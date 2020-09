Koronawirus na Podkarpaciu. Informacje, komunikaty, wydarzenia. Raport w sprawie epidemii [8.09]

Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco.

KORONAWIRUS W LICZBACH - AKTUALNE DANE 2 745 - liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu

- liczba osób zakażonych koronawirusem na Podkarpaciu 92 - liczba zgonów na Podkarpaciu

- liczba zgonów na Podkarpaciu 71 126 - liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce

- liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce 2 124 - liczba osób, które zmarły w Polsce KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 8 WRZEŚNIA]

•9:50 2650 kominów i 440 przyłbic przygotowali dla szkół podstawowych w swoim mieście oraz fanów swojego klubu działacze Sokoła Łańcut oraz młodzi wolontariusze-zawodnicy szkółki koszykarskiej "Wrzuć nudę do kosza". W taki sprzęt uzbroili uczniów, nauczycieli, a także zamierzają wyposażyć swoich kibiców przed nadchodzącym sezonem ligowym.

•9:05 Ciało 15-latka znaleziono wczoraj rano w jego pokoju. U chłopca podejrzewano zakażenie koronawirusem. Był leczony w ośrodku. Wraz z innym wychowankiem przebywał na kwarantannie.

•8:05 Jest jeszcze bardzo osłabiony, schudł co najmniej kilkanaście kilogramów, musi być rehabilitowany. Ale żyje, choć przez wiele dni znajdował się pomiędzy życiem i śmiercią, gdy koronawirus błyskawicznie i nieodwracalnie zniszczył mu płuca. Dostał nowe. Wszczepili je transplantolodzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 45-letni pan Grzegorz właśnie wychodzi do domu. Tę historię polecamy wszystkim twierdzącym, że COVID-19 to ściema.

•7:40 Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane dotyczące wykonanych testów na koronawirusa w podziale na województwa. Jak wypada Podkarpacie na tle innych regionów? Zobaczcie:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 7 WRZEŚNIA]

•20:55 Zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie badania na koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie.

•18:05 Zaplanowany na niedzielę mecz pomiędzy KS-em Wiązownica i Stalą Kraśnik nie odbył się z powodu zagrożenia epidemicznego. Z tego samego powodu nie odbędzie się środowe starcie z ŁKS-em Łagów.

• 16:05 Proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi ma koronawirusa. Opiekują się nim lekarze. Sanepid prosi mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy mieli kontakt z księdzem, by zwracali uwagę na niepokojące objawy zdrowotne i zgłaszali je.

•13:41 Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu i posłów „o pilne doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia i obowiązki osób przebywających w miejscach handlu i usług w czasie epidemii oraz określenie konsekwencji dla tych, którzy nie będą ich przestrzegać”. Przez niejasne prawo w sklepach i innych miejscach coraz częściej dochodzi do sporów, a nawet awantur, jak w głośnej już wojence celebryty Tomasza Karolaka z siecią IKEA. Handlowcom zależy na ukróceniu tego groźnego procederu.

•12:48 Dostaliśmy informację, że u żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie wykryto zakażenia Covid-19 i część z nich jest na kwarantannie. Co na to rzeczniczka 21. BSP?

•11:20 Do Polskiej Organizacji Turystycznej wpłynęło ponad 20 tys. pism dotyczących problemów z bonem turystycznym. Wielu rodziców nie mogło go aktywować i tym samym nie skorzystało ze wsparcia w wysokości 500 zł na wakacje dla dziecka.

•10:35 Jest najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. 23 nowe zakażenia na Podkrapaciu. Nie żyje 82-letni pacjent leczony w Łańcucie. W Polsce 301 nowe przypadki i 4 kolejne zgony.

•9:09 Zaplanowany na 13 września mecz PlusLigi Asseco Resovii z Treflem Gdańsk, który miał zainaugurować sezon siatkarski w Rzeszowie, został przełożony na 21 października.

•8:10 Od weekendu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. To element nowej strategii rządu na walkę z epidemią. Część lekarzy krytycznie ocenia ten pomysł, wskazują oni, że przychodnie nie są przygotowane do przyjmowania zakażonych pacjentów.

•7:30 Oddział statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej opublikował zestawienie dotyczące zachorowań na choroby zakaźne w podkarpackim, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Zobaczcie, co nas gnęiło poza koronawirusem:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 6 WRZEŚNIA]

•20:03 Poprzednia ekipa bagatelizowała wirusa, ewidentnie z przyczyn politycznych wytwarzano w społeczeństwie przekonanie, że epidemia się skończyła. I wielu ludzi w to uwierzyło, wystarczy poczytać co wypisują w sieci anty-covidowcy. A wiemy, że pandemia nie minęła. Nowy minister musi zmierzyć się z tym, żeby odwrócić ten kierunek myślenia – mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog.

•13:59 W Indiach jest już zakażonych cztery miliony ludzi koronawirusem. Padają światowe dzienne rekordy zakażeń, a kraj dopiero stoi w obliczu znoszenia blokad.

•10:30 Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dot. liczby chorych oraz zgonów spowodowanych koronawirusem. Jest 437 nowych chorych, 7 pacjentów nie żyje.

•8:00 - Osoba zaszczepiona przeciw grypie ma znacznie większe szanse uniknięcia ciężkich pogrypowych powikłań, do których zalicza się np. złośliwe zapalenie płuc czy wirusowe zapalenie mięśnia serca. Nie zapominajmy też o zagrożeniach związanych dodatkowo z Covid-19. Przechorowanie grypy jest dużym obciążeniem dla organizmu i następne zakażenie koronawirusem może zdemolować nasz układ odpornościowy i doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji - mówi w rozmowie z Nowinami epidemiolog.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 5 WRZEŚNIA]

•19:32 Jak pisaliśmy niedawno, w Rzeszowie tworzą się grupy antymaseczkowe. Dziś członkowie takich grup postanowili zrobić zbiorowe zakupy "bez kagańców" w markecie Auchan w podrzeszowskim Krasnem. Faktycznie, pojawili się tam ok. godziny 14. Co ciekawe, zostali wpuszczeni do marketu, jednak kasjerzy odmówili im obsługi. Co było dalej?

•18:38 Osoby w podeszłym wieku, jeśli chodzi o szczepienia przeciw grypie, nie powinni mieć powodów do obaw - uspokajają farmaceuci. I przekonują, że ze względu na koronawirusa warto się zaszczepić.

•14:15 Otwarcie szkół mimo pandemii koronawirusa nie było błędem - uważa profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. - Dzieci muszą iść do szkoły z powodów psychofizycznych. Przynajmniej teraz, gdy na koronawirusa nie nakłada się grypa i przeziębienia. Wykorzystajmy ten czas, dzieci muszą mieć kontakty - mówi Simon. Zastrzega jednak: Trzeba chronić rodziców, dziadków i starszych nauczycieli. - Dla nich zakażenie może stanowić realne zagrożenie - ostrzega profesor.

•12:50 Rosyjscy nauczyciele boją się, że zostaną zmuszeni przyjąć szczepionkę na koronawirusa, choć nie przeszła ona wszystkich testów.

•10:35 Sobota to 567 nowych zakażeń w Polsce i 58 na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci 13 osób, są wśród nich dwie osoby z naszego województwa.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 4 WRZEŚNIA]

•21:55 Nowa prognoza rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce. ExMetrix: "Luzowanie obostrzeń jest istotne (...) należy to jednak robić bardzo rozsądnie".

•19:00 Stop Covid (Rzeszów) oraz Rzeszowska grupa antymaseczkowa podbijają Facebooka. Obie grupy mają już ponad 500 członków. Internauci sprzeciwiają się sanitarnemu reżimowi podczas pandemii koronawirusa. W sobotę w Auchan w Krasnem planują zbiorowe zakupy.

•18:27 Informację o koronawirusie w firmie Koral w Rzeszowie dostaliśmy od zaniepokojonego Czytelnika. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie właśnie potwierdziła nam informację o ognisku w wytwórni lodów. Produkcja w zakładzie została wstrzymana.

•17:10 Koronawirus w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Pozytywny wynik testu odnotowano u jednej z uczennic drugiej klasy szkoły średniej. To mieszkanka podprzemyskiej miejscowości.

•15:05 Nie ma nowych ognisk na Podkarpaciu, ale przybywa zakażeń. Dziś padł rekord dobowy. Szkoły i przedszkola nadal zamknięte. W IV LO w Przemyślu jedna klasa przeszła na zdalne nauczanie.

•13:05 Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa. W Polsce codziennie przybywa kilkaset zakażonych, a w głowach ludzi wciąż pojawiają się nowe pytania: czy można zakazić się dwa razy? Jak przebiega choroba i kto zakaża się najczęściej? Na te pytania odpowiada dr n. med. Paweł Grzesiowski, immunolog, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

•12:30 Główny Inspektorat Sanitarny przygotował nowe rekomendacje dla rządu dotyczące organizacji wesel. Zostały one dziś przedstawione na rządowym zespole zarządzania kryzysowego.

•12:00 Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zaktualizowało listę powiatów, które zostają objęte dodatkowymi obostrzeniami. Zmiany będą obowiązywały od soboty - 5.09.

•10:35 Na Podkarpaciu przybyła rekordowa liczba zakażeń - aż 92. W Polsce 691 nowych przypadków i 8 kolejnych zgonów.

•8:39 Chwilowe zawirowania związane z zakażeniem koronawirusem wśród personelu medycznego nieznacznie zaburzyły w sierpniu pracę sanockiego szpitala. Przez jakiś czas dyrekcja SPZOZ w Sanoku wstrzymała planowe przyjęcia pacjentów oraz zamknęła kilka oddziałów.

•8:10 "Pandemia. Zapiski z frontu" Pawła Kapusty, to relacja - dzień po dniu - z pierwszych tygodni walki z koronawirusem w Polsce. O bzdurnych przepisach, braku przygotowania służby zdrowia i urzędników, o bałaganie związanym z ze sprzecznymi ustaleniami i zwykłym brakiem kompetencji opowiadają ratowniczka, pielęgniarka, pracownica sanepidu, ale także listonosz, pracownik służby więziennej, rolnik, nauczycielka, matka chorego dziecka, zakażony pacjent. Dziś do tej opowieści dołącza sam autor książki, który latem zachorował na COVID-19.

•7:50 O maseczkach mówią „szmaty” albo „kagańce”. Nie wierzą w pandemię. Dla nich to „plandemia” - globalny spisek mający na celu wprowadzenie dyktatury rządu światowego.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 3 WRZEŚNIA]

•17:25 Nadal rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem na Podkarpaciu. I chociaż rok szkolny dopiero się zaczął mamy już pozamykane przedszkola i szkoły. Najwięcej w powiecie leżajskim i jasielskim.

•16:17 Prowadzone przez siostry zakonne przedszkole w Baranowie Sandomierskim jest na razie zamknięte. To kolejna na Podkarpaciu, ale pierwsza w powiecie tarnobrzeskim placówka, która zawiesiła działalność z powodu objęcia kadry nauczycielskiej izolacją lub kwarantanną.

•16:09 U jednej z nauczycielek w Szkole Podstawowej w Kupnie, w gminie Kolbuszowa, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Rodzice są zbulwersowani, że szkoła nie poinformowała ich o tym fakcie.

•15:10 Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił strategię działań dot. koronawirusa na jesień. - Zmieniamy charakter naszego reagowania. Odchodzimy od środków, które stosowane są w ujęciu ogólnokrajowym, do o środków dedykowanych poszczególnym realiom i nasileniu występowania koronawirusa – zapowiedział minister. Dodał, że ministerstwo będzie teraz „w sposób elastyczny zarządzać ryzykiem”.

•10:35 32 nowe zakażenia na Podkarpaciu. Zmarły dwie osoby - pacjenci leczeni w szpitalach w Łańcucie (58-lat) i w Dębicy (71 lat). W Polsce 612 nowych przypadków i 14 zgonów.

•8:26 Wczoraj Urząd Miasta w Jaśle otrzymał potwierdzenie, że u jednego z pracowników wykryto COVID-19. Osoba ta przebywa w izolacji. Nie miał kontaktu z klientami, więc urząd pracuje normalnie.

•7:45 Za nami rozpoczęcie roku szkolnego i pierwszy dzień nauki w czasach koronawirusa. Dzieci się cieszą, nauczyciele boją, a rodzice mają mnóstwo pytań i niejasności.

•7:00 Od 18 do 31 sierpnia policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz podległych jej jednostek przeprowadzili w Rzeszowie oraz powiecie łącznie 751 kontroli, m.in. w autobusach oraz sklepach. Głównie sprawdzano, czy przestrzegany jest obowiązek noszenia maseczek. Jaki był efekt kontroli?

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 2 WRZEŚNIA]

•18:52 Wszyscy kapłani pracujący w parafii św. Marii Magdaleny w Brzyskach od wczoraj są kwarantannie. Jeden z księży uczestniczył w Radzie Pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowej, gdzie zakażony koronawirusem jest jeden z nauczycieli.

•16:20 - Dzisiaj pracujemy przede wszystkim nad tym aby nie musieć wprowadzać tak dużych restrykcji jakie mieliśmy w marcu i kwietniu, czyli abyśmy nie musieli ogłaszać narodowej kwarantanny – mówiła w Radiu Plus wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

•14:43 Przypominamy, że do 20 września 2020 roku rodzicom dzieci do 8. roku życia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

•11:27 Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał we wtorek rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także o rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać od dziś.

•10:35 46 nowych zakażeń na Podkarpaciu. Nie żyje dwóch pacjentów leczonych w szpitalu w łańcucie (74 i 89 lat). W Polsce 595 nowych przypadków i aż 20 zgonów.

•9:15 Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowej został zamknięty. Powód? U jednego z nauczycieli stwierdzono koronawirusa, pozostali pedagodzy są w kwarantannie i będą mieli wykonywane testy na obecność COVID-19.

•8:26 Gorączka, ból brzucha, zapalenie spojówek, wysypka, obrzęki stóp i dłoni - to niektóre objawy nowej choroby u najmłodszych pacjentów. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska, lubelski wojewódzki konsultant w dziedzinie pediatrii.

•7:45 Od dziś turyści mogą mieć kłopot z powrotem do kraju z zagranicy. Zobaczcie skąd do Polski przestaną latać samoloty:

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 1 WRZEŚNIA]

•18:33 Z powodu zagrożenia koronawirusem zamknięte są czasowo szkoły w powiatach jasielskim i leżajskim.

•18:08 Jeśli nie będzie utrzymany ostry reżim sanitarny, szkoły mogą już za miesiąc zostać zamknięte - mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń na łamach "Rzeczpospolitej".

•17:27 Ze względu na sytuację epidemiologiczną dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Antoni Salacha w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym z Jasła do końca tygodnia zawiesił zajęcia szkolne.

•17:08 Michał Jaros, wrocławski poseł Platformy Obywatelskiej, złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego – podał portal Onet. Sprawa dotyczy wypowiedzi premiera w czasie trwania kampanii prezydenckiej, gdy zachęcał do udziału w głosowaniu, mówiąc, że koronawirus jest już w odwrocie i nie trzeba się go bać.

•16:06 Prezydent Andrzej Duda zwołał na najbliższy piątek Radę Gabinetową w związku z pandemią koronawirusa - podała Kancelaria Prezydenta. Rząd zbierze się pod kierownictwem prezydenta, by naradzić się nad strategią walki z pandemią.

•15:10 Internet podbija nagranie, na którym widać jak kobieta założyła majtki na twarz, by wejść do sklepu budowlanego Leroy Merlin w Pile. Jak tłumaczyła, zrobiła to, bo wcześniej obsługa nie chciała jej wpuścić do sklepu bez maseczki. Zdaniem sanepidu przepisów nie złamała...

•12:20 Ciekawostka ze świata. Kalifornia walczy różnymi sposobami z koronawirusem. Jednym z nich jest pomoc dla słabo zarabiających. Oferuje się im tysiąc dolarów, by nie chodzili do pracy i nie zakażali w ten sposób innych ludzi.

•11:29 Dziś na całym Podkarpaciu do szkół ma wrócić 350 tysięcy dzieci. Sprawdziliśmy, jak w czasach koronawirusa, wyglądała inauguracja nowego roku szkolnego w niektórych rzeszowskich szkołach.

•10:35 Mamy 550 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Na Podkarpaciu jest 26 nowych przypadków. Ostatniej doby zmarło 19 zakażonych osób.

•10:04 Od dziś wszystkie jasielskie placówki prowadzone przez miasto rozpoczynają nowy rok szkolny w tradycyjny sposób tzn. z nauką w trybie stacjonarnym. W nowych warunkach, w nowej rzeczywistości - w maseczkach, w przyłbicach, z zachowaniem odległości, mierzeniem temperatury. My towarzyszyliśmy dziś uczniom I klasy w Szkole podstawowej nr 12 w Jaśle.

•8:07 Koronawirus zmutował i jest jeszcze bardziej zakaźny - uważają specjaliści. Liczba chorych na COVID-19 i przypadków śmiertelnych rośnie lawinowo, ale zdaniem naukowców przebieg choroby będzie coraz łagodniejszy. Czy to zwiastuje nadchodzący koniec epidemii koronawirusa?