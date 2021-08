Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [29.08]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 127 582 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 616 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 888 028 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 340 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 29 SIERPNIA]

•7:20 Zaledwie co trzeci mieszkaniec Podkarpacia zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Pod tym względem jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju. Przodują największe miasta, takie jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków, gdzie odsetek zaszczepionych mieszkańców przekroczył 60 proc.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 28 SIERPNIA]

•17:43 Będą zmiany w obostrzeniach. Rząd planuje nowe rozporządzenie dotyczące restrykcji w czasie pandemii. Część obowiązujących obostrzeń będzie przedłużona. Pojawią się również zmiany dotyczące między innymi maseczek, kwarantanny czy pociągów. Poznaj szczegóły!

•10:43 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 290 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 5 pacjentów. Na Podkarpaciu przybyło 16 przypadków, nie żyje jedna osoba z pow. bieszczadzkiego, która nie miała chorób współistniejących.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 27 SIERPNIA]

•16:43 Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd ma rekomendację Rady Medycznej, by dodatkową, trzecią dawkę szczepionki podawać osobom z zaburzoną odpornością. - Myślę, że ustalimy termin na 1 września, od tej daty te osoby będą mieć dostęp do III dawki -zapowiedział.

•13:10 Szykują się zmiany w przepisach dotyczących prawa pracodawcy do informacji o szczepieniu pracowników na koronawirusa. Nowa ustawa ma pozwolić przedsiębiorcom na taką weryfikację. Co więcej, osoby ubiegające się o zatrudnienie w firmie również będą musiały podzielić się informacją o szczepieniu, jeśli potencjalny przyszły pracodawca sobie tego zażyczy. Przepis ten będzie dotyczył również osób korzystających z usług firm.

•11:35 W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia kolejna odsłona akcji „Szczepimy się z OSP” w Tarnobrzegu. Szczepionkę przeciwko COVID-19 będą mogli przyjąć dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia.

•10:40 27 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 258 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 3 osoby. Na Podkarpaciu mamy 24 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:02 Chęć do dalszych szczepień przeciwko Covid-19 jest coraz mniejsza, a grupa przeciwników szczepień jest wciąż mocna i utrzymuje się na stałym poziomie – wynika z badania firmy Research Partner.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 26 SIERPNIA]

•16:30 Mycie ławek, krzeseł, stolików szafek, poręczy schodów, wietrzenie sal, uzupełnianie zapasów mydła antybakteryjnego... W szkołach trwają ostatnie porządki przed powrotem uczniów z wakacji.

•12:30 Rozmowa z Edwardem Jarmuziewiczem, wójtem gminy Adamówka, która przystąpiła do akcji Nowin #szczepiMYgminy!

•11:15 Pentagon wydał polecenie, by wszyscy wojskowi i członkowie Gwardii Narodowej zaszczepili się przeciwko Covid-19.

•10:40 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 251 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 16 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarły 3 osoby.

•8:00 Skargę na uchwaloną 5 sierpnia ustawę o obowiązkowym szczepieniu dla niektórych grup zawodowych wniosło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 672 francuskich strażaków. Jak poinformowano w środę w komunikacie prasowym sędziowie zdecydowali się ją oddalić.

•7:30 Trwają zlecone przez Ministerstwo Zdrowia badania skuteczności amantadyny w walce z Covid-19. Pierwsze wnioski są obiecujące, choć jak podczas konferencji prasowej zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, brak jest jeszcze potwierdzenia o skuteczności leku. Jak dodał "nie ma wystarczającej populacji pacjentów, żeby badania prowadzić szybko".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 25 SIERPNIA]

•13:45 Nowy wariant koronawirusa, czyli Delta, znacznie przyczynił się do wzrostu zakażeń w Izraelu. Jak poinformowało we wtorek tamtejsze Ministerstwo Zdrowia dobowa liczba nowych przypadków zachorowania na COVID-19 sięgnęła niemal 10 tysięcy. To najwięcej od lutego, a łączna liczba zakażeń w ciągu ostatnich miesięcy przekroczyła milion.

•12:35 - Do 32 tys. miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju, wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek, różnego rodzaju środków ochrony fizycznej i przede wszystkim wszystkie środki, które zostały zapotrzebowane przez szkoły w proporcji do liczby uczniów, nauczycieli – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

•11:50 - Jeżeli zachowamy się jak w tej chwili, czyli będziemy dość sceptyczni, jeżeli chodzi o szczepienia, to tak jak mówią eksperci, połowa września, początek października lub nawet troszkę później – mówił w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiadając na pytanie, kiedy nadejdzie IV fala koronawirusa.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 234 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 22 nowe przypadki. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło 5 osób.

•9:50 Eksperci CERT Polska ostrzegają przed nową odsłoną oszustwa, w którym przestępcy podszywają się pod organizatora Loterii Narodowego Programu Szczepień.

•8:00 AstraZeneca opublikowała wynik III fazy badań nad lekiem na COVID-19, który zawiera kombinację dwóch rodzajów przeciwciał monoklonalnych uzyskanych od ozdrowieńców. Wyniki są bardzo optymistyczne okazuje się bowiem, że preparat skutecznie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, wywołanym również nowymi wariantami wirusa, w tym wariantem Delta.

•7:25 43 proc. Polaków deklaruje, że wypoczywało lub będzie wypoczywać w kraju. Najczęściej wskazywanym kierunkiem, 38 proc. odpowiedzi, jest morze. Inny ciekawy trend to poszukiwanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 24 SIERPNIA]

•20:30 Podkarpacki Szczepionkobus, czyli Mobilny Punkt Szczepień, przejechał już część zaplanowanej trasy w naszym województwie. Z możliwości zaszczepienia się przeciwko Covid-19 skorzystało kilkaset osób.

•18:40 – Choroby układu krążenia były i są głównym zabójcą w krajach rozwiniętych, niemal połowa zgonów w Polsce jest ich następstwem. To tragiczne żniwo w żaden sposób nie zostało spowolnione przez COVID-19, w wielu przypadkach jest wręcz przeciwnie – stwierdza kardiolog Marek Ujda, lekarz kierującym oddziałem kardiologii inwazyjnej oraz oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w szpitalu w Stalowej Woli.

•17:00 Ostatni tydzień wakacji, to dla wielu rodziców czas kompletowania wyprawki szkolnej dla swoich dzieci. W związku z pandemią koronawirusa i widmem czwartej fali, w tym roku dużą popularnością cieszą się nie tylko standardowe elementy wyprawki, ale także sprzęt pomocny podczas nauki w trybie zdalnym.

•14:05 Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług ma nadzieję, że ewentualna czwarta fala koronawirusa nie spowoduje lockdownu w sklepach i centrach handlowych. Branża szykuje się jednak na różne scenariusze.

•12:35 Szczepienia są ostatnią szansą, żeby ustrzec się groźnych konsekwencji zakażenia koronawirusem. Pojawienie się wariantu Delta podważyło wcześniejsze optymistyczne prognozy co do tak zwanej odporności stadnej i powrotu do normalnego życia. Wielu ekspertów uważa, że w nadchodzących miesiącach konieczne będzie wprowadzenie masek ochronnych i ostrzejsze wymagania dotyczące szczepień, aby uniknąć gwałtownych wzrostów zakażeń koronawirusem.

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 233 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło osiem osób. Na Podkarpaciu przybyło 15 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 23 SIERPNIA]

•19:40 Wiele bardzo groźnych, a często również śmiertelnych chorób zakaźnych udało się wyeliminować dzięki szczepieniom chociażby przeciwko polio czy gruźlicy. Niestety,z powodu pandemii koronawirusa, która w czasie izolacji utrudniła dostęp do lekarzy, a także ruchów antyszczepionkowych pojawiających się już przed pandemią, liczba zaszczepionych dzieci z roku na rok się zmniejsza.

•17:45 - Rozmawialiśmy dziś z rządem m.in. na temat trzeciej dawki szczepionki. Mamy jako Rada wydać rekomendację w tej sprawie - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu Rady Medycznej z rządem. Jak tłumaczyła, wyszczególnione zostaną grupy, "które takie szczepienie powinno objąć".

•14:35 W połowie stycznia, mimo zakazów związanych z koronawirusem i lockdownem, przedsiębiorca z Ostrowa otworzył swój lokal gastronomiczny. Po kilku kontrolach sanepid nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. i kolejną, w wysokości 5 tys. zł w celu przymuszenia do zamknięcia lokalu. Restaurator nie zapłacił i skierował sprawę do sądu, który uchylił karę i zobowiązał sanepid do zwrócenia kosztów, jakie w związku ze sprawą poniósł mężczyzna.

•10:35 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 107 nowych zakażeniach koronawirusem. Na Podkarpaciu przybyło 13 przypadków. Szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 22 SIERPNIA]

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 185 nowych zakażeniach koronawiusem w Polsce. Nie odnotowano żadnego zgonu. Na Podkarpaciu przybyło 16 przypadków.

•8:35 Rozmowa z lek. med. Jolantą Kluz-Zawadzką, przewodniczącą Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i specjalistą ds. epidemiologii i chorób zakaźnych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 21 SIERPNIA]

•18:05 Władze Nowej Południowej Walii (Sydney) poinformowały w sobotę, 21 sierpnia 2021 r., o 825 nowych przypadkach koronawirusa. To rekordowy wzrost podczas dziewiątego tygodnia lockdownu.

•12:35 Szczepienie przeciw na COVID-19 często używane jest przez oszustów, by wyłudzić od nas pieniądze. Co wymyślili cyberprzestępcy?

•11:15 Kolejna szansa na możliwość zaszczepienia bez wcześniejszej rejestracji w Rzeszowie. Podobnie będzie w wielu miejscowościach naszego regionu. W niedzielę Szczepionkobus dojedzie do Majdanu Królewskiego, a podkarpackie samorządy, koła gospodyń wiejskich oraz jednostki OSP uruchomią niemal 30 weekendowych punktów.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 222 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 14 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarła 1 osoba.

•8:30 Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Zobacz dlaczego i jak prawidłowo to robić.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 20 SIERPNIA]

•17:00 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 35% z nich. Jak twoje województwo wypada na tle całego kraju? Gdzie i w jaki sposób można zapisać się na szczepienie?

•12:47 Eksperci alarmują - nadchodzi czwarta fala koronawirusa. Z profesorem Jarosławem Drobnikiem, naczelnym epidemiologiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, rozmawiamy o nadejściu czwartej fali, próbie zatrzymania jej oraz trzeciej dawce szczepionki.

•11:33 Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że na zdjęcie maseczek będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Z kolei główny doradca premiera ds. walki z pandemią, prof. Andrzej Horban stwierdził, że obowiązkowe sczepienia niektórych grup osób wkrótce mogą stać się faktem.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 212 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 4 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano zakażeń, bez ofiar śmiertelnych. W kwarantannie przebywa prawie 1900 osób.