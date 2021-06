Koronawirus na Podkarpaciu: we wtorek 12 zakażeń i 3 ofiary śmiertelne. W Polsce - 588 zachorowań i 111 zgonów [RAPORT, 1.06]

Internetowy generator obostrzeń hitem internetu. Stwórz własne nowe obostrzenia. Zobaczcie absurdalne hasła!

Generator obostrzeń to hit internetu. Nowe obostrzenia w Polsce? Proszę! "W zgromadzeniach może uczestniczyć maks. 55 osób (nie dotyczy potańcówek oraz kolonii i półkolonii)" - wygląda jak jedno z obostrzeń wprowadzonych przez rząd, prawda? Nie ma co ukrywać - niektóre polskie przepisy czasów pandemii zahaczają o absurd. Zamykanie lasów i cmentarzy, nieprecyzyjne przepisy... To wszystko skłoniło internautów do stworzenia generatora obostrzeń. Po wejściu na stronę koronawirus.lol możemy uzyskać listę restrykcji stworzoną specjalne dla nas. Kreatywność i pomysłowość twórców generatora nie zna granic. Ostrzegamy: brzuchy rozbolą Was ze śmiechu.