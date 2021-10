Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [3.10]

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 3 PAŹDZIERNIKA]

•6:15

Po ponad roku nauczania zdalnego, wreszcie uczelnie w Rzeszowie otworzyły się na studentów. Nie wszystkie zrobiły to w pełni, jednak to i tak duży krok w stosunku do roku 2020. Młodzi ludzie już przyjechali do stolicy Podkarpacia, wynajmują mieszkania, zaczynają pracować, a dzięki temu miasto zaczyna nabierać kolorów.