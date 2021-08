Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [8.08]

Już w tę niedzielę (8.08) każda osoba chcąca zaszczepić się przeciwko COVID-19, będzie mogła to zrobić w specjalnym mobilnym punkcie w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 (Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

3 pracowników stacji CNN, którzy nie zaszczepili się przeciwko Covid-19 i przyszli do biura, zostali zwolnieni z pracy.

- Państwo musi robić wszystko co możliwe, aby chronić swoich obywateli przed zarazą- przyznał w rozmowie z PAP prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Dodał jednocześnie, że osoby niezaszczepione mogą się spodziewać obostrzeń.

Sobota to 181 zakażeń w Polsce. Ile z nich na Podkarpaciu? [RAPORT 7.08]

•7:30

Wystarczy odblokować smartfon, wejść do publicznej aplikacji mObywatel i pokazać nasz Unijny Certyfikat COVID, popularnie zwany również paszportem, i się wylegitymować np. na granicy. Już ponad 3 mln Polaków ma elektroniczny certyfikat w telefonie, a może a może go posiadać każdy z 17,6 mln do tej pory zaszczepionych.