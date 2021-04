Koronawirus na Podkarpaciu. W środę 417 zakażeń i aż 52 zgony. W Polsce przez COVID-19 zmarło 740 osób [RAPORT, 21.04]

Lęk i strach nie są tożsamymi terminami. Strach to emocja, skierowana wobec czegoś realnego np. bać można się pająków czy tłumu ludzi. Lęk to stan niepokoju, który czujemy nie znając przyczyny, ponieważ nie odnosi się do konkretnego obiektu. Utrudnia codzienne funkcjonowanie, gdyż wiąże się z brakiem poczucia kontroli nad życiem, a w odniesieniu do pandemii koronawirusa wynika z niewiedzy, bezsilności wobec zmian i ograniczeń wprowadzanych przez rząd.