12:44 Czy warto wchodzić w polemikę z antyszczepionkowcami i koronaceptykami? Zdaniem prof. Jarosława Pinkasa taka dyskusja mija się z celem. - Często taka debata jest na korzyść internetowych troli. (…) Zaciekłego antyszczepionkowca nie przekonam, bo to bardzo często, nie bójmy się tego słowa: „sekta” - mówi w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press członek Rady do spraw Ochrony Zdrowia, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 4 października o 684 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Na Podkarpaciu przybyło 30 przypadków, najwięcej w powiecie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA]

•19:30 W Polsce przybywa dzieci z bardzo groźnym pediatrycznym wieloukładowym zespołem zapalnym po przebyciu COVID-19, w skrócie określanym PIMS-TS. Wystąpienie tzw. zespołu pocovidowego u dzieci może prowadzić do zaburzeń kardiologicznych, w tym niewydolności serca.

•15:50 Statystyki koronawirusa na świecie. Prezentujemy najnowsze dane WHO i poszczególnych ministerstw zdrowia, bądź innych organów odpowiedzialnych za zdrowie bądź zarządzanie kryzysowe. Sprawdź, ile osób zmarło i ilu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Rosji, Meksyku

•10:40 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 1090 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 86 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło 6 osób.

•7:45 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 37% z nich. Zobacz aktualne statystyki dla swojego województwa.

•6:15 Po ponad roku nauczania zdalnego, wreszcie uczelnie w Rzeszowie otworzyły się na studentów. Nie wszystkie zrobiły to w pełni, jednak to i tak duży krok w stosunku do roku 2020. Młodzi ludzie już przyjechali do stolicy Podkarpacia, wynajmują mieszkania, zaczynają pracować, a dzięki temu miasto zaczyna nabierać kolorów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 2 PAŹDZIERNIKA]

•18:24 2 października w Warszawie odbył się marsz ''Stop Segregacji Sanitarnej'' organizowany przez Konfederację. Uczestnicy sprzeciwiali się ''bezprawnej segregacji sanitarnej, przywracaniu obostrzeń i przymuszaniu do szczepień na COVID-19''. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Krzysztof Bosak i Janusz Korwin-Mikke. Zobaczcie zdjęcia.

•17:10 Statystyki koronawirusa na świecie. Prezentujemy najnowsze dane WHO i poszczególnych ministerstw zdrowia, bądź innych organów odpowiedzialnych za zdrowie bądź zarządzanie kryzysowe. Sprawdź, ile osób zmarło i ilu jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 m.in. w USA, Kanadzie, Chinach, Rosji, Meksyku.

•15:16 Ile jest zaszczepionych osób w województwie podkarpackim? Jak nasze województwo wypada na tle całego kraju?

•12:45 Wiadomości z kraju. W wielu miejscach Chrzanowa pojawiły się antyszczepionkowe naklejki z hasłem "Okłamują nas! Mamo! Tato! Nie pozwólcie mnie zaszczepić". Kampania antyszczpionkowców skierowana jest przeciwko trwającej obecnie akcji szczepienia dzieci przeciwko COVID 19.

•10:42 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 2 października o 1344 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 23 osoby, w tym dwie osoby z pow. brzozowskiego i jedna osoba z pow. rzeszowskiego. Na Podkarpaciu przybyło 57 nowych zakażeń.

•9:54 Firma Merck ogłosiła, że jej eksperymentalna pigułka dla chorych na Covid-19 zmniejszyła liczbę hospitalizacji i zgonów o połowę.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA]

•20:00 Turcja, Grecja, Bułgaria i Egipt – to ulubione kierunku wyjazdów zagranicznych Polaków z biurami podróży w 2021 roku. Jak wskazują eksperci, dzięki wprowadzeniu Unijnego Certyfikat COVID (UCC), zniesieniu obostrzeń w krajach będących tradycyjnie ulubionymi kierunkami Polaków mieliśmy do czynienia z boomem rezerwacyjnym już od końca maja 2021.