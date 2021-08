Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [4.08]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 977 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 612 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 883 284 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 265 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 4 SIERPNIA]

•8:00 W środę po raz pierwszy zostanie wylosowana miesięczna loteria szczepionkowa. Do wygrania są dwa samochody Toyota Corolla oraz dwa razy po 100 tys. zł. Żeby mieć szansę na wygraną, do loterii należy na początku się zrejestrować. Wynika to z faktu, że nie są automatycznie zapisywani wszyscy zaszczepieni.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 3 SIERPNIA]

•19:35 27 aptek na Podkarpaciu dołączyło dotąd do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Apteki są odpowiednio przygotowane, a farmaceuci przeszkoleni.

•14:35 Co druga firma, która oferowała sprzęt resortowi zdrowia, była niewiarygodna - podała we wtorek "Rzeczpospolita".

•10:39 We wtorek 3 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły cztery osoby - w tym dwie z woj. podkarpackiego. W regionie mamy 10 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Wszyscy mieszkańcy chińskiego miasta Nankin, w sumie ponad 9 mln ludzi, przetestuje się na obecność koronawirusa. To skutek wykrycia nowych zakażeń Covid-19. Epidemia koronawirusa, która wybuchła niedawno w chińskim mieście Nankin, stolicy prowincji Jiangsu rozprzestrzeniła się już na pięć prowincji i Pekin. Państwowe media nazywają ją najpowszechniejszą zarazą po Wuhan.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 2 SIERPNIA]

•17:05 Za kilka dni ruszy nabór chętnych, którzy chcieliby skorzystać z rehabilitacji pocovidowej w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach koło Soliny. Turnusy rozpoczną się we wrześniu i będą bezpłatne.

•15:10 Mobilny Punkt Szczepień stanął na zamojskim Rynku Solnym, w sąsiedztwie zamojskiego Ratusza. W nocy z niedzieli na poniedziałek, ok. godz. 1 w nocy nieznany sprawca wybił w nim szybę, wrzucił do środka jakąś płynną łatwopalną substancję i podpalił. - Podjąłem decyzję, żeby wypłacić specjalną nagrodę - 10 tys. zł dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę tego zdarzenia. Zero tolerancji dla takich zachowań - zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski.

•14:50 Samozwańczy "król antycovidowców" czyli Bartosz T. pseudonim "Suweren" z Torunia został w lipcu skazany na 5 lat więzienia w sprawie narkotykowej. Niewykluczone, że czekają go kolejne wyroki karne. Ile lat może spędzić za kratami?

•12:25 Lekarze ostrzegają: osoby przechodzące koronawirusa przez długi czas ( tak zwany „long Covid” ) mogą doświadczyć utraty włosów kilka miesięcy po wystąpieniu zakażenia.

•10:38 W poniedziałek 2 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 91 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. Na Podkarpaciu mamy 5 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 1 SIERPNIA]

•17:20 Problem szczepień spędza sen z oczu tysiącom pracowników i pracodawców w kraju. Pod koniec lipca komunikat wydał Główny Inspektorat Pracy. Rekomenduje szczepienia, ale przypomina, że w świetle prawa są dobrowolne.

•11:45 Dzisiaj posłanki Lewicy m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Katarzyna Kotula, Wanda Nowicka, Beata Maciejewska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyjechały na rzeszowski Rynek i o godz. 12 spotkają się z mieszkańcami Rzeszowa. Posłanki rozmawiają m.in. konieczności szczepień.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 1 sierpnia o 91 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. Na Podkarpaciu mamy 11 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 31 LIPCA]

•17:28 - Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych został przedłużony do 15 sierpnia 2021 roku. Dzięki temu samorządy mogą wnioskować o pieniądze z puli 20 miliardów złotych na potrzebne przedsięwzięcia – wyjaśniał Fryderyk Kapinos, poseł na Sejm RP podczas konferencji prasowej w Boguchwale.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę 31 lipca o 153 nowych zakażeniach koronawirusem i 2 zgonach. Na Podkarpaciu mamy 7 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•7:31 Z Ewą Leniart, wojewodą podkarpackim, rozmawiamy, jak należy zachęcać niezdecydowanych na szczepienie mieszkańców Podkarpacia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 30 LIPCA]

•16:58 Eksperci alarmują, że nadciąga czwarta fala koronawirusa, a w Polsce w pełni zaszczepionych jest tylko 17 milionów osób. Nasze województwo znajduje się na 11. miejscu w kraju. W pełni zaszczepionych jest u nas niespełna 700 tys. z 2,1 mln mieszkańców. Jeśli statystyki nie wzrosną, w przypadku kolejnej fali grożą nam regionalne obostrzenia.

•12:00 W piątek w Warszawie odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wobec umiarkowanego powodzenia poprzednich programów mających zachęcać Polaków do szczepień, władze zaprezentowały nowe pomysły, w tym m.in. gratyfikacje finansowe dla gmin.

•10:39 153 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. W kraju zmarły 2 osoby z chorobami współistniejącymi. Na Podkarpaciu przybyło 8 przypadków.

•8:00 Czwarta fala pandemii puka do drzwi Polski? Wiele na to wskazuje, ponieważ pierwszy raz kilku miesięcy tygodniowa liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w porównaniu do poprzedniego tygodnia, a wskaźnik R dla kraju przekroczył 1, a w niektórych województwach jest dużo wyższy, co zapowiada, że liczba nowych zakażeń będzie rosnąć. W którym województwie w niedługim czasie sytuacja może stać się szczególnie trudna? Sprawdź!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 29 LIPCA]

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 29 lipca o 167 nowych zakażeniach koronawirusem i 5 zgonach. Na Podkarpaciu mamy 21 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:25 - Rada Medyczna będzie zalecać obowiązkowe szczepienia różnych grup zawodowych - zapowiedział na antenie TVN24 prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z pandemią.

•8:30 Tel Awiw: będzie trzecia dawka szczepionki przeciwko Covid-19 dla starszych obywateli Izraela.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 28 LIPCA]

•21:50 Sprawdziliśmy, co skłoniłoby mieszkańców Rzeszowa do zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Jak się okazuje najczęściej wymieniane powody to troska o zdrowie i rodzinę, powrót do pracy i do normalności, a także podróże po całym świecie. Są też tacy, którzy nie zaszczepili się jeszcze, bo mają mnóstwo pytań i wątpliwości.

•15:20 W związku z malejącą liczbą szczepień coraz częściej podnoszona jest kwestia zachęcenia Polaków do przyjęcia dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Jednak eksperci są podzieleni – czy stosować rozwiązania podobne jak we Francji, czy wprowadzać kolejne zachęty dla niezaszczepionych.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało 28 lipca o 138 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarły 3 osoby, z czego 2 miały choroby współistniejące. Na Podkarpaciu przybyło 6 zakażeń.

•8:08 Rząd przyjął 27 lipca 2021 r. projekt zmian w prawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dzięki temu utworzy Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 27 LIPCA]

•14:30 Na Podkarpaciu zaszczepionych jest zaledwie 1 400 000 osób, a podwójną dawką około 700 tysięcy. W krajowym rankingu wypadamy dosyć słabo. Są w regionie gminy, w których zaszczepionych jest zaledwie kilkanaście procent mieszkańców.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 106 nowych zakażeniach koronawirusem i 7 zgonach. Na Podkarpaciu mamy 4 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•7:25 Już po sześciu miesiącach od podania szczepionki firmy Sinovac zanikają przeciwciała, które neutralizują koronawirusa, podał Yahoo, powołując się na badania chińskich specjalistów.

•19:25 Minister zdrowia Adam Niedzielski chciał w poniedziałek zorientować się dlaczego gmina Jeżowe w powiecie niżańskim jest jedną z najsłabiej zaszczepionych w Polsce przeciwko COVID-19. Zajmuje jeśli chodzi o tak zwany poziom wyszczepienia czwarte miejsce od końca w Polsce.

•15:10 - Wszystkie te działania, które prowadzimy, powodują, że ciągle przybywa osób zaszczepionych, ale jest to wyścig z czasem. Aby uniknąć złych skutków dla zdrowia, dla życia, ale także złych skutków gospodarczych, apeluję do wszystkich o zaszczepienie się – mówił podczas konferencji prasowej w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki.

•12:14 - Wariant Delta zaczyna dominować już w całej Europie, także i u nas w kraju. Na dzień dzisiejszy mamy już 246 potwierdzonych przypadków mutacji Delta. To już jest prawie 70 procent wszystkich próbek, które badamy – mówił w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 74 nowych zakażeniach koronawirusem, nikt nie zmarł. Na Podkarpaciu mamy dwa kolejne przypadku. Szczegóły w naszym raporcie.

•9:35 Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 40,1 procent Polaków chce, by niezaszczepieni mieli zakaz wstępu do restauracji i kawiarni. Odmiennego zdania jest 54,6 procent pytanych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 25 LIPCA]

•11:55 W przypadku w pełni zaszczepionego społeczeństwa w Polsce nie byłoby problemu, z którym zmagają się obecnie organizatorzy i artyści z branży rozrywkowej i kulturalnej. Wytyczne rządu jasno wskazują – na koncert może wejść 250 osób niezaszczepionych, do klubu 150. Pozostałe osoby muszą być po pełnym cyklu szczepień przeciwko COVID-19. Tylko, kto to sprawdza i jak?

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 82 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarła 1 osoba. Na Podkarpaciu przybyło 8 przypadków. Szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 24 LIPCA]

•19:43 Niezaszczepieni uczniowie zostaną w domach? To jeden z pomysłów ekspertów Polskiej Akademii Nauk na czas szczytu zachorowań w roku szkolnym 2021/2022. Naukowcy opublikowali kolejne stanowisko w sprawie zbliżającego się powrotu uczniów do szkół. Apelują w nim o szczepienie uczniów, obowiązkowe zaszczepienie personelu szkolnego i przestrzeganie zasad sanitarnych, tj. zachowania bezpiecznego dystansu, przestrzegania obowiązku dezynfekcji i noszenia maseczek. Tylko w ten sposób, zdaniem ekspertów, unikniemy nauczania zdalnego w roku szkolnym 2021/2022.

•14:48 Dotychczas w Polsce osób zaszczepionych zostało około 30 mln osób. To jednak nadal zbyt mało, aby osiągnąć odporność zbiorową. Minister Zdrowia zapowiedział, że rząd może wkrótce rozważyć wprowadzenie opłaty za usługę szczepienia.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 122 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i 6 ofiarach zgonach. Na Podkarpaciu nie odnotowujemy dużych wzrostów zakażeń - w sobotę mamy 5 nowych przypadków i bez ofiar śmiertelnych. W kwarantannie nadal przebywa prawie 3000 mieszkańców regionu.