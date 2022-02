Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [7.02]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 219 575 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 6 487 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 5 173 780 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 106 597 - liczba osób, które zmarły w Polsce

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO]

•7:55 Do 1 marca 2022 r. szczepionkę przeciw COVID-19 muszą przyjąć osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci, studenci medycyny i pracownicy podmiotów medycznych. Tak stanowią wprowadzone jeszcze w grudniu przepisy. Część medyków na Podkarpaciu postanowiła się sprzeciwić prawu, które ma na celu walkę z pandemią.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 6 LUTEGO]

•22:00 Wirus we Włoszech słabnie, krytyczna faza dobiega końca – zapewnili w niedzielnej prasie nadzwyczajny komisarz ds. epidemii gen. Francesco Figliuolo i szef Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. Codziennie spada liczba nowych zakażeń, ostatnio zeszła poniżej 100 tys.

•21:15 Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę przez COVID-19? Kiedy wolno zwolnić pracownika na etacie, a kiedy osobę z umową zlecenie lub o dzieło? Gdzie zwolniona osoba może szukać pomocy? Tłumaczymy, w jakiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać umowę wskutek epidemii COVID-19 oraz co może zrobić zwolniona osoba.

•19:34 Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na ferie, wakacje czy urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie!

•17:35 Kwarantanna nie spełnia u nas swego zadania i powinniśmy z niej zrezygnować – mówi PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodaje, że dominują obecnie wywoływane przez SARS-CoV-2 łagodne objawy przeziębieniowe, ale nie wiemy co będzie jesienią.

•16:00 „Obłożenie łóżek wzrasta o wiele wolniej niż tempo wzrostu zakażeń w ostatnich tygodniach. Dlatego w zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19” – poinformował na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.

•14:00 Od 27 grudnia 2020 roku, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 52 197 329 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 21 868 932 osób.

•12:50 „Jestem zwolennikiem zniesienia prawie wszystkich ograniczeń epidemicznych, łącznie z kwarantanną” – powiedział w rozmowie z PAP prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Profesor stwierdził, że przyszła pora na skierowanie swojej uwagi na pacjentów z innymi chorobami, zaniedbywanych od dwóch lat. Podkreślił, że COVID-19 nie jest obecnie tak śmiertelną chorobą, jak na początku. W jego ocenie, wcześniej też śmiertelność mogła być niższa, ale walką z epidemią źle zarządzano, bo opierano się w większej mierze na emocjach, niż na wiedzy.

•10:45 W niedzielę 6 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 703 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 19 osób. Na Podkarpaciu mamy 1044 nowe przypadki.

•7:45 Jak podał w piątek Instytut Roberta Kocha (RKI), zajmujący się m.in. statystyką covidową w RFN, w ciągu ostatniej doby wykryto w Niemczech rekordową liczbę nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - niemal ćwierć miliona (dokładnie 248 838 infekcji). To najwyższa dobowa liczba zakażeń tym wirusem od początku epidemii nad Renem.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 5 LUTEGO]

•20:08 „To były jedne z najcięższych chwil dla mnie i mojej rodziny” – mówi o Covid-19 poseł Prawa i Sprawiedliwości, Barbara Dziuk. Polityk przyznała, że była bliska śmierci.

•18:13 W nocy z piątku na sobotę setka pojazdów przeciwników obostrzeń covidowych zablokowała główną arterię Helsinek. Policja zatrzymała 55 osób.

•15:40 - Wystawiono ponad tysiąc skierowań na 4. dawkę szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował resort zdrowia. To szczepionka dla osób z zaburzeniami odporności.

•14:10 Nieco więcej niż połowa Polaków uważa, że sklepy nie powinny bezwzględnie wymagać od swoich klientów okazywania Unijnego Certyfikatu COVID bądź zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu lub informacji o przejściu choroby w celu utrzymania lub regulowania limitów osób w nich przebywających.

•12:56 Chociaż COVID-19 nie omija również kobiet w ciąży, to jednak do przeniesienia wirusa z matki na dziecko dochodzi bardzo rzadko. Naukowcy odkryli, że to łożysko blokuje transmisję koronawirusa z mamy na dziecko. Odpowiada za to receptor umożliwiający wirusowi wnikanie do komórek, którego poziom u kobiet w ciąży chorych na COVID-19 jest znacznie niższy niż u zdrowych.

•10:40 W sobotę, 54 lutego Ministerstwo Zdrowia, z kilkuminutowym poślizgiem, poinformowało o 45 749 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 272 osoby. W tym 27 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 1382 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:00 Policja zatrzymała pięć kobiet w związku z handlem certyfikatami covidowymi. Wśród nich jest też pielęgniarka. Do aresztu trafił również mężczyzna podejrzany o zakup takiego zaświadczenia.

•8:36 Japoński rząd planuje zalecić, aby dzieci w wieku 2 lat oraz starsze, nosiły maski ochronne w żłobkach i przedszkolach. Ma to zapobiec zakażeniu koronawirusem dzieci oraz personelu placówek.

•7:45 Na Podkarpaciu w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 215 tys. 345 osób. To 11. miejsce w gronie województw. Sprawdziliśmy TOP 30 miast i gmin w regionie, gdzie zaszczepił się największy procent mieszkańców. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii!

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 4 LUTEGO]

•14:00 Kwarantanna nie spełnia u nas swego zadania i powinniśmy z niej zrezygnować – mówi PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak. Dodaje, że dominują obecnie wywoływane przez SARS-CoV-2 łagodne objawy przeziębieniowe, ale nie wiemy co będzie jesienią.

•13:11 Padł nowy rekord dobowej liczby infekcji wirusem SARS-COV-2 w Niemczech. Według piątkowych danych Instytutu Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono nad Renem niemal ćwierć miliona nowych zakażeń (dokładnie 248 838).

•12:00 O skutkach pandemii rozmawiamy z dr. Pawłem Grzesiowskim, prezesem Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

•11:35 Do Rzeszowa dotarły maseczki przekazane przez rządową Agencję Rezerw Materiałowych. Od piątku są dostępne w wielu punktach miasta.

•10:40 W piątek, 4 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 534 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 246 osób. W tym 27 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 1932 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:25 Podkarpacie odwiedziło w ubiegłym roku poniżej 1 mln osób, co oznacza, że lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w regionie do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat.

•8:15 Za około tydzień będziemy mieli do czynienia ze szczytem piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Wówczas codziennie zakażać się będzie nawet 800 tys. osób - wynika z prognozy ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

•7:45 W Danii w czwartek trzeciego dnia bez restrykcji liczba przebywających w szpitalach pacjentów zakażonych koronawirusem wzrosła do rekordowej liczby 1116.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 3 LUTEGO]

•21:05 Jak obserwują aptekarze, którzy zgłosili się do programu testowania na Covid-19, chętni są, ale wielkich kolejek nie ma. Lucyna Samborska, wiceprezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie zaznacza, że apteki musiały spełnić wiele wymagań, by robić wymazy. - Na pewno w jednych drzwiach nie spotykają się osoby, które przyszły kupić leki z tymi, które podejrzewają, że mają koronawirusa i chcą sprawdzić to na miejscu.

•20:00 To czy przechorowaliśmy już koronawirusa można za pomocą testu na przeciwciała, niemniej jednak istnieją pewne objawy wskazujące na przebytą infekcję wirusem SARS-CoV-2. Co może świadczyć o przebytym zakażeniu Omikronem? Sprawdź w naszej galerii

•19:30 Amerykańscy naukowcy opracowali aplikację na smartfony, która w prosty sposób wykrywa zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także wirusem grypy. Za pomocą kamery w telefonie i zestawu diagnostycznego aplikacja analizuje próbkę śliny pod kątem obecności w niej wirusów COVID-19 i grypy. Precyzyjny wynik otrzymywany jest już po 25 minutach. Aplikację można pobrać za darmo na telefony z systemem Android.

•18:00 Centrum e-Zdrowia uruchomiło kalkulator pozwalający osobom niezaszczepionym i ozdrowieńcom sprawdzić, jak przejdzie się zachorowanie na COVID-19.

•17:10 Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń otrzymały w czwartek pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. Ich przystąpienie do rywalizacji stoi pod znakiem zapytania.

•16:45 Moim zdaniem niestety nie będziemy mieli świętego spokoju i piąta fala nie będzie ostatnią, ponieważ wirus już mutuje - powiedział w wywiadzie opublikowanym w czwartek w „Super Expressie” Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, Paweł Grzesiowski.

•15:05 Jest prawdopodobne, że do lipca będziemy mogli zlikwidować paszport szczepionkowy we Francji - mówił w środę wieczorem w telewizji BFMTV minister zdrowia Francji Olivier Veran. Warunkiem jest, że sytuacja się nie pogorszy - dodał.

•14:25 W czwartkowym raporcie resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 54 tysiące nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Do najnowszych danych odniósł się szef MZ Adam Niedzielski, który wskazał, że dostrzega "poważny sygnał możliwego wejścia w punkt przesilenia" piątej fali infekcji.

•13:47 W Polsce stosowane są cztery szczepionki przeciw COVID-19. Różnią się technologią produkcji, sposobem przechowywania, dawkowaniem, skutecznością czy częstotliwością występowania skutków ubocznych, które podobnie jak w przypadku leków nie są rzeczą nadzwyczajną. Generalnie wszystkie szczepionki mają dużą skuteczność. Dla porównania szczepionka przeciw grypie jest skuteczna na poziomie 50-60 proc.

•12:45 Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa w Europie na luty 2022. W Szwecji zapowiadany jest koniec restrykcji od 9 lutego. Sprawdź szczegóły.

•10:54 W czwartek 3 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 54 477 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 307 osób. Na Podkarpaciu mamy 1913 nowe przypadki.

•8:26 Najpóźniej do Wielkanocy brytyjski rząd chce zakończyć publikowanie codziennych statystyk dotyczących zakażonych, hospitalizowanych i zmarłych na Covid-19 - informuje w środę dziennik "The i". Według rządu Johnsona wirusa SARS-CoV-2 nie da się całkowicie wyeliminować i trzeba go zacząć traktować jak sezonową grypę. W zeszłym tygodniu na Wyspach przestały obowiązywać niemal wszystkie restrykcje covidowe.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 2 LUTEGO]

•21:01 Od soboty Litwa znosi obowiązek używania paszportów covidowych. Litewski minister zdrowia Arunas Dulkys podkreślił. że rola paszportów zmalała w sytuacji, gdy ryzyko zakażenia dominującym wariantem omikron dotyczy zarówno zaszczepionych, niezaszczepionych oraz ozdrowieńców.

•20:00 Kaszel jest jednym z najczęściej występujących objawów COVID-19. Obecnie, gdy liczba zakażeń ciągle rośnie i coraz więcej osób otrzymuje pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 dobrze jest wiedzieć jak radzić sobie z uporczywym kaszlem w trakcie infekcji koronawirusowe.

•19:05 Dlaczego, jak twierdzą specjaliści ds. lotnictwa, jeszcze przez długi czas będziemy musieli nosić maseczki w samolotach?

•18:15 Czas już przejść do zarządzania zakażeniami koronawirusem, jak grypą - ocenił w środę włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Wraz z końcem marca rząd Italii planuje zniesienie stanu wyjątkowego, który obowiązuje w tym kraju od dwóch lat. Według szacunków odpornych na działanie wirusa SARS-CoV-2 jest już ponad 90 proc. obywateli Włoch.

•17:00 W Austrii wchodzi obowiązek szczepienia się przez wszystkich mieszkańców kraju, którzy skończyli 18 lat.

•16:15 Życie Francuzów stało się łatwiejsze, bo zniesiono kolejne ograniczenia z powodu Covid. Tymczasem liczba zakażeń koronawirusem wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.

•15:30 W zbiorze ustaw Czech ukazał się we wtorek dokument ministra zdrowia Vlastimila Valka dotyczący obowiązkowych w tym kraju szczepień na różne choroby, w którym nie ma nazwy COVID-19. Tym samym szef resortu wprowadził w życie obietnicę o odejściu od obowiązku szczepień przeciw tej chorobie.

•14:25 Tak zwany paszport covidowy, czyli Unijny Certyfikat Covid (UCC) do tej pory ważny był przez rok od pełnego zaszczepienia. Jednak od 1 lutego okres jego ważności zostaje skrócony.

•13:54 Okazuje się, że o wyborze chorążych naszej reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie zdecydował ostatecznie... koronawirus. Wyznaczoną pierwotnie do tej roli łyżwiarkę szybką Natalię Czerwonkę zastąpi snowboardzistka Aleksandra Król. Czerwonka, która po przylocie do Pekinu uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, została odesłana na izolację.

•12:21 Pfizer-BioNTech wystąpiły o dopuszczenie szczepionki przeciwko Covid-19 dla dzieci poniżej 5 roku życia.

•10:42 W środę 2 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 56 051 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 318 osób. Na Podkarpaciu mamy 2442 nowe przypadki.

•8:26 Dzięki zestawowi laboratoryjnemu oraz odpowiedniej aplikacji smartfon może posłużyć do wykrywania COVID-19 i grypy - informuje pismo "JAMA Network Open".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 1 LUTEGO]

•22:00 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów rozpoczyna w lutym 2022 r. nową odsłonę kampanii "Wybierz mądrze, zaszczep się". Tym razem będzie ona skoncentrowana na szczepieniach dzieci i kobiet w ciąży oraz skuteczności dawki przypominającej.

•21:15 W 2021 r. przeterminowane długi seniorów przestały rosnąć. Na koniec listopada wyniosły 10,2 mld zł, a liczba niesolidnych płatników w grupie 65+ to ponad 383 tys. osób. Tak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.

•20:35 W wieczornym głosowaniu Sejm odrzucił projekt ustawy o testowaniu pracowników pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

•19:30 Stowarzyszenie laboratoriów medycznych (ALM), do którego należy około 90 procent wszystkich laboratoriów, ogłosiło we wtorek, że w zeszłym tygodniu stwierdzono w Niemczech ponad milion pozytywnych wyników testów PCR. To nowy rekord w pandemii koronawirusa – pisze portal RND.

•18:25 Sejmowa komisja zdrowia opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu nowej ustawy covidowej.

•17:00 Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na luty 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen

•16:30 Wysoki poziom szczepień przeciwko Covid sprawił, że władze duńskie zdecydowały się znieść wszystkie krajowe ograniczenia związane z koronawirusem.

•15:05 Projekt nowej ustawy covidowej zakłada, że "w przewidzianych w projekcie sytuacjach pracownik będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś wirusem SARS-CoV-2". Właśnie ten zapis budzi największe kontrowersje. - Nie będziemy wspierali tego projektu- oświadczył Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski.

•14:00 - Cały czas analizujemy sytuację. Najpóźniej 28 lutego wszyscy wracamy po feriach do nauki stacjonarnej po to, żeby ją kontynuować do końca roku - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas porannego wywiadu w Polskim Radiu 24.

•13:32 Naukowcy przeanalizowali różnice w objawach chomików zakażonych wariantami Omikron i Delta. Ustalili, że po trzech dniach od infekcji zniszczenia płuc u gryzoni z Omikronem były znacznie mniejsze niż u tych z wariantem Delta.

•11:00 We wtorek 1 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 39 114 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarł0 239 osób. Na Podkarpaciu mamy 1429 nowych przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 31 STYCZNIA]

•21:10 Zdaniem naukowców śledzących rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w niektórych częściach Europy i Azji zaczyna dominować już bliski kuzyn wariantu omikron - podwariant BA.2.

•20:02 O odszkodowanie za niepożądane skutki po szczepieniu przeciwko COVID-19 będą mogły ubiegać się wszystkie osoby, u których reakcje poszczepienne doprowadziły do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego lub hospitalizacji. Nabór wniosków o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych rozpocznie sę 12 lutego. Sprawdź, ile wyniesie kwota przyznanej rekompensaty za NOP i jak złożyć wniosek.

•19:00 Dwie pielęgniarki z Long Island sprzedawały fałszywe dowody szczepień przeciwko Covid. Zarobiły dużo, ale ich proceder został ujawniony. Teraz czeka je sąd.

•18:05 Molnupiravir to pierwszy doustny lek na COVID-19. Decyzją Ministerstwa Zdrowia, będzie on dystrybuowany przez lekarzy POZ i innych placówek medycznych. Pierwszym podkarpackim ośrodkiem, który otrzymał partię tego leku jest Centrum Medyczne Medyk.

•17:00 Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.

•16:10 W ciągu ostatnich 12 miesięcy podkarpacki NFZ przekazał 45 placówkom medycznym ponad 575 mln zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w związku z COVID-19. To prawie 562 mln zł na dodatki miesięczne dla personelu medycznego i ponad 13 mln zł na dodatki jednorazowe dla personelu niemedycznego.

•15:15 Absolutna większość niezaszczepionych to ludzie, którzy się boją. Strategia postępowania z człowiekiem, który jest przestraszony, jest zupełnie inna niż to, co proponuje rząd. Mamy do czynienia z totalnym niezrozumieniem potrzeb tej grupy społecznej, którą próbuje się zachęcić do szczepienia najprostszymi sposobami albo zmusić obowiązkiem ustawowym – mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

•14:45 Choć w Danii notuje się dużą liczbę zakażeń Omikronem, to jednak ten kraj znosi niemal wszystkie ograniczenie covidowe. Śladami tego kraju pójdą Norwegia i Szwecja.

•12:20 - Antyszczepionkowców wśród lekarzy jest mało, ale są głośniejsi niż reszta - mówi w rozmowie z „Kurierem” prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 w Lublinie.

•10:40 W poniedziałek 31 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 33 480 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 33 osoby. Na Podkarpaciu mamy 959 nowych przypadków.

•9:24 Już 139 osób, które mają wziąć udział w igrzyskach olimpijskich, miało pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. 39 z nich to sportowcy i członkowie sztabu. W izolacji przebywa też ośmioro Polaków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 30 STYCZNIA]

•10:38 W niedzielę 30 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 48 251 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 23 osoby. Na Podkarpaciu mamy 2340 nowych przypadków.

•10:00 13 aptek z Podkarpacia zgłosiło chęć uczestnictwa w testowaniu przeciw COVID-19 - informuje Rafał Śliż, rzecznik NFZ w Rzeszowie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 29 STYCZNIA]

•19:44 We wtorek 1 lutego wchodzi w życie we Włoszech obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 50 lat. Każdemu, kto nie zastosuje się do tych przepisów grozi kara w wysokości 100 euro. Wymierzać ją będzie urząd skarbowy.

•16:46 Żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli dystrybucję ponad 13 milionów środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek medycznych. Zakończenie operacji zaplanowano na poniedziałek.

•15:12 Kolejne rządy wprowadzają nowe obostrzenia w związku z bardziej zaraźliwym wariantem wirusa SARS-CoV-2. Na przykład w Wielkiej Brytanii już sam kontakt z osobą zarażoną Omikronem może skutkować 10-dniową kwarantanną. Jeśli już wyjedziemy i zachorujemy za granicą, możemy dostać rachunek na wiele tysięcy złotych np. za wydłużony pobyt czy transport medyczny. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, czy polisa turystyczna obejmie przypadki zakażenia wirusem.

•12:03 Niemal w połowie Stanów Zjednoczonych istnieją już dziesiątki przypadków nowego podwariantu Covid-19, który ma być jeszcze bardziej zaraźliwy niż i tak już mocno zakaźny wariant Omikron.

•10:40 W sobotę 29 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 51 695 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 231 osób, w tym 36 z naszego regionu. Na Podkarpaciu mamy 2517 nowych przypadków.

•8:28;-Odkryliśmy nowego koronawirusa - NeoCoV, który jest blisko spokrewniony z wirusem MERS Na razie NeoCoV szerzy się między nietoperzami, ale jeśli zmutuje może przenieść się na ludzi i wywoływać śmiertelną chorobę - ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu w Wuhanie i Chińskiej Akademii Nauk.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 28 STYCZNIA]

•21:05 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 osoby zaszczepione stanowiły 12,37 proc. Zaledwie 3,96 proc. w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

•20:00 Firmy Pfizer i BioNTech ogłosiły rozpoczęcie testów klinicznych szczepionki wycelowanej w wariant Omikron koronawirusa. Rozpoczęły również produkcję nowej szczepionki, aby być przygotowanym na jak najszybsze wprowadzenie jej na rynek po jej zatwierdzeniu.

•19:30 Szwedzka Agencja Zdrowia uznała, że nie powinno się najmłodszym dzieciom podawać szczepionek przeciwko koronawirusowi. Jaki podali powód?

•18:00 W Polsce kwarantanną objętych jest aktualnie 1 mln 68 tys. 384 osoby! To rekordowa liczba. Na Podkarpaciu w izolacji przebywa 67 tys. 210 osób. Gdzie najwięcej? Tego dowiecie się z naszej galerii. Dane aktualne na 28 stycznia 2022 roku.

•17:20 - Po fali omikronowej, o ile na globie nie pojawi się kolejny wariant, który będzie groźny, zjadliwy, infekcyjny, będzie można odtrąbić koniec pandemii - mówi dr inż. Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. ICM opracowuje modele rozwoju pandemii, z których korzysta m.in. Ministerstwo Zdrowia.

•16:25 9 aptek z Podkarpacia zgłosiło chęć uczestnictwa w testowaniu przeciw COVID-19 - informuje Rafał Śliż, rzecznik NFZ w Rzeszowie.

•15:05 Niepokojące wyniki badań brytyjskich naukowców. Mówią one, że nawet dwie trzecie przypadków Omikronu dotyczy tych, którzy zarazili się wirusem ponownie.

•13:40 Do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu dostarczono 1 mln 315 tys. sztuk maseczek medycznych oraz ponad 251 tys. sztuk maseczek ochronnych FFP2. Maseczki chroniące przed zakażeniem koronawirusem zostały zmagazynowane w jednym z garaży.

•12:34 Niebawem kraje europejskie dostaną pierwszą pastylkę na koronawirusa. To może być przełom w walce z pandemią.

•11:20 - Ze względu na krytyczną sytuacje epidemiologiczną w kraju i naszym regionie, która pogarsza się z dnia na dzień, jesteśmy zmuszeni podjąć decyzje o wstrzymaniu porodów rodzinnych w trybie natychmiastowym - informuje na facebooku Szpital Specjalistyczny Pro-Famila w Rzeszowie.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 28 stycznia o 57 262 nowych zakażeniach koronawirusem. W Polsce zmarło 271 osób z COVID-19. Na Podkarpaciu przybyło 2552 przypadki. Najwięcej w Rzeszowie - 317. W regionie zmarło 29 osób, z czego 4 wyłącznie z powodu COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 27 STYCZNIA]

•16:45 Do czwartkowego popołudnia 105 aptek w kraju zgłosiło się na listę tych, gdzie można bezpłatnie wykonać test antygenowy na koronawirusa. Nie było tam żadnej z Podkarpacia, choć w każdej chwili może się to zmienić. Lista jest aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl. 27 stycznia na Podkarpaciu zanotowaliśmy kolejną niepokojącą liczbę nowych zakażeń koronawirusem, w tym wariantem omikron - 2666. Choruje coraz więcej dzieci. Zmarł zakażony 6-latek, leczony onkologicznie.

•15:47 Z uwagi na lekkie przeziębienie marszałek Władysław Ortyl poddał się testowi na koronawirusa, którego wynik okazał się pozytywny. Marszałek przebywa na izolacji domowej.

•15:00 W środę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Przemyślu zmarł 6-letni chłopiec. Dziecko przyjechało w karetce z powiatu bieszczadzkiego. W trakcie transportu nastąpiło zatrzymanie krążenia. Jego życia nie udało się uratować.

•14:00 - W obecnym systemie prawnym w większości przypadków nie mamy do czynienia z dyskryminacją w zakresie zasad tworzonych przez restauracje, kina czy też inne miejsca świadczenia usług - ocenia prof. Mariusz Bidziński - radca prawny oraz wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS.

•13:10 Superwariant Omikron rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie i lawinowo wzrasta liczba zakażeń, która dziś była rekordowa od początku pandemii (53 420 przypadków). Coraz więcej osób choruje i przebywa na przymusowej kwarantannie w domu. Dlatego nie możemy zapominać o dbaniu o higienę i dezynfekcji domowych wnętrz po koronawirusowej infekcji. Podpowiadamy, jak pozbyć się domowymi środkami groźnego Omikrona i innych wirusów.

•12:00 Przemyscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który będąc w galerii handlowej, nie miał zasłoniętych ust i nosa. Podczas legitymowania, policjanci wyczuli woń marihuany. Okazało się, że 38-latek miał przy sobie narkotyki.

•11:15 Piąta fala pandemii rozpędza się. Media każdego dnia pokazują rosnące wskaźniki zachorowań, problemy laboratoriów i punktów pobrań. Polacy, w obawie o swoje zdrowie, coraz chętniej się testują. Chcą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że nie są zagrożeniem dla innych. Teraz szybkie testy na obecność antygenu SARS-CoV-2 są także dostępne w wybranych salonikach Kolportera. Na kolejnych zdjęciach informujemy, w których salonikach w regionie podkarpackim można je kupić. Ich cena to 29,99 złotych za sztukę.

•10:40 W czwartek 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 57 659 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 262 osoby. W tym 25 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2666 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•9:15 Naukowcy przebadali potencjalny wpływ alkoholu na zmniejszenie zakażeń koronawiursem. Wyniki zaskakują.

•8:01 Od 27 stycznia do 27 lutego uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Szczegóły nauki zdalnej w naszej galerii!

•7:30 Od 1 lutego duński rząd znosi wszelkie obostrzenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Decyzję w tej sprawie ogłosiła w środę wieczorem premier Danii Mette Frederiksen. - Wierzymy, że przeszliśmy już fazę krytyczną pandemii - powiedziała szefowa duńskiego rządu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 26 STYCZNIA]

•21:00 U dzieci COVID-19 może powodować ostry przebieg choroby tuż po zakażeniu lub wywołać MIS-C, inaczej PIMS-TS, który rozwija się kilka tygodni po przebytej infekcji. W wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV- 2 u dzieci często dochodzi także do wystąpienia objawów neurologicznych. Z badań naukowych wynika, że najczęstszymi z nich są bóle głowy i ostra encefalopatia.

•20:05 Piąta fala zakażeń niestety znajduje już odzwierciedlenie we wzroście hospitalizacji. - Dziś w podkarpackich lecznicach przebywa 1255 pacjentów - podaje Michał Mielniczuk, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego. Aż w 1823 oddziałach szkół i przedszkoli w regionie już wprowadzona została nauka zdalna - podaje podkarpackie kuratorium oświaty.

•19:00 W środę opublikowano tekst rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które w okresie od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. wprowadza nauczanie zdalne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

•18:05 Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.

•17:20 Ponad 160 osób obsłużył w środę, 26 stycznia punkt pobrań przy szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu, jedyne miejsce w mieście, gdzie test na koronawirusa można wykonać za darmo w ramach skierowania. Chociaż wydłużył godziny pracy, jego moce przerobowe są ograniczone. Mieszkańcy złoszczą się na wielogodzinne czekanie w zimnie i skarżą, że jeden punkt wymazowy to za mało.

•15:10 Gdy COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu, u pacjentów często występują objawy neurologiczne.

•14:15 Policjanci z Polańczyka podjęli interwencję w Bóbrce wobec mężczyzny, który robił zakupy bez maseczki. Okazało się, że 31-letni mieszkaniec Nowego Sącza był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

•13:45 Epidemia nabiera tempa. - Musimy być przygotowani na wzrosty liczby zakażeń SARS-CoV-2 w najbliższych dniach, nawet powyżej 60 tys. - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•12:30 - Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od najbliższego czwartku uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. W związku z tym postanowieniem Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów. Zaczną one obowiązywać od piątku – 28 stycznia 2022 roku. Od tego dnia autobusy rzeszowskiej komunikacji publicznej będą kursować według rozkładów jazdy dla dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej - informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 53 420 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. To absolutny rekord nowych zachorowań w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 276 osób, w tym 20 z naszego regionu. Na Podkarpaciu mamy 2785 nowych przypadków.

•10:10 Parlament w Austrii zatwierdził obowiązek szczepień osób dorosłych przeciwko COVID-19 od 1 lutego. Również my jak najszybciej powinniśmy wprowadzić takie obowiązkowe szczepienia, opowiadam się za nimi od prawie roku – powiedział PAP prof. Maciej Banach z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

•9:20 Szpital w Bostonie odmówił przeszczepienia serca 31-latkowi, ponieważ ten nie jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 25 STYCZNIA]

•20:51 Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wykryto ponad 4 mln 584 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2 (tylko potwierdzone zakażenia). Jednocześnie zmarło ponad 104 tys. osób, które chorowały na COVID-19. To tak, jakby z powierzchni ziemi zniknęło nagle miasto wielkości Tarnowa.

•19:00 Od czwartku wprowadzone zostanie nauczanie zdalne dla uczniów klas V i starszych. Minister edukacji i nauki poinformował, że naukę stacjonarną będą kontynuowały przedszkola, zerówki i uczniowie klas od I do IV.

•16:10 Proboszcz parafii w miejscowości Borki Nizińskie miał odbywać kwarantannę na plebanii. Ku zaskoczeniu policjantów spotkali go, gdy odprawiał mszę świętą i rozdawał wiernym komunię. Gdy zobaczył mundurowych czmychnął z kościoła drugim wyjściem. Teraz grozi mu wysoka kara i może trafić do więzienia.

•12:05 Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że „nauka stacjonarna jako priorytet może ulec ograniczeniu, w zależności od decyzji służb sanitarnych”. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.

•11:03 We wtorek 25 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarły 252 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano 2004 nowe przypadki.

•8:58 Trzy sanockie szkoły średnie przeszły na nauczanie zdalne. Potrwa trzy tygodnie do ferii zimowych. Decyzja spowodowana jest dużą liczbą uczniów przebywających na kwarantannie, nieobecnościami nauczycieli oraz dużą ilością młodych osób, u których potwierdzono COVID-19.

•8:22 We wtorek można już będzie zapisywać się na dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 u młodzieży 16-18 lat - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA]

•20:00 - Pandemia zastopowała, a nawet cofnęła rozwój branży – mówi, cytowany przez poniedziałkową "Rzeczpospolitą" Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Jak pisze gazeta, pandemia cofnęła gastronomię pod względem liczby lokali do 2009 r.

•19:10 – Nie jest to kwestia rozdźwięku w rządzie, lecz po prostu nieprzewidywalności sytuacji związanej z koronawirusem. W tym momencie jest dokładnie tak, jak mówi minister Niedzielski – nie ma takich planów (lockdownu – red.) i zakładamy, że nic takiego się nie wydarzy. Jednak, oczywiście, gdyby ktoś zapytał np. w styczniu 2020 roku czy możliwy jest atak pandemii, który sparaliżuje życie społeczne i gospodarcze, to każdy by pewnie odpowiedział, że nie. Mamy wiele zmiennych, które trzeba brać pod uwagę – mówi poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

•18:00 Ministerstwo Zdrowia skierowało w poniedziałek do opublikowania rozporządzenie skracające do siedmiu dni czas odbywania kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 a także projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

•17:15 Były prezydent Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący szczepień na COVID-19. Napisał, co należałoby w nich poprawić.

•16:03 Irlandia przetrwała burze Omikronu i po zniesieniu niemal wszystkich ograniczeń życie wraca do normy.

•15:00 – Niestety, scenariusze, które widzimy, że się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieć przekroczenie 50 tys. zakażeń koronawirusem – powiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski.

•14:05 Tylko w grudniu 2021 r. apteki sprzedały blisko milion testów antygenowych w kierunku zakażenia koronawirusem. Zainteresowanie wykonaniem testu przez farmaceutę może być znaczne – powiedziała PAP Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 24 stycznia o 29 100 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W Polsce zmarły 2 osoby z COVID-19. Na Podkarpaciu odnotowano 1481 przypadków, najwięcej w Rzeszowie - 273.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 23 STYCZNIA]

•20:00 – Prawdopodobnym jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie – ocenił Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia. Jego słowa przytoczyła agencja AFP.

•16:58 Te liczby muszą niepokoić. 34 088 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - to dane z niedzieli, szósty najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń, ponad 40 000, odnotowano w sobotę. Wiadomo też, że w Polsce wykryte zostały już 2232 przypadki wariantu omikron, co, jak podaje resort zdrowia, stanowi 35 procent wszystkich sekwencjonowanych próbek.

•15:17 Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je rozpoznać.

•13:53 Od poniedziałku 24 stycznia do 28 lutego 2022r. Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne miasta częściowo będą pracować zdalnie. Decyzja ta wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

•10:38 W niedzielę 23 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 088 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 25 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2001 nowych przypadków.

•9:00 Janusz Korwin-Mikke jest zakażony koronawirusem. Polityk Konfederacji już drugi raz zmaga się z COVID-19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 22 STYCZNIA]

•22:00 Kolejnym krokiem w walce z epidemią COVID-19 w Polsce powinno być skrócenie kwarantanny do 5 dni oraz skrócenie izolacji osób zaszczepionych do zakończenia objawów – powiedział prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

•21:03 Nowy podwariant Omikronu określany symbolem BA.2 został zidentyfikowany w 40 krajach – poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Naukowcy ostrzegają, że podwariantem BA.2 można zakazić się także po uzyskaniu odporności wynikającej z przebycia choroby COVID-19 wywołanej zakażeniem standardowym podwariantem Omikronu - BA.1.

•20:15 O prawie 32 proc. zwiększyła się liczba zgonów w województwie podkarpackim w 2021 r. w porównaniu do 2019. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju, gorzej jest tylko w województwach lubelskim i podlaskim.

•19:10 Kłopoty z koncentracją, pamięcią, oddechem, problemy kardiologiczne, u dzieci PIMS, czyli wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19. Lista powikłań po zakażeniu koronawirusem rośnie w zastraszającym tempie. Z niektórymi z nich można się zmagać przez wiele miesięcy, ale są takie, które pozostaną z nami do końca życia.

•18:00 Światowej sławy uroczystości karnawałowe w Rio de Janeiro odbędą się pod koniec kwietnia, a nie w ostatni weekend lutego, ponieważ liczba przypadków koronawirusa w Brazylii gwałtownie rośnie, a wariant omicron rozprzestrzenia się w całym kraju.

•17:15 Wraz z piątą falą państwa w Europie odnotowują kolejne rekordy zakażeń. Jednak nie wszystkie podejmują takie same działania. Francja wprowadza większe restrykcje dla niezaszczepionych, a Niemcy chcą iść śladem Austrii i wprowadzić obowiązek szczepień.

•16:02 Jak informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, do Rzeszowa dotarły kolejne transporty z maseczkami od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Na teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 tiry w dwóch transzach przywiozły w ostatnch dniach łacznie 25 600 000 sztuk maseczek chirurgicznych i 1 209 600 sztuk maseczek typu FFP2.

Do Rzeszowa dotarły kolejne transporty maseczek dla mieszkań... +2 Zobacz galerię

•15:03 - Jak się ludzie zachowają, tak będą mieli. Mamy ponad 50 proc. zaszczepionych i około 15 proc. po przechorowaniach, czyli mamy jeszcze sporo chętnych na zachorowanie i ciężki przebieg COVID-19 - podkreśla wirusolog, prof. Włodzimierz Gut.

•14:10 Oszuści kolejny raz próbują wyłudzać pieniądze metodą "na wnuczka". Tym razem wykorzystują legendę "na koronawirusa". Dzwonią głównie do starszych osób, podając się za członka rodziny, który zachorował na COVID-19 i jest w bardzo złym stanie. Po chwili do rozmowy wkracza rzekomy lekarz, który potwierdza tę sytuację, wskazując na pilną potrzebę wdrożenia terapii ratującej życie.

•12:00 - Zlecenia na testy rosły w każdym kolejnym dniu mijającego tygodnia - napisał w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski już po ogłoszeniu rekordowej liczby nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. - W przyszłym tygodniu z całą pewnością kolejne wzrosty - dodał szef resortu zdrowia.

•10:25 W sobotę 22 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 40 876 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarły 193 osoby. W tym 26 w naszym regionie. Na Podkarpaciu odnotowano 2329 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:00 Inaczej niż objawy samego COVID-19, działania uboczne stosowanych przeciwko niemu szczepionek są częstsze u kobiet. Niepożądane skutki dotyczą m.in. gospodarki hormonalnej, jednak naukowcy uspokajają, że są one nieznaczne i nietrwałe. Czy szczepienie na koronawirusa zaburza cykl miesiączkowy i płodność u kobiet – oto wyniki dostępnych oraz najnowszych badań.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 21 STYCZNIA]

•21:00 Według informacji wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, w sobotę liczba nowo wykrytych zakażeń przekroczy 40 tysięcy. - Nowych przypadków będzie coraz więcej. Tego się spodziewaliśmy. Wariant omikron bardzo szybko wypiera poprzednie - powiedział Kraska.

•20:00 Jak postępować na co dzień, by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2? Informacji o profilaktyce przeciw COVID-19 jest wiele, ponieważ pojawia się mnóstwo pytań. Dotyczą one m.in. tego, jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę ochronną, gdzie trzeba ją nosić i jak często zmieniać na czystą? Jak dezynfekować maski wielokrotnego użytku, by nie stanowiły zagrożenia? Jakie rękawiczki ochronne wybrać i w jakich sytuacjach warto je mieć? Na co zwrócić uwagę wybierając płyn do dezynfekcji? Odpowiadamy na te i inne najczęściej zadawane pytania.

•18:45 – Obowiązkowe szczepienia w tym momencie pandemii niewiele zmienią, bo wygenerowanie odporności to co najmniej miesiąc – mówiła w rozmowie z polskatimes.pl prof. Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. – Teraz ważne są te niefarmakologiczne środki, czyli dystans, maseczki, praca zdalna – dodała.

•17:45 Rośnie liczba wykonywanych testów i co piąty wychodzi pozytywny. Niepokojący jest także znaczący wzrost hospitalizowanych dzieci. Na Podkarpaciu już 1035 oddziałów szkolnych i przedszkolnych przeszło na naukę zdalną.

•14:40 W piątek 21 stycznia rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu. Aż 2403 nowych przypadków i niestety, 20 nowych zgonów. Pod Centrum Medycznym "Medyk" w Rzeszowie ustawił się sznur samochodów. Mieszkańcy Rzeszowa i nie tylko, przyjeżdżają na testy oraz szczepienia przeciw Covid-19.

•12:56 W Polsce trwa piąta fala koronawirusa. Od kilku dni padają rekordy zakażeń. - Zwiększamy możliwości testowania. Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Sprawdźcie szczegóły po konferencji premiera i ministra zdrowia.

•12:25 – Chcemy utrzymać naukę stacjonarną, dopóki jest to możliwe. Dyrektorzy szkół mają narzędzia do tego, aby reagować na pojawiające się zagrożenie, bądź przypadki chorób w danej placówce oświatowej – powiedział polskatimes.pl wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.

•11:25 W Polsce notuje się z dnia na dzień coraz więcej potwierdzonych zakażeń na COVID-19. Sportowcom w większości udaje się uniknąć wirusa, ale nie wszystkim. W sporcie na Podkarpaciu w najbliższy weekend będzie się działo sporo, ale kilka spotkań z tego powodu odwołano.

•10:40 W piątek 21 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 248 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 2403 nowe przypadki.

•9:25 Rzeszowskie uczelnie podały, jak w najbliższym czasie będzie wyglądała nauka i czy egzaminy studenci będą musieli zdawać tradycyjnie czy w formule zdalnej. Jedni się cieszą z takich rozwiązań, inni znów narzekają.

•8:45 Wieloukładowy zespół zapalny (MIS-C), rozwijający się czasem u dzieci po przejściu COVID-19, może uszkodzić serce do tego stopnia, że niektóre z nich będą wymagały monitorowania i leczenia przez całe życie - donosi El Clinical Medicine.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 20 STYCZNIA]

•22:02 Po burzliwej debacie austriacki parlament przyjął ustawę o obowiązku szczepień wszystkich dorosłych mieszkańców przeciwko koronawirusowi.

•21:01 - Piąta fala zakażeń uderzyła w nasz region z dużą siłą - mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody podkarpackiego. W punktach wymazowych - armagedon, tak wiele osób robi testy. Sporą grupę stanowią dzieci i młodzież. Już w 548 oddziałach szkół i przedszkoli zawieszone są tradycyjne zajęcia. Niepokojące jest, że w szpitalach zaczęła chorować kadra.

•20:00 Po godzinie pracy w poniedziałek w przychodni powiedziałem swoim współpracownikom, że się zaczęło. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 70 proc. pacjentów, którzy się zgłaszają, to są pacjenci z infekcjami, z tego 70 proc. to pacjenci covidowi. Prędzej czy później efekt skali nastąpi - mówi w rozmowie z portalem polskatimes.pl prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. - Piąta fala może zablokować służbę zdrowia - dodaje.

•19:15 – Ustaliliśmy wczoraj, że na ten moment, bo sytuacja może zmienić się z godziny na godzinę i z dnia na dzień, nie podejmujemy żadnych innych decyzji – powiedział o ewentualnej nauce zdalnej w szkołach, w związku z sytuacją pandemiczną, minister Przemysław Czarnek.

•18:00 Do tej pory za najczęstsze objawy COVID-19 uznawana była gorączka, kaszel i osłabienie. Jednak wśród symptomów nowego wariantu Omikron przeważają inne objawy takie jak katar, ból głowy, zmęczenie, kichanie i ból gardła. Niedawno dołączył do nich kolejny, który pojawiał się już w poprzednich mutacjach koronawirusa, ale nie był tak wyraźny. Jest on widoczny w oczach i niekiedy może być jedynym sygnałem zakażenia Omikronem.

•17:01 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowszą wersję swoich zaleceń dla państw członkowskich ONZ w sprawach walki z pandemią COVID-19. Eksperci twierdzą, że stosowanie nadzwyczajnych obostrzeń i ograniczeń dla podróżnych, takich jak zakaz podróżowania do lub z określonych państw, jest nieskuteczne i tylko przyczynia się do pogłębienia ekonomicznego kryzysu.

•16:03 Związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do rządu z apelem o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych szczepień przeciwko Covid–19. Jednocześnie zaapelowano o wprowadzenie preferencji dla osób zaszczepionych.

•15:00 W bazie GISAID zarejestrowanych jest już 1351 przypadków wirusa w wersji Omikron, które zostały stwierdzone w Polsce - przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

•14:15 Od czwartku we Włoszech do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z przepustką COVID-19.

•11:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek 20 stycznia o 32 835 nowych zakażeniach koronawirusem. W kraju zmarło 315 pacjentów z COVID-19. Na Podkarpaciu mamy 1913 przypadków. Najwięcej w Rzeszowie - 355.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 19 STYCZNIA]

•20:30 Ranking państw, które zaszczepiły największy procent swoich obywateli zdominowały południowe kraje Unii Europejskiej.

•19:00 Uniwersytet Oksfordzki twierdzi, że u osób z łagodną postacią Covid-19, u których nie występują żadne inne zwykłe objawy tzw. „długiego Covidu”, mogą nadal występować pogorszenie koncentracji i pamięci. Może to trwać od 6 do 9 miesięcy po zakażeniu.

•18:01 Brytyjski premier, Boris Johnson, poinformował, że „wszystkie restrykcje wprowadzone w Anglii w związku z pojawieniem się wariantu koronawirusa Omikron – czyli certyfikaty covidowe, obowiązek noszenia maseczek i zalecenie pracy z domu – zostaną zniesione od 27 stycznia”.

•17:00 Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy Novavax powinna być dostępna w Polsce 21 lutego – powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

•16:02 Czeska wokalistka Hana Horka, aby uzyskać status ozdrowieńca, specjalnie zakaziła się koronawirusem. Kobieta nie była zaszczepiona i zmarła.

•15:00 Chińskie władze robią wszystko, by obronić Pekin, który niebawem będzie gościł uczestników zimowych igrzysk, przed koronawirusem.

•14:20 Nie ma żadnych dowodów na to, że zdrowe dzieci i młodzież potrzebują trzeciej dawki (przypominającej) szczepionki przeciw COVID-19 – poinformowała we wtorek główna naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Soumya Swaminathan.

•13:38 Przez dziewięć miesięcy amerykańscy specjaliści badali skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19. Co ustalili?

•12:04 Omikron podstępnie atakuje. Według brytyjskich naukowców niektóre z objawów nowego wariantu koronawirusa łudząco przypominają te charakterystyczne dla zwykłego przeziębienia. Na które dolegliwości najczęściej skarżą się chorzy? Sprawdź w galerii co powinno cię zaniepokoić.

•10:36 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 30 586 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 375 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1789 nowych przypadków.

•8:38 Covidowe strefy nie obowiązują obecnie w Polsce, regionalizacja obostrzeń miała miejsce jedynie w 2021 roku. Obecnie trwa czwarta fala zakażeń koronawirusem, a eksperci przewidują, że czeka nas jeszcze piąta. Sprawdziliśmy, jak wyglądałby podział na strefy: żółte i czerwone na Podkarpaciu na podstawie współczynnika zakażeń na 10 tys. mieszkańców w przeciągu 14 ostatnich dni. Większość województwa znalazłaby się w czerwonej strefie! Sprawdź, jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 18 STYCZNIA]

•20:30 We wtorkowym komunikacie Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że szczepionki przeciwko Covid-19 oparte o technologię mRNA nie powodują u ciężarnych powikłań. Szczepionki są też bezpieczne dla dzieci przyszłych matek - podano.

•19:25 Jedną z najważniejszych kwestii jest fakt, że uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany, jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.

•15:44 Jak wynika z informacji przekazanej przez CIR, rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.

•12:48 Na podstawie raportu Ministerstwa Zdrowia sprawdziliśmy, w których powiatach województwa podkarpackiego jest największy odsetek mieszkańców, którzy otrzymali dawkę przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19.

•11:51 Wstęp do krytej pływalni POSiR w Przemyślu ma 30 proc. klientów. Ponad ten limit mogą wejść osoby zaszczepione, ale po pokazaniu certyfikatu. Przemyski radny miejski Dariusz Lasek twierdzi, że taki wymóg jest "zbyt daleko idący i dzielący społeczeństwo".

•10:45 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 652 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 377 osób. Na Podkarpaciu odnotowano 1204 nowe przypadki. - Jest 709 nowych zakażeń wariantem Omikron - przekazał we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z WP.

•9:03 To pierwszy przypadek, gdy władze Kanady wydają zgodę na stosowanie leku doustnego na COVID-19 w domu. Paxlovid to kombinacja dwóch leków antywirusowych - nirmatrelvir i ritonavir, produkowanych przez Pfizera. - Specyfik oczywiście będzie musiał wcześniej przepisać lekarz – ogłosiły władze medyczne Kanady, wydając zgodę na stosowanie przez pacjenta w warunkach domowych leku pod nazwą Paxlovid.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 17 STYCZNIA]

•21:02 Koronawirus będzie krążył jeszcze przez wiele lat, ale fala związana z wariantem Omikron powinna być ostatnią, która wiąże się z licznymi ograniczeniami - powiedział w poniedziałek szef koncernu farmaceutycznego Pfizer Albert Bourla francuskiej stacji BFM TV.

•20:00 Chiny z żelazną konsekwencja stosują zasadę "zero tolerancji" wobec zakażeń koronawirusem. Jest ona szczególnie ważna przed rozpoczynającymi się na początku lutego zimowymi igrzyskami w Pekinie. A w stolicy właśnie odnotowano pierwszy przypadek zarażenia wariantem Omikron.

•19:20 Szczepionka Nuvaxovid jest piątym preparatem przeciw COVID-19, który został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej i pierwszym opracowanym metodą tradycyjną, gdzie białko wchodzące w skład szczepionki jest wytwarzane w laboratorium firmy. Jeszcze w styczniu do Polski dotrze pierwsza dostawa specyfiku. Na początek 1 mln 800 tys. dawek.

•18:01 Francja przyjęła ustawę o przekształceniu paszportu sanitarnego w paszport szczepionkowy. Dokument daje dodatkowe prawa osobom, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19. Oznacza to, że przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa już nie wystarczy we Francji, aby mieć dostęp do tych miejsc użyteczności publicznej.

•17:15 Obowiązek szczepień przeciw koronawirusowi dla wszystkich osób powyżej 60. roku życia został wprowadzony od poniedziałku 17 stycznia w Grecji.

•16:00 Wobec kilkudziesięciu żołnierzy Bundeswehry wszczęto postępowania dyscyplinarne w związku z naruszeniem obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Od końca listopada odmowa szczepienia jest traktowana jak odmowa wykonania rozkazu – wynika z informacji tygodnika "Spiegel".

•15:15 Liczymy, że na przełomie stycznia i lutego będą mogły ruszyć w Polsce szczepienia trzecią dawką przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 12-17 lat - powiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że resort czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków w sprawie tych szczepień.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Zbijanie wagi - igranie ze zdrowiem, igranie ze śmiercią?