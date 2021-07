Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [6.07]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 126 844 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 599 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 880 308 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 085 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 5 LIPCA]

•15:57 Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie otrzymało od Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka zastrzyk miliona złotych na wyposażenie laboratorium w aparaturę do szybkiego sekwencjonowania, czyli identyfikowania alertowych mutacji SARS-CoV-2. Szybkie wykrywanie nowych patogenów ma poprawić bezpieczeństwo Polaków.

•14:35 Od godziny 19 w poniedziałek 5 lipca wracają utrudnienia na granicy polsko-słowackiej. Republika Słowacka zdecydowała się ponownie zamknąć małe przejścia graniczne. Z Podkarpacia na Słowację wjedziemy tylko przez Barwinek.

•11:56 Rok 2020 był szczęśliwy dla większości największych amerykańskich korporacji. Wzrosły przychody, wartość rynkowa i co najważniejsze firmy uzyskały znakomite, choć czasem trochę mniejsze niż rok wcześniej, zyski.

•10:33 1 nowe zakażenie na Podkarpaciu, 38 w całym kraju - to poniedziałkowe dane Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa. Ostatniej doby potwierdzono śmierć jednej osoby.

•7:50 Według badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wpolityce.pl. coraz więcej Polaków uważa, że pandemia koronawirusa może być wynikiem celowego działania lub spisku.

•7:21 W około 70 amerykańskich ogrodach zoologicznych zostanie podana eksperymentalna szczepionka przeciwko koronawirusowi. Zaszczepi się między innymi niedźwiedzie, pumy i fretki.

•7:00 Rozmowa z doktorem KRZYSZTOFEM KASZUBĄ, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział Wojewódzki w Rzeszowie na temat przygotowania tegorocznego rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia.

•6:00 Nawet pół miliona złotych w formie pożyczki oprocentowanej symbolicznie, bo tylko 0,03 proc./rok mogą otrzymać przedsiębiorcy z woj. podkarpackiego na rozwijanie działalności przez firmy i pomioty szeroko rozumianego sektora turystyki i rekreacji.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 4 LIPCA]

•11:06 Koronawirus wciąż budzi ogromny niepokój. Wszystko przez wariant delta, który jest bardzo zaraźliwy. W Polsce sytuacja jest na razie dobra, ale rząd już teraz zaczyna się przygotowywać na najgorsze, czyli nadejście czwartej fali. Kto powinien się najbardziej obawiać? Sprawdźcie miejsca w Polsce, w których może uderzyć najbardziej koronawirus!

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 54 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło jedna osoba z innychm schorzeniami. Na Podkarpaciu mamy jeden nowych przypadek.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 3 LIPCA]

•20:15 Jednodawkowa szczepionka Janssen przeciw COVID-19 od firmy Johnson & Johnson, wygenerowała silną, trwałą aktywność przeciw szybko rozprzestrzeniającemu się wariantowi Delta oraz innym, bardzo rozpowszechnionym wariantom wirusa SARS-CoV-2. Tak wynika z raportów złożonych przez firmę 2 lipca. Ponadto, dane wykazały, że trwałość odpowiedzi immunologicznej wynosiła co najmniej osiem miesięcy, czyli przez czas, który do tej pory oceniano. Dwa streszczenia badań zostały złożone w bioRxiv.

•17:45 Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko koronawirusowi jest też źródłem pewnych benefitów. W Stanach Zjednoczonych osoby zaszczepione mogą spotykać się w pomieszczeniach zamkniętych bez masek z innymi zaszczepionymi, nie muszą się też poddawać samoizolacji, jeśli miały styczność z osobą zarażoną. Z kolei w Europie po cichu mówi się o swobodnym podróżowaniu. W Polsce te benefity nie zawsze są argumentem, dlatego już pojawiają się firmy, które nagradzają inaczej swoich pracowników. Jak? Więcej w naszym tekście.

•12:56 Z pandemia koronawirusa świat walczy od ponad roku. Przeprowadzane są masowe szczepienia. Okazuje się jednak, że naukowcy odkryli lek, który może pomóc w zakończeniu pandemii COVID-19. Jak wskazują eksperci lek iwermektyna wykazuje duże, statystycznie istotne zmniejszenie ryzyka zachorowalności na COVID-19 i śmiertelności z powodu tej choroby. Iwermektyna, co to za lek?

•10:47 Jak informuje w sobotę Ministerstwo Zdrowia, na Podkarpaciu mamy tylko 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W szpitalach z powodu COViD-19 przebywa 13 osób. W Polsce dziś odnotowano 107 nowych przypadków, 18 osób zmarło.

•7:36 Wakacyjne wybory Polaków w tym roku są silnie związane z bieżącą sytuacją pandemiczną i regulacjami wjazdowymi krajów docelowych. Warto śledzić bieżącą sytuację, ponieważ w ostatnich dniach wiele europejskich krajów zaostrzyło restrykcję dotyczące wjazdu na ich terytorium. - Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych- komentuje ekspert.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 2 LIPCA]

•20:20 Obostrzenia w Polsce zostały ostatnio w dużym stopniu zniesione, jednak nie możemy mówić o całkowitym powrocie do normalności. Tymczasem Rada Medyczna nalega, aby część obostrzeń dalej obowiązywała, ale tylko w stosunku do osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.

•17:40 Sprawdź najnowsze dane z powiatów

•15:35 Bieżący letni sezon wakacyjny upłynie znowu, podobnie jak w roku 2020, pod znakiem zmieniających się przepisów wjazdowych i wyjazdowych - komentuje ekspert.

•12:17 Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi. Wariant Delta plus atakuje.

•10:42 Jak informuje w piątek Ministerstwo Zdrowia w Polsce mamy 96 nowych zakażeń koronawirusem. 21 osób zmarło, 8 z nich nie miało chorób współistniejących. Na Podkarpaciu sytuacja jest bardo dobra - tylko 3 nowe zakażenia. Jedna osoba zmarła.

•8:42 Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Mycie rąk chroni przed infekcjami i chorobami powodowanymi przez tzw. brudne ręce. Dotykając dłońmi różnorodnych przedmiotów, drobnoustroje znajdujące się na nich przenoszą się częściowo na ręce. Każdego dnia ciężko jest kontrolować to czego dotykamy, a także kto wcześniej ruszał danego przedmiotu i jakie zarazki się na nim znajdują. Możemy natomiast zadbać o prawidłową, częstą i skuteczną higienę dłoni! Mycie rąk ma ogromną moc i należy z niej korzystać.

•7:29 Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból głowy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 1 LIPCA]

•20:03 Pracodawcy chcą wiedzieć, którzy pracownicy zaszczepili się na koronawirusa. Mówią, że to jedyna metoda, żeby odpowiednio przygotować się przed ewentualną czwarta falą pandemii. Tymczasem obecnie nie ma prawa, na podstawie którego przełożony mógłby żądać takich informacji.

•19:00 Sieć kin Helios wprowadziła nowe zasady sprzedaży biletów, dzięki czemu więcej osób mogło wziąć udział w seansie. Wymogiem było potwierdzenie przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi. Po zmasowanym ataku antyszczepionkowców sieć wycofała się z pomysłu.

•18:10 Od 1 lipca rusza pogram „Profilaktyka 40 plus”. Po wypełnieniu specjalnej ankiety w Internetowym Koncie Pacjenta osoby po czterdziestce otrzymają e-skierowanie na pakiet badań. Później mogą zapisać się na nie w placówce, która realizuje program.

•17:05 Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje, że niektórzy turyści wracający do Polski z zagranicznych wakacji będą musieli przejść 10-dniowa kwarantannę. Kogo to dotyczy? Jak uniknąć kwarantanny? Jak ją skrócić? Sprawdź, zanim wyrusz w podróż!

•16:00 W całej Unii Europejskiej od dziś uznawane są Unijne Certyfikaty COVID (UCC). Jak zdobyć swój certyfikat? Do czego uprawnia UCC?

•15:35 Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że obecnie spada dynamika rejestracji na szczepienia. Wskazał, że „tydzień do tygodnia odnotowaliśmy spadek o 30 procent”. - Uruchamiamy kolejne kanały promocji szczepień. Dzisiaj wystartowała loteria Narodowego Programu Szczepień – mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień. - Ponad 300 tysięcy osób zarejestrowało się w loterii – dodał.

•13:19 I Marsz Równości przeszedł ulicami Rzeszowa w 2018, drugi rok później. Wydarzenia przyciągały bardzo dużo uczestników nie tylko z Rzeszowa, ale z całej Polski. W 2020 roku jednak z powodu pandemii koronawirusa marsz się nie odbył. Jak będzie teraz?

•12:21 Chorwacja, jeden z najczęściej wybieranych zagranicznych kierunków przez Polaków, od 1 lipca zmienia zasady wjazdu na swoje terytorium. Jak poinformowała Chorwacka Wspólnota Turystyczna Chorwacka, podróżni przy wjeździe muszą okazać "paszport covidowy" lub negatywny wynik testu. Co ciekawe, jeszcze kilka tygodni temu, władze kraju zniosły obowiązek testu przy wjeździe.

•10:33 Ostatniej doby na Podkarpaciu potwierdzono 3 nowe zakażenia COVID-19, nie zmarł żadna osoba. W Polsce odnotowano 98 nowych zakażeń i 24 zgony.

•7:50 Od 1 lipca ruszyła Loteria Narodowego Programu szczepień. Można w niej wygrać nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne. Uczestnicy muszą być pełnoletni i przejść kompletną procedurę szczepienia. Jest to jeden z pomysłów rządu, by zachęcić do szczepienia.

•6:20 W Polsce podano ponad 28 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 11 milionów osób. Na Podkarpaciu zaszczepionych jest ponad 1 200 000 osób, podwójną dawką około 600 tysięcy. W krajowym rankingu wypadamy słabo: jesteśmy dopiero na 11. miejscu. Są w regionie gminy, w których zaszczepionych jest zaledwie 13-14 procent mieszkańców. Eksperci już ostrzegają przed kolejną falą i nowymi mutacjami wirusa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 30 CZERWCA]

•19:00 Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził ostatnio, że rozważane jest wprowadzenie odpłatnych szczepień przeciwko koronawirusowi. O ocenę takiego rozwiązania poprosiliśmy doktora Tomasza Ozorowskiego, epidemiologa i mikrobiologa. Jego zdaniem każda forma zachęcenia ludzi do zaszczepienia się jak najszybciej jest dobrym pomysłem.

•18:05 Wariant Delta to indyjska mutacja koronawirusa, o której w ostatnim czasie mówi się coraz więcej. Eksperci biją na alarm, ponieważ grozi on szybkim wzrostem zakażeń, co jest obserwowane tam, gdzie wirus w wariancie Delta jest już obecny od pewnego czasu. Co już wiemy o wariancie Delta i czy grozi nam czwarta fala pandemii koronawirusa oraz kolejny lockdown?

•16:50 Tegoroczne decyzje o wyborze kierunku na wakacje są podejmowane głównie pod wpływem przepisów covidowych. - Najwięcej Polaków poleci samolotem do Grecji, a własnym samochodem pojedzie do Chorwacji- wskazuje Maciej Nykiel, prezes Nekera. Jednocześnie zaznacza, że wiele osób spędzi urlop w kraju.

•15:00 Wariant Delta koronawirusa pojawia się w coraz większej liczbie krajów na świecie, w tym także w Polsce. Jakie objawy można zaobserwować u osoby, która zakaziła się tym wariantem wirusa? Lekarze wskazują m.in. na problemy ze słuchem oraz ból gardła.

•12:10 Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki na Covid-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień, bez względu na to, gdzie otrzymaliśmy pierwszą dawkę.

•11:06 We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News gościnią była lekarka medycyny, psychiatrka i psychoterapeutka dr Katarzyna Ratkowska. Lekarka przywoływała nieprawdziwe informacje dotyczące COVID-19 i zniechęcała nimi do szczepień. Jej słowa wywołały burzę.

•10:55 Fatalny był finał zabawy ponad 200 hiszpańskich uczniów, którzy na Majorce świętowali koniec roku szkolnego. Muszą teraz swoje odcierpieć w przymusowej kwarantannie.

•10:35 Środa to 104 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 4 z Podkarpacia. Zmarło 16 osób, jedna z naszego regionu.

•7:36 Wariant Delta koronawirusa jest nie tylko bardziej zakaźny, ale może także skutecznie zmylić zakażonego. Wywołuje inne objawy. Prof. Andrzej Fal, internista i alergolog, radzi, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy podejrzeniu zakażenia wariantem indyjskim.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 29 CZERWCA]

•21:00 Poradnia „Nasze Zdrowie” w Tarnobrzegu jako jedyna na Podkarpaciu znalazła się na czarnej liście przychodni, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zerwać współpracę z powodu nadmiaru teleporad.

•20:20 Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wobec Przychodni Lekarskiej Optima w Przemyślu. Chodzi o sprawę leczenia amantadyną pacjentów chorych na COVID-19. W Internecie zawrzało, pacjenci stanęli w obronie lek. Włodzimierza Bodnara z przemyskiej Optimy.

•17:40 Czwarta fala koronawirusa w Polsce to bardzo realny scenariusz. Tym bardziej że liczba chętnych do przyjęcia szczepionki spada. Musimy więc liczyć się z tym, że w Polsce zostanie wprowadzony kolejny lockdown. Zobaczcie, jakie obostrzenia może wprowadzić rząd.

•15:53 Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał we wtorek, że decyzja w sprawie podania trzeciej dawki przeciwko koronawirusowi jeszcze nie została podjęta ale jednocześnie zaznaczył, że Polska chce "uczestniczyć we wszystkich procesach negocjacyjnych dotyczących zabezpieczenia populacji szczepieniami".

•14:32 Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek zniesienie limitów do specjalistów wraz z początkiem przyszłego miesiąca. - Wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobre zdrowie jest priorytetem każdego z naszych rodaków, chcemy to umożliwiać również przez profilaktykę - dodał.

•13:04 Kalifornia wydawała się być już uwolniona od koronawirusa. Wszystko się zmieniło, gdy pojawił się wariant Delta i rozprzestrzenia się teraz w błyskawicznym tempie.

•11:36 Rozpowszechnienie wariantu Delta na Wyspach sprawiło, że Unia chce ostrzejszych reguł przy podróżowaniu z i do Wielkiej Brytanii. Na szczęście porozumienie jest w tej sprawie jest już bliskie.

•10:33 Wtorek to 123 nowe zakażenia i 26 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Żaden z nowych przypadków nie dotyczy Podkarpacia, jedna zmarła osoba jest z naszego regionu.

•10:04 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że jest gwarancja, iż szczepienia przeciwko koronawirusowi będą bezpłatne do końca września. Wcześniej szef resortu zdrowia mówił, że od 1 października rząd rozważa „odpłatność, czyli wprowadzenie w normalny system refundacyjny szczepienia przeciwko Covid-19”.

•9:49 Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego wnioskował o ukaranie dr. Pawła Grzesiowskiego – jego zdaniem lekarz miał rozsiewać nieprawdziwe informacje i wprowadzać w błąd opinię publiczną. Wniosek został jednak odrzucony, a zdaniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzesiowski nie naruszył Kodeksu Etyki Lekarskiej.

•8:14 Coraz więcej krajów wprowadza materialne zachęty dla ludzi, by się szczepili przeciwko Covid-19. Jednym daje się wartościowe bony, innym... kurczaki, kolejni mogą wygrać samochód na loterii.

•7:41 Władza Abu Dhabi otwierają emirat po pandemii i wprowadzają zakaż: tylko zaszczepieni będą mieli dostęp do miejsc publicznych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA]

•15:40 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w poniedziałek, że ewentualne podanie Polakom trzeciej dawki szczepionki na Covid-19 to „nadal kwesta badań klinicznych”. Szef resortu zdrowia dodał jednak, że trzecia dawka może nieco różnić się od poprzednich.

•12:49 Pierwszych 90 studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim właśnie zdaje ostatnie egzaminy. Później przed nimi jeszcze państwowy egzamin lekarski i mogą się ubiegać o rezydenturę. Gro absolwentów deklaruje, że pozostanie w regionie. To dobra wiadomość, bo brakuje u nas lekarzy.

•10:33 52 nowe zakażenia koronawirusem i brak przypadków śmiertelnych - to dane Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku. Na Podkarpaciu zachorowało 7 osób.

•7:30 Już w ponad 90 krajach na całym świecie stwierdzono przypadki Delty, najnowszego i najgroźniejszego wariantu Covid-19. Zamiast luzować wiele krajów wraca do restrykcji i ograniczeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 27 CZERWCA]

•15:19 Po długim okresie obostrzeń pandemicznych, te wreszcie są luzowane. W ostatnią niedzielę czerwca giełda samochodowa przy ulicy Spichlerzowej w Rzeszowie znowu ożyła i zapełniła się ludźmi kupującymi, oglądającymi, sprzedającymi i oczywiście samochodami.

•13:43 Alarm covidowy w Australii. Po pojawieniu się nowych przypadków koronawirusa wprowadzono lockdown m.in. w Sydney ale też w innych miejscach kraju. Choć liczba przypadków nie jest tam duża, władze wolą dmuchać na zimne. Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi.

•12:31 Spadek zakażeń koronawirusem w Polsce i poluzowanie obostrzeń sprawiło, że wróciła Giełda Staroci przy I LO w Przemyślu.

•11:53 Od 26 czerwca wszedł w życie kolejny etap luzowania obostrzeń: po wielu miesiącach zostaną otwarte dyskoteki i kluby taneczne. Krakowianie czekali na ten moment, do miasta wróciło życie nocne.

•11:02 Koncert zespołu Zakopower i DOC. zakończyły konferencję „Zdrowie i życie po COVID-19” organizowaną przez Centrum Medyczne „Medyk”. Muzycy zagrali podczas pikniku w Dworze Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem.

•10:33 Tylko 71 nowych zakażeń w kraju, zmarło 5 osób - to dane z Ministerstwa Zdrowia z niedzieli. 5 przypadków wykryto na Podkarpaciu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 26 CZERWCA]

•18:00 Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!

•16:01 Dla niezaszczepionych będzie to ciężkie lato. Coraz więcej jest miejsc, do których dostaniemy się tylko z dowodem szczepienia przeciw COVID-19. Baseny, zagraniczne wczasy, koncerty - wszędzie tam potrzebny jest paszport covidowy. Najgorszy koszmar przeciwników szczepień właśnie się ziścił.

•11:35 Mimo tego, że koronawirus wyhamował, nie możemy stracić czujności. Warto się zaszczepić, bo wariant Delta może uderzyć jeszcze latem.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 100 zakażeń, z tego 5 na Podkarpaciu. Zmarło 21 osób. Jedna z nich w naszym regionie.