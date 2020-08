Koronawirus na Podkarpaciu. Raport: 1 - 15 sierpnia 2020

Koronawirus na Podkarpaciu. Najważniejsze informacje z dni 1 - 15 sierpnia 2020.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - AKTUALNY RAPORT. KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 15 SIERPNIA]

•12:12 Inaczej niż w ubiegłych latach wygląda tegoroczny Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej. W związku z epidemią koronawirusa, ale również z aktualnym ogniskiem po Franciszkańskich Spotkaniach Młodych, uroczystości odbywają się w reżimie sanitarnym. Część kościoła jest odgrodzona taśmami, wierni wchodzą do świątyni w maseczkach. Jest też mniej ludzi niż w poprzednich latach. Zobaczcie zdjęcia:

•10:35 W Polsce przybyło 771 nowych zakażeń. 36 z nich na Podkarpaciu. Zmarło kolejnych 11 osób, w tym 53-letni pacjent w szpitalu w Łańcucie.

•9:35 Około 23 milionów złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na konta przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego w ramach bonu turystycznego. Wsparcie otrzymało około 6 tys. podmiotów.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 14 SIERPNIA]

•18:40 Nie nosimy maseczek, awanturujemy się, jeśli ktoś nam zwróci uwagę. Traktujemy to wszystko magicznie. Już od dłuższego czasu mówię, że Polacy nie tyle są religijni, co magiczni właśnie. Zaklinamy rzeczywistość - mówi Andrzej Komorowski, psycholog i seksuolog.

•15:33 - Jestem przerażony, jak egoistyczni czasem jesteśmy. Na początku pandemii wykupowaliśmy maseczki kartonami, bo wierzyliśmy, że chronią nas przed zakażeniem. Kiedy zorientowaliśmy się, że nie chronią nas, a ludzi wokół - to przestało nas to obchodzić. Bo co mi z tego, że mogę zakazić innych? - mówi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog, biotechnolog, badacz koronawirusów.

•14:30 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie podała przed chwilą informacje o ogniskach koronawirusa na Podkarpaciu. Rośnie liczba chorych, którzy uczestniczyli w Franciszkańskich Spotkaniach Młodych w Kalwarii Pacławskiej. Jest też więcej zakażonych z wesela, które odbyło się w Rzeszowie.

•12.05 Koronawirus nie odpuszcza, dlatego tegoroczny Wielki Odpust Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Pacławskiej odbywa się w okrojonej formie i w wysokim reżimie sanitarnym. Po to, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa pielgrzymom. Dożynki i odpusty w innych parafiach są pod specjalnym rygorem sanitarnym.

• 10.55 Lawina zakażeń w Polsce. Na Podkarpaciu 39 nowych chorych, jedna osoba nie żyje. To 78-letni mieszkaniec Przemyśla.

• 7:00 Prawo i Sprawiedliwość chce bezkarności dla urzędników za działania w czasie epidemii koronawirusa. "Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, a bez tego naruszenia podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby utrudnione" - to przepis, którego wprowadzenia chce Prawo i Sprawiedliwość.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 13 SIERPNIA]

•14:40 Rośnie liczba zakażonych Covid-19 na Podkarpaciu m.in. w powiecie jarosławskim i przemyskim. Mamy najnowsze dane o ogniskach koronawirusa w regionie.

•13:59 Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów, które zostały objęte zwiększonymi obostrzeniami zw. z pandemią koronawirusa. Znikły z niej powiaty przemyski i jarosławski, a także sam Przemyśl.

• 11:00 Dziś w kraju przybyło aż 811 zakażonych koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 46 nowych przypadków. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 14 ofiarach śmiertelnych. Wśród nich jest 48-letni mieszkaniec Przemyśla.

• 8:20 Podkarpacka policja codziennie kontroluje autobusy i sklepy przypominając mieszkańcom o nakazie noszenia maseczek. Od początku wakacji wlepiono już sporo mandatów za ich brak.

• 7:40 Zupełnie inny niż dotychczas będzie tegoroczny Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej, który rozpoczął się we wtorek i potrwa do soboty. Wprowadzono liczne ograniczenia, a franciszkanie zachęcają wiernych do uczestnictwa on-line. Sytuacja jest poważna, cześć zakonników objęta jest kwarantanną.

•6:40 - Izolacja spowodowana koronawirusem spowodowała mniej innych chorób zakaźnych. Częściowo zmienił się także nasz styl życia.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 12 SIERPNIA]

•19:24 - W przytłaczającej większości Polski uczniowie mogą wrócić do nauki tradycyjnej w szkole. Wyjątkiem są jedynie tzw. strefy żółte i czerwone - oświadczył w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. MEN opublikowało nowe informacje na temat roku szkolnego 2020/2021.

•13:47 Aż 14 osób zakażonych zostało koronawirusem w trakcie Franciszkańskich Spotkań Młodych odbywających się w Kalwarii Pacławskiej. Podkarpacki sanepid podał właśnie najnowsze dane dotyczące ognisk Covid-19 na Podkarpaciu.

•10:30 W całym kraju dziś przybyło 715 osób zakażonych koronawirusem. Na Podkarpaciu mamy 22 nowe przypadki. Ministerstwo Zdrowia informuje tez o kolejnych 9 ofiarach śmiertelnych (wiek-płeć, miejsce zgonu): 71-K Puławy, 79-M Łódź, 80-K Warszawa, 86-K Racibórz, 75-K Tychy, 76-M, 70-K Poznań, 61-M, 83-M Kraków.

•9:20 Zaplanowany na dziś na godzinę 17 mecz 3 ligi grupy IV pomiędzy Texom Sokołem sieniawa a Jutrzenką Giebułtów został odwołąny. "Powodem odwołania meczu jest pozytywny wynik testu na koronawirusa u jednego z zawodników Jutrzenki!" - informuje klub z Sieniawy.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 11 SIERPNIA]

•18:06 Na Podkarpaciu w toku jest kilka dochodzeń epidemiologicznych. Trwają badania osób mających styczność z wyszczególnionymi przez sanepid ogniskami koronawirusa. Liczba wykrytych zakażeń rośnie z dnia na dzień.

•16:31 55-letni Jan H., mieszkaniec powiatu przeworskiego zakażony koronawirusem, uciekł ze szpitala zakaźnego w Łańcucie. Po czterech godzinach został zatrzymany przez policję. Po wyzdrowieniu usłyszał prokuratorskie zarzuty, grozi mu kara do 8 lat więzienia.

•16:15 Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków za każdym razem przekracza 600 zakażeń. Rząd przyjął nową strategię na walkę z epidemią, a minister zdrowia, Łukasz Szumowski ostrzega, że obostrzenia na cały kraj mogą wrócić.

•15:28 Pierwsza na świecie szczepionka przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 została zarejestrowana przez rosyjskie Ministerstwo Zdrowia. Preparat, który powstał w Instytucie Badawczym Gamaleya, nie przeszedł jeszcze pełnych badań klinicznych, ale podano go już ponoć m.in. córce prezydenta kraju.

•12:12 Niemal 23 tysiące pasażerów obsłużył w lipcu Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Był to pierwszy miesiąc od wybuchu pandemii koronawirusa, w którym odbywały się regularne loty międzynarodowe.

•10:30 W Polsce jest dziś 551 nowych zakażeń koronawirusem, 16 osób to mieszkańcy Podkarpacia. Ministerstwo Zdrowia informuje też o śmierci 12 pacjentów (wiek-płeć, miejsce zgonu): 85-K Elbląg, 79-M Łańcut, 64-M Zgierz, 93-M Łódź, 76-M Wrocław, 66-K Gdańsk, 74-M Żory, 62-M Racibórz, 69-K Białystok, 75-K Warszawa, 62-M, 56-M Poznań. Większość osób miała choroby współistniejące.

•7:20 Zdecydowana większość rodziców zamierza we wrześniu wysłać dziecko do przedszkola. - Inne dzieciaki chodzą już od paru miesięcy i nic złego się nie dzieje, więc nie ma już sensu dłużej dwoić się i troić, jak zapewnić synowi czy córce opiekę w domu. Urlopy się nam pokończyły, musimy wracać do pracy i normalnego życia - słychać głosy rodziców kilkulatków. Ale są i tacy, którzy wciąż w obawie o zakażenie koronawirusem nie poślą dzieci do placówek.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA]

•18:20 Czy rodzice mogą nie puścić dzieci do szkoły od 1 września, jeżeli obawiają się o ich zdrowie? Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski skomentował: Zakładamy, że dzieci wrócą 1 września do tradycyjnych zajęć. Maseczki nie będą konieczne.

•17:20 Wzmożone kontrole w województwie podkarpackim przeprowadzili pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wsparciu policjantów i strażników miejskich.

•16:15 Podkarpacie na dole listy województw pod względem liczby testów na koronawirusa. Dlaczego tu testuje się dwukrotnie mniej niż w woj. lubelskim? Błędy w obliczeniach, czy błędy w profilaktyce przeciwepidemicznej?

•15:25 Sanepid przedstawił aktualną informację o ogniskach koronawirusa na Podkarpacu. Najnowsze z nich pojawiło się w Rzeszowie po jednym z wesel.

•12:25 Kiedy skończy się epidemia koronawirusa? To pytanie zadają sobie cały świat. Oto najnowsza prognoza rozwoju pandemii firmy Exmetrix. Ich dotychczasowe prognozy do tej pory sprawdzają się w 95,6 proc. Zobaczcie, ile nowych przypadków przewidują w kolejnych tygodniach sierpnia 2020.

•10:30 Liczba nowych zakażeń na Podkarpaciu ponownie wzrosła. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 37 nowych chorych w regionie, zmarła też pacjentka szpitala w Łańcucie. W całym kraju nowych zakażeń jest 619.

•7:30 Klient bez maski to rzadkość - mówią pracownice rzeszowskich sklepów. Jednak nie wszyscy chcą stosować się do nakazów twierdząc, że koronawirus to pandemia ściemy. Jak się okazuje nie w każdym sklepie maseczkę trzeba mieć.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 9 SIERPNIA]

•14:22 Coraz więcej osób pisze do naszej redakcji w sprawie zbiorowych zwolnień w podkarpackich firmach przemysłu lotniczego. Póki co wiemy o Pratt & Whitney Rzeszów, Goodrich Aerospace Poland czy Safran Transmission Systems, ale Czytelnicy wskazują na kolejne zakłady. Jak poważny dla Podkarpacia jest to kryzys? Ile jeszcze potrwa? Na te tematy porozmawialiśmy z Dominikiem Łazarzem, ekonomistą z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

•13:50 U jednego z kapłanów, którzy posługują w parafii oo. Franciszkanów w Jaśle zdiagnozowano Covid-19. W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa, jasielski sanepid poszukuje wiernych, którzy uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych u Franciszkanów.

•10:30 Niedziela to 624 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce i 28 na Podkarpaciu. Ministerstwo Zdrowia informuje też o kolejnych 7 ofiarach. Wśród nich jest 79-letnia pacjentka szpitala w Łańcucie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 8 SIERPNIA]

•21:07 Sanepid nakazał kwarantannę księżom z parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcnie. Powód? Jeden z duchownych miał kontakt z osobą zakażoną.

•20:12 My tego wirusa nie powstrzymamy. On dotknie prawie każdą rodzinę, prawie każdego z nas - stwierdził dziś na antenie TVN24 Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. W sobotę padł w Polsce nowy dobowy rekord zakażeń - potwierdzono je u 843 nowych pacjentów. Zmarło też 13 kolejnych osób.

•19:20 Uczniowie po wakacjach wracają do szkół - tak zapowiedział Dariusz Piontkowski, minister edukacji. - Robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania sanitarne i prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować, gdy pojawi się ognisko zakażenia – zapewnia szef resortu. Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych uważa, że powrót do szkół jest jak najbardziej możliwy. Uważa jednak, że dobrze byłoby przebadać wszystkich uczniów jeszcze przed pierwszym dzwonkiem.

•16:58 Jak podał w sobotę wiceszef resortu rozwoju Andrzej Gut-Mostowy, aktywnych jest już 416 tys. bonów turystycznych.

•12:55 W związku z wprowadzeniem w Polsce dodatkowych obostrzeń w rejonach z największym przyrostem zakażeń (żółta i czerwona strefa) na Podkarpaciu ruszyły wzmożone kontrole w powiatach jarosławskim i przemyskim oraz w Przemyślu. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wsparciu policjantów i strażników miejskich sprawdzają przestrzeganie przepisów m.in. w lokalach gastronomicznych, galeriach handlowych i punktach usługowych. Poniżej aktualne informacje na temat ognisk zakażeń na terenie województwa podkarpackiego. Dane sanepidu - 8.08.2020:

•11:30 Dlaczego dla wielu rodaków informacje o zagrożeniu Covid-19 są bajką, wciskaną nam przez władzę i rzekomych ekspertów? Co mają ze sobą wspólnego osoby negujące istnienie koronawirusa, antyszczepionkowcy i zwolennicy teorii spiskowych? - Ludzie zamiast weryfikować swoje poglądy, racjonalizują je. Jeśli jakiś temat jest wrażliwy społecznie, traktowany jako polityczny albo spostrzegany jako ideologiczny, inteligencja przestaje odgrywać znaczenie w twardej ocenie faktów, utrudnia racjonalny osąd, a wręcz staje się „pałką” do bicia przeciwnika o innych poglądach - mówi prof. Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przeczytajcie całą rozmowę:

•10:35 Kolejny rekord zakażeń w Polsce - dziś aż 843 nowe przypadki, z czego 44 na Podkarpaciu. Zmarło kolejnych 13 osób z koronawirusem. Wśród ofiar jest 89-letni pacjent szpitala w Jarosławiu.

•9:30 Aż 45 krajów zostanie wpisanych na listę zakazów w ruchu lotniczym - wynika z projektu rządowego. Dokument powstał w związku z pandemią koronawirusa. Według pomysłodawców ma wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji. Na liście jest wiele krajów, które regularnie są kierunek wycieczek. Są też m.in. Stany Zjednoczone i Rosja.

•8:50 Jasielscy franciszkanie czekają na wyniki badań, które wykażą, czy we wspólnocie zakonnej jest osoba zarażona koronawirusem. Z tego też powodu, świadomi zagrożenia zdecydowali się ograniczyć kontakt z wiernymi.

•7:30 Od dzisiaj, w 19 polskich powiatach, zwiększają się obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa. Na liście, którą opublikowało Ministerstwo Zdrowia, znalazły się te miejsca, w których sytuacja epidemiologiczna jest najtrudniejsza - wśród nich powiaty jarosławski i przemyski oraz Przemyśl.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PIĄTEK, 7 SIERPNIA]

•14:59 Aktualne informacje o ogniskach koronawirusa na Podkarpaciu. W Szpitalu im. Ojca Pio w Przemyślu potwierdzono 38 wyników dodatnich, w tym u 15 pacjentów, 18 osób z personelu medycznego i 5 osób z kontaktu. Oddziały dermatologii i wewnętrzny zostały zamknięte.

•12:17 Prawdziwa druga fala COVID-19 nadejdzie może za rok może za dwa, jak wirus zmutuje, albo nie będzie szczepionki. Historia pandemii wielokrotnie pokazuje, że drugie fale są groźniejsze od pierwszych. Dlatego musimy być bardzo czujni, bo to nowy wirus i niewiele wiemy o jego zmienności – mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog, pediatra, doktor nauk medycznych.

•10:33 809 nowych przypadków - tylu zakażeń na dobę w Polsce jeszcze nie było! Z tej liczby na Podkarpaciu nowych zakażeń jest 35. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 13 osób, w tym 64-letnia pacjentka szpitala w Łańcucie.

•8:03 Od czwartku, 6 sierpnia, aż do odwołania Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle został zamknięty. Ma to związek z koronawirusem.

•7:57 Wesela odbywać się będą bez udziału seniorów, natomiast weselnicy będą musieli nosić maseczki? To prawdopodobny scenariusz dotyczący nowych, rządowych restrykcji, mających się pojawić jeszcze w tym tygodniu.

•7:57 Wesela odbywać się będą bez udziału seniorów, natomiast weselnicy będą musieli nosić maseczki? To prawdopodobny scenariusz dotyczący nowych, rządowych restrykcji, mających się pojawić jeszcze w tym tygodniu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [CZWARTEK, 6 SIERPNIA]

•15:48 Nowe ogniska koronawirusa na Podkarpaciu. Wśród uczestników uroczystości rodzinnych i lokalnego festynu, który odbył się na terenie powiatu przemyskiego, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 21 osób.

•15:48 Nowe ogniska koronawirusa na Podkarpaciu. Wśród uczestników uroczystości rodzinnych i lokalnego festynu, który odbył się na terenie powiatu przemyskiego, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 21 osób.

•10.30 W Polsce przybyło 726 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 33 na Podkarpaciu. W naszym regionie zmarły 4 osoby. W Szpitalu Powiatowym w Lubaczowie zmarł 49-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego. W Szpitalu MSWiA w Rzeszowie - 88-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, a w CM Szpital w Łańcucie - 84- i 88-letnia mieszkanka Przemyśla.

•9:41 Podczas konferencji prasowej minister Łukasz Szumowski poinformował o powrocie obostrzeń w 19 powiatach, w których jest najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem. Na znalazły się powiaty z naszego regionu.

• 8:15 Do wtorkowego popołudnia Polacy aktywowali już 319 tys. bonów turystycznych na łączną kwotę 272 mln złotych. Niestety, ogromną popularność rządowego dofinansowania do wypoczynku próbują wykorzystać oszuści i naciągacze.

•7:40 W rzeszowskich hotelach liczba gości spadła o połowę. Powodem jest koronawirus. W maju na nocleg w Rzeszowie zatrzymało się tylko 3 300 turystów, czyli po nieco ponad stu dziennie. To aż o 88,3 proc. mniej niż w maju 2019 r., kiedy w stolicy Podkarpacia nocowało 28,3 tys. osób, czyli średnio po 913 dziennie.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [ŚRODA, 5 SIERPNIA]

•20:13 Zbiorowe zwolnienia spowodowane pandemią miały miejsce już w Goodrich w Krośnie i Tajęcinie czy w firmie Safran w Sędziszowie Małopolskim. Teraz przyszła kolej na rzeszowski oddział Pratt & Whitney.

•15:08 Sanepid potwierdził dwa pozytywne przypadki zakażenia koronawirusem u pracowników Urzędu Gminy w Lubaczowie oraz u 3 osób z kontaktu. Kwarantanną objęto osoby z bliskiej styczności oraz ich rodziny. W szpitalu MSWiA w Rzeszowie do wczoraj przebadano cały personel i pacjentów oddziału chirurgii. Potwierdzono 4 dodatnie przypadki, w tym u 2 osób z personelu medycznego i 2 pacjentów.

•14:10 Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapowiedział w środę, że rok szkolny rozpocznie się tradycyjnie 1 września w szkołach. Jeśli na danym obszarze kraju będzie wiele zakażeń koronawirusem, nauka będzie mogła tam odbyć się zdalnie. W szkole nie będzie obowiązku zakrywania nosa i ust, ale maseczki będą musieli zakładać np. rodzice odprowadzający dzieci do przedszkoli czy szkół. MEN przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół.

•11:21 - W trybie pilnym chcemy doprecyzować przepisy dotyczące zasłaniania nosa i ust - oświadczył rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zmiana da właścicielom sklepów możliwość odmówienia obsłużenia osoby bez zakrytej twarzy. Jednocześnie wzrosną kary za nieprzestrzeganie przepisów.

•10:35 W Polsce przybyło 640 zakażeń koronawirusem (w tym 32 nowe przypadki na Podkarpaciu). Zmarło 18 osób. Wsród ofiar jest mieszkanka Podkarpacia hospitalizowana w Tomaszowie Lubelskim.

•7:00 Czy szczepienia na grypę, a nawet na koronawirusa będą mogły być wykonywane w aptekach? Taki pomysł trafił do Ministerstwa Zdrowia, a poprzeć go miały – jak podaje Radio RMF FM - Naczelna Izba Aptekarska, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 4 SIERPNIA]

•18:05 Urząd Marszałkowski rusza z projektem dla mikro i małych firm z Podkarpacia. Mają one szansę na bezzwrotną pomoc w formie grantu na potrzeby związane z zachowaniem płynności finansowej. Projekt będzie realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. - Nabór wniosków rozpocznie się 12 sierpnia. Z puli 40 mln prawie 12 mln zostanie przeznaczone na branżę turystyczną, ponieważ ucierpiała najwięcej, najszybciej została dotknięta kryzysem koronawirusowym i będzie z niego najdłużej wychodziła – podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił marszałek Władysław Ortyl.

•16:10 Ukraina umieściła Polskę na liście państw o podwyższonym ryzyku COVID-19. Oznacza to, że osoby wjeżdżające na Ukrainę z Polski muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Od tego obowiązku istnieją tylko nieliczne wyjątki.

•13:24 ZUS poinformował we wtorek, 4 sierpnia 2020 r., że na liście przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które przyjmują płatności bonem turystycznym jest już ponad 10 tysięcy podmiotów. Beneficjenci wykonali już 3,2 tys. płatności bonem turystycznym na łączną kwotę 2,5 mln zł.

•10:30 Koronawirus. Nowy rekord chorych: 680 w Polsce i 41 na Podkarpaciu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 3 SIERPNIA]

•17:14 Wojewódzki Szpital w Przemyślu wstrzymuje od dzisiaj planowe przyjęcia pacjentów, z wyłączeniem Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii. Powodem jest zwiększone zagrożenie koronawirusem.

•16:33 - Sytuacja z COVID-19 w Polsce zaczyna być niebezpieczna. Epidemiolodzy mówią, że może być dramatycznie. Żyliśmy w przekonaniu, że koronawirus jest już za nami. Tymczasem jest on jest z nami cały czas. Ja pełną odpowiedzialnością za to obciążyłbym rząd na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim - grzmiał Mieczysław Kasprzak podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami w Rzeszowie.

•15:51 Pielęgniarka pracująca w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie i Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Rudnej Małej ma koronawirusa - poinformował dziś podkarpacki sanepid. Rozpoczęto dochodzenie epidemiologiczne, w wyniku którego ustalono wszystkie osoby z bezpośredniego kontaktu.

•10:35 Jest najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia: 575 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z tego aż 42 na Podkarpaciu!

•8:50 - Rozpoczynamy w tym tygodniu kontrolę w sklepach. Kontrolę wykonywaną zarówno przez policję jak i przez służby sanitarne. Sprawdzane będzie, czy klienci, personel noszą maseczki - zapowiedział w poniedziałek rano minister zdrowia Łukasz Szumowski w radiowej Jedynce.

•8:24 Rząd pracuje nad nowym projektem, który wprowadzi możliwość "regionalizacji obostrzeń". Jeśli w jakimś regionie sytuacja epidemiczna będzie dobra, to będzie mógł on funkcjonować normalnie, nawet jeśli inne regiony będą w dużo cięższej sytuacji. Plan ma dotyczyć m.in. restauracji, sklepów oraz szkół.

•7:15 Od soboty dostępne są bony turystyczne. Już pierwszego dnia w sieci pojawiły się oferty sprzedaży bonów za gotówkę. To nielegalne.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 2 SIERPNIA]

•18:00 Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa przekazała nieodpłatnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie 28 tys. litrów wysokoprocentowego alkoholu. To największa dotychczas partia alkoholu przekazywana przez KAS do celów dezynfekcyjnych, niezbędnych w walce z koronawirusem.

•17:05 Od soboty można aktywować i realizować bony turystyczne. Zainteresowanie jest póki co małe i to zarówno ze strony rodziców jak i firm z branży turystycznej. W weekend pobrano ponad 100 tys. kodów, którymi można płacić za hotele i usługi w Polsce. Z programu ma skorzystać 6,5 mln dzieci.

•10:40 W Polsce jest 548 nowych przypadów zakażeń koronawirusem. 23 z nich wykryto na Podkarpaciu. Zmarło 10 kolejnych osób - to dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.

•9:00 Domy pomocy społecznej zgłosiły do sanepidu, że chcą przywrócenia odwiedzin rodzin podopiecznych. - Nasi pensjonariusze byli już bardzo spragnieni tego bezpośredniego kontaktu z najbliższymi, a od marca go nie mieli - mówi Jadwiga Gładka - Czerwonka, dyrektor DPS dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie.

•8:28 Rodzice, uczniowie, ale i nauczyciele z niepokojem czekają na decyzję rządu, co z powrotem do szkół po wakacjach. Zdalna nauka, choć w wielu placówkach szła dobrze, była już utrapieniem dla wszystkich. A zwłaszcza dla rodzin z kilkorgiem dzieci, którym trzeba było zapewnić warunki i sprzęt do nauki. - Patrząc na rosnące słupki zachorowań na koronawirusa i straszenie drugą falą, jesteśmy pesymistami - przyznaje wielu rodziców.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 1 SIERPNIA]

•14:29 1 sierpnia ruszyła internetowa wyszukiwarka z listą miejsc, w których będzie można zrealizować bon turystyczny na wakacje. Lista jest wspólnym dziełem Polskiej Organizacji Turystycznej i ZUS. My podpowiadamy, gdzie rodzina z dwójką-trójką dzieci, uzbrojona w bony turystyczne może spędzić wakacje życia – w wolnych od koronawirusa i atrakcyjnych miejscach.

•11:41 W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 658 nowych przypadkach zachorowań na koronawirusa. To najwięcej od początku epidemii w Polsce. W najbliższych dniach liczba zachorowań wciąż ma być wysoka, bo Ministerstwo Zdrowia zleciło badania przesiewowe w kilku zakładach pracy i kopalniach. Minister zdrowia zapowiada skuteczniejsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, chodzi przede wszystkim o obowiązek zakrywania nosa i ust. - Zacznijmy to traktować poważnie: w urzędzie, sklepie, autobusie - apeluje Łukasz Szumowski.

•10:30 Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport dot. liczby osób zakażonych oraz zgonów spowodowanych koronawirusem.

