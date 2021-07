Koronawirus na Podkarpaciu. Raport: 16 - 30 czerwca 2021

Koronawirus na Podkarpaciu, w Polsce i na świecie. Raport prowadzimy od początku pandemii. Tu znajdziesz informacje z okresu 16 - 30 czerwca 2021.

•19:00 Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził ostatnio, że rozważane jest wprowadzenie odpłatnych szczepień przeciwko koronawirusowi. O ocenę takiego rozwiązania poprosiliśmy doktora Tomasza Ozorowskiego, epidemiologa i mikrobiologa. Jego zdaniem każda forma zachęcenia ludzi do zaszczepienia się jak najszybciej jest dobrym pomysłem.

•18:05 Wariant Delta to indyjska mutacja koronawirusa, o której w ostatnim czasie mówi się coraz więcej. Eksperci biją na alarm, ponieważ grozi on szybkim wzrostem zakażeń, co jest obserwowane tam, gdzie wirus w wariancie Delta jest już obecny od pewnego czasu. Co już wiemy o wariancie Delta i czy grozi nam czwarta fala pandemii koronawirusa oraz kolejny lockdown?

•16:50 Tegoroczne decyzje o wyborze kierunku na wakacje są podejmowane głównie pod wpływem przepisów covidowych. - Najwięcej Polaków poleci samolotem do Grecji, a własnym samochodem pojedzie do Chorwacji- wskazuje Maciej Nykiel, prezes Nekera. Jednocześnie zaznacza, że wiele osób spędzi urlop w kraju.

•15:00 Wariant Delta koronawirusa pojawia się w coraz większej liczbie krajów na świecie, w tym także w Polsce. Jakie objawy można zaobserwować u osoby, która zakaziła się tym wariantem wirusa? Lekarze wskazują m.in. na problemy ze słuchem oraz ból gardła.

•12:10 Od 1 lipca drugą dawkę szczepionki na Covid-19 będzie można przyjąć w dowolnym punkcie szczepień, bez względu na to, gdzie otrzymaliśmy pierwszą dawkę.

•11:06 We wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" w Polsat News gościnią była lekarka medycyny, psychiatrka i psychoterapeutka dr Katarzyna Ratkowska. Lekarka przywoływała nieprawdziwe informacje dotyczące COVID-19 i zniechęcała nimi do szczepień. Jej słowa wywołały burzę.

•10:55 Fatalny był finał zabawy ponad 200 hiszpańskich uczniów, którzy na Majorce świętowali koniec roku szkolnego. Muszą teraz swoje odcierpieć w przymusowej kwarantannie.

•10:35 Środa to 104 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce, w tym 4 z Podkarpacia. Zmarło 16 osób, jedna z naszego regionu.

•7:36 Wariant Delta koronawirusa jest nie tylko bardziej zakaźny, ale może także skutecznie zmylić zakażonego. Wywołuje inne objawy. Prof. Andrzej Fal, internista i alergolog, radzi, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy podejrzeniu zakażenia wariantem indyjskim.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [WTOREK, 29 CZERWCA]

•21:00 Poradnia „Nasze Zdrowie” w Tarnobrzegu jako jedyna na Podkarpaciu znalazła się na czarnej liście przychodni, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia chciał zerwać współpracę z powodu nadmiaru teleporad.

•20:20 Rzecznik Praw Pacjenta wszczął postępowanie wobec Przychodni Lekarskiej Optima w Przemyślu. Chodzi o sprawę leczenia amantadyną pacjentów chorych na COVID-19. W Internecie zawrzało, pacjenci stanęli w obronie lek. Włodzimierza Bodnara z przemyskiej Optimy.

•17:40 Czwarta fala koronawirusa w Polsce to bardzo realny scenariusz. Tym bardziej że liczba chętnych do przyjęcia szczepionki spada. Musimy więc liczyć się z tym, że w Polsce zostanie wprowadzony kolejny lockdown. Zobaczcie, jakie obostrzenia może wprowadzić rząd.

•15:53 Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał we wtorek, że decyzja w sprawie podania trzeciej dawki przeciwko koronawirusowi jeszcze nie została podjęta ale jednocześnie zaznaczył, że Polska chce "uczestniczyć we wszystkich procesach negocjacyjnych dotyczących zabezpieczenia populacji szczepieniami".

•14:32 Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek zniesienie limitów do specjalistów wraz z początkiem przyszłego miesiąca. - Wszyscy wiemy, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Dobre zdrowie jest priorytetem każdego z naszych rodaków, chcemy to umożliwiać również przez profilaktykę - dodał.

•13:04 Kalifornia wydawała się być już uwolniona od koronawirusa. Wszystko się zmieniło, gdy pojawił się wariant Delta i rozprzestrzenia się teraz w błyskawicznym tempie.

•11:36 Rozpowszechnienie wariantu Delta na Wyspach sprawiło, że Unia chce ostrzejszych reguł przy podróżowaniu z i do Wielkiej Brytanii. Na szczęście porozumienie jest w tej sprawie jest już bliskie.

•10:33 Wtorek to 123 nowe zakażenia i 26 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Żaden z nowych przypadków nie dotyczy Podkarpacia, jedna zmarła osoba jest z naszego regionu.

•10:04 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że jest gwarancja, iż szczepienia przeciwko koronawirusowi będą bezpłatne do końca września. Wcześniej szef resortu zdrowia mówił, że od 1 października rząd rozważa „odpłatność, czyli wprowadzenie w normalny system refundacyjny szczepienia przeciwko Covid-19”.

•9:49 Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego wnioskował o ukaranie dr. Pawła Grzesiowskiego – jego zdaniem lekarz miał rozsiewać nieprawdziwe informacje i wprowadzać w błąd opinię publiczną. Wniosek został jednak odrzucony, a zdaniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzesiowski nie naruszył Kodeksu Etyki Lekarskiej.

•8:14 Coraz więcej krajów wprowadza materialne zachęty dla ludzi, by się szczepili przeciwko Covid-19. Jednym daje się wartościowe bony, innym... kurczaki, kolejni mogą wygrać samochód na loterii.

•7:41 Władza Abu Dhabi otwierają emirat po pandemii i wprowadzają zakaż: tylko zaszczepieni będą mieli dostęp do miejsc publicznych.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [PONIEDZIAŁEK, 28 CZERWCA]

•15:40 Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w poniedziałek, że ewentualne podanie Polakom trzeciej dawki szczepionki na Covid-19 to „nadal kwesta badań klinicznych”. Szef resortu zdrowia dodał jednak, że trzecia dawka może nieco różnić się od poprzednich.

•12:49 Pierwszych 90 studentów kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim właśnie zdaje ostatnie egzaminy. Później przed nimi jeszcze państwowy egzamin lekarski i mogą się ubiegać o rezydenturę. Gro absolwentów deklaruje, że pozostanie w regionie. To dobra wiadomość, bo brakuje u nas lekarzy.

•10:33 52 nowe zakażenia koronawirusem i brak przypadków śmiertelnych - to dane Ministerstwa Zdrowia z poniedziałku. Na Podkarpaciu zachorowało 7 osób.

•7:30 Już w ponad 90 krajach na całym świecie stwierdzono przypadki Delty, najnowszego i najgroźniejszego wariantu Covid-19. Zamiast luzować wiele krajów wraca do restrykcji i ograniczeń.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [NIEDZIELA, 27 CZERWCA]

•15:19 Po długim okresie obostrzeń pandemicznych, te wreszcie są luzowane. W ostatnią niedzielę czerwca giełda samochodowa przy ulicy Spichlerzowej w Rzeszowie znowu ożyła i zapełniła się ludźmi kupującymi, oglądającymi, sprzedającymi i oczywiście samochodami.

•13:43 Alarm covidowy w Australii. Po pojawieniu się nowych przypadków koronawirusa wprowadzono lockdown m.in. w Sydney ale też w innych miejscach kraju. Choć liczba przypadków nie jest tam duża, władze wolą dmuchać na zimne. Czy czwarta fala pandemii uderzy wkrótce w Europę, w Polskę? Jaki wariant tym razem "napadnie" na nas? Kluczowe wydaje się być zaszczepienie maksymalnie dużej grupy ludzi.

•12:31 Spadek zakażeń koronawirusem w Polsce i poluzowanie obostrzeń sprawiło, że wróciła Giełda Staroci przy I LO w Przemyślu.

•11:53 Od 26 czerwca wszedł w życie kolejny etap luzowania obostrzeń: po wielu miesiącach zostaną otwarte dyskoteki i kluby taneczne. Krakowianie czekali na ten moment, do miasta wróciło życie nocne.

•11:02 Koncert zespołu Zakopower i DOC. zakończyły konferencję „Zdrowie i życie po COVID-19” organizowaną przez Centrum Medyczne „Medyk”. Muzycy zagrali podczas pikniku w Dworze Ostoya w Jasionce pod Rzeszowem.

•10:33 Tylko 71 nowych zakażeń w kraju, zmarło 5 osób - to dane z Ministerstwa Zdrowia z niedzieli. 5 przypadków wykryto na Podkarpaciu.

KORONAWIRUS NA PODKARPACIU, W POLSCE I NA ŚWIECIE - NAJNOWSZE INFORMACJE [SOBOTA, 26 CZERWCA]

•18:00 Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!

•11:35 Mimo tego, że koronawirus wyhamował, nie możemy stracić czujności. Warto się zaszczepić, bo wariant Delta może uderzyć jeszcze latem.

•10:33 Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 100 zakażeń, z tego 5 na Podkarpaciu. Zmarło 21 osób. Jedna z nich w naszym regionie.