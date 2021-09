Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [7.09]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 127 765 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 4 619 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 2 890 666 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 75 379 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 7 WRZEŚNIA]

•7:00 W obecnym sezonie planowaliśmy udział Rzeszowiaka w The Tall Ships Races - zlocie wielkich żaglowców, który w tym roku miał odbyć się na trasie Kłajpeda - Turku - Mariehamn - Szczecin. Niestety, czas pandemii dotknął również żeglarstwa i kiedy wszystko było gotowe, kolejne miasta zaczęły wycofywać się z organizacji wyścigu. W końcu odwołano całą imprezę, a załoga zaczęła zastanawiać się - co teraz?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 6 WRZEŚNIA]

•13:25 – Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest stabilna i z miesiąca na miesiąc się poprawia. Sierpień był już szóstym miesiącem z kolei, gdy poziom bezrobocia się zmniejszał – powiedziała portalowi polskatimes.pl szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

•12:30 400 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca podarowanych przez Polskę Tajwanowi dotarło do celu. Tajwan dziękuje nam za ten gest.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 183 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 20 nowych przypadków. Ostatniej doby nikt nie zmarł z powodu Covid-19 i powikłań po nim.

•8:30 Kiedy bardzo wiele krajów na świecie ma ogromne problemy z zaszczepieniem swoich obywateli dwoma dawkami, Izrael szykuje się do podawania czwartej, która ma być skuteczna w walce z nowymi wariantami koronawirusa.

•7:10 Przedłużająca się pandemia, choć uderzyła w wiele branż, to innym zdecydowanie sprzyja. Wśród nich jest informatyka. Na polskich specjalistów czeka coraz więcej ofert pracy i coraz lepsze zarobki.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 5 WRZEŚNIA]

•19:53 Polska znajduje się u progu czwartej fali pandemii koronawirusa. Jak zapowiadają eksperci, liczba zachorowań z ok. 300 dziennie obecnie może wzrosnąć kilku a nawet i kilkudziesięciokrotnie. I choć zapowiedzi rządu były optymistyczne, to obecnie minister Adam Niedzielski nie daje już takiej gwarancji i zapowiada, że infrastruktura i personel medyczny gotowe są na kolejny skok zakażeń.

•10:37 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę 5 września o 324 zakażeniach koronawirusem w Polsce, nikt nie zmarł. Na Podkarpaciu przybyło 25 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 4 WRZEŚNIA]

•15:53 W geście solidarności w obliczu niedoboru szczepionek i zagrożenia kolejnymi wariantami koronawirusa, Polska przekaże na Tajwan w darowiźnie 400 tys. dawek szczepionki AstraZeneca – przekazało Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

•10:40 W sobotę 4 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 389 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 7 osób, w tym dwie z regionu. Na Podkarpaciu mamy 22 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA]

•17:00 Dlaczego niektóre osoby umierają na COVID-19? Częstym sprawcą ciężkiego przebiegu infekcji i spowodowanego nią zgonu okazują się nieprawidłowe przeciwciała skierowane przeciwko własnym białkom odpornościowym. Te tzw. autoprzeciwciała atakują interferony typu 1, które odgrywają kluczową rolę w zwalczaniu infekcji wirusowych. Wyjaśniamy, jak często występują u chorych.

•16:05 - Prognozujemy na tę chwilę, że pod koniec września liczba zakażeń może osiągnąć już tysiąc dziennie (...) Prognozujemy, że koniec października może oznaczać liczbę zakażeń nawet pięć tysięcy dziennie – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski w TVP Info.

•15:25 Konfederacja powiadomi prokuraturę ws. planów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który oświadczył, że w przypadku kolejnego lockdownu, obostrzenia dotyczyć będą jednie osób niezaszczepionych. Zdaniem Grzegorza Brauna, minister nawołuje do przestępstwa oraz stosuje groźby karalne.

•14:30 Kontrowersyjny bilbord zniechęcający do szczepień przeciw COVID-19 wisiał przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie. Według cytowanego na nim brytyjskiego farmakologa, zaszczepieni mieliby wkrótce umierać wskutek powikłań. Oburzeni medycy i wirusolodzy mówią, że plakat z treściami wyssanymi z palca szkodzi zdrowiu publicznemu. Ostatecznie bilbord został zasłonięty.

•12:54 W całym kraju z bonów może skorzystać ponad 4 mln osób, do tej pory aktywowano 2,9 mln. Na Podkarpaciu uprawnionych jest ponad 227 tys. osób, z czego aktywowano dotychczas ponad 155 tys., a całkowicie wykorzystano ponad 56 tysięcy. Nadal ponad 76 tys. bonów nie zostało aktywowanych. Bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Można z niego skorzystać nie tylko w wakacje, ale również przez cały rok w podmiotach turystycznych na terenie całego kraju.

•10:38 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 349 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 5 osób. Na Podkarpaciu przybyło 26 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA]

•19:35 Rozmowa z Lesławem Kuźniarem, wójtem gminy Trzebownisko, która przystąpiła do akcji Nowin #szczepiMYgminy!

•19:05 Październik i listopad - to z dzisiejszej perspektywy ten najbardziej prawdopodobny czas ukształtowania się w Polsce czwartej fali epidemii koronawirusa. Może ona pod wieloma względami przypominać tę drugą, z jesieni 2020 roku.

•18:00 - Covid-19 w każdej zmutowanej formie jest chorobą do końca nieprzewidywalną. Intensywna terapia w najlepszej formie organizacyjnej nie wyleczy tych, którzy ryzykują życiem swoim i innych, unikając szczepień – podkreślił dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw., Krajowy Konsultant w Dziedzinie Intensywnej Terapii.

•17:10 Jak się okazuje niemal 7 na 10 mieszkańców dużych miast wyjechało lub planuje wyjazd mimo pandemii, jednak znacząco spadła częstotliwość tych wyjazdów. Co do samych wyjazdów- najchętniej podróżujemy za granicę, do Grecji i Chorwacji. Lipiec, sierpień i wrzesień to najpopularniejsze miesiące na wakacyjne wyjazdy.

•16:00 Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, działa od lipca. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać z pakietu bezpłatnych badań? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!

•15:20 Podanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jest wskazane dla osób z obniżoną odpornością z grup wskazanych przez Radę Medyczną. W ciągu doby dla 128 tys. osób z tej grupy wystawiono e-skierowanie na dodatkową dawkę – informowało w środę Ministerstwo Zdrowia. W czwartek wiceszef MZ przekazał, że osoby uprawnione do trzeciej dawki mają już e-skierowania.

•14:30 – Myślę, że niech nas ręka boska broni od lockdownów, a już na pewno od zamykania wszystkich w domach, bo to już nie ma takiego powodu. I znowu, maski, dystans. My jednak nie do końca w tej chwili przestrzegamy – mówił profesor Andrzej Horban w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

•10:38 2 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 390 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 7 osób. Na Podkarpaciu mamy 17 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:39 Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził na antenie Polsat News, że może uczniom zagwarantować, że nauka stacjonarna potrwa co najmniej miesiąc lub dwa. Wcześniej wiceszef resortu nauki Dariusz Piontkowski mówił, że nauka stacjonarna utrzyma się długo, być może przez cały rok szkolny.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 1 WRZEŚNIA]

•17:25 Z rozwiązań dostępnych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej skorzystało 86 proc. przedsiębiorców. łącznie trafiło do nich ponad 16 mld zł. Najwyższe oceny i jednocześnie najczęściej wykorzystywaną formą pomocy było zwolnienie ze składek ZUS. Duża popularnością cieszyło się także dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz obniżenie wymiaru czasu pracy lub pracę zdalną.

•16:15 Naukowcy ostrzegają przed nowym, najbardziej zmutowanym koronawirusem. Wariant C.1.2 pochodzi z RPA tak, jak wcześniejsza Beta. Ma jednak wszystkie zmiany, co Delta i inne najgroźniejsze wersje wirusa – plus dodatkowe! W porównaniu z innymi odmianami SARS-CoV-2 supermutant wyróżnia się zwiększoną zaraźliwością i odpornością na stosowane szczepionki. Jest już obecny nawet w Europie! Sprawdź, co wiemy na jego temat.

•15:00 Loteria szczepionkowa ma nie tylko zachęcić Polaków do szczepienia, ale także gminy do zachęcenia do szczepień swoich mieszkańców. Sprawdziliśmy, które gminy w każdym województwie najlepiej radzą sobie ze szczepieniami. Nie jest prawdą, że miasta wojewódzkie są liderami - w wielu województwach najchętniej szczepią się mieszkańcy mniejszych gmin wiejskich

•14:15 Staszowskie bombki już od dawna robią furorę na całym świecie. Obecnie w fabryce ozdób świątecznych - GMC powstają bombki w kształcie szczepionek na COVID-19, które już niebawem mogą stać się niemałym hitem. Zobaczcie!

•10:38 1 września 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 366 nowych zakażeniach koronawirusem w kraju. Zmarło 13 osób. Na Podkarpaciu mamy 28 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:05 United Survey przeprowadził sondaż dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", w którym zapytał Polaków o najważniejsze kwestie dotyczące koronawirusa – między innymi obowiązek szczepień czy obostrzenia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 31 SIERPNIA]

•16:15 Nieprzewidywalny charakter COVID-19 to źródło problemów przy określaniu końca choroby. Odkryto, że dokuczliwe problemy po infekcji ma aż 80 procent ozdrowieńców, a wykrywanych dolegliwości, objawów i nieprawidłowości w badaniach jest ponad pół setki. Sprawdź, które oznaki wskazują na długi covid i zespół pocovidowy i jak często występują u chorych.

•15:00 - Według prognoz poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy w drugiej części września. Poniżej tego poziomu dyskusja na temat obostrzeń jest bezprzedmiotowa - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

•14:15 Pochodzący z Indii wariant Delta stanowi obecnie główne zagrożenie w Europie. Odmiana ta jest bardziej zaraźliwa, budzi więc postrach na świecie. Obecnie Delta jest już typem dominującym również w Polsce. Wyjaśniamy, co czyni go tak groźnym – oraz dlaczego zmutowane wirusy SARS-CoV-2 noszą teraz nazwy takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta itp. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie „Deltą” – objawy koronawirusa tej odmiany są bowiem inne niż w przypadku jego wcześniejszych wariacji!

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 285 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło 5 osób. Na Podkarpaciu przybyło 16 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPNIA]

•18:05 Nauka w podkarpackich szkołach, podobnie jak w całej Polsce, rusza 1 września w trybie stacjonarnym. W razie pojawienia się ryzyka infekcji w danej szkole nauka może być prowadzona w trybie hybrydowym dla części uczniów lub całej szkoły. Szczepienia dzieci są dobrowolne od 12. roku życia, a dyrektorzy szkół nie mają obowiązku prowadzenia punktów szczepień w swoich placówkach.

•17:00 Badania naukowe potwierdzają, że ryzyko hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19 w przypadku wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 jest dwa razy wyższe niż w wyniku infekcji spowodowanej wariantem Alfa. Hospitalizacje dużo częściej zdarzają się również u osób niezaszczepionych niż u tych, które przyjęły jedną lub obie dawki szczepionki przeciw COVID-19.

•16:35 – Rok szkolony rozpoczyna się normalnie. Nie zakłada się absolutnie żadnego lockdownu. Nie zakłada się absolutnie żadnej nauki w jakichś specjalnych systemach hybrydowych czy innych – mówił prezydent Andrzej Duda po zakończeniu obrad Rady Gabinetowej.

•15:30 Blisko 12 tys. właścicieli jednoosobowych firm ma poważne kłopoty. Nie radzą sobie finansowo, a ich dane trafiły do rejestru dłużników. Wielu za tę sytuację wini pandemię koronawirusa, z którą zmagamy się od półtora roku.

•14:20 Przydzielenie innego rodzaju pracy, wysłanie na bezpłatny urlop to tylko niektóre możliwe konsekwencje, jakie będzie mógł zastosować pracodawca względem niezaszczepionego pracownika. Roboczy projekt ustawy zapewni możliwość dostępu do informacji o tym, czy pracownicy są zaszczepieni.

•10:36 30 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 151 nowych zakażeniach koronawirusem. Nikt nie zmarł. Na Podkarpaciu mamy 14 nowych przypadków. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:08 Bezpieczniej jest wyjechać na wrześniowy urlop do Turcji czy do Grecji niż na Lubelszczyznę, Podkarpacie czy Podlasie, gdzie zaszczepionych przeciw COVID-19 jest najmniej - przyznaje dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID- 19.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 29 SIERPNIA]

•20:00 102-letnia Maria Hołodia z Przemyśla jest najstarszą pacjentką zaszczepioną przeciwko Covid-19 przez personel Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Najprawdopodobniej jest też najstarszą zaszczepioną przemyślanką, a być może również wśród mieszkańców regionu.

•17:30 Jak powiedział na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, "Rada Medyczna rekomenduje podanie trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej narażonym". Izrael już w lipcu zdecydował się na ten krok i do tej pory zaszczepił około 650 tys. osób. Przy okazji część zaszczepionych przebadano pod względem występowania skutków ubocznych i poziomu przeciwciał. Poznajcie szczegóły!

•14:25 Egzamin ósmoklasisty i matura w 2022 r. będą przebiegać według nowych zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę trwającą pandemię COVID-19.

•12:00 Naukowcy z Korei Południowej ustalili, dlaczego koronawirus SARS-CoV-2 powoduje tak silne zniszczenia w płucach. Okazuje się, że odpowiadają za to makrofagi, komórki odpornościowe organizmu!

•11:30 Prezydent Andrzej Duda, chce dowiedzieć się jak polskie szkoły przygotowane są na powrót uczniów. W tym celu zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Gabinetowej. MEiN z kolei poinformowało o szeregu programów, które mają ułatwić szkołom bezpieczne funkcjonowanie.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 204 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 15 nowych przypadków. Ostatniej doby nikt nie zmarł z powodu Covid-19 i powikłań po nim.

•9:00 42,8 proc. badanych jest zdania, że szczepienia na koronawirusa nie powinny być obowiązkowe. 24,7 proc. respondentów uważa, że obowiązek ten powinien objąć dorosłych i dzieci, a 17,9 proc. ankietowanych twierdzi, że obowiązkowe szczepienia powinny być tylko dla osób dorosłych – wynika z sondażu SW Research dla Rp.pl.

•7:20 Zaledwie co trzeci mieszkaniec Podkarpacia zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. Pod tym względem jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju. Przodują największe miasta, takie jak Warszawa, Poznań, Wrocław czy Kraków, gdzie odsetek zaszczepionych mieszkańców przekroczył 60 proc.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 28 SIERPNIA]

•17:43 Będą zmiany w obostrzeniach. Rząd planuje nowe rozporządzenie dotyczące restrykcji w czasie pandemii. Część obowiązujących obostrzeń będzie przedłużona. Pojawią się również zmiany dotyczące między innymi maseczek, kwarantanny czy pociągów. Poznaj szczegóły!

•10:43 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 290 nowych, potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 5 pacjentów. Na Podkarpaciu przybyło 16 przypadków, nie żyje jedna osoba z pow. bieszczadzkiego, która nie miała chorób współistniejących.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 27 SIERPNIA]

•16:43 Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że rząd ma rekomendację Rady Medycznej, by dodatkową, trzecią dawkę szczepionki podawać osobom z zaburzoną odpornością. - Myślę, że ustalimy termin na 1 września, od tej daty te osoby będą mieć dostęp do III dawki -zapowiedział.

•13:10 Szykują się zmiany w przepisach dotyczących prawa pracodawcy do informacji o szczepieniu pracowników na koronawirusa. Nowa ustawa ma pozwolić przedsiębiorcom na taką weryfikację. Co więcej, osoby ubiegające się o zatrudnienie w firmie również będą musiały podzielić się informacją o szczepieniu, jeśli potencjalny przyszły pracodawca sobie tego zażyczy. Przepis ten będzie dotyczył również osób korzystających z usług firm.

•11:35 W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia kolejna odsłona akcji „Szczepimy się z OSP” w Tarnobrzegu. Szczepionkę przeciwko COVID-19 będą mogli przyjąć dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia.

•10:40 27 sierpnia 2021 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 258 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 3 osoby. Na Podkarpaciu mamy 24 nowe przypadki. Sprawdźcie szczegóły w naszym raporcie.

•8:02 Chęć do dalszych szczepień przeciwko Covid-19 jest coraz mniejsza, a grupa przeciwników szczepień jest wciąż mocna i utrzymuje się na stałym poziomie – wynika z badania firmy Research Partner.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 26 SIERPNIA]

•16:30 Mycie ławek, krzeseł, stolików szafek, poręczy schodów, wietrzenie sal, uzupełnianie zapasów mydła antybakteryjnego... W szkołach trwają ostatnie porządki przed powrotem uczniów z wakacji.

•12:30 Rozmowa z Edwardem Jarmuziewiczem, wójtem gminy Adamówka, która przystąpiła do akcji Nowin #szczepiMYgminy!

•11:15 Pentagon wydał polecenie, by wszyscy wojskowi i członkowie Gwardii Narodowej zaszczepili się przeciwko Covid-19.

•10:40 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 251 nowych zakażeń koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 16 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarły 3 osoby.

•8:00 Skargę na uchwaloną 5 sierpnia ustawę o obowiązkowym szczepieniu dla niektórych grup zawodowych wniosło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 672 francuskich strażaków. Jak poinformowano w środę w komunikacie prasowym sędziowie zdecydowali się ją oddalić.

•7:30 Trwają zlecone przez Ministerstwo Zdrowia badania skuteczności amantadyny w walce z Covid-19. Pierwsze wnioski są obiecujące, choć jak podczas konferencji prasowej zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, brak jest jeszcze potwierdzenia o skuteczności leku. Jak dodał "nie ma wystarczającej populacji pacjentów, żeby badania prowadzić szybko".

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 25 SIERPNIA]

•13:45 Nowy wariant koronawirusa, czyli Delta, znacznie przyczynił się do wzrostu zakażeń w Izraelu. Jak poinformowało we wtorek tamtejsze Ministerstwo Zdrowia dobowa liczba nowych przypadków zachorowania na COVID-19 sięgnęła niemal 10 tysięcy. To najwięcej od lutego, a łączna liczba zakażeń w ciągu ostatnich miesięcy przekroczyła milion.

•12:35 - Do 32 tys. miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju, wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek, różnego rodzaju środków ochrony fizycznej i przede wszystkim wszystkie środki, które zostały zapotrzebowane przez szkoły w proporcji do liczby uczniów, nauczycieli – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

•11:50 - Jeżeli zachowamy się jak w tej chwili, czyli będziemy dość sceptyczni, jeżeli chodzi o szczepienia, to tak jak mówią eksperci, połowa września, początek października lub nawet troszkę później – mówił w radiowej Jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odpowiadając na pytanie, kiedy nadejdzie IV fala koronawirusa.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 234 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 22 nowe przypadki. Ostatniej doby z powodu Covid-19 i powikłań po nim zmarło 5 osób.

•9:50 Eksperci CERT Polska ostrzegają przed nową odsłoną oszustwa, w którym przestępcy podszywają się pod organizatora Loterii Narodowego Programu Szczepień.

•8:00 AstraZeneca opublikowała wynik III fazy badań nad lekiem na COVID-19, który zawiera kombinację dwóch rodzajów przeciwciał monoklonalnych uzyskanych od ozdrowieńców. Wyniki są bardzo optymistyczne okazuje się bowiem, że preparat skutecznie chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-19, wywołanym również nowymi wariantami wirusa, w tym wariantem Delta.

•7:25 43 proc. Polaków deklaruje, że wypoczywało lub będzie wypoczywać w kraju. Najczęściej wskazywanym kierunkiem, 38 proc. odpowiedzi, jest morze. Inny ciekawy trend to poszukiwanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 24 SIERPNIA]

•20:30 Podkarpacki Szczepionkobus, czyli Mobilny Punkt Szczepień, przejechał już część zaplanowanej trasy w naszym województwie. Z możliwości zaszczepienia się przeciwko Covid-19 skorzystało kilkaset osób.

•18:40 – Choroby układu krążenia były i są głównym zabójcą w krajach rozwiniętych, niemal połowa zgonów w Polsce jest ich następstwem. To tragiczne żniwo w żaden sposób nie zostało spowolnione przez COVID-19, w wielu przypadkach jest wręcz przeciwnie – stwierdza kardiolog Marek Ujda, lekarz kierującym oddziałem kardiologii inwazyjnej oraz oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w szpitalu w Stalowej Woli.

•17:00 Ostatni tydzień wakacji, to dla wielu rodziców czas kompletowania wyprawki szkolnej dla swoich dzieci. W związku z pandemią koronawirusa i widmem czwartej fali, w tym roku dużą popularnością cieszą się nie tylko standardowe elementy wyprawki, ale także sprzęt pomocny podczas nauki w trybie zdalnym.

•14:05 Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług ma nadzieję, że ewentualna czwarta fala koronawirusa nie spowoduje lockdownu w sklepach i centrach handlowych. Branża szykuje się jednak na różne scenariusze.

•12:35 Szczepienia są ostatnią szansą, żeby ustrzec się groźnych konsekwencji zakażenia koronawirusem. Pojawienie się wariantu Delta podważyło wcześniejsze optymistyczne prognozy co do tak zwanej odporności stadnej i powrotu do normalnego życia. Wielu ekspertów uważa, że w nadchodzących miesiącach konieczne będzie wprowadzenie masek ochronnych i ostrzejsze wymagania dotyczące szczepień, aby uniknąć gwałtownych wzrostów zakażeń koronawirusem.

•10:39 Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 233 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce, zmarło osiem osób. Na Podkarpaciu przybyło 15 przypadków.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 23 SIERPNIA]

•19:40 Wiele bardzo groźnych, a często również śmiertelnych chorób zakaźnych udało się wyeliminować dzięki szczepieniom chociażby przeciwko polio czy gruźlicy. Niestety,z powodu pandemii koronawirusa, która w czasie izolacji utrudniła dostęp do lekarzy, a także ruchów antyszczepionkowych pojawiających się już przed pandemią, liczba zaszczepionych dzieci z roku na rok się zmniejsza.

•17:45 - Rozmawialiśmy dziś z rządem m.in. na temat trzeciej dawki szczepionki. Mamy jako Rada wydać rekomendację w tej sprawie - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska po spotkaniu Rady Medycznej z rządem. Jak tłumaczyła, wyszczególnione zostaną grupy, "które takie szczepienie powinno objąć".

•14:35 W połowie stycznia, mimo zakazów związanych z koronawirusem i lockdownem, przedsiębiorca z Ostrowa otworzył swój lokal gastronomiczny. Po kilku kontrolach sanepid nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. i kolejną, w wysokości 5 tys. zł w celu przymuszenia do zamknięcia lokalu. Restaurator nie zapłacił i skierował sprawę do sądu, który uchylił karę i zobowiązał sanepid do zwrócenia kosztów, jakie w związku ze sprawą poniósł mężczyzna.

•10:35 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 107 nowych zakażeniach koronawirusem. Na Podkarpaciu przybyło 13 przypadków. Szczegóły w naszym raporcie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 22 SIERPNIA]

•10:40 Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 185 nowych zakażeniach koronawiusem w Polsce. Nie odnotowano żadnego zgonu. Na Podkarpaciu przybyło 16 przypadków.

•8:35 Rozmowa z lek. med. Jolantą Kluz-Zawadzką, przewodniczącą Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych i specjalistą ds. epidemiologii i chorób zakaźnych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 21 SIERPNIA]

•18:05 Władze Nowej Południowej Walii (Sydney) poinformowały w sobotę, 21 sierpnia 2021 r., o 825 nowych przypadkach koronawirusa. To rekordowy wzrost podczas dziewiątego tygodnia lockdownu.

•12:35 Szczepienie przeciw na COVID-19 często używane jest przez oszustów, by wyłudzić od nas pieniądze. Co wymyślili cyberprzestępcy?

•11:15 Kolejna szansa na możliwość zaszczepienia bez wcześniejszej rejestracji w Rzeszowie. Podobnie będzie w wielu miejscowościach naszego regionu. W niedzielę Szczepionkobus dojedzie do Majdanu Królewskiego, a podkarpackie samorządy, koła gospodyń wiejskich oraz jednostki OSP uruchomią niemal 30 weekendowych punktów.

•10:35 Według najnowszych danych z Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby przybyło w Polsce 222 nowe zakażenia koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 14 nowych przypadków. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarła 1 osoba.

•8:30 Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Zobacz dlaczego i jak prawidłowo to robić.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 20 SIERPNIA]

•17:00 Województwo podkarpackie liczy 2 121 229 mieszkańców. W pełni zaszczepionych jest 35% z nich. Jak twoje województwo wypada na tle całego kraju? Gdzie i w jaki sposób można zapisać się na szczepienie?

•12:47 Eksperci alarmują - nadchodzi czwarta fala koronawirusa. Z profesorem Jarosławem Drobnikiem, naczelnym epidemiologiem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, rozmawiamy o nadejściu czwartej fali, próbie zatrzymania jej oraz trzeciej dawce szczepionki.

•11:33 Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że na zdjęcie maseczek będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Z kolei główny doradca premiera ds. walki z pandemią, prof. Andrzej Horban stwierdził, że obowiązkowe sczepienia niektórych grup osób wkrótce mogą stać się faktem.

•10:45 Ministerstwo Zdrowia informuje dziś o 212 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 4 osoby. Na Podkarpaciu odnotowano zakażeń, bez ofiar śmiertelnych. W kwarantannie przebywa prawie 1900 osób.