Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [4.07]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 843 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 599 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 880 215 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 083 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 3 LIPCA]

•20:15 Jednodawkowa szczepionka Janssen przeciw COVID-19 od firmy Johnson & Johnson, wygenerowała silną, trwałą aktywność przeciw szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta oraz innym, bardzo rozpowszechnionym wariantom wirusa SARS-CoV-2. Tak wynika z raportów złożonych przez firmę 2 lipca. Ponadto, dane wykazały, że trwałość odpowiedzi immunologicznej wynosiła co najmniej osiem miesięcy, czyli przez czas, który do tej pory oceniano. Dwa streszczenia badań zostały złożone w bioRxiv.

•17:45 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników. Jak? Więcej w naszym tekście.

•12:56 Z pandemia koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane są masowe szczepienia. Okazuje się jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii COVID-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

•10:47 Jak informuje w sobotę Ministerstwo Zdrowia, na Podkarpaciu mamy tylko 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W szpitalach z powodu COViD-19 przebywa 13 osób. W Polsce dziś odnotowano 107 nowych przypadków, 18 osób zmarło.

•7:36 Wakacyjne wybory Polaków w tym roku są silnie związane z bieżącą sytuacją pandemiczną i regulacjami wjazdowymi krajów docelowych. Warto śledzić bieżącą sytuację, ponieważ w ostatnich dniach wiele europejskich krajów zaostrzyło restrykcję dotyczące wjazdu na ich terytorium. - Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych- komentuje ekspert.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 2 LIPCA]

•20:20 Obostrzenia w Polsce zostały ostatnio w dużym stopniu zniesione, jednak nie możemy mówić o całkowitym powrocie do normalności. Tymczasem Rada Medyczna nalega, aby część obostrzeń dalej obowiązywała, ale tylko w stosunku do osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.

•17:40 Sprawdź najnowsze dane z powiatów

•15:35 Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych - komentuje ekspert.

•12:17 Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi. Wariant Delta plus atakuje.

•10:42 Jak informuje w piątek Ministerstwo Zdrowia w Polsce mamy 96 nowych zakażeń koronawirusem. 21 osób zmarło, 8 z nich nie miało chorób współistniejących. Na Podkarpaciu sytuacja jest bardo dobra - tylko 3 nowe zakażenia. Jedna osoba zmarła.

•8:42 Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Mycie rąk chroni przed infekcjami i chorobami powodowanymi przez tzw. brudne ręce. Dotykając dłońmi różnorodnych przedmiotów, drobnoustroje znajdujące się na nich przenoszą się częściowo na ręce. Każdego dnia ciężko jest kontrolować to czego dotykamy, a także kto wcześniej ruszał danego przedmiotu i jakie zarazki się na nim znajdują. Możemy natomiast zadbać o prawidłową, częstą i skuteczną higienę dłoni! Mycie rąk ma ogromną moc i należy z niej korzystać.

•7:29 Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból głowy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 1 LIPCA]

•20:03 Pracodawcy chcą wiedzieć, którzy pracownicy zaszczepili się na koronawirusa. Mówią, że to jedyna metoda, żeby odpowiednio przygotować się przed ewentualną czwarta falą pandemii. Tymczasem obecnie nie ma prawa, na podstawie którego przełożony mógłby żądać takich informacji.

•19:00 Sieć kin Helios wprowadziła nowe zasady sprzedaży biletów, dzięki czemu więcej osób mogło wziąć udział w seansie. Wymogiem było potwierdzenie przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Po zmasowanym ataku antyszczepionkowców sieć wycofała się z pomysłu.

•18:10 Od 1 lipca rusza pogram „Profilaktyka 40 plus”. Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Później mogą zapisać się na nie w placówce, która realizuje program.

•17:05 Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje, że niektórzy turyści wracający do Polski z zagranicznych wakacji będą musieli przejść 10-dniowa kwarantannę. Kogo to dotyczy? Jak uniknąć kwarantanny? Jak ją skrócić? Sprawdź, zanim wyrusz w podróż!

•16:00 W całej Unii Europejskiej od dziś uznawane są Unijne Certyfikaty COVID (UCC). Jak zdobyć swój certyfikat? Do czego uprawnia UCC?

•15:35 Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że obecnie spada dynamika rejestracji na szczepienia. Wskazał, że „tydzień do tygodnia odnotowaliśmy spadek o 30 procent”. - Uruchamiamy kolejne kanały promocji szczepień. Dzisiaj wystartowała loteria Narodowego Programu Szczepień – mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień. - Ponad 300 tysięcy osób zarejestrowało się w loterii – dodał.

•13:19 I Marsz Równości przeszedł ulicami Rzeszowa w 2018, drugi rok później. Wydarzenia przyciągały bardzo dużo uczestników nie tylko z Rzeszowa, ale z całej Polski. W 2020 roku jednak z powodu pandemii koronawirusa marsz się nie odbył. Jak będzie teraz?

•12:21 Chorwacja, jeden z najczęściej wybieranych zagranicznych kierunków przez Polaków, od 1 lipca zmienia zasady wjazdu na swoje terytorium. Jak poinformowała Chorwacka Wspólnota Turystyczna Chorwacka, podróżni przy wjeździe muszą okazać "paszport covidowy" lub negatywny wynik testu. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu, władze kraju zniosły obowiązek testu przy wjeździe.

•10:33 Ostatniej doby na Podkarpaciu potwierdzono 3 nowe zakażenia COVID-19, nie zmarł żadna osoba. W Polsce odnotowano 98 nowych zakażeń i 24 zgony.

•7:50 Od 1 lipca ruszyła Loteria Narodowego Programu szczepień. Można w niej wygrać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Jest to jeden z pomysłów rządu, by zachęcić do szczepienia.

•6:20 W Polsce podano ponad 28 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów osób. Na Podkarpaciu zaszczepionych jest ponad 1 200 000 osób, podwójną dawką około 600 tysięcy. W krajowym rankingu wypadamy słabo: jesteśmy dopiero na 11. miejscu. Są w regionie gminy, w których zaszczepionych jest zaledwie 13-14 procent mieszkańców. Eksperci już ostrzegają przed kolejną falą i nowymi mutacjami wirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 30 CZERWCA]

•19:00 Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził ostatnio, że rozważane jest wprowadzenie odpłatnych szczepień przeciwko koronawirusowi. O ocenę takiego rozwiązania poprosiliśmy doktora Tomasza Ozorowskiego, epidemiologa i mikrobiologa. Jego zdaniem każda forma zachęcenia ludzi do zaszczepienia się jak najszybciej jest dobrym pomysłem.

•18:05 Wariant Delta to indyjska mutacja koronawirusa, o której w ostatnim czasie mówi się coraz więcej. Eksperci biją na alarm, ponieważ grozi on szybkim wzrostem zakażeń, co jest obserwowane tam, gdzie wirus w wariancie Delta jest już obecny od pewnego czasu. Co już wiemy o wariancie Delta i czy grozi nam czwarta fala pandemii koronawirusa oraz kolejny lockdown?

•16:50 Tegoroczne decyzje o wyborze kierunku na wakacje są podejmowane głównie pod wpływem przepisów covidowych. - Najwięcej Polaków poleci samolotem do Grecji, a własnym samochodem pojedzie do Chorwacji- wskazuje Maciej Nykiel, prezes Nekera. Jednocześnie zaznacza, że wiele osób spędzi urlop w kraju.

•15:00 Wariant Delta koronawirusa pojawia się w coraz większej liczbie krajów na świecie, w tym także w Polsce. Jakie objawy można zaobserwować u osoby, która zakaziła się tym wariantem wirusa? Lekarze wskazują m.in. na problemy ze słuchem oraz ból gardła.

•12:10 Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki na Covid-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień, bez względu na to, gdzie otrzymaliśmy pierwszą dawkę.

•11:06 We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News gościnią była lekarka medycyny, psychiatrka i psychoterapeutka dr Katarzyna Ratkowska. Lekarka przywoływała nieprawdziwe informacje dotyczące COVID-19 i zniechęcała nimi do szczepień. Jej słowa wywołały burzę.

•10:55 Fatalny był finał zabawy ponad 200 hiszpańskich uczniów, którzy na Majorce świętowali koniec roku szkolnego. Muszą teraz swoje odcierpieć w przymusowej kwarantannie.

•10:35 Środa to 104 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 4 z Podkarpacia. Zmarło 16 osób, jedna z naszego regionu.

•7:36 Wariant Delta koronawirusa jest nie tylko bardziej zakaźny, ale może także skutecznie zmylić zakażonego. Wywołuje inne objawy. Prof. Andrzej Fal, internista i alergolog, radzi, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy podejrzeniu zakażenia wariantem indyjskim.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 29 CZERWCA]

•21:00 Poradnia „Nasze Zdrowie” w Tarnobrzegu jako jedyna na Podkarpaciu znalazła się na czarnej liście przychodni, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zerwać współpracę z powodu nadmiaru teleporad.

•20:20 Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wobec Przychodni Lekarskiej Optima w Przemyślu. Chodzi o sprawę leczenia amantadyną pacjentów chorych na COVID-19. W Internecie zawrzało, pacjenci stanęli w obronie lek. Włodzimierza Bodnara z przemyskiej Optimy.

•17:40 Czwarta fala koronawirusa w Polsce to bardzo realny scenariusz. Tym bardziej że liczba chętnych do przyjęcia szczepionki spada. Musimy więc liczyć się z tym, że w Polsce zostanie wprowadzony kolejny lockdown. Zobaczcie, jakie obostrzenia może wprowadzić rząd.

•15:53 Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał we wtorek, że decyzja w sprawie podania trzeciej dawki przeciwko koronawirusowi jeszcze nie została podjęta ale jednocześnie zaznaczył, że Polska chce "uczestniczyć we wszystkich procesach negocjacyjnych dotyczących zabezpieczenia populacji szczepieniami".

•14:32 Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek zniesienie limitów do specjalistów wraz z początkiem przyszłego miesiąca. - Wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobre zdrowie jest priorytetem każdego z naszych rodaków, chcemy to umożliwiać również przez profilaktykę - dodał.

•13:04 Kalifornia wydawała się być już uwolniona od koronawirusa. Wszystko się zmieniło, gdy pojawił się wariant Delta i rozprzestrzenia się teraz w błyskawicznym tempie.

•11:36 Rozpowszechnienie wariantu Delta na Wyspach sprawiło, że Unia chce ostrzejszych reguł przy podróżowaniu z i do Wielkiej Brytanii. Na szczęście porozumienie jest w tej sprawie jest już bliskie.

•10:33 Wtorek to 123 nowe zakażenia i 26 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Żaden z nowych przypadków nie dotyczy Podkarpacia, jedna zmarła osoba jest z naszego regionu.

•10:04 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że jest gwarancja, iż szczepienia przeciwko koronawirusowi będą bezpłatne do końca września. Wcześniej szef resortu zdrowia mówił, że od 1 października rząd rozważa „odpłatność, czyli wprowadzenie w normalny system refundacyjny szczepienia przeciwko Covid-19”.

•9:49 Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego wnioskował o ukaranie dr. Pawła Grzesiowskiego – jego zdaniem lekarz miał rozsiewać nieprawdziwe informacje i wprowadzać w błąd opinię publiczną. Wniosek został jednak odrzucony, a zdaniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzesiowski nie naruszył Kodeksu Etyki Lekarskiej.

•8:14 Coraz więcej krajów wprowadza materialne zachęty dla ludzi, by się szczepili przeciwko Covid-19. Jednym daje się wartościowe bony, innym... kurczaki, kolejni mogą wygrać samochód na loterii.

•7:41 Władza Abu Dhabi otwierają emirat po pandemii i wprowadzają zakaż: tylko zaszczepieni będą mieli dostęp do miejsc publicznych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA]

•15:40 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w poniedziałek, że ewentualne podanie Polakom trzeciej dawki szczepionki na Covid-19 to „nadal kwesta badań klinicznych”. Szef resortu zdrowia dodał jednak, że trzecia dawka może nieco różnić się od poprzednich.

•12:49 Pierwszych 90 studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim właśnie zdaje ostatnie egzaminy. Później przed nimi jeszcze państwowy egzamin lekarski i mogą się ubiegać o rezydenturę. Gro absolwentów deklaruje, że pozostanie w regionie. To dobra wiadomość, bo brakuje u nas lekarzy.

•10:33 52 nowe zakażenia koronawirusem i brak przypadków śmiertelnych - to dane Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku. Na Podkarpaciu zachorowało 7 osób.

•7:30 Już w ponad 90 krajach na całym świecie stwierdzono przypadki Delty, najnowszego i najgroźniejszego wariantu Covid-19. Zamiast luzować wiele krajów wraca do restrykcji i ograniczeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 27 CZERWCA]

•15:19 Po długim okresie obostrzeń pandemicznych, te wreszcie są luzowane. W ostatnią niedzielę czerwca giełda samochodowa przy ulicy Spichlerzowej w Rzeszowie znowu ożyła i zapełniła się ludźmi kupującymi, oglądającymi, sprzedającymi i oczywiście samochodami.

•13:43 Alarm covidowy w Australii. Po pojawieniu się nowych przypadków koronawirusa wprowadzono lockdown m.in. w Sydney ale też w innych miejscach kraju. Choć liczba przypadków nie jest tam duża, władze wolą dmuchać na zimne. Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi.

•12:31 Spadek zakażeń koronawirusem w Polsce i poluzowanie obostrzeń sprawiło, że wróciła Giełda Staroci przy I LO w Przemyślu.

•11:53 Od 26 czerwca wszedł w życie kolejny etap luzowania obostrzeń: po wielu miesiącach zostaną otwarte dyskoteki i kluby taneczne. Krakowianie czekali na ten moment, do miasta wróciło życie nocne.

•11:02 Koncert zespołu Zakopower i DOC. zakończyły konferencję „Zdrowie i życie po COVID-19” organizowaną przez Centrum Medyczne „Medyk”. Muzycy zagrali podczas pikniku w Dworze Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem.

•10:33 Tylko 71 nowych zakażeń w kraju, zmarło 5 osób - to dane z Ministerstwa Zdrowia z niedzieli. 5 przypadków wykryto na Podkarpaciu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 26 CZERWCA]

•18:00 Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!

•16:01 Dla niezaszczepionych będzie to ciężkie lato. Coraz więcej jest miejsc, do których dostaniemy się tylko z dowodem szczepienia przeciw COVID-19. Baseny, zagraniczne wczasy, koncerty - wszędzie tam potrzebny jest paszport covidowy. Najgorszy koszmar przeciwników szczepień właśnie się ziścił.

•11:35 Mimo tego, że koronawirus wyhamował, nie możemy stracić czujności. Warto się zaszczepić, bo wariant Delta może uderzyć jeszcze latem.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 100 zakażeń, z tego 5 na Podkarpaciu. Zmarło 21 osób. Jedna z nich w naszym regionie.

•8:45 W sobotę, 26 czerwca kolejny etap luzowania obostrzeń w Polsce. Co sie zmienia? Zobaczcie szczegóły.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 25 CZERWCA]

•17:10 Wybuch pandemii koronawirusa spowodował wprowadzenie wielu obostrzeń i zmian w naszym codziennym życiu. Jak się okazuje, najbardziej irytowało nas noszenie maseczek. Zakrywanie nosa i ust jest bardziej uciążliwe niż zamknięta gastronomia czy ograniczenia w handlu.

•16:25 Zdecydowana większość Polaków chce odpocząć poza domem, jednak niemal 6 na 10 deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju, a za granicę wyjedzie 17 proc. Sporo grono liczy także grupa osób, która nie posiada żadnych planów. - COVID-19, co było do przewidzenia, odcisnął swoje piętno również na naszych planach wakacyjnych, w kontekście nie tylko zdrowotnym, ale także ekonomicznym- komentuje ekspert. Jak się okazuje, najwięcej osób wskazuje, że urlop będzie ich kosztował od 2,5 do 5 tys zł.

•15:00 Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w piątek, że w związku ze "spadkiem zainteresowania szczepieniami", konsultanci NFZ będą dzwoniły do osób niezaszczepionych. - Będzie wykonane około milion połączeń w najbliższym czasie- poinformował.

•13:25 W sobotę, 26 czerwca kolejny etap luzowania obostrzeń w Polsce. Zmiany dotyczą otwarcia dyskotek i siłowni, a także liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Co jeszcze się zmieni? Sprawdź koniecznie szczegóły.

•11:26 Loteria szczepionkowa ma nie tylko zachęcić Polaków do szczepienia, ale także gminy do zachęcenia do szczepień swoich mieszkańców. Sprawdziliśmy, które gminy w każdym województwie najlepiej radzą sobie ze szczepieniami. Nie jest prawdą, że miasta wojewódzkie są liderami - w wielu województwach najchętniej szczepią się mieszkańcy mniejszych gmin wiejskich. Zobacz, jak jest u ciebie!

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 133 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 36 osób. Na Podkarpaciu przybyło 5 przypadków. W regionie zmarły dwie osoby, które miały choroby współistniejące.

•9:47 - Jeśli przekonywanie, zachęty i nagrody nie przekonają, to od tego jest państwo jako organizacja przymusu - miał oświadczyć prezes Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie musi pojawić się kwestia legalności wprowadzenia przymusu szczepień. Czy są ku temu podstawy prawne? Jakie narzędzia ma państwo, by egzekwować taki przymus? Czy pracodawca będzie mógł zwolnić niezaszczepionego pracownika? - pytamy specjalistę w zakresie prawa karnego, dr hab. Jacka Potulskiego, profesora Uniwersytetu Gdańskiego.

•8:39 W lipcu rusza loteria szczepionkowa w naszym kraju zorganizowana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Totalizator Sportowy. Będą mogły w niej wziąć udział osoby pełnoletnie w pełni zaszczepione, które się na nią zapiszą do 30 września. Pula nagród wynosi 22 mln zł.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 24 CZERWCA]

•19:00 Po roku pandemii nieznacznie zmniejszyła się liczba osób zadłużonych w Polsce i w województwie podkarpackim. Jednak wzrosła łączna kwota przeterminowanych zaległości.

•17:05 - Jeżeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą COVID-19. Gdyby do tego doszło, nie można wykluczyć żądnych sytuacji, z lockdownem włącznie – stwierdził szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji prasowej.

•16:00 - Zwiększenie liczby przypadków może pojawić się wcześniej, może pojawić się jeszcze w czasie wakacji - ostrzega wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

•15:11 - Wariant Delta koronawirusa już krąży w naszym społeczeństwie- poinformował w czwartek rano kierujący pracami GIS Krzysztof Saczka. Jednocześnie dodał, że ta mutacja "jakoś dramatycznie się nie rozprzestrzenia".

•14:25 Ponad cztery tysiące kobiet w Wielkiej Brytanii pozostają na obserwacji lekarzy, gdyż skarżyły się na problemy z miesiączką po zaszczepieniu się przeciwko koronawirusowi.

•13:21 Wielu Polaków z różnych względów nie chce się szczepić, nie pomagają też nagrody w ramach loterii szczepionkowej czy wizja dodatkowych obostrzeń dla niezaszczepionych. Czy rząd przejdzie do radykalnych środków? Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wyklucza przymusowych szczepień przeciwko COVID-19!

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 147 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarły 24 osoby. Na Podkarpaciu przybyły 3 przypadki. W regionie zmarł jeden pacjent z chorobami współistniejącymi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 23 CZERWCA]

•19:00 - Od północy będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•16:49 Andrzej Jurczak od 2013 roku pracował dodatkowo w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym. Przyjmował pacjentów, jako lekarz-internista. Uzyskał na to zgodę władz powiatu, ale w połowie marca oznajmiono mu, że przestaje ona obowiązywać. Lekarz zdecydował, że w okresie pandemii nie może zostawić swoich pacjentów z dnia na dzień. W efekcie został zwolniony.

•14:37 Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że teleporada jako forma kontaktu z pacjentem jest w Polsce nagminnie nadużywana. - NFZ będzie mógł rozwiązać umowę z placówką, w której udział teleporad przekroczy 90 proc. - przekazał.

•14:05 Czy czeka nas czwarta fala epidemii? Komu i do czego jest potrzebna trzecia dawka szczepionki przeciw wirusowi? Kiedy pojawi się skuteczny lek ratujący chorych?Rozmowa z prof. Andrzejem Gładyszem, emerytowanym specjalistą kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

•13:10 Pochodzący z Indii wariant Delta stanowi obecnie główne zagrożenie w Europie. Odmiana te jest bardziej zaraźliwa, budzi więc postrach na świecie. Obecnie Delta jest już typem dominującym w Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiada za 99 proc. zachorowań na COVID-19. Wyjaśniamy, co czyni go tak groźnym – oraz dlaczego zmutowane wirusy SARS-CoV-2 noszą teraz nazwy takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta itp. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie „Deltą” – objawy koronawirusa tej odmiany są bowiem inne niż w przypadku jego wcześniejszych wariacji!

•12:00 Osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Polski będą podlegać obowiązkowej siedmiodniowej kwarantannie. Zwolnić z niej będzie mógł jedynie negatywny test na obecność koronawirusa wykonany nie wcześniej niż po tygodniu. Rozporządzenie zostało opublikowane we wtorek.

•11:05 Adam Niedzielski przestrzegł, że jeśli wirus Delta będzie przybierał w Polsce na sile, mogą powrócić obostrzenia. – Trzeba zdawać sobie sprawę, że nie mamy sytuacji zerojedynkowej. Nie możemy powiedzieć, że skoro teraz zakażeń jest stosunkowo niewiele, to koniec walki z pandemią – mówił szef resortu zdrowia z rozmowie z „Faktem”.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 165 zakażeń, z tego 12 na Podkarpaciu. Zmarło 35 osób.

•9:00 Słynący z ostrych słów i czynów prezydent Filipin straszy rodaków, że jeśli się nie zaszczepią przeciwko koronawirusowi, powsadza ich do więzienia.

•8:25 Do Wenecji po pandemii wracają turyści. Wraz z nimi wracają także stare problemy: nieobyczajne zachowania i gwar, który denerwuje miejscowych. Policja ma ręce pełne roboty.

•7:30 Blisko 850 rachmistrzów spisowych z Podkarpacia zapuka w najbliższych dniach do domów obywateli, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, wywiad telefoniczny lub infolinię. Główny Urząd Statystyczny podkreśla, że spis metodą wywiadu będzie prowadzony przez rachmistrzów z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych. W trakcie przeprowadzenia wywiadów mają oni obowiązek zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 22 CZERWCA]

•18:08 Od środy, 23 czerwca, ponownie zostanie uruchomione polsko-ukraińskie przejście graniczne w Krościenku. Oznacza to, że od środy będą działać wszystkie podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą. Na granicy wewnętrznej UE ze Słowacją prowadzona jest kontrola sanitarna. Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

•17:16 Już w środę Polska gra ze Szwecją w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się w Sankt Petersburgu, który Rosjanie uznali za jedno z ognisk nowej odmiany koronawirusa. Co czeka piłkarzy i kibiców?

•15:38 Jak się okazuje, wbrew niestabilnej sytuacji gospodarczej wywołanej ograniczeniem, a w wielu przypadkach czasowym zamknięciem działalności wielu branż, większość z nas jest zadowolona ze swoich domowych budżetów. - Do takiej oceny sytuacji paradoksalnie mogła przyczynić się wymuszona koniecznością zmiana przyzwyczajeń związana z zagrożeniem epidemiologicznym – komentuje ekspertka.

•12:21 Wielkimi krokami zbliżają się wakacje 2021, a wielu z nas zaczyna już planować letni wypoczynek. Dokąd można wyjechać? Gdzie nie jest wymagany test na koronawirusa? W galerii znajdziecie listę krajów, które otworzyły swoje granice dla turystów z Polski.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 188 zakażeń, z tego 7 na Podkarpaciu. Zmarło 29 osób.

•9:15 Szef firmy Moderna czy niemieckiej BioNTech, to tylko niektórzy z tych, którzy zwiększyli majątek o miliardy dolarów dzięki produkcji szczepionek zwalczających pandemię koronawirusa.

•8:00 Igrzyska Olimpijskie w Tokio mają wystartować już 23 lipca. Organizatorzy, którzy z powodu pandemii COVID-19 zdecydowali się przenieść imprezę o rok, do ostatniej chwili wprowadzają kolejne zmiany w przepisach dotyczące zarówno sportowców, jak i kibiców.

•7:35 77 tys. bonów turystycznych aktywowano do tej pory w województwie podkarpackim. Z tej liczby 12 tys. wykorzystano w całości, czyli w kwocie 500 złotych. Do zrealizowania pozostało jeszcze ok. 140 tys. bonów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 21 CZERWCA]

•16:54 Jednym z głównych punktów dyskusji było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie epidemii. Jak podkreślała Ewa Leniart, mimo że zachorowań jest znacznie mniej niż kilka miesięcy temu, to zagrożenie nadal istnieje.

•14:34 Branża turystyczna liczy na odbicie w tym sezonie wakacyjnym. Jednak pomimo ogólnoświatowej akcji szczepień i coraz większej liczby osób, które podejmują kroki związane z ochroną własnego zdrowia, wyjazdy zagraniczne nadal zdają się być nieoczywistym wyborem.

•14:05 Polacy, którzy tegoroczny urlop zamierzają spędzić w Chorwacji nie będą musieli przedstawiać negatywnego testu PCR na SARS-CoV-2 ani nie będą podlegać kwarantannie. Jednak nie mogą wykazywać oznak choroby i nie miały bliskiego kontaktu z osobą chorą- poinformowała Chorwacka Wspólnota Turystyczna.

•13:25 Od 26 czerwca 2021 r. zniesiony zostanie limit zajętości w wysokości 100 proc., a w pociągach PKP Intercity będzie można podróżować również bez rezerwacji miejsca siedzącego. Jednocześnie w składach wagonowych PKP Intercity będzie można podróżować bez rezerwacji miejsc.

•13:00 Dla uzyskania większej odporności przeciwko Covid-19 wiele krajów szykuje się do wzmacniających szczepień swoich obywateli. Do tych krajów należy Wielka Brytania.

•12:10 Z pandemią koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane sa masowe szczepienia. Okazuje sie jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii COVID-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

•11:25 Jeśli wariant delta koronawirusa pojawi się w Polsce i okaże się bardzo groźny, to resort edukacji zaproponuje rozpoczęcie roku szkolnego w trybie hybrydowym - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 73 zakażenia, z tego 4 na Podkarpaciu. Zmarła 1 osoba.

•7:35 Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 20 CZERWCA]

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 133 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło 5 osób. Na Podkarpaciu przybyło 8 zakażeń. Nie zmarł żaden mieszkaniec naszego regionu.

•7:57 Po szczepionkach pora na tabletki przeciwko koronawirusowi. Amerykanie są najbliżej celu, mogą go osiągnąć do końca roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 19 CZERWCA]

•19:30 - Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Rozmowa z prof. Michałem Wróblewskim, socjologiem z UMK, o problemie szczepień wśród młodych ludzi.

•13:50 "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców.

•10:47 168 zakażeń koronawirusem w Polsce, 41 zgonów - to najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Na Podkarpaciu mamy w sobotę tylko 5 nowych przypadków, ale zmarło 6 osób. Tylko jedna z nich nie miała chorób współistniejących.

•8:36 Pomimo, że z dnia na dzień mamy coraz mniej przypadków zachorowań na koronawirusa, to sytuacja wielu firm daleka jest od zadowalającej. Tymczasem badania pokazują, że blisko 60 proc. firm poniosło dodatkowe koszty w związku z pandemią tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jednak większym problemem jest to, że co czwarta firma przyznaje, że ma problemy ze spłatą rat.

•7:44 Policja opublikowała sprawozdanie z działalności KMP w Rzeszowie za poprzedni rok. Wniosek jest jeden: w 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa, było znacznie więcej zgłoszeń i interwencji policjantów, a najczęściej popełnianym przestępstwem była kradzież cudzej rzeczy. Mocno wzrosła też liczba zatrzymanych praw jazdy, choć mniej było wypadków i wykroczeń drogowych. Zobacz najistotniejsze statystyki rzeszowskiej policji za poprzedni rok.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 18 CZERWCA]

•17:18 Bezdotykowe dozowniki wody święconej są już we wszystkich tarnobrzeskich kościołach i kaplicach. Urządzenia ufundowało miasto. W czasie pandemii koronawirusa zastępują one tradycyjne kropielnice, które nie mogą być używane.

•16:10 Minęło blisko trzy tygodnie od otwarcia branży gastronomicznej. Na ten moment, zarówno klienci jak i restauratorzy czekali z utęsknieniem. Wreszcie można coś zjeść lub wypić poza domem. - Nawet najbardziej wyszukane danie zamówione w dostawie, nie zastąpi wspólnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi w ulubionej restauracji- tłumaczy w rozmowie z nami ekspert.

•15:11 Indyjski wariant koronawirusa "Delta" został wykryty u dwóch mieszkańców Wielkopolski. Chodzi o 65-latka z Konina i 41-latka z Poznania.

•13:30 Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw Covid 19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

•10:45 Jak informuje dziś Ministerstwo Zdrowia, w Polsce mamy 190 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 48 osób. Na Podkarpaciu liczba nowych przypadków to 7, jedna osoba zmarła.

•8:46 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników. Jak? Więcej w poniższym tekście.

•7:30 Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarze

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 17 CZERWCA]

•18:30 W związku z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, odwiedziny u chorych w oddziałach szpitalnych Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli, nadal pozostają wstrzymane.

•17:15 Ostatnio coraz częściej mówi się o Delcie, czyli nowym wariancie koronawirusa. To mutacja indyjska, która, jak twierdzą eksperci, może być bardziej zaraźliwa i powodować większe ryzyko powikłań czy hospitalizacji. Co wiemy o nowym wariancie - czy jest on niebezpieczny? Jak działają na niego szczepionki? Gdzie wykryto obecność nowej mutacji?

•13:34 Mamy wszystkie możliwe warianty wirusa. Na początku dostaliśmy wariant włoski. Potem, w momencie, kiedy po Europie krążyły inne wersje, znalazły się u nas i brazylijski, i południowoafrykański. Prawdopodobieństwo poszczególnych typów jest takie, jakie są kontakty z danym obszarem lub kontakty pośrednie, czyli z państwami, w których te wirusy wylądowały – mówi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

•12:11 Rosyjska stolica zapowiada obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 pracowników wielu branż. Wprowadza też dni wolne od pracy, by w ten sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa.

•10:33 Ostatnia doba to 218 nowych zakażeń w kraju i 7 na Podkarpaciu. Potwierdzono śmierć 46 osób, 2 z nich to mieszkańcy regionu.

•7:39 Restauracja „ORZO” z Poznania zaproponowała mały upominek dla osób po pierwszej lub drugiej dawce szczepienia. Każda osoba, która okaże dowód szczepienia, otrzyma darmowy cocktail. Pomysł nie spodobał się internautom. Niektórzy z nich zapowiadają, że już nie zajrzą do knajpy.

•6:30 W czasie epidemii koronawirusa obowiązywała dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane. Od najbliższej niedzieli 20 czerwca zostaje ona zniesiona we wszystkich diecezjach w kraju. Zmieniają się też limity w kościołach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 16 CZERWCA]

•18:05 Handel w niedziele jeszcze przed pandemią koronawirusa budził spore emocje. Część branży domagała się powrotu niedziel handlowych, nie brakowało głosów, że zakaz handlu w niedzielę nie jest najlepszym pomysłem. Teraz temat wraca, a sklepy mocno ucierpiały przez pandemię koronawirusa. W związku z tym Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje o zmiany w przepisach, które miałyby położyć kres niedzielnemu zakazowi handlu. Czy jest na to szansa?

•14:41 Czy osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą więcej? Z pewnością nie muszą obawiać się limitów dotyczących liczby osób mogących brać udział w poszczególnych wydarzeniach. Choć oficjalnie nie mówi się o przywilejach dla osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi, to w rzeczywistości można zauważyć wiele udogodnień, które skierowane są do osób, które przyjęły pełne dawki szczepionek.

•12:51 Szczepienia i znoszenie kolejnych obostrzeń uwolniły przedpandemiczne przyzwyczajenia Polaków- uważa ekspert. Jego zdaniem, Polacy przestali się izolować i ponownie zaczęli planować podróże.

•11:28 Firma, która na zlecenie władz Nowego Jorku zaszczepiła 899 osób przeterminowanymi dawkami preparatu przeprasza i wzywa do ponownych szczepień.

•11:03 Przeprowadzona w ostatnich dniach przez naukowców z Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu analiza sekwencyjna kolejnych próbek pobranych od pacjentów z województwa śląskiego potwierdziła zakażenie wariantem Delta SARS-CoV-2 u mieszkańca Katowic.

•10:30 Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia: 241 nowych zakażeń w Polsce i 7 na Podkarpaciu. W kraju zmarły 62 osoby, w regionie ostatniej doby nie było zgonów z powodu COVID-19.

•7:39 Delta, indyjski wariant koronawirusa sprawia ogromne trudności Brytyjczykom, rośnie liczba zakażeń. Europa też ma się czego bać.