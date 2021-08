Koronawirus w woj. podkarpackim. Zobacz dane na 6.08.2021. Ilu jest chorych w poszczególnych powiatach? Newsroom 360

Przedstawiamy dzienny raport na temat koronawirusa w woj. podkarpackim. W całym województwie przybyło 11 zakażeń. Dane aktualne na 6.08.2021. W powiecie rzeszowskim przybyło 1 nowych osób zakażonych, w powiecie dębickim 1, w powiecie przeworskim 3. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. podkarpackim od początku pandemii wykryto 126 242 osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 4 439 osób.