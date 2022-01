Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [6.01]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 6 STYCZNIA]

•9:35 Kolejne rządy wprowadzają nowe obostrzenia w związku z bardziej zaraźliwym wariantem wirusa SARS-CoV-2. Na przykład w Wielkiej Brytanii już sam kontakt z osobą zarażoną Omikronem może skutkować 10-dniową kwarantanną. Jeśli już wyjedziemy i zachorujemy za granicą, możemy dostać rachunek na wiele tysięcy złotych np. za wydłużony pobyt czy transport medyczny. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy polisa turystyczna obejmie przypadki zakażenia wirusem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 5 STYCZNIA]

•21:00 Delta wciąż szaleje na świecie, ale pojawił się Omikron, kolejny wariant koronawirusa, nawet bardziej zakaźny niż jego poprzednik. Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO, mówi już o „tsunami zakażeń”. Ich rekordy padają we Francji, Izraelu, Portugalii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce, w której jeszcze kilka tygodni temu mówiliśmy o czwartej fali pandemii, coraz częściej mówi się o piątej i możliwości wprowadzenia nowych obostrzeń.

•20:01 Wymioty oraz utrata apetytu to dwa specyficzne objawy zakażenia wariantem omikron wirusa SARS-CoV-2, które dotyczą w szczególności osób już zaszczepionych - wynika z danych zgromadzonych w brytyjskiej aplikacji badawczej ZOE Covid.

•19:03 Błyskawiczne testy antygenowe przeprowadzane we Włoszech często nie wykrywają zakażenia nowym wariantem koronawirusa - Omikronem. - Około połowa z nich daje fałszywy negatywny wynik - ostrzegł konsultant włoskiego komisarza do spraw pandemii Guido Rasi. Jego zdaniem istnieje ryzyko, że testy te okażą się nieprzydatne.

•18:00 W środę na posiedzeniu komisji zdrowia odbyło się wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19, negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

•17:10 - Niski odsetek zaszczepionych osób w społeczeństwie oraz pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, który jest znacznie bardziej zakaźny niż wcześniejsze odmiany, wymagają zdecydowanych działań ze strony władz publicznych- apelują Federacja Przedsiębiorców Polskich i Naczelna Izba Lekarska.

•16:30 Molnupiravir to pierwszy doustny lek na COVID-19. Taka forma ułatwia jego wczesne podanie, które jest niezbędne dla uzyskania efektywności – lek hamuje bowiem namnażanie koronawirusa SARS-CoV-2 w komórkach organizmu, czyli działa w pierwszej fazie zakażenia. Środek został dopuszczony do stosowania w Polsce, jednak na razie będzie dostępny tylko dla niektórych osób. Wyjaśniamy, kto będzie mógł przyjmować molnupirawir oraz jak powstał ten lek, na jakiej zasadzie działa, jaką ma skuteczność i czym różni się podobnych produktów.

•15:45 Konfederacja zostanie zablokowana na Facebooku. Powodem są posty dotyczące pandemii i koronawirusa.

•14:22 Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej opowiedział się jednoznacznie za wprowadzeniem restrykcji dla osób, które nie przyjęły szczepienia przeciwko COVID-19.

•13:27 Rząd zdecyduje się na wprowadzenie nowych obostrzeń? – W zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja, będziemy podejmowali decyzje – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Według niego w ciągu najbliższych kilku tygodni najprawdopodobniej liczba zakażeń będzie spadać. Co do obostrzeń w czasie ferii zimowych, decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

•12:12 Jak przekazał szef gabinetu prezydenta, Andrzej Duda uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. "Prezydent przebywa pod stałą opieką medyczną" - napisał na Twitterze Paweł Szrot.

•11:56 W Europie pojawił się nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2, który jak dotąd zyskał nazwę IHU. Kilkanaście przypadków stwierdzono w południowej części Francji, a pierwszy pacjent przybył Kamerunu. Czy nowa wersja wirusa wywołującego COVID-19 jest groźniejsza od Omikrona? Sprawdź, co już wiadomo na jego temat.

•10:44 W środę 5 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 196 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 632 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 681 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:48 - Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller podczas porannego wywiadu w "Sygnałach Dnia" w radiowej Jedynce.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 4 STYCZNIA]

•19:10 Gryporona – COVID-19 atakuje równocześnie z grypą. To nowe zjawisko w czasie pandemii pojawiło się już w Europie. U ciężarnej kobiety z Izraela wykryto równoczesne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i grypy. Gryporona lub flurona, jak nazwano nowy rodzaj infekcji, atakuje górne drogi oddechowe powodując trudności w oddychaniu. Przypadki flurony pojawiły się również w Hiszpanii.

•15:55 Jak poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski, jeśli trend wzrostu nowych zakażeń koronawirusem się utrzyma, w środę lub w piątek mogą zapaść decyzje o wprowadzeniu kolejnych restrykcji. Wobec rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 rośnie również prawdopodobieństwo wprowadzenia przez rząd kolejnych obostrzeń dotyczących handlu. ZPPHiU apeluje o pozostawienie otwartych centrów handlowych.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 4 stycznia o 11 670 nowych zakażeniach koronawirusem i 433 kolejnych zgonach pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 565 przypadków. Szczegóły w naszym raporcie!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 3 STYCZNIA]

•22:00 Będzie coraz więcej jednoczesnych zakażeń wirusem grypy i SARS-CoV-2 – przewiduje dr Karolina Krupa-Kotara z Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

•21:02 Poszukiwany do odbycia kary 25 lat pozbawienia wolności został zatrzymany przez bielańskich dzielnicowych. 45-latka poszukiwał sąd okręgowy za zabójstwo sprzed 20 lat. Wpadł podczas kontroli obowiązku noszenia maseczek ochronnych.

•20:00 47-letnia kobieta zmarła w Szpitalu Tymczasowym na MTP w Poznaniu. Gdy zachorowała na COVID-19 nie była zaszczepiona. Dopiero w trakcie choroby przekonała się do szczepień. Chciała po wyzdrowieniu włączyć się w kampanię ich promocji, niestety nie zdążyła.

•19:03 COVID-19 został wykryty u 16 spośród 25 członków misji badawczej, pracujących w belgijskiej stacji polarnej im. księżniczki Elżbiety na Antarktydzie. Wystarczyła chwila nieuwagi, by choroba dostała się do jednego z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi.

•18:00 Adam Niedzielski skierował pismo do warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w którym oskarża śledczych o opieszałość. "Może to zachęcić antyszczepionkowców do łamania prawa" - pisze szef resortu zdrowia. Skarga dotyczy postępowania ws. posła Konfederacji Grzegorza Brauna - informuje RMF FM.

•17:04 Resort zdrowia poinformował dziś o prawie 6,5 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 9 osób z Covid-19. Ile z tych osób zaraziło się wariantem omikron?

•16:00 Sekretarz obrony USA Lloyd Austin poinformował w niedzielę, że dokonany tego dnia jego test na Covid-19 wykazał pozytywny rezultat. Austin dodał, ze ma lekkie objawy i przez najbliższe 5 dni będzie odbywał domową kwarantannę. Zapewnił, że nie wpłynie to na jego pracę jako szefa resortu.

•15:40 Według serwisu śledzącego FlightAware w niedzielę uziemiono ponad 2600 lotów w USA i ponad 4400 lotów na całym świecie. Powodem ma być zimowa pogoda oraz koronawirus.

•14:00 Od 3 stycznia 2022 Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Dotyczą one schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19, a także podawania dawek przypominających u osób pełnoletnich.

•13:15 Od 27 grudnia 2020 roku, kiedy to rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano łącznie 47 005 555 dawek szczepionek. Dawkę przypominającą przyjęło 6 684 750 osób.

•11:30 Jeszcze w tym tygodniu zapadnie decyzja odnośnie zaostrzenia obowiązujących restrykcji. W poniedziałek, 3 stycznia, resort zdrowia odnotował ponad 25 proc. więcej zakażeń niż tydzień temu. Tendencja wzrostowa utrzymuje się już trzeci dzień z rzędu. Jeśli przyrost nowych przypadków nie zwolni tempa, resort zdrowia zaostrzy już obowiązujące restrykcje. - Decyzji możemy się spodziewać w środę lub w piątek - zapowiedział minister Adam Niedzielski.

•10:40 W poniedziałek 3 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 422 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 9 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 246 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Minister edukacji i nauki zapowiedział, że nie przewiduje scenariusza przedłużenia nauki zdalnej. – 10 stycznia wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która jest potrzebna jak tlen – mówił Przemysław Czarnek.

•7:33 Władze medyczne Izraela zatwierdziły podawanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom powyżej 60. roku życia oraz pracownikom medycznym. Informację tę przekazał premier tego kraju, Naftali Benet.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 2 STYCZNIA]

•19:24 Główny doradca Białego Domu ds. medycznych Anthony Fauci, ocenił w wywiadzie dla CNN, że pomimo danych sugerujących, iż wariant koronawirusa Omikron jest łagodniejszy niż poprzednie, to może być jednak więcej hospitalizacji wskutek Covid-19, ponieważ rośnie liczba infekcji.

•16:39 Do ponad miliona wzrosła we Włoszech liczba osób obecnie zakażonych koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby wykryto 141 tysięcy przypadków. Zmarło 111 osób. Także liczba wykonanych jednego dnia testów przekroczyła znów milion.

•10:40 W niedzielę 2 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 179 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 33 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 252 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:55 W sobotę, dzień Nowego Roku, odnotowano ponad 200 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem we Francji.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 1 STYCZNIA]

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało 1 stycznia 2022 roku o 12 032 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 505 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 536 przypadków i 51 zgonów. Szczegóły w naszym raporcie!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 31 GRUDNIA]

•21:03 Dzieci w wieku 5-11 lat szczepione są przeciwko Covid-19 od połowy grudnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało ostatnio, że zarejestrowanych na szczepienie jest w Polsce 280 tys. dzieci, spośród nich zaszczepiło się już 170 tys. A jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu?

•20:00 Władze Amsterdamu zakazały protestu przeciwko obostrzeniom, wprowadzonym w związku z pandemią koronawirusa, który miał się odbyć w najbliższą niedzielę. Burmistrz Femke Halsema wyjaśnił, że decyzja została podjęta “w interesie zdrowia publicznego”.

•19:01 W Izraelu zdiagnozowano pierwszy przypadek jednoczesnego zakażenia koronawirusem i wirusem grypy u rodzącej matki – podał w czwartek lokalny serwis informacyjny Ynetnews.

•18:10 Tłum ludzi, koncerty, fajerwerki i szampańska zabawa. Tak właśnie mieszkańcy Przemyśla i Rzeszowa witali Nowy Rok przed pandemią koronawirusa. W dzisiejszej galerii wracamy do lat 2014-2019. Czy te czasy jeszcze wrócą?

•17:20 Certyfikat o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub negatywny test na obecność wirusa to w niektórych miejscach wymóg, by wejść na imprezę sylwestrową. Większość restauracji i klubów decyduje się jednak na osobną pulę miejsc dla osób niezaszczepionych, które wliczają się do przepisowych limitów.

•16:00 Zdrowia, końca pandemii i powrotu do normalności, życzyć będziemy sobie na nadchodzący nowy rok. Stary, niestety, znów przyćmiła zaraza. Pomimo dostępu do szczepionek i żonglowania obostrzeniami, koronawirus zebrał śmiertelne żniwo. Liczba zgonów w kraju przekroczyła pół miliona. Jeszcze jedna fala nie opadła, a eksperci już zapowiadają kolejną.

•13:06 Certyfikat covidowy - od ręki, nawet z datą wsteczną, na rządowym koncie pacjenta w ciągu pięciu minut. Takie oferty pojawiają się w sieci coraz częściej. Reporterka polskatimes.pl skontaktowała się z oszustami, udając, że chcę skorzystać z ich usług.

•11:37 Kolejne rządy wprowadzają nowe obostrzenia w związku z bardziej zaraźliwym wariantem wirusa SARS-CoV-2. Na przykład w Wielkiej Brytanii już sam kontakt z osobą zarażoną Omikronem może skutkować 10-dniową kwarantanną. Jeśli już wyjedziemy i zachorujemy za granicą, możemy dostać rachunek na wiele tysięcy złotych np. za wydłużony pobyt czy transport medyczny. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy polisa turystyczna obejmie przypadki zakażenia wirusem.

•10:40 W piątek 31 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 601 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 638 osób. W tym 41 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 630 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Władze Izraela wprowadziły w nocy z środy na czwartek obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz podczas zgromadzeń liczących ponad 50 osób. Resort zdrowia tego kraju zatwierdził także podanie czwartej dawki szczepionki przeciw Covid-19 dla osób o obniżonej odporności.

•8:01 Średnio 186 zł wydamy w tym roku na Sylwestra. To jeszcze mniej niż przed rokiem, kiedy obowiązywały nas szczególne obostrzenia. To już drugi Sylwester w cieniu pandemii.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 30 GRUDNIA]

•22:02 Korpus piechoty morskiej USA poinformował w czwartek, że 206 marines zostało zwolnionych ze służby za odmowę szczepienia się na COVID-19. Pentagon zaostrzył ostatnio kary za unikanie szczepienia, ze względu na rosnącą ponownie liczbę zakażeń – podaje portal Axios.

•21:00 Niewyobrażalny dramat przeżywa rodzina 33 - letniej Malwiny Karasińskiej z Piekar, w gminie Obrazów, w powiecie sandomierskim. Kobieta w zaawansowanej ciąży trafiła do Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19, lekarze zrobili jej cesarskie cięcie, ale 33 - latka zmarła dwa tygodnie później. Zrozpaczony mąż szuka sprawiedliwości - uważa, że przyczyną śmierci jego ukochanej żony nie był COVID lecz komplikacje po porodzie.

•20:01 Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że populizm, nacjonalizm i gromadzenie szczepionek w pewnych krajach przyczyniają się do powstawania nowych wariantów wirusa, ponieważ przedłużają walkę z pandemią – relacjonuje Voice of America.

•19:00 Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom alarmuje, że dociera do niego rekordowa liczba zgłoszeń od pracowników, którzy czują się przymuszani przez pracodawców do szczepień. Zwłaszcza w ostatnim kwartale roku 2021 wiele z nich dotyczyło groźby zwolnienia, presji, groźby odebrania premii czy zachowań, które można uznać za swojego rodzaju dyskryminację.

•18:13 Służby porządkowe i graniczne w wielu państwach Europy i świata zgłaszają coraz więcej przejętych sfałszowanych certyfikatów covidowych, wykrywane są też całe siatki fałszerzy, sprzedających podrobione dokumenty tym, którzy nie chcą się szczepić, ale chcieliby jednak podróżować.

•17:05 Aby przerwać ten obłędny łańcuch zakażeń trzeba się szczepić i myślę, że to jest najlepsze, co możemy sobie zafundować, najlepszy prezent na rok 2022 – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

•16:43 W Paryżu od piątku będzie obowiązywać noszenie maseczek na zewnątrz, aby przeciwstawić się fali zakażeń wariantem Omikron koronawirusa - ogłosiła prefektura policji stolicy Francji.

•15:36 Już w piątek ludzie na całym świecie będą witać nowy rok. Jednak pandemia koronawirusa, nowy wariant – Omikron, utrudniają organizację oficjalnych wydarzeń.

•14:10 Policjanci na południu Chin prowadzili ulicami ludzi, oskarżonych o naruszenie zasad covidowych, ze związanymi rękoma oraz tabliczkami ze zdjęciem i nazwiskiem – podała w czwartek BBC, porównując to publiczne upokorzenie do seansów nienawiści z czasów rewolucji kulturalnej.

•11:42 Piąta fala doprowadzi do twardego lockdownu? Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza takiej możliwości. – Jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, to oczywiście te restrykcje mogą zostać zaostrzone – podkreśla.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało 30 grudnia o 14 350 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 709 z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 471 przypadków. Gdzie najwięcej? Szczegóły w naszym raporcie!

•8:23 Polityk Konfederacji Grzegorz Braun nie może już unikać kar za nienoszenie maseczek w Sejmie. Łącznie straci wielomiesięczne zarobki - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 29 GRUDNIA]

•20:00 Testy przesiewowe antygenowe na obecność w organizmie koronawirusa, które mają tę zaletę, że dostarczają wynik w ciągu zaledwie kilku minut, są mniej wrażliwe na wariant Omikron niż na poprzednie warianty – ostrzegła we wtorek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA).

•19:03 Zapalenie mięśnia sercowego stanowi jedno z powikłań po szczepieniu przeciwko COVID-19. Jest to bardzo groźny dla zdrowia stan zapalny. Wyjaśniamy, jak często występuje zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu na COVID-19 i jaki ma przebieg.

•18:00 Prokuratura złożyła w sądzie akt oskarżenia przeciwko internetowemu hejterowi, który groził dziennikarce Agnieszce Gozdyrze po tym, gdy ta opublikowała latem informację o próbie podpalenia jednego z punktów szczepień przeciwko Covid-19.

•17:03 Europejskie kraje odnotowują rekordowe liczby dziennych zakażeń. We wtorek 28 grudnia Francja zarejestrowała największą dobową liczbę zakażeń od początku pandemii. Kolejne miasta odwołują oficjalne obchody sylwestra.

•16:00 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła w środę w swoim cotygodniowym biuletynie epidemiologicznym, że ryzyko stwarzane na świecie przez wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa Omikron pozostaje "bardzo wysokie".

•15:10 Ostatniej doby odnotowano prawie 800 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Zdaniem wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, taka liczba zgonów to „efekt okresu świątecznego”. Wiceszef resortu oświadczył, że rząd na razie nie planuje wprowadzania kolejnych obostrzeń, rozważa jednak wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla kolejnych grup zawodowych.

•14:15 Ośmioro parlamentarzystów PiS w piśmie do premiera Morawieckiego domaga się zniesienia obowiązku weryfikacji przez przedsiębiorców paszportów covidowych u klientów - informuje Interia.

•13:15 Lekarze w poznańskiej Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Przybyszewskiego walczyli o życie kobiety w szóstym miesiącu ciąży po zakażaniu koronawirusem. 38-letnia kobieta miała doszczętnie zniszczone płuca. Trafiła wówczas do Poznania z Pleszewskiego Centrum Medycznego. Niestety kobieta nie przeżyła, ale lekarzom udało się uratować dziecko.

•10:38 W środę 29 grudnia grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 571 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 794 osoby. Jak podkreślił Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, wśród zmarłych było 600 osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Sprawdź szczegóły w raporcie.

•9:45 Obostrzenia COVID na grudzień 2021 na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wszystko przez nowy wariant omikron koronawirusa i szybki wzrost zachorowań z drugiej połowy listopada.

•8:30 We Francji stwierdzono we wtorek rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem - 179 807 przypadków - poinformowało ministerstwo zdrowia w Paryżu. To największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 28 GRUDNIA]

•22:01 Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rząd rozważa wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 dla służb mundurowych. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w niedługim czasie.

•21:00 Dwóch poszukiwanych mężczyzn zatrzymali wczoraj rzeszowscy policjanci. Poszukiwani wpadli w jednej z rzeszowskich galerii handlowych, gdzie policjanci kontrolowali przestrzeganie obowiązku zakrywaniu ust i nosa, a mężczyźni nie stosowali się do niego. Okazało się, że są poszukiwani.

•20:05 Jak koronawirus wpłynął na podróżowanie i turystykę w 2021 r. i jak krzyżuje szyki podróżnym obecnie? Przedstawiamy covidową panoramę podróżniczą na grudzień 2021.

•19:00 Z powodu wysokiej liczby nowych zachorowań na Covid-19, Polska znów trafiła na listę krajów wysokiego ryzyka. To oznacza problemy za czeską granicą.

•18:15 Na razie nie są prowadzone rozmowy o ewentualnej czwartej dawce szczepionki. W tej chwili najważniejsze jest zaszczepienie trzecią dawką, która znacząco podnosi poziom odporności - powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

•17:25 Naukowcy z USA oceniają, że w najgorszym wypadku w nadchodzących miesiącach może dojść do najbardziej śmiercionośnej fali COVID-19 od początku pandemii – podaje w poniedziałek amerykański portal medyczny Stat News.

•16:05 Jestem zwolennikiem namawiania do tego, by się zaszczepić, ale nakładanie obowiązku szczepienia cały czas wzbudza moje wątpliwości. Obawiam się, jakie to będzie miało u nas skutki społeczne – powiedział w poniedziałek w Polsat News prezydent Andrzej Duda.

•15:10 Ciągle słyszę alfa, beta, gama, omikron, a to człowiek roznosi. Wszystkie te parametry zależą od zachowań ludzkich. Jeżeli nie chcemy złagodzić przebiegu zakażenia, co możemy zrobić przy pomocy szczepień, to mamy, co mamy - mówił w rozmowie z polskatimes.pl prof. Włodzimierz Gut.

•14:30 Chiny są krytykowane za politykę "zero Covid", gdy wystarczy jedno zakażenie, by blokadzie poddać mieszkańców domów, dzielnic lub nawet dużego miasta.

•12:34 Jeśli nie zostaną zastosowane surowsze ograniczenia, Włochy będą musiały wprowadzić ogólnokrajowy lockdown – ostrzegają tamtejsi specjaliści.

•10:40 We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 843 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 549 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 384 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:25 W jednym ze szpitali niedaleko Tel Awiwu rozpoczęto testowe podawanie czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Na początek dostają ja tylko pracownicy służby zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 27 GRUDNIA]

•18:45 Województwo śląskie wciąż jest w czołówce zgonów osób chorych na COVID. Tuż przed świętami, 22 grudnia, padł rekord ofiar śmiertelnych czwartej fali pandemii w kraju. W naszym regionie zmarło wtedy 82 zakażonych i był to, po Małopolsce i Mazowszu, trzeci wynik w Polsce. W zestawieniu zgonów notowanych od początku pandemii zajmujemy drugie miejsce w kraju.

•16:15 27 grudnia 2020 roku podano w Polsce pierwszą szczepionkę przeciw koronawirusowi. Od tego czasu w pełni zaszczepionych zostało Polaków. Jednak końca pandemii COVID-19 nie widać, a chętnych na szczepienie tylko ubywa.

•14:30 Niezaszczepieni, którzy zachorowali na Covid, są do 60 razy bardziej narażeni na pobyt na oddziale intensywnej terapii niż ci, którzy się zaszczepili.

•12:40 Studniówka 2022 już niebawem. Jednak wciąż wiele osób zastanawia się, czy bale maturalne w ogóle się odbędą. W zeszłym roku z powodu pandemii zostały one odwołane. Jak będzie tym razem? Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych, dotyczących studniówek w 2022 roku.

•10:40 W poniedziałek 27 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 029 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 38 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 166 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:20 Obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 chce 31,6 proc. Polaków. Za dobrowolnością szczepień jest niemal połowa (46,7 proc.), w tym głównie osoby młode. Aprobata dla pomysłu obowiązkowych szczepień rośnie wraz z wiekiem. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 26 GRUDNIA]

•20:00 Premier Izraela Naftali Bennett został w niedzielę poddany kwarantannie. Powodem był pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u jego 14-letniej córki - podał PAP.

•19:20 Wobec znacznej dynamiki nowych zakażeń wariantem omikron, przyjęcie trzeciej dawki szczepionki to - według lekarzy - konieczność. Zdaniem prof. Piotra Kuny przechorowanie jednego wariantu nie daje ochrony przed kolejną infekcją, a niektóre osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny być już szczepione czwartą dawką.

•15:55 W szczepionce przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o nazwie Nuvaxovid podawany jest gotowy produkt w postaci białka - tłumaczy wirusolog, prof. Włodzimierz Gut. Preparat firmy Novavax trafi do Polski na początku 2022 roku.

•12:15 Najnowsze brytyjskie badana mówią, że zdolność trzeciej dawki Pfizera w ochronie przed Omikronem słabnie w ciągu kilku tygodni.

•10:50 W niedzielę 26 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 252 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 16 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 197 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:19 54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i prawie milion wykonanych jednego dnia testów – te dwa rekordy od początku pandemii padły w sobotę we Włoszech. Zmarły 144 osoby.

•8:20 Tylko w sobotę w USA odwołano ponad tysiąc lotów. Podobnie ma być w niedzielę. To sprawka złej pogody i nowego wariantu koronawirusa, które nie oszczędził pilotów.

•7:57 Od 31 grudnia przestaną obowiązywać ograniczenia w podróżach z ośmiu państw południowej Afryki do USA, wprowadzone pod koniec listopada w związku z obawami o rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 25 GRUDNIA]

•18:26 Około 75 proc. polskich studentów deklaruje, że zaszczepiło się przeciwko COVID-19, a trochę ponad połowa, że zamierza przyjąć dawkę przypominającą - wynika z ankiety, którą przeprowadzono na 160 polskich uczelniach.

•15:59 Objawy koronawirusa to już nie tylko brak węchu, smaku i wysoka gorączka. Koronawirus i omikron tak szybko mutuje, że daje także nietypowe objawy, które potrafią zaskakiwać.

•12:51 Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem wiele kościołów w Stanach Zjednoczonych odwołało bożenarodzeniowe nabożeństwa. Inne przeszły na tryb online.

•10:40 W sobotę 25 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 788 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 269 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 394 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:50 Wystarczyło wykrycie kilkudziesięciu nowych zakażeń koronawirusem w jednym z chińskich miast, żeby wprowadzić blokadę dla 13 mln mieszkańców.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 24 GRUDNIA]

•10:45 24 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 392 zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 589 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 487 nowych przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 23 GRUDNIA]

•22:00 Szacowanie dzisiaj liczby zakażeń omikronem w Polsce, a co za tym idzie liczby hospitalizacji, jest działaniem z pogranicza "fusologii" – powiedział PAP prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

•20:25 Wypłata gotówki za szczepienie? Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było, ale już od stycznia taka akcja może ruszyć w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. To właśnie do mieszkańców z tej części Podkarpacia ma zostać skierowany nowy program pilotażowy, przygotowywany przez Centrum Medyczne MEDYK.

•18:25 W Niemczech zmarł pierwszy pacjent, który był zakażony wariantem koronawirusa Omikron. O zmarłej osobie wiadomo jedynie, że była z grupy wiekowej 60-79.

•17:40 Belgia wprowadziła dodatkowe restrykcje, których celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wariantu koronawirusa Omikron. Mają one obowiązywać od niedzieli. Do najbardziej kontestowanych środków należy decyzja rządu o zamknięciu kin, teatrów i sal koncertowych. Część operatorów kin oświadczyła, że nie podporządkuje się ograniczeniom.

•15:25 Rzecznik Ministerstwa Zdrowia pytany był o plany rządu dot. walki z koronawirusem w najbliższych tygodniach. Mówił m.in. o sylwestrze, powrocie dzieci do szkół i feriach zimowych.

•12:28 W ciągu kilku tygodni do szpitali może trafić nawet milion osób zakażonych covidem – powiedział w rozmowie z czwartkową "Rzeczpospolitą" prof. Andrzej Horban, główny doradca prezesa Rady Ministrów do spraw Covid-19, przewodniczący Rady Medycznej.

•10:40 23 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 156 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 616 osób, w tym 65 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 547 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:25 Szybkie rozprzestrzenianie się wariantu omikron sprawia, że niemiecki minister zdrowia zapowiada konieczność przyjęcia czwartej dawki szczepionki. Podobne kroki ma podjąć Londyn.

•8:24 Do punktów szczepień po dawkę przypominającą powinny ustawiać się tasiemcowe kolejki i to natychmiast - stwierdził w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Zauważył też, że aktualnie w Polsce faktycznie odpornych na COVID-19 jest około 14 mln osób.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 22 GRUDNIA]

•23:01 Ponad 106,1 tys. nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 odnotowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii. To rekordowa liczba od początku trwania pandemii koronawirusa w tym kraju. Za gwałtowny wzrost zakażeń odpowiada wariant omikron - podaje PAP.

•22:00 Podawany doustnie lek przeciwko Covid-19 o nazwie Paxlovid został w środę w trybie nadzwyczajnym dopuszczony do obrotu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Tabletki produkowane przez Pfizera są przeznaczone dla pacjentów w początkowej fazie choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

•21:03 38-letnia Karolina L. była pierwszą "covidką" z Torunia oskarżoną o to, że złamała kwarantannę i wyszła po zakupy. 21 grudnia Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał w jej sprawie prawomocny wyrok: rok więzienia w zawieszeniu na rok próby.

•20:05 Policjanci zatrzymali 29-latkę, która uderzyła starszą kobietę, gdy ta będąc w trolejbusie poprosiła ją, aby założyła maseczkę ochronną. Jak się okazało zatrzymana dzień wcześniej zaatakowała inną mieszkankę Gdyni i zniszczyła jej okulary warte blisko 2,5 tys. zł dlatego, że również zwróciła uwagę na temat obowiązku zasłaniania ust i nosa.

•19:00 W ostatnim czasie spadła liczba zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu. Obłożenie w szpitalach wygląda obecnie tak - 70 proc. zajętych łóżek i 80 proc. zajętych respiratorów przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. Czy szczyt czwartej fali zakażeń już za nami?

•18:01 Kanclerz Olaf Scholz ogłosił na konferencji prasowej w Berlinie decyzje, które zapadły podczas jego spotkania z premierami krajów związkowych. Od 28 grudnia obowiązywać będą surowsze ograniczenia w kontaktach nie tylko osób nieszczepionych, ale także dla osób zaszczepionych i wyleczonych po COVID-19.

•17:05 Wobec groźby ataku nowego wariantu koronawirusa, izraelskie władze postanowiły o rozszerzeniu szczepień o kolejną, czwarta już dawkę.

•16:00 Nowozelandzkie władze potwierdziły, że zapalenie mięśnia sercowego, które doprowadziło do śmierci 26-letniego mężczyzny miało związek z przyjęciem przez niego szczepionki Pfizera.

•15:08 Ameryka szykuje się na falę zakażeń wywołanym nowym wariantem koronawirusa. Omikron infekuje już więcej ludzi niż niedawno delta.

•14:05 Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, dziś albo jutro minister zdrowia wyda rozporządzenie w zakresie obowiązkowego szczepienia służb medycznych.

•13:35 – Na dziś nie ma decyzji, by dzieci pozostawały dłużej w nauce zdalnej, ale patrzymy też na rozwój wypadków w zakresie omikrona w Polsce i w całej Europie – przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

•12:03 – Wprawdzie ilość zakażeń maleje, ale mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów, stąd te wszystkie działania, stąd wzmocnienie i przyspieszenie programu szczepień, ale także obowiązek szczepień zwłaszcza dla medyków, może także dla służb mundurowych, te decyzje w najbliższych dniach zapadną – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

•10:44 22 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 021 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 775 osób, w tym 63 osoby z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 576 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:17 W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w krakowskim Prokocimiu na intensywnej terapii leży troje małych pacjentów. W ciągu ostatnich dni pięcioro dzieci, które wymagało intensywnego leczenia, przyjął także Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie. Wszyscy trafili tam z zespołem pocovidowym. Lekarze ostrzegają, że im więcej zakażeń, tym więcej pacjentów z PIMS, tyle że kilka tygodni później. Apogeum PIMS medycy spodziewają się na przełomie roku.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 21 GRUDNIA]

•21:01 Nauka zdalna wróciła do szkół 20 grudnia 2021 i potrwa do 9 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję ze względu na czwartą falę pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki pozostają nadal otwarte. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił jednak, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.?

•20:00 Nasileniu się pandemii w Hiszpanii towarzyszy dochodzenie w sprawie „siatki” medyków negujących istnienie Covid-19. W ciągu minionego weekendu w tym kraju zanotowano największą od stycznia liczbę zakażeń koronawirusem.

•19:15 Nie sądziłem, że jest to tak agresywna choroba – przyznaje Jacek Borkowski. Aktor opowiedział o dramatycznej walce z koronawirusem, a także nieoczekiwanym pozytywnym skutku przejścia tej choroby.

•18:30 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw COVID-19 firmy Novavax. W związku z tym Komisja Europejska dopuściła ją do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Szczepionka o nazwie Nuvaxovid będzie dostępna dla osób dorosłych, powyżej 18 roku życia. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat nowej szczepionki przeciw COVID-19.

•16:05 Dr Franciszek Rakowski z ICM UW w rozmowie z PAP ocenił, że „jesteśmy w fazie spadków liczby zakażeń koronawirusem w ramach czwartej fai”. W jego ocenie, w połowie stycznia dzienna liczba zakażeń w ujęciu średniej siedmiodniowej będzie wynosiła ok. 5-6 tysięcy. Podkreślił, że wyraźne wzrosty związane z wariantem omikron będą obserwowane w połowie lutego.

•14:30 W poniedziałek wieczorem w wielu miastach Niemiec odbyły się protesty koronasceptyków. W samym Rostocku w protestach wzięło udział ok. 10 tys. osób. Podczas demonstracji doszło do starć z policją – 13 funkcjonariuszy zostało rannych w Mannheim.

•13:25 – Certyfikat covidowy jest wystawiany dla osób w pełni zaszczepionych na okres 12 miesięcy, co może ulec zmianie. W niektórych państwach europejskich mówi się o 9 miesiącach obowiązywania certyfikatu. Nie wykluczamy, że to też nastąpi w Polsce – przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

•11:50 W Houston w Teksasie zmarła pierwsza w USA osoba, która była zakażona nowym wariantem COVID-19 – Omikronem. Ofiarą był 50-letni mężczyzna.

•10:42 21 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 806 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 538 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 458 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Piotr Muller pytany w Radiowej Trójce o to, jak rząd na ten moment ocenia sytuację pandemiczną i czy każe ona rozważać kolejne obostrzenia, przypomniał, że „kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń”. – W związku z tym, przede wszystkim, teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie – dodał.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA]

•23:00 – Wracamy do nauki stacjonarnej już 10 stycznia – poinformował minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Minister podkreślił, że że edukacja zdalna ma bardzo wiele negatywnych skutków dla dzieci i młodzieży. Wymienił wśród nich m.in. pogłębiający się problem nadwagi i otyłości.

•22:03 Naukowcy Światowej Organizacji Zdrowia mają już konkretne dowody na to, iż wariant koronawirusa Omikron, rozprzestrzenia się szybciej niż Delta i może łatwiej zakażać osoby zaszczepione.

•21:00 Niemieckie media informują, że rząd federalny i rządy krajów związkowych, chcą od 28 grudnia ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa. Dlatego też rozważają wprowadzenie znacznych restrykcji w kontaktach, nawet dla osób zaszczepionych i wyleczonych z COVID-19.

•20:05 Kolejne państwa decydują się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji dla podróżujących. W wielu państwach nawet zaszczepieni Polacy będą zobowiązani do przetestowania się na obecność koronawirusa w organizmie. Chodzi między innymi o Włochy, USA i Grecję.

•19:01 Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że „szczepionki będą skuteczne na wariant Omikron, reszta opowieści to polityka, a nie nauka”. W ocenie wirusologa „od początku ludziom obiecywano nierealne rzeczy”. – Szczepienia chronią bowiem przed ciężkim przebiegiem choroby, a nie zakażeniem – podkreślił.

•18:00 Narty w Czechy w sezonie 2021/2022 możliwe są tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Do kraju można wjechać na podstawie negatywnego wyniku testu, ale aby wejścia do restauracji, zatrzymać się w hotelu czy korzystać ze stoków narciarskich konieczne jest już potwierdzenie szczepienia.

•17:02 W Rzeszowie otwarto kolejny punkt szczepień przeciwko koronawirusowi. Powstał w przychodni Nasz Gabinet przy ul. Rejtana 20 (IV piętro).

•16:22 W niemieckim powiatowym mieście Olpe przez pomyłkę zaszczepiono kilkoro dzieci szczepionką Moderny, choć nie została ona dopuszczona do użytku.

•15:00 Polecamy rozmowę z Rafałem Śliżem, rzecznikiem prasowym Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie o rejestracji i szczepieniu przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

•14:06 Być może pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, bardziej zakaźnego, będzie na nas wymuszało konieczność wprowadzenia nowych restrykcji – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•13:50 Mamy do czynienia z czwartą falą zakażeń, nieco opadającą. Ale jestem daleki od optymizmu. Niestety, pewnie grozi nam piąta fala, a jej wysokość, natężenie i zagrożenie są związane z poziomem zaszczepienia – tak o sytuacji epidemicznej w Polsce powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

•11:55 Polityk i ekspert ds. zdrowia Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) określiła sytuację pandemiczną w Niemczech jako „bardzo poważną” z powodu rozprzestrzeniania się wariantu omikron. Mimo to opowiedziała się przeciwko restrykcjom, jakie od niedzieli obowiązują w Holandii – informuje w niedzielę serwis ZDF Heute.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 20 grudnia o 9 609 nowych zakażeniach koronawirusem, w Polsce zmarło 29 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 264 zakażenia, najwięcej w Rzeszowie - 48. Szczegóły w naszym raporcie!

•8:40 Specjalista ostrzega, że jeśli Amerykanie nie potraktują pandemii poważnie, może być nawet 1 milion zakażeń dziennie.

•7:28 Jeśli wariant omikron całkowicie wymknie się szczepionkom, stanie się praktycznie innym wirusem i będzie to pandemia B – taką opinię wyraził włoski ekspert, były dyrektor krajowej, a następnie Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi w telewizji RAI.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 19 GRUDNIA]

•21:30 Wariant omikron szerzy się szczególnie wśród dzieci i młodych ludzi, dlatego każde objawy grypopodobne czy przeziębieniowe powinny skłonić do tego, by zrobić dziecku test – powiedziała prof. Małgorzata Polz-Dacewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

•12:35 Mamy potwierdzonych już siedem przypadków omikrona – poinformował w niedzielę przed południem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 19 grudnia o 15 976 nowych zakażeniach koronawirusem, w Polsce zmarło 70 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 448 zakażeń, najwięcej w Rzeszowie - 47. Szczegóły w naszym raporcie!

•9:25 Kolejny przypadek koronawirusa w wersji omickron został wykryty u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. "Dziewczynka miała wykonany test PCR 10.12 z powodu objawów infekcji paragrypowej" - informuje Ministerstwo Zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 18 GRUDNIA]

•20:15 Ostatniej doby najwięcej zakażeń na Podkarpaciu odnotowano w Rzeszowie (108 przypadków zachorowania na COVID-19 i 13 zgonów pacjentów). Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda poziom zaszczepienia mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego

•18:40 Koncern Pfizer poinformował w piątek, że badania laboratoryjne nad jego szczepionką na COVID-19 dla dzieci wykazały, że nie jest ona skuteczna w przedziale wiekowym 2-5 lat po podaniu dwóch dawek, zatem do następnych testów wprowadzony zostanie trzeci zastrzyk.

•16:10 Koronawirus zbiera swoje śmiertelne żniwo. W ciągu ostatniej doby zmarło ponad 560 osób, a od początku pandemii prawie 91 tys. To mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Nowy Sącz. - Czwarta fala to fala zgonów - przyznaje Łukasz Wegrzyn, dyrektor szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, największej placówki w Małopolsce leczącej chorych na koronawirusa.

•14:40 Eksperci doradzający holenderskiemu rządowi wydali rekomendację, by natychmiast wprowadzić ponownie w tym kraju całkowity lockdown. Powodem jest bardzo szybko zakażający wariant omikron wirusa SARS-CoV-2.

•12:45 - Wirus SARS CoV-2 nie zniknie, ale mądra polityka rządów dzięki restrykcjom i szczepieniom może doprowadzić do stanu, w którym będziemy z nim żyć jak z grypą - mówi dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan w wywiadzie dla AFP.

•10:40 W sobotę 18 grudnia mamy w Polsce 19 397 zakażeń koronawirusem, zmarło 543 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu 669 przypadków, nie żyje 87 mieszkańców regionu. 7 zgonów wyłącznie przez COVID-19.

•9:10 Jak donoszą naukowcy na łamach „Nature Communications” przeciwciała nazywane VNARs obecne u rekinów mogą skutecznie zwalczać koronawirusy, w tym SARS-CoV-2 i jego warianty.

•7:25 Obostrzenia COVID na grudzień 2021 na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wszystko przez nowy wariant omikron koronawirusa i szybki wzrost zachorowań z drugiej połowy listopada. Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 17 GRUDNIA]

•21:33 Najlepsza jest taktyka "krok po kroku" i zaczniemy od obowiązku szczepienia dla medyków – powiedział w piątek Adam Niedzielski. Minister zdrowia poinformował, kiedy możemy spodziewać się rozporządzenia w tej sprawie.

•20:01 Gdy spędzamy w domu znacznie więcej czasu niż zazwyczaj, problemy w relacjach z bliskimi mogą się nasilać. Izolacja, której często doświadczamy w czasach pandemii koronawirusa, jest przyczyną stresu i lęku o przyszłość, a przy tym dotkliwym ograniczeniem wolności. W takiej sytuacji nietrudno o sprzeczki i eskalację konfliktów, zwłaszcza, jeśli od dawna nie było czasu na ich rozwiązanie. Jak więc postępować w kontaktach z domownikami, by pogłębić wzajemne relacje?

•19:00 Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli w piątek trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

•18:15 – Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze. Objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się m.in. na katar i miała nudności i wymioty. Stąd też 14 grudnia test wykonany, wynik pozytywny. Wczoraj sekwencjonowanie i wariant omikron stwierdzony, drugi wariant omikron. Z tym, że to jest pierwszy u obywatela Polski na naszym terenie – przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.

•17:25 – Jeśli turysta jest zakażony lub miał bliski kontakt z osobą zakażoną, to udaje się do specjalnego hotelu do izolacji. My płacimy za wszystko. To ważne także z punktu widzenia osób, które spędzają urlop na Cyprze – wiedzą, że w hotelu, w którym przebywają, nie ma osób na kwarantannie – mówi minister turystyki Cypru, Savvas Perdios.

•16:00 W Niemczech prowadzonych jest około trzech tysięcy śledztw w sprawie sfałszowanych certyfikatów szczepień. Proceder się rozkręca.

•15:37 Przepełnione gabinety pomocy psychologicznej, izolacja, podziały. Pandemia wystawiła nasze samopoczucie i wzajemne relacje na poważną próbę. O tym, jak znosimy ten czas i jakie będą drugie święta Bożego Narodzenia w dobie COVID-19, rozmawiam z Joanną Gutral, psycholożką i psychoterapeutką z Uniwersytetu SWPS.

•14:17 Do skutecznej akcji szczepień wzmacniających Niemcom brakuje odpowiedniej ilości dawek. Berlin będzie chciał je kupić z Polski, Rumunii i innych krajów wspólnoty europejskiej.

•11:45 W Polsce wykryto drugi przypadek zakażenia wariantem koronawirusa Omicron. Zakażona to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14.12. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach.

•10:35 17 grudnia mamy w Polsce 20 027 zakażeń koronawirusem, zmarło 566 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu 702 przypadki, nie żyje 48 mieszkańców regionu. 6 zgonów wyłącznie przez COVID-19.

•9:30 – Niezaszczepiony pracownik nie będzie musiał obawiać się, że zostanie zwolniony – zapewnił poseł Prawa i Sprawiedliwości, lekarz, Bolesław Piecha.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 16 GRUDNIA]

•20:40 W ciągu pięciu ostatnich dni odwołano cztery mecze Premier League. To jednak nie koniec, bo w weekend na boiska nie wyjdzie co najmniej połowa drużyn najbogatszej ligi świata.

•19:02 Ponad 780 tys. osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 to nadal niespełna 40 procent całej populacji Podkarpacia. By osiągnąć odporność zbiorową udział procentowy musi przekroczyć co najmniej 80. Obecnie hospitalizowanych jest ponad półtora tysiąca osób, w tym dzieci. Liczba zgonów z powodu zakażenia koronawirusem w regionie przekroczyła 5 tys. i nadal rośnie.

•17:35 Nowy wariant koronawirusa jest bardziej niebezpieczny niż się uważa – alarmują eksperci. Ich zdaniem jest, omikron jest nie do zatrzymania i już wkrótce każdego dnia mogą zarażać się nim setki tysięcy osób.

•16:12 Brytyjczycy obawiają się powtórki z ubiegłego roku, kiedy z powodu pandemii drastycznie ograniczono kontakty bliskich w Boże Narodzenie. Tak samo może być teraz.

•15:17 W sieci pojawiło się nagranie z udziałem posła Konfederacji Artura Dziambora, który podkreśla, że jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień i w tej kwestii "może sobie nie być wolnościowcem".

•14:26 Amerykańskim pracownikom koncernu Google, którzy nie podporządkują się polityce tej firmy w zakresie szczepień na Covid-19, grozi wysłanie na przymusowy urlop, a następnie nawet wyrzucenie z pracy. Duże firmy z USA tłumaczą, że muszą dostosować wymogi do nowych przepisów, które wprowadził prezydent Joe Biden.

•12:20 Katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce - powiedział w czwartek w Sejmie podczas posiedzenia Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. "Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho" - podało Ministerstwo Zdrowia.

•10:39 16 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 097 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 592 osoby, w tym 30 osób z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 823 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:23 Już dziś zostaną podane pierwsze dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla grupy wiekowej 5-11 lat. Szczepienia są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej, a skierowania są wystawiane automatycznie z chwilą ukończenia przez dziecko 5 lat.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 15 GRUDNIA]

•21:01 Na szczepienia przeciwko Covid-19 specjalnym preparatem Comirnaty zapisano już w Polsce ponad 100 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. E-skierowania generowane są automatycznie. Może je też wystawić lekarz w punkcie szczepień.

•20:00 Wyniki eksperymentu laboratoryjnego zaskakują, bo okazało się, że szczepionka firmy J&J nie wytworzyła ochrony przeciwciał przeciwko Omikronowi.

•19:04 Niedługo minie dwa lata od początku pandemii COVID-19 w Polsce. Od marca 2020 roku do dzisiaj zmarło w naszym kraju blisko 90 tys. osób zakażonych koronawirusem. Tak samo przerażające są liczby mówiące o zgonach na samym Podkarpaciu: od początku epidemii zmarło w naszym województwie blisko 5,5 tys. osób. W których powiatach zgonów było najwięcej?

•18:09 Objawy koronawirusa to już nie tylko brak węchu, smaku i wysoka gorączka. Koronawirus tak szybko mutuje, że daje także nietypowe objawy. Do tego stopnia, że zakażeni początkowo mogą w ogóle nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia.

•17:05 - Mamy za mało szczepionek. Zaskoczyło to wielu, w tym mnie – przyznał nowy niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach w rozmowie z nadawcą ARD. Okazało się, że rezerwy i zamówienia są niewystarczające na okres od stycznia do marca 2022 roku.

•16:03 O tak zwanej „chrzczonej” benzynie słyszał niemal każdy kierowca. Z analogiczną sytuacją, mamy do czynienia w obliczu obowiązku publicznego udostępniania środków do dezynfekcji przez "organizatora przestrzeni". - Środki używane do dezynfekcji osobistej muszą spełniać szereg wymogów - tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press ekspert. Jak groźne są dla nas pseudo preparaty?

•15:00 Szczepiłeś się na Covid-19? Ważne, o której przyjąłeś dawkę preparatu, ponieważ może to wpływać na poziom wytwarzanych przeciwciał. Sprawdź, o której porze dnia najlepiej zaszczepić się przeciwko koronawirusowi!

•14:15 Na celowniku antyszczepionkowców znalazł się premier niemieckiej Saksonii. Do akcji ruszyła policja.

•12:20 Od 15 grudnia 2021 każda osoba przylatująca do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Obowiązek ten dotyczy także osób w pełni zaszczepionych. W przypadku niewykonania testu lub otrzymania pozytywnego wyniku, podróżny zostanie skierowany na kwarantannę. Testu nie muszą wykonywać dzieci, pod warunkiem, że podróżują z zaszczepionymi rodzicami. Test jest płatny

•10:37 W środę 15 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 266 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło aż 669 osób, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu odnotowano 804 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:38 Szef Światowej Organizacji Zdrowia jest zdania, że omikron jest już w większości krajów świata. Nie można go w żadnym wypadku lekceważyć, dodaje.

•7:33 Od środy obowiązują w Polsce nowe obostrzenia epidemiczne. Zmiany dotyczą m.in. osób zamieszkujących z zakażonymi. W lokalach gastronomicznych (restauracje, stołówki, itp.) oraz hotelach maksymalne obłożenie może wynosić 30 proc. Na tym jednak nie koniec obostrzeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 14 GRUDNIA]

•21:00 Lek na Covid-19 o nazwie Paxlovid jest skuteczny także przeciwko wariantowi omikron koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformował we wtorek koncern farmaceutyczny Pfizer, który jest producentem tego specyfiku. W badaniach klinicznych Paxlovid wykazywał 89-procentową skuteczność w zakresie ochrony przed hospitalizacją - podaje PAP.

•20:02 Amantadyna to lek badany przeciw COVID-19, który wywołał medialną burzę. Wszystko za sprawą wprowadzającego w błąd tytułu duńskiego badania nad tym środkiem. Choć autorzy nanieśli korektę, kontrowersje już nie ustaną, bo lek zaczęto wykupywać z aptek i reglamentować. Badania nad amantadyną wciąż jednak trwają, a ich wyniki poznamy dopiero za kilka miesięcy.