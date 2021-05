Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [5.05]

Zagłosujmy za polską racją stanu - przekonywał posłów premier Mateusz Morawiecki. - To szczególny, arcyważny, fundamentalny, przełomowy moment. To chwila, która powinna nas połączyć. Nie powinno być miejsca na małostkowe kalkulacje polityczne. Liczy się dobro Polaków. Liczy się Polska. Ostatecznie zagłosowało 456 posłów. Za - 290, przeciw - 33, a 133 się wstrzymało.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że musimy pamiętać, iż jest ryzyko, zagrożenie w postaci nowych mutacji koronawirusa”. - Bo to z największym prawdopodobieństwem nowe mutacje mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali – mówił. Jak dodał obecnie pojawiły się dwa ogniska indyjskiej mutacji Covid-19 – w Warszawie i Katowicach.

Powoli do życia wracają kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Harmonogram luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 obejmuje cały miesiąc. Pierwsze duże zmiany wejdą w życie we wtorek, 4 maja. Co się wówczas zmieni? Zaplanowano m.in. otwarcie centrów handlowych, a także powrót części dzieci do szkół.