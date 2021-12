Koszmarna kamienica w centrum Rzeszowa. Wszyscy mają związane ręce, bo nie wiadomo do kogo należy [ZDJĘCIA] Grzegorz Anton

Kamienica przy ulicy 8 Marca 9 w Rzeszowie, to od lat obraz nędzy i rozpaczy. Sypie się tynk, odpadają kawałki budynku, a większość szyb w oknach jest powybijana. Kamienicą na przestrzeni lat zajmował się nadzór budowlany, prokuratura, urzędnicy z miasta, strażacy, strażnicy miejscy i policjanci. Wszyscy mają związane ręce, ponieważ kamienica jest prywatną własnością. Co ciekawe trudno nawet ustalić… do kogo ona należy.